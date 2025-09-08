Γαλλία: Ξανά ένα βήμα πριν από την ακυβερνησία – Ξεκινάει η ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση
Εκτός εξαιρετικού απροόπτου, το βράδυ της Δευτέρας θα βρει τη Γαλλία χωρίς κυβέρνηση - Ο Φρανσουά Μπαϊρού οδεύει προς την έξοδο - Στις 20:00 ξεκινάει η ψηφοφορία για την παροχή εμπιστοσύνης
Η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού, τέταρτου πρωθυπουργού που διόρισε ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την επανεκλογή του το 2022 και δεύτερου από τότε που διέλυσε την Εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο του 2024, αναμένεται να καταρρεύσει το βράδυ της Δευτέρας αφού δεν θα καταφέρει να πάρει την ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε.
Ο Γάλλος πρωθυπουργός μίλησε για μια «δοκιμασία αλήθειας» για την κατεπείγουσα ανάγκη μείωσης του δημόσιου χρέους, στην ομιλία που άνοιξε σήμερα την κρίσιμη συνεδρίαση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.
