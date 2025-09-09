Ο πρόεδρος της Γαλλία Εμανουέλ Μακρόν όρισε τον Σεμπαστιάν Λεκορνού ως νέο πρωθυπουργό της Γαλλίας, με τον πρώην υπουργό Άμυνας και σύμμαχο για πολλά χρόνια του γάλλου προέδρου να αναλαμβάνει το βάρος να περάσει έναν προϋπολογισμό λιτότητας με περικοπές 45 δισεκατομμυρίων ευρώ από το διχασμένο κοινοβούλιο.

Ο Λεκορνού, ο οποίος υπηρέτησε ως υπουργός Άμυνας στην προηγούμενη κυβέρνηση, θα αποτελέσει τον πέμπτος πρωθυπουργός της χώρας σε μόλις δύο χρόνια. Οι δύο τελευταίοι πρωθυπουργοί απομακρύνθηκαν από το αξίωμα μετά από προσπάθειες να περάσουν τους προϋπολογισμούς λιτότητας οι οποίοι θα αντιμετώπιζαν το έλλειμμα της Γαλλίας, το ποσοτικά μεγαλύτερο στην ευρωζώνη.

Βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα —ιδίως από το ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό και την αριστερή ομάδα Ανυπόταχτη Γαλλία — απέρριψαν τη συνέχιση της πολιτικής του Μακρόν και ζήτησαν νέες βουλευτικές εκλογές.

Η μειοψηφική κυβέρνηση του Λεκορνού θα χρειαστεί την υποστήριξη της αριστεράς ή της δεξιάς για να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026, ή τουλάχιστον αρκετούς βουλευτές να συμφωνήσουν να μην καταδικάσουν την κυβέρνηση αν την επιβάλει χωρίς ψηφοφορία.

Από την παραίτηση Μπαϊρού στον ερχομό Λεκορνού

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού υπέβαλε την παραίτησή του, την οποία αποδέχτηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Ο Μπαϊρού αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά από μόλις εννέα μήνες στην εξουσία, λόγω της αποτυχίας του να περάσει τον προϋπολογισμό λιτότητας για τον έλεγχο του διογκούμενου ελλείμματος της Γαλλίας.

Πριν από την ψηφοφορία εμπιστοσύνης, ο Μπαϊρού προειδοποίησε τους βουλευτές ότι η απομάκρυνσή του δεν θα έλυνε τα προβλήματα της χώρας. «Έχετε τη δύναμη να ανατρέψετε την κυβέρνηση, αλλά δεν έχετε τη δύναμη να εξαλείψετε την πραγματικότητα», είπε. «Η πραγματικότητα θα παραμείνει αμείλικτη: οι δαπάνες θα συνεχίσουν να αυξάνονται και το βάρος του χρέους, που είναι ήδη αβάσταχτο, θα γίνει ακόμα βαρύτερο και πιο δαπανηρό».

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού πρέπει να οδηγήσει τη Γαλλία έξω από το πολύ υψηλό χρέος ως προς το ΑΕΠ, ενώ παράλληλα πρέπει να ηγηθεί μιας κυβέρνησης που προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει μαζικές διαμαρτυρίες.

Για την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα και μπλοκαρίσματα αυτοκινητοδρόμων. Στις 18 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει μια ευρύτερη απεργία υπό την ηγεσία των μαχητικών γαλλικών συνδικάτων.