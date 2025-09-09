Εξαιρετικά επικριτικά, αλλά και προβληματισμένα είναι πολλά γαλλικά μέσα ενημέρωσης, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο άσκησε την πρωθυπουργία ο Φρανσουά Μπαϊρού.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση του Μπαϊρού δεν έλαβε χθες την ψήφο εμπιστοσύνης της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

Πώς παρουσιάζεται ο Μπαϊρού στα μέσα ενημέρωσης της Γαλλίας

Ενδεικτικά, σε ανάλυση που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Le Monde ο απερχόμενος πρωθυπουργός παρουσιάζεται ως ένας πρωθυπουργός χωρίς «περίοδο χάριτος», βυθισμένος σε σκάνδαλα και βυζαντινισμούς από την πρώτη στιγμή. Το δημοσίευμα τονίζει την «αδέξια» και «μοναχική» του διακυβέρνηση, με καθυστερήσεις, λάθη και αδυναμία συναίνεσης. Επισημαίνεται ότι πολιτικά «φάλτσα», όπως η πρόταση για δημοψήφισμα επί των συντάξεων, τον απομάκρυναν από συμμάχους και τον έφεραν σε ανοιχτή αντίθεση με τον Πρόεδρο Mακρόν και ότι παρά τις εξαγγελίες και κάποια νομοθετήματα, κυριάρχησε η ακινησία και η αδυναμία του να πείσει για το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού λιτότητας που παρουσίασε. To δημοσίευμα σκιαγραφεί έναν ηγέτη απομονωμένο, αμφιλεγόμενο και αποτυχημένο, που αποχωρεί με χαμένη εμπιστοσύνη και αμφίβολες προοπτικές.

Από την πλευρά της, η εφημερίδα Le Figaro παρουσιάζει την πτώση του Μπαϊρού ως μια «προβλέψιμη αλλά ιστορική» στιγμή της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας. Επισημαίνει πως πολλοί μιλούν για «απομόνωση» και «απρονοησία», καταγγέλλοντας τις «ψεύτικες υποσχέσεις» και την «αφελή» επιλογή του να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης χωρίς να έχει συμμαχίες, επισημαίνοντας πως ακόμη και οι φιλοκυβερνητικοί βουλευτές εμφανίζονται απογοητευμένοι, άλλα και σαρκαστικοί για το «ερασιτεχνικό κλίμα». Το δημοσίευμα τονίζει την εικόνα ενός ηγέτη που επιτάχυνε ο ίδιος το τέλος του, με «αδιανόητη αφέλεια», και μίας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας χωρίς στρατηγική, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στο παρασκήνιο, η πολιτική ατμόσφαιρα περιγράφεται ως «καταθλιπτική», με φόβους νέας διάλυσης και μόνη πιθανή διέξοδο συμβιβασμούς με τους σοσιαλιστές για τη φορολογία των πλουσίων. Σε γενικές γραμμές, η πτώση Μπαϊρού ερμηνεύεται ως σύμπτωμα χάους και ερασιτεχνισμού στην εξουσία.