Λίγες ώρες μετά την αποδοχή της παραίτησης του Φρανσουά Μπαϊρού την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε έναν από τους πιο πιστούς του για το Ματινιόν, τον Σεμπαστιάν Λεκορνού, ο οποίος συχνά θεωρούνταν υποψήφιος για πρωθυπουργός στην Γαλλία, αλλά ποτέ δεν είχε διοριστεί. Μια απόφαση που έγινε δεκτή με ψυχρότητα από την αριστερά, την ακροδεξιά, αλλά και από ένα μέρος του προεδρικού στρατοπέδου.

Ένας πιστός συνεργάτης που, εδώ και οκτώ χρόνια, έχει κερδίσει τα «γαλόνια» του στην πρώτη θητεία του Γάλλου προέδρου, διαδέχθηκε τον Μπαϊρού το βράδυ της Τρίτης. Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στις 19:59, το Ελιζέ ανακοίνωσε τον διορισμό του Λεκορνού στο Ματινιόν και του ανέθεσε να «συμβουλευτεί τις πολιτικές δυνάμεις που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο, με σκοπό την έγκριση ενός προϋπολογισμού για το έθνος και την επίτευξη των απαραίτητων συμφωνιών για τις αποφάσεις των επόμενων μηνών». Μόνο «μετά από αυτές τις συζητήσεις» θα συγκροτηθεί η κυβέρνηση, διευκρινίζει το Ελιζέ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, που είναι εξαιρετικά αναβλητικός όταν πρόκειται για την επιλογή των συνεργατών του, σχολιάζει δηκτικά η γαλλική εφημερίδα La Liberation, αυτή τη φορά δεν δίστασε, έξι ώρες μετά την υποδοχή του Φρανσουά Μπαϊρού και την αποδοχή της παραίτησής του.

Η κατάσταση ήταν επείγουσα για τον πρόεδρο, ο οποίος είχε μείνει χωρίς ασφάλεια μετά την αυτοκτονική ενέργεια του κεντρώου πολιτικού, ο οποίος είχε στοιχηματίσει την ευθύνη της κυβέρνησής του για την πορεία του προϋπολογισμού, πριν τιμωρηθεί αυστηρά από τους βουλευτές την Δευτέρα. Η παράδοση της εξουσίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη το μεσημέρι.

Αντιφατικές φήμες

Ωστόσο, τίποτα δεν αλλάζει εντελώς με τον Γάλλο πρόεδρο, ο οποίος είναι γνωστός για τις ανατροπές της τελευταίας στιγμής. Πολλοί είχαν εγκαταλείψει το στρατόπεδο την Τρίτη το βράδυ, υποθέτοντας ότι ο Μακρόν θα άφηνε χρόνο για σκέψη, ακόμη και αν αυτό σήμαινε να παρακάμψει το κίνημα «Bloquons tout» (Ας μπλοκάρουμε τα πάντα) της 10ης Σεπτεμβρίου.

Και ακόμη και τα τελευταία λεπτά, το πολιτικό και δημοσιογραφικό σύστημα στην Γαλλία βούιζε από αντιφατικές φήμες, με ορισμένους να πιστεύουν ότι η Γιαέλ Μπράουν-Πιβέ θα κέρδιζε τελικά. Καλεσμένη την Τρίτη το πρωί στο RTL, η πρόεδρος της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, η οποία είχε συναντήσει τον Εμανουέλ Μακρόν κατ’ ιδίαν την προηγούμενη μέρα, δήλωσε «διαθέσιμη» και άφησε τους υποστηρικτές της να προωθήσουν τις ικανότητές της στον διάλογο. Ως πολιτικός που ξέρει να χάνει ηττημένη, η Μπράουν-Πιβέ εξήρε την «επιδεξιότητα» του Λεκορνού ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, έχει «συνήθεια» να μιλάει με όλες τις πλευρές.

Αυτή τη φορά, ο Μακρόν δεν πείστηκε να αλλάξει την επιλογή του, διατηρώντας την προτίμησή του για τον υπουργό Άμυνας, αυτόν τον υπομονετικό υποψήφιο πρωθυπουργό, που του είχε χρησιμεύσει ως δόλωμα τον Ιανουάριο του 2024 μέχρι τον διορισμό του Γκαμπριέλ Ατάλ. Ο ίδιος είχε απορριφθεί στις 13 Δεκεμβρίου, όταν ο αρχηγός του γαλλικού κράτους αναγκάστηκε να υποχωρήσει απέναντι στον Φρανσουά Μπαϊρού, τον ιστορικό σύμμαχό του, ο οποίος απειλούσε να προκαλέσει σάλο αν δεν του ανατεθεί η θέση.

Και καθώς δεν λείπουν οι παραδοξότητες, ήταν ο Ξαβιέ Μπερτράντ, επίσης υποψήφιος για το Ματινιόν, ο οποίος, την Τρίτη το μεσημέρι, ανέβασε την δημοτικότητα του ανταγωνιστή του. Κατά την έξοδό του από την έδρα του LR (Ρεπουμπλικανικού κόμματος), ο πρόεδρος της περιφέρειας Hauts-de-France δήλωσε ο ίδιος ότι ήταν εκτός παιχνιδιού: ο Εμανουέλ Μακρόν δεν θέλει «υποψήφιο για την προεδρία», πίστευε ότι ήξερε, διαβεβαιώνοντας ότι ο Λεκορνού ήδη «συνθέτει τη δική του κυβέρνηση».

«Πιστός στον πρόεδρο»

«Ο Σεμπαστιάν είναι πολύ προσεκτικός. Αν προχωράει, είναι επειδή έχει κάποιες εγγυήσεις», υποθέτει ένας βουλευτής της Renaissance, από τους στενούς συνεργάτες του 39χρονου Νορμανδού, που εξακολουθεί να είναι σύμβουλος του νομού Eure. «Ο Νταρμανίν και ο Λεκορνού είναι λίγο σαν τον Εμπαπέ και τον Ντεμπελέ… Τελικά, ο Ντεμπελέ θα πάρει πρώτος το χρυσό μπαλάκι», αστειεύεται ένας στενός συνεργάτης του προέδρου.

«Βυθισμένος» σε ένα υποβρύχιο αυτό το Σαββατοκύριακο, το καλύτερο άλλοθι για να μην υποψιαστεί κανείς ότι κάνει προεκλογική εκστρατεία πριν την ώρα του, ο υπουργός Άμυνας έχει τους υποστηρικτές του. «Είναι ένας νηφάλιος, ήρεμος, σοβαρός άνθρωπος, που ήξερε να χειρίζεται διαπραγματεύσεις και δύσκολες καταστάσεις, όπως ο νόμος για τον στρατιωτικό προγραμματισμό (LPM)», εκτιμά η βουλευτής της Renaissance, Maud Bregeon. «Είναι σίγουρο ότι θα αλλάξει μέθοδο. Και ακριβώς επειδή είναι πιστός στον πρόεδρο, θα έχει το περιθώριο να φέρει σε πέρας την αποστολή του».

Δεν ήταν άσχετος στο να σκαρφίζεται κόλπα όταν ήταν στη δεξιά, σε όλες τις συσκέψεις γύρω από τον πρόεδρο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας του, σημειώνει χαρακτηριστικά η Liberation, σημειώνοντας πως «ο αποστάτης του LR ορκιζόταν ότι είχε επιστρέψει από τη λαϊκή, φτάνοντας στο υπουργείο Άμυνας – «το… Άγιο Δισκοπότηρό του».

«Έχει αποσυρθεί από την εθνική πολιτική σκηνή εδώ και αρκετά χρόνια», προσθέτει ένας άλλος βουλευτής του Μακρόν. «Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σκέφτεται τίποτα, απλώς ότι έχει περιοριστεί στο υπουργικό του πεδίο, κάτι που είναι μάλλον πλεονέκτημα».

Κριτική στον Λεκορνού και από το προεδρικό στρατόπεδο

Ωστόσο, ο Λεκορνού δέχτηκε έντονη κριτική από ένα μέρος του προεδρικού στρατοπέδου. «Είναι πολύ κοντά στον πρόεδρο, πολύ… ‘όποιος χάνει κερδίζει’», επισήμανε ένας υπουργικός σύμβουλος. «Ο κόσμος θα σκεφτεί ότι δεν αλλάζει τίποτα. Ο Λεκορνού δεν είναι ένας στενός συνεργάτης, είναι ο πιο στενός συνεργάτης του προέδρου!», παραπονέθηκε μια βουλευτής που είναι κοντά στον Ατάλ, προσθέτοντας πως «συτό μας θέτει όλους σε κίνδυνο».

Σε μία ψυχρή σχέση με τον Ελιζέ, ο πρώην πρωθυπουργός (σ.σ. ο Γκαμπριέλ Ατάλ) τάχθηκε μάλλον υπέρ του διορισμού ενός διαπραγματευτή, που θα ήταν επιφορτισμένος με την εξεύρεση συμφωνίας μεταξύ του κεντρικού μπλοκ, της δεξιάς και της αριστεράς. Η μόνη λύση, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του Ατάλ, για να αποφευχθεί μια νέα αυτόματη λογοκρισία από την αριστερά.

«Χρειάζεται ένα ουδέτερο έδαφος για να γίνει αυτό, με έναν ουδέτερο διαπραγματευτή, αλλιώς θα παραμείνουμε όλοι αμετακίνητοι στις θέσεις μας», σύμφωνα με την προαναφερθείσα βουλευτή, η οποία δεν είναι πεπεισμένη για την ικανότητα ενός πρωθυπουργού – μέλους του προεδρικού κόμματος να το επιτύχει. Παρ’ όλα αυτά, ο Ατάλ έστειλε στο X «τις καλύτερες ευχές του για επιτυχία» στον Λεκορνού.

«Η τελευταία ευκαιρία του μακρονισμού»

Ο Εμανουέλ Μακρόν μπορεί να πιστεύει, όπως αναφέρει στο ανακοινωθέν του, ότι «η συμφωνία μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων είναι εφικτή, με σεβασμό στις πεποιθήσεις του καθενός», αλλά η αποστολή του πρωθυπουργού του φαίνεται να έχει ξεκινήσει «με το δεξί».

«Ο πρόεδρος παίζει το τελευταίο χαρτί του μακρονισμού, οχυρωμένος με τον μικρό κύκλο των πιστών του», έγραψε η Μαρίν Λεπέν στο X, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Εθνικός Συναγερμός θα ασκήσει αυτόματα λογοκρισία.

Και να σκεφτεί κανείς ότι ο Λεκορνού πίστευε πως θα κερδίσει την εύνοια της ακροδεξιάς – τονίζει χαρακτηριστικά η Liberation – προσκαλώντας σε δείπνο, στο υπουργείο του, την Μαρίν Λεπέν και τον Ζορντάν Μπαρντελά τον Απρίλιο!

Εξίσου ψυχρή ήταν η υποδοχή της ηγέτιδας των Οικολόγων, Μαρίν Τοντελιέ, η οποία εξεγέρθηκε ενάντια σε μια νέα απόφαση του Μακρόν, που ελήφθη «χωρίς να συμβουλευτεί τα πολιτικά κόμματα, τα οποία ήρθαν πρώτα στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές».

Σε ένα ανακοινωθέν, το γαλλικό Σοσιαλιστικό κόμμα (PS_ κατηγόρησε τον Εμανουέλ Μακρόν ότι «αναλαμβάνει τον κίνδυνο της νόμιμης κοινωνικής οργής και του θεσμικού μπλοκαρίσματος της χώρας».

Οι υποστηρικτές του Μακρόν και του πρωθυπουργού του, λοιπόν, δεν έχουν παρά να κρατηθούν από την πεποίθησή τους ότι οι 66 Σοσιαλιστές βουλευτές θα προτιμήσουν να τους σώσουν στην ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό, παρά να διακινδυνεύσουν μια νέα διάλυση – το λιγότερο ριψοκίνδυνο.