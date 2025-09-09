newspaper
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
09.09.2025 | 16:54
Ξεκινά η 24ωρη λειτουργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα
09.09.2025 | 13:12
Η ΓΣEE κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού
Κόσμος 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:03

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Η πρωθυπουργοποίηση του Σεμπαστιάν Λεκορνού επιβεβαιώθηκε και ο πρώην υπουργός Άμυνας και στενός σύμμαχος του Μακρόν θα αναλάβει να περάσει τον κρίσιμο προϋπολογισμό λιτότητας από το κοινοβούλιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο πρόεδρος της Γαλλία Εμανουέλ Μακρόν όρισε τον Σεμπαστιάν Λεκορνού ως νέο πρωθυπουργό της Γαλλίας, με τον πρώην υπουργό Άμυνας και σύμμαχο για πολλά χρόνια του γάλλου προέδρου να αναλαμβάνει το βάρος να περάσει έναν προϋπολογισμό λιτότητας με περικοπές 45 δισεκατομμυρίων ευρώ από το διχασμένο κοινοβούλιο.

Ο Λεκορνού, ο οποίος υπηρέτησε ως υπουργός Άμυνας στην προηγούμενη κυβέρνηση, θα αποτελέσει τον πέμπτος πρωθυπουργός της χώρας σε μόλις δύο χρόνια. Οι δύο τελευταίοι πρωθυπουργοί απομακρύνθηκαν από το αξίωμα μετά από προσπάθειες να περάσουν τους προϋπολογισμούς λιτότητας οι οποίοι θα αντιμετώπιζαν το έλλειμμα της Γαλλίας, το ποσοτικά μεγαλύτερο στην ευρωζώνη.

Βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα —ιδίως από το ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό και την αριστερή ομάδα Ανυπόταχτη Γαλλία — απέρριψαν τη συνέχιση της πολιτικής του Μακρόν και ζήτησαν νέες βουλευτικές εκλογές.

Η μειοψηφική κυβέρνηση του Λεκορνού θα χρειαστεί την υποστήριξη της αριστεράς ή της δεξιάς για να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026, ή τουλάχιστον αρκετούς βουλευτές να συμφωνήσουν να μην καταδικάσουν την κυβέρνηση αν την επιβάλει χωρίς ψηφοφορία.

Από την παραίτηση Μπαϊρού στον ερχομό Λεκορνού

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού υπέβαλε την παραίτησή του, την οποία αποδέχτηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Ο Μπαϊρού αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά από μόλις εννέα μήνες στην εξουσία, λόγω της αποτυχίας του να περάσει τον προϋπολογισμό λιτότητας για τον έλεγχο του διογκούμενου ελλείμματος της Γαλλίας.

Πριν από την ψηφοφορία εμπιστοσύνης, ο Μπαϊρού προειδοποίησε τους βουλευτές ότι η απομάκρυνσή του δεν θα έλυνε τα προβλήματα της χώρας. «Έχετε τη δύναμη να ανατρέψετε την κυβέρνηση, αλλά δεν έχετε τη δύναμη να εξαλείψετε την πραγματικότητα», είπε. «Η πραγματικότητα θα παραμείνει αμείλικτη: οι δαπάνες θα συνεχίσουν να αυξάνονται και το βάρος του χρέους, που είναι ήδη αβάσταχτο, θα γίνει ακόμα βαρύτερο και πιο δαπανηρό».

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού πρέπει να οδηγήσει τη Γαλλία έξω από το πολύ υψηλό χρέος ως προς το ΑΕΠ, ενώ παράλληλα πρέπει να ηγηθεί μιας κυβέρνησης που προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει μαζικές διαμαρτυρίες.

Για την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα και μπλοκαρίσματα αυτοκινητοδρόμων. Στις 18 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει μια ευρύτερη απεργία υπό την ηγεσία των μαχητικών γαλλικών συνδικάτων.

Κόσμος
Economy
SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

inWellness
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
Κατάρ: Το ντοκουμέντο με το πλήγμα ακριβείας του Ισραήλ και οι διεθνείς αντιδράσεις [Βίντεο]
Κόσμος 09.09.25

Το ντοκουμέντο με το πλήγμα ακριβείας του Ισραήλ στο Κατάρ και οι διεθνείς αντιδράσεις

Μετά το χτύπημα στην Ντόχα του Κατάρ το οποίο στόχευσε το πολιτικό γραφείο της Χαμάς, πολλά κράτη έχουν ήδη καταδικάσει την επίθεση ως παραβίαση της «εθνικής κυριαρχίας του εμιράτου».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Χάος στο Νεπάλ: Πυρπολήθηκε το κοινοβούλιο – Έκλεισε το αεροδρόμιο, απομακρύνθηκαν υπουργοί με ελικόπτερα
Χάος 09.09.25

Πυρπολήθηκε το κοινοβούλιο του Νεπάλ, έκλεισε το αεροδρόμιο - Οι χειρότερες ταραχές των τελευταίων δεκαετιών

Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες εναντίον της διαφθοράς και τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Νεπάλ, γιγαντώθηκαν. Εικόνες χάους και παραίτηση του πρωθυπουργού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γαλλία: Πώς οι νεοφασίστες θέλουν να διεισδύσουν στις κινητοποιήσεις – Η φαντασίωσή τους για «πραξικόπημα»
Τα σχέδιά τους 09.09.25

Γαλλία: Πώς οι νεοφασίστες θέλουν να διεισδύσουν στις κινητοποιήσεις – Η φαντασίωσή τους για «πραξικόπημα»

Αφού απέτυχε να καρπωθεί τον θυμό των «κίτρινων γιλέκων», η ακροδεξιά στην Γαλλία ονειρεύεται να αναπληρώσει το χαμένο χρόνο - Στα χέρια της Liberation έγγραφο που δείχνει ότι οι νεοφασίστες νομίζουν ότι μιμούνται την Αριστερά

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ουκρανία: Βήματα στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
«Στρατηγικοί σύμμαχοι» 09.09.25

Βήματα στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Ουκρανία

Το Ευρωκοινοβούλιο ενθαρρύνει την Ουκρανία να διατηρήσει τον ρυθμό υλοποίησης των ενταξιακών της μεταρρυθμίσεων και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ για δίκαιη και διαρκή ειρήνη

Σύνταξη
Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Φρανσουά Μπαϊρού – Αποχώρησε από το Ελιζέ – Εν αναμονή των αποφάσεων Μακρόν
Κόσμος 09.09.25 Upd: 16:47

Παραιτήθηκε ο Φρανσουά Μπαϊρού - Αποχώρησε από το Ελιζέ - Εν αναμονή των αποφάσεων Μακρόν

Ο Φρανσουά Μπαϊρού έφυγε από το Ελιζέ στις 15:51 ώρα Ελλάδας, αφού υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν - Ο υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, το «φαβορί» για την πρωθυπουργία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μπαϊρού: Συνάντηση με Μακρόν για να υποβάλει την παραίτησή του – Το φαβορί για τη διαδοχή του
Κόσμος 09.09.25 Upd: 15:37

Στο Ελιζέ o Μπαϊρού για να υποβάλει την παραίτησή του στον Μακρόν - Το φαβορί για τη διαδοχή του

Ο Φρανσουά Μπαϊρού ηττήθηκε στην ψήφο εμπιστοσύνης της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και ο Μακρόν αναζητά αντικαταστάτη, με τις πρώτες πληροφορίες να υποστηρίζουν πως τον έχει ήδη βρει

Σύνταξη
Νεπάλ: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός μετά από τις αιματηρές διαδηλώσεις
Εξέγερση 09.09.25

Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός του Νεπάλ μετά τις αιματηρές κινητοποιήσεις - Διαδηλωτές πολιορκούν την κατοικία του προέδρου

Οι διαδηλωτές στο Νεπάλ συνεχίζουν να βρίσκονται στους δρόμους ζητώντας δικαιοσύνη για τους 19 νεκρούς από την κρατική καταστολή - Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός για να εκτονωθεί η κατάσταση

Σύνταξη
Γαλλία: Οι πρώτες αντιδράσεις μετά την πτώση Μπαϊρού – Η στάση των Σοσιαλιστών και οι «πρόθυμοι να αναλάβουν»
«Αποχαιρετιστήρια πάρτι» 09.09.25

Οι πρώτες αντιδράσεις μετά την πτώση Μπαϊρού - Η στάση των Σοσιαλιστών και οι «πρόθυμοι να αναλάβουν»

Αναζητείται ο πέμπτος πρωθυπουργός σε δύο χρόνια - Η Γαλλία σε κρίση, ο Μακρόν ψάχνει σωσίβιο - Με «αποχαιρετιστήρια πάρτι» γιόρτασαν οι Γάλλοι την πτώση του Μπαϊρού

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κρητική μαφία: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των δύο αδερφών – Οι διαδικτυακές συνομιλίες και οι φωτογραφίες
Ελλάδα 09.09.25

Κρητική μαφία: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των δύο αδερφών – Οι διαδικτυακές συνομιλίες και οι φωτογραφίες

Είναι σημαντικό ότι έγινε αμέσως η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας και δεν πρόλαβαν οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος να διαγράψουν δεδομένα, κάτι που θα αποδειχθεί καθοριστικό.

Σύνταξη
Παπασταύρου: Η Ελλάδα σημαντικός ενεργειακός κόμβος στην Αν. Μεσόγειο – Μεγάλη ευκαιρία ο Κάθετος Διάδρομος
ΥΠΕΝ 09.09.25

Παπασταύρου: Η Ελλάδα σημαντικός ενεργειακός κόμβος στην Αν. Μεσόγειο – Μεγάλη ευκαιρία ο Κάθετος Διάδρομος

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, ώστε οι γειτονικές της Ελλάδας χώρες να εναρμονίσουν το κανονιστικό τους πλαίσιο

Σύνταξη
«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»
Νέο βιβλίο 09.09.25

«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, η Βρετανία θρήνησε τη μακροβιότερη βασίλισσα της, τη βασίλισσα Ελισάβετ. Σήμερα ο πρώην μπάτλερ της, Πολ Μπάρελ, αποκαλύπτει τις τελευταίες στιγμές της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βλέπει το Ελλάδα – Λιθουανία ο Αταμάν
Μπάσκετ 09.09.25

Βλέπει το Ελλάδα – Λιθουανία ο Αταμάν

Ο προπονητής της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, παρακολουθεί από κοντά το Ελλάδα – Λιθουανία, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της ομάδας του στα ημιτελικά.

Σύνταξη
Κασσελάκης: Η προστασία της οικογένειας είναι υποχρέωση του κράτους, όχι παροδικό κίνητρο μιας κυβέρνησης
Κίνημα Δημοκρατίας 09.09.25

Κασσελάκης: Η προστασία της οικογένειας είναι υποχρέωση του κράτους, όχι παροδικό κίνητρο μιας κυβέρνησης

«Το δημογραφικό πρέπει να είναι στην εξίσωση του κοινωνικού κράτους - όχι του φορολογικού συστήματος», επισήμανε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Αταμάν: «Κανείς δεν θέλει να παίξει με την Ελλάδα στους 4, αλλά ελπίζω να νικήσει» – Τι είπε για τον Όσμαν
Μπάσκετ 09.09.25

Αταμάν: «Κανείς δεν θέλει να παίξει με την Ελλάδα στους 4, αλλά ελπίζω να νικήσει» – Τι είπε για τον Όσμαν

Ο Εργκίν Αταμάν παραδέχεται την ικανότητα της Ελλάδας, ωστόσο ευχήθηκε στην Εθνική μας να περάσει στα ημιτελικά. - Τι είπε για τον τραυματισμό που υπέστη ο Τσέντι Όσμαν.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Όχι τρίτη ευκαιρία στον Μητσοτάκη, η κοινωνία δεν αντέχει άλλες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, συγκάλυψη
Βουλή 09.09.25

Χαρίτσης: Όχι τρίτη ευκαιρία στον Μητσοτάκη, η κοινωνία δεν αντέχει άλλες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, συγκάλυψη

«Η περιβόητη μείωση φόρου που παρουσίασε στη ΔΕΘ ισοδυναμεί με μόλις 1,5-2 ευρώ τη μέρα για τα χαμηλά εισοδήματα», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»
«Χιούμορ» 09.09.25

Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»

«Λοιπόν, πήγα στην πρεμιέρα φορώντας Prada. Χωρίς να έχω την παραμικρή ιδέα για την ταινία», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
La Liga: Καινοτομία με τηλεκριτική επίμαχων φάσεων
Ποδόσφαιρο 09.09.25

La Liga: Καινοτομία με τηλεκριτική επίμαχων φάσεων

Η La Liga εξέδωσε ανακοίνωση ότι κάθε Πέμπτη, μετά από κάθε αγωνιστική, θα αναλύονται οι επίμαχες φάσεις. Στην Ελλάδα προηγήθηκε ο Κλάτερνμπεργκ, ενώ συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά από τον Λανουά

Βάιος Μπαλάφας
Φάμελλος: Απαιτείται άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και κυρώσεις κατά του Ισραήλ
«Θέλουμε ειρήνη» 09.09.25

Φάμελλος: Απαιτείται άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και κυρώσεις κατά του Ισραήλ

«Δεν μπορεί να εξελίσσεται γενοκτονία και να μένουν αμέτοχες οι χώρες μας. Απαιτούνται κυρώσεις κατά του Ισραήλ», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, στη συνάντησή του με τους δημάρχους Βηθλεέμ και Αθηναίων

Σύνταξη
Ο Άρης ανακοίνωσε τον Μανόλο Χιμένεθ – Βοηθός του ο Τσιγκρίνσκι (Pics)
Ποδόσφαιρο 09.09.25

Ο Άρης ανακοίνωσε τον Μανόλο Χιμένεθ – Βοηθός του ο Τσιγκρίνσκι (Pics)

Ο 61χρονος τεχνικός Μανόλο Χιμένεθ ανέλαβε κι επίσημα την τεχνική ηγεσία του Άρη ως το φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Βοηθός του θα είναι ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι.

Σύνταξη
Κατάρ: Το ντοκουμέντο με το πλήγμα ακριβείας του Ισραήλ και οι διεθνείς αντιδράσεις [Βίντεο]
Κόσμος 09.09.25

Το ντοκουμέντο με το πλήγμα ακριβείας του Ισραήλ στο Κατάρ και οι διεθνείς αντιδράσεις

Μετά το χτύπημα στην Ντόχα του Κατάρ το οποίο στόχευσε το πολιτικό γραφείο της Χαμάς, πολλά κράτη έχουν ήδη καταδικάσει την επίθεση ως παραβίαση της «εθνικής κυριαρχίας του εμιράτου».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μελίσσα Στοΐλη: «Οι πρώτες ύλες της λογοτεχνίας μπορεί να κρύβονται στην υγρασία μιας πόλης»
Συνέντευξη 09.09.25

Μελίσσα Στοΐλη: «Οι πρώτες ύλες της λογοτεχνίας μπορεί να κρύβονται στην υγρασία μιας πόλης»

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Μελίσσα Στοΐλη μας μιλάει για τη δεύτερη νουβέλα της «Στους 44° υπό σκιάν», η οποία έρχεται τρία χρόνια μετά τη συλλογή διηγημάτων της, «Απ' το Μπαλκόνι να φύγεις!» -κοινό φόντο και των δύο η υγρή Θεσσαλονίκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σοκάρει η Χαντάβα: «Καίνε όλο το Νεπάλ και κρυβόμαστε στο δάσος – Δεν είμαι ασφαλής» (pics)
Βόλεϊ 09.09.25

Σοκάρει η Χαντάβα: «Καίνε όλο το Νεπάλ και κρυβόμαστε στο δάσος – Δεν είμαι ασφαλής» (pics)

Φοβάται για την ασφάλειά της η Εύα Χαντάβα, η οποία βρίσκεται στο Νεπάλ για να παίξει βόλεϊ, όμως κατέληξε να είναι εγκλωβισμένη στο Κατμαντού που έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης λόγω διαδηλώσεων.

Σύνταξη
Χάος στο Νεπάλ: Πυρπολήθηκε το κοινοβούλιο – Έκλεισε το αεροδρόμιο, απομακρύνθηκαν υπουργοί με ελικόπτερα
Χάος 09.09.25

Πυρπολήθηκε το κοινοβούλιο του Νεπάλ, έκλεισε το αεροδρόμιο - Οι χειρότερες ταραχές των τελευταίων δεκαετιών

Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες εναντίον της διαφθοράς και τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Νεπάλ, γιγαντώθηκαν. Εικόνες χάους και παραίτηση του πρωθυπουργού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στεγαστική κρίση: «O μισός μισθός στο ενοίκιο» – Κραυγή αγωνίας από πολίτες σε Ελλάδα, Δυτικά Βαλκάνια
Στεγαστική κρίση 09.09.25

«Πάνω από τον μισό μισθό σε λογαριασμούς, ενοίκιο» - Κραυγή αγωνίας από πολίτες σε Ελλάδα, Δυτικά Βαλκάνια

Σαρώνει η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα και τα Δυτικά Βαλκάνια, όπου τα τελευταία πέντε χρόνια σημειώθηκαν μερικές από τις πιο απότομες αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

