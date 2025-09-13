Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί παίρνει πίσω την κατάργηση των αργιών – Δίνει «τυράκια» στα συνδικάτα

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, με εμφανή την αγωνία του να αποφύγει την τύχη του Φρανσουά Μπαϊρού, προσπαθεί να καλοπιάσει τα γαλλικά συνδικάτα. Δήλωσε ότι στον προϋπολογισμό που θα καταθέσει «δεν υπάρχει πρόβλεψη για κατάργηση δύο εθνικών αργιών».

Η κατάργηση των αργιών ήταν βασική επιλογή του πρώην πρωθυπουργού της Γαλλίας, μέτρο που είχε προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση των συνδικάτων. Ο Φρανσουά Μπαϊρού υποστήριζε ότι η εργασία αυτές τις δύο ημέρες, τη Δευτέρα του Πάσχα και την 8η Μαΐου, επέτειο της νίκης κατά των Ναζί, θα απέφεραν στα δημόσια ταμεία περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η κατάργηση των αργιών ήταν ένα από τα πολλά μέτρα σκληρής λιτότητας που περιελάμβανε ο προϋπολογισμός του, και τα οποία οδήγησαν στην παταγώδη πτώση της κυβέρνησής του. Ωστόσο, στον προϋπολογισμό Μπαϊρού υπήρχαν και άλλα μέτρα για τα οποία ο Λεκορνί δεν είπε τίποτα. Όπως οι περικοπές 5 δισ. στις δαπάνες της υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα, το «πάγωμα» μισθών και συντάξεων.

Οι ανακοινώσεις Λεκορνί έρχονται την ώρα που ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την οικονομία της Γαλλίας από ΑΑ- με αρνητική προοπτική σε Α+ με θετική προοπτική, λόγω της πολιτικής αστάθειας και της αδυναμίας να μειώσει το έλλειμμά της.

«Τυράκια» σε πολίτες και συνδικάτα

Σε συνέντευξή του σε γαλλικά ΜΜΕ της περιφέρειας (Ouest-France, La Voix du Nord και Sud-Ouest), ο Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε λοιπόν ότι αποσύρει το αντιδημοφιλές μέτρο, παρόλο που είναι ένα μόνο από αυτά που έχουν βγάλει τους Γάλλους στους δρόμους. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι για να καλυφθεί το κενό των 4 δισ. στον προϋπολογισμό, «θα απαιτηθεί η εξεύρεση άλλων πηγών χρηματοδότησης». Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, ωστόσο, απέφυγε να απαντήσει αν θα φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι, για να στηριχθεί η οικονομία.

Και σε πρόσθεσε –«τυράκι» Νο2 προς τα συνδικάτα- ότι δεν προτίθεται να ξεκινήσει διασκέψεις για το συνταξιοδοτικό, όπως σχεδίαζε ο Φρανσουά Μπαϊρού.

Για μια ακόμη φορά είπε ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί «ανεξάρτητα από ιδεολογίες» με την αντιπολίτευση, για να βρεθούν λύσεις σε «θέματα φορολογικής δικαιοσύνης και κατανομής βαρών».

Άνοιγμα προς την κεντροαριστερά

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είπε επίσης ότι σκοπεύει να διεξαγάγει μια «σύγχρονη και ειλικρινή κοινοβουλευτική συζήτηση, πολύ υψηλού επιπέδου» με τους Σοσιαλιστές, τους Πράσινους και το Κομμουνιστικό Κόμμα για να σπάσει το δημοσιονομικό αδιέξοδο.

«Αυτή η δημοκρατική Αριστερά, της οποίας τις αξίες γνωρίζουμε, πρέπει να απελευθερωθεί από την Ανυπότακτη Γαλλία, η οποία αυτοαποκλείεται από τη συζήτηση και προτιμά την αταξία. Θα είναι δύσκολο αλλά απαραίτητο να δοθεί στη χώρα ένας προϋπολογισμός», δήλωσε στη συνέντευξη.

Και όσον αφορά τις πιθανές συζητήσεις με την ακροδεξιά και τον Εθνικό Συναγερμό της Λεπέν, είπε: «Αν με ρωτήσετε αν πρέπει να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία με τον Εθνικό Συναγερμό, η απάντηση είναι προφανώς όχι. Από την άλλη πλευρά, η άρνηση να συζητήσουμε στην Εθνοσυνέλευση με βουλευτές που εκλέγονται από το ένα τρίτο του γαλλικού λαού δεν θα είχε νόημα», είπε.

Κόβει τις «ισόβιες» παροχές στους υπουργούς

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί εμφανίστηκε διατεθειμένος να εξαντλήσει τον διάλογο εντός του κοινοβουλίου, για να περάσει ο νέος προϋπολογισμός. Είπε ότι θα ήθελε να αποφύγει τη χρήση του Άρθρου 49-3 σε περίπτωση αδιεξόδου, που επιτρέπει την επίκληση του κατεπείγοντος και να το περάσει χωρίς ψηφοφορία.

Ωστόσο, δεν το απέκλεισε. «Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη “ποτέ”, αυτό θα ήταν δημαγωγικό», είπε. «Αλλά θα κάνω τα πάντα για να αποφύγω να αναγκαστώ να το κάνω». Και πρόσθεσε ότι επενδύει στον διάλογο με την αντιπολίτευση για να συνταχθεί ένας κοινός πυρήνας.

Είπε επίσης ότι επιθυμεί να «βάλει τέλος στα τελευταία προνόμια που εξακολουθούν να χορηγούνται “ισόβια” σε ορισμένα πρώην μέλη της κυβέρνησης». «Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τον γαλλικό λαό να καταβάλει προσπάθεια αν αυτοί που βρίσκονται στην κεφαλή του κράτους δεν το κάνουν», είπε.

Συγχωνεύσεις και κλείσιμο υπηρεσιών

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας περιέγραψε αδρά το σχέδιό του για αναδιοργάνωση του γαλλικού κράτους, «για να είναι πιο αποτελεσματικό», όπως είπε.

Στο πλαίσιο αυτό, σκοπεύει να συγχωνεύσει ή να κλείσει κυβερνητικές υπηρεσίες. Αλλά και να «παρουσιάσει μια σημαντική νομοθετική ρύθμιση αποκέντρωσης», απλοποιώντας παράλληλα τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για να αποφευχθεί η δαπανηρή επικάλυψη. Υποσχέθηκε να ανοίξει τον διάλογο για το θέμα αυτό από την ερχόμενη εβδομάδα.