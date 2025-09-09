Η αναμενόμενη ήττα του Φρανσουά Μπαϊρού στην Εθνοσυνέλευση έχει στρέψει ξανά τους προβολείς στη Γαλλία που αναζητά νέο πρωθυπουργό, τον πέμπτο κατά σειρά, σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών.

Με 194 ψήφους υπέρ και 364 κατά ο Μπαϊρού ηττήθηκε στην ψήφο εμπιστοσύνης που ο ίδιος προκάλεσε και υπεραμύνθηκε της πρότασής του για έναν σκληρό προϋπολογισμό λιτότητας μιλώντας στη Βουλή για μια «δοκιμασία αλήθειας» και την κατεπείγουσα ανάγκη μείωσης του δημόσιου χρέους.

Ο ψήφοι εναντίον του ήταν περισσότεροι από αυτούς που είχε συγκεντρώσει ο προκάτοχός του, Μισέλ Μπαρνιέ (σ.σ. που έμεινε τρεις μήνες στην πρωθυπουργική καρέκλα), γεγονός που σύμφωνα με αναλυτές δείχνει ότι υπάρχουν ρήγματα στα κόμματα του Μακρόν και των Ρεπουμπλικανών που συμμετείχαν στην κυβέρνηση.

Σε πολλά δημαρχία της χώρας χθες Δευτέρα χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στα λεγόμενα «αποχαιρετιστήρια πάρτι» για τον πρωθυπουργό που έμεινε μόλις 10 μήνες στην εξουσία. Οι συγκεντρώσεις αυτές ήταν τα προεόρτια των μεγάλων κινητοποιήσεων που προετοιμάζονται για αύριο 10 Σεπτεμβρίου από την πρωτοβουλία «Να μπλοκάρουμε τα πάντα».

Πρόκειται για ένα κάλεσμα που ξεκίνησε από το διαδίκτυο και στηρίχθηκε στη συνέχεια και από την αριστερά και καλεί τους Γάλλους να κατέβουν μαζικά στους δρόμους ενάντια στα μέτρα λιτότητας.

Ανάμεσα στις 10 Σεπτεμβρίου και τις 18 Σεπτεμβρίου, που οργανώνονται απεργιακές κινητοποιήσεις από τα συνδικάτα, μεσολαβεί την Παρασκευή η απόφαση του οίκου αξιολόγησης Fitch που είναι πιθανόν να υποβαθμίσει το χρέος της Γαλλίας και να προκαλέσει αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Σε αυτό το πλαίσιο η γαλλική προεδρία θα ήθελε να βρει γρήγορα τον αντικαταστάτη. Χωρίς πρωθυπουργό ο αποδέκτης της κοινωνικής δυσαρέσκειας θα είναι μόνο ο Μακρόν ενώ και οι αγορές θα έχουν ακόμα ένα λόγο να ανησυχούν για τη σταθερότητα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης.

Αναβλήθηκε για το μεσημέρι η συνάντηση Μπαϊρού – Μακρόν

Η ανακοίνωση του Ελιζέ αναφέρει ότι ο γάλλος πρόεδρος θα ανακοινώσει τον νέο πρωθυπουργό εντός λίγων ημερών, χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες, ενώ η προγραμματισμένη συνάντηση του Μακρόν με τον Μπαϊρού, προκειμένου ο δεύτερος να υποβάλει την παραίτησή του σήμερα το πρωί, αναβλήθηκε για το μεσημέρι.

Ο γρίφος για την ανεύρεση του «κατάλληλου» γίνεται κάθε φορά και πιο δύσκολος καθώς χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία αλλά με επιμονή στη διατήρηση της εξουσίας και της επιβολής μίας αυστηρής νεοφιλελεύθερης ατζέντας, ο Εμανουέλ Μακρόν δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να αποσπάσει τη συναίνεση τμημάτων της αντιπολίτευσης που θα του επέτρεπαν να μπορεί να περνάει στο κοινοβούλιο τις «απαραίτητες μεταρρυθμίσεις».

Απορρίπτοντας το σενάριο των πρόωρων εκλογών και με δεδομένο ότι πρέπει να περάσει έναν προϋπολογισμό λιτότητας έως τον Δεκέμβριο οι επιλογές του Μακρόν είναι είτε να επιλέξει πρωθυπουργό από τους Σοσιαλιστές – που αυτοπροτείνονται εδώ και καιρό – είτε να αναζητήσει ξανά έναν υποψήφιο «δικό του» από το κέντρο ή τη δεξιά.

Θα δώσουν οι Σοσιαλιστές το σωσίβιο στον Μακρόν

Οι Σοσιαλιστές, που έχουν απομακρυνθεί εδώ και καιρό από τη συμμαχία του Νέου Λαϊκού Μετώπου που κατάφερε να εκλέξει τους περισσότερους βουλευτές στις τελευταίες εκλογές, ζητούν δικό τους πρωθυπουργό αλλά και υπουργικό συμβούλιο που θα προέρχεται από τον ευρύτερο χώρο της αριστερής συμμαχίας κάτι που μέχρι στιγμής ο Μακρόν φαίνεται πως δεν θέλει να αποδεχτεί.

Την ίδια στιγμή προβάλλονται ως υπεύθυνη ρεαλιστική δύναμη έχοντας αντιπροτείνει στο σχέδιο προϋπολογισμού του Φρανσουά Μπαϊρού, που προβλέπει 44 δισ. περικοπές σε δημόσιες δαπάνες, περικοπές 22 δισ.

Ο γραμματέας των Σοσιαλιστών, Ολιβιέ Φωρ, δήλωσε το πρωί της Τρίτης ότι ο Εμανουέλ Μακρόν δεν είχε επικοινωνήσει ακόμα μαζί του. Ερωτηθείς για το ποια στάση θα κρατήσει το Σοσιαλιστικό Κόμμα σε περίπτωση διορισμού ενός πρωθυπουργού από το στρατόπεδο του Μακρόν, ο Φωρ αρνήθηκε να απαντήσει.

«Δεν πρόκειται να μπω στη διαδικασία να πω τι θα έκανα με αυτό ή εκείνο το άτομο. Προς το παρόν, πρέπει να ανακτήσουμε την εξουσία και να κάνουμε αυτή την πιθανότητα δυνατή».

«Σήμερα θέλουμε αλλαγή. Να διασφαλίσουμε ότι ο γαλλικός λαός που εκφράζει την αγανάκτησή του θα μπορέσει επιτέλους να βρει μια πολιτική διέξοδο μέσω της αλλαγής, η οποία, κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να αποτελέσει συνέχεια αυτού που γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό», υποστήριξε.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι οι Σοσιαλιστές είχαν αποφασίσει να μην στηρίξουν πρόταση μομφής που κατατέθηκε από τη συμμαχία της αριστεράς κατά του Μπαϊρού στην αρχή της θητείας του παρέχοντάς του έτσι κοινοβουλευτική ασφάλεια με αντάλλαγμα την υιοθέτηση κάποιων ευνοϊκότερων μεταρρυθμίσεων.

Αλλά αυτή η στήριξη διακόπηκε στην χθεσινή ψηφοφορία με τους Σοσιαλιστές να διεκδικούν αναβαθμισμένο ρόλο προκειμένου να στηρίξουν τον Μακρόν.

«Λαϊκή νίκη» η πτώση Μπαϊρού

Ο ηγέτης της «Ανυπότακτης Γαλλίας», Ζαν – Λικ Μελανσόν, δήλωσε ότι εάν ο Ολιβιέ Φωρ θέλει να κυβερνήσει θα πρέπει να συνεργαστεί με τους Μακρονιστές και ότι το κόμμα του δεν θα στηρίξει ποτέ τέτοιες συμμαχίες. Άσκησε επίσης κριτική για την αντιπρόταση των Σοσιαλιστών στον προϋπολογισμό λέγοντας ότι είναι συνέχεια των νεοφιλελεύθερων περικοπών του Μακρόν.

Ο ίδιος έκανε λόγο για μεγάλη ήττα του γάλλου πρόεδρου σημειώνοντας ότι οι κινητοποιήσεις της 10ης Σεπτεμβρίου οδήγησαν στην έξοδο τον Μπαϊρού και ζήτησε την προκήρυξη προεδρικών εκλογών.

La chute de Bayrou est une victoire populaire. Il avait demandé ce vote en raison du mouvement du 10 septembre qui approchait. Il a perdu. Cette défaite a été bien plus ample que prévu. Même une partie de ses propres troupes a refusé de lui accorder la confiance.#LE20H pic.twitter.com/TdJDsNuSE7 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 8, 2025

Ο ηγέτης του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, δήλωσε ότι δεν θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στον νέο πρωθυπουργό και ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών. Αναφορικά με τον προϋπολογισμό λιτότητας ο Μπαρντελά προτίμησε να αναφερθεί στις «κακές δημόσιες δαπάνες» που σύμφωνα πάντα με τον ίδιο είναι τα κονδύλια που όπως υποστηρίζει εξοικονομούνται για «τη συνεισφορά της Γαλλίας στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την απάτη και τη μετανάστευση».

Ο ίδιος δεν παρέλειψε να στρέψει τα βέλη του στον Ζαν Λικ Μελανσόν κατηγορώντας τον ότι «επιθυμεί την αταξία, την κατάρρευση της χώρας και την καταστροφή της κοινωνικής συνοχής».

Ξεκίνησε η ονοματολογία

Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων από το Ελιζέ, έχει αρχίσει και η ονοματολογία για τον επόμενο πρωθυπουργό. Μερικά από τα ονόματα που έχουν προταθεί, όπως ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο υπουργός Άμυνας, ταιριάζουν στο προφίλ που ο Μακρόν επιλέγει μέχρι τώρα.

Σενάρια υπάρχουν επίσης για τον Ερίκ Λομπάρντ, τον υπουργό Οικονομίας, ο οποίος έχει καλές σχέσεις με τους Σοσιαλιστές και ο οποίος δήλωσε πρόσφατα στους Financial Times ότι χρειάζονται συμβιβασμοί στον προϋπολογισμό.

Δεν λείπουν και αυτοί που προσφέρονται να αναλάβουν τη θέση του πρωθυπουργού και φροντίζουν να το δηλώσουν δημόσια.

Η πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Γιαέλ Μπράουν Πιβέτ, από την παράταξη του Μακρόν, δήλωσε σήμερα το πρωί ότι «δεν είναι υποψήφια» για το αξίωμα του πρωθυπουργού… αλλά εξακολουθεί να είναι «διαθέσιμη».

«Ποτέ δεν αποφεύγω τα εμπόδια, τις δυσκολίες. Μερικές φορές οι άνθρωποι μου λένε ότι το Hôtel de Lassay (σ.σ. η προεδρία της Εθνοσυνέλευσης) είναι άνετο και ότι θέλω να μείνω εκεί. Όχι, δεν είμαι δειλή. Είμαι ικανή να αναλάβω ρίσκα. Αν τύχαινε να αναλάβω αυτή την αποστολή, προφανώς δεν θα δίσταζα, αλλά είναι επιλογή του προέδρου».