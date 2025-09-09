newspaper
Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 13:12
Η ΓΣEE κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου
Γαλλία: Οι πρώτες αντιδράσεις μετά την πτώση Μπαϊρού – Η στάση των Σοσιαλιστών και οι «πρόθυμοι να αναλάβουν»
Κόσμος 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:53

Γαλλία: Οι πρώτες αντιδράσεις μετά την πτώση Μπαϊρού – Η στάση των Σοσιαλιστών και οι «πρόθυμοι να αναλάβουν»

Αναζητείται ο πέμπτος πρωθυπουργός σε δύο χρόνια - Η Γαλλία σε κρίση, ο Μακρόν ψάχνει σωσίβιο - Με «αποχαιρετιστήρια πάρτι» γιόρτασαν οι Γάλλοι την πτώση του Μπαϊρού

Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Spotlight

Η αναμενόμενη ήττα του Φρανσουά Μπαϊρού στην Εθνοσυνέλευση έχει στρέψει ξανά τους προβολείς στη Γαλλία που αναζητά νέο πρωθυπουργό, τον πέμπτο κατά σειρά, σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών.

Με 194 ψήφους υπέρ και 364 κατά ο Μπαϊρού ηττήθηκε στην ψήφο εμπιστοσύνης που ο ίδιος προκάλεσε και υπεραμύνθηκε της πρότασής του για έναν σκληρό προϋπολογισμό λιτότητας μιλώντας στη Βουλή για μια «δοκιμασία αλήθειας» και την κατεπείγουσα ανάγκη μείωσης του δημόσιου χρέους.

Ο ψήφοι εναντίον του ήταν περισσότεροι από αυτούς που είχε συγκεντρώσει ο προκάτοχός του, Μισέλ Μπαρνιέ (σ.σ. που έμεινε τρεις μήνες στην πρωθυπουργική καρέκλα), γεγονός που σύμφωνα με αναλυτές δείχνει ότι υπάρχουν ρήγματα στα κόμματα του Μακρόν και των Ρεπουμπλικανών που συμμετείχαν στην κυβέρνηση.

Σε πολλά δημαρχία της χώρας χθες Δευτέρα χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στα λεγόμενα «αποχαιρετιστήρια πάρτι» για τον πρωθυπουργό που έμεινε μόλις 10 μήνες στην εξουσία. Οι συγκεντρώσεις αυτές ήταν τα προεόρτια των μεγάλων κινητοποιήσεων που προετοιμάζονται για αύριο 10 Σεπτεμβρίου από την πρωτοβουλία «Να μπλοκάρουμε τα πάντα».

Πρόκειται για ένα κάλεσμα που ξεκίνησε από το διαδίκτυο και στηρίχθηκε στη συνέχεια και από την αριστερά και καλεί τους Γάλλους να κατέβουν μαζικά στους δρόμους ενάντια στα μέτρα λιτότητας.

Γαλλία

Διαδηλώσεις – αποχαιρετιστήρια πάρτι – για την πτώση Μπαϊρού

Ανάμεσα στις 10 Σεπτεμβρίου και τις 18 Σεπτεμβρίου, που οργανώνονται απεργιακές κινητοποιήσεις από τα συνδικάτα, μεσολαβεί την Παρασκευή η απόφαση του οίκου αξιολόγησης Fitch που είναι πιθανόν να υποβαθμίσει το χρέος της Γαλλίας και να προκαλέσει αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Σε αυτό το πλαίσιο η γαλλική προεδρία θα ήθελε να βρει γρήγορα τον αντικαταστάτη. Χωρίς πρωθυπουργό ο αποδέκτης της κοινωνικής δυσαρέσκειας θα είναι μόνο ο Μακρόν ενώ και οι αγορές θα έχουν ακόμα ένα λόγο να ανησυχούν για τη σταθερότητα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης.

Αναβλήθηκε για το μεσημέρι η συνάντηση Μπαϊρού – Μακρόν

Η ανακοίνωση του Ελιζέ αναφέρει ότι ο γάλλος πρόεδρος θα ανακοινώσει τον νέο πρωθυπουργό εντός λίγων ημερών, χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες, ενώ η προγραμματισμένη συνάντηση του Μακρόν με τον Μπαϊρού, προκειμένου ο δεύτερος να υποβάλει την παραίτησή του σήμερα το πρωί, αναβλήθηκε για το μεσημέρι.

Ο γρίφος για την ανεύρεση του «κατάλληλου» γίνεται κάθε φορά και πιο δύσκολος καθώς χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία αλλά με επιμονή στη διατήρηση της εξουσίας και της επιβολής μίας αυστηρής νεοφιλελεύθερης ατζέντας, ο Εμανουέλ Μακρόν δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να αποσπάσει τη συναίνεση τμημάτων της αντιπολίτευσης που θα του επέτρεπαν να μπορεί να περνάει στο κοινοβούλιο τις «απαραίτητες μεταρρυθμίσεις».

Απορρίπτοντας το σενάριο των πρόωρων εκλογών και με δεδομένο ότι πρέπει να περάσει έναν προϋπολογισμό λιτότητας έως τον Δεκέμβριο οι επιλογές του Μακρόν είναι είτε να επιλέξει πρωθυπουργό από τους Σοσιαλιστές – που αυτοπροτείνονται εδώ και καιρό – είτε να αναζητήσει ξανά έναν υποψήφιο «δικό του» από το κέντρο ή τη δεξιά.

Θα δώσουν οι Σοσιαλιστές το σωσίβιο στον Μακρόν

Οι Σοσιαλιστές, που έχουν απομακρυνθεί εδώ και καιρό από τη συμμαχία του Νέου Λαϊκού Μετώπου που κατάφερε να εκλέξει τους περισσότερους βουλευτές στις τελευταίες εκλογές, ζητούν δικό τους πρωθυπουργό αλλά και υπουργικό συμβούλιο που θα προέρχεται από τον ευρύτερο χώρο της αριστερής συμμαχίας κάτι που μέχρι στιγμής ο Μακρόν φαίνεται πως δεν θέλει να αποδεχτεί.

Την ίδια στιγμή προβάλλονται ως υπεύθυνη ρεαλιστική δύναμη έχοντας αντιπροτείνει στο σχέδιο προϋπολογισμού του Φρανσουά Μπαϊρού, που προβλέπει 44 δισ. περικοπές σε δημόσιες δαπάνες, περικοπές 22 δισ.

Ο γραμματέας των Σοσιαλιστών, Ολιβιέ Φωρ, δήλωσε το πρωί της Τρίτης ότι ο Εμανουέλ Μακρόν δεν είχε επικοινωνήσει ακόμα μαζί του. Ερωτηθείς για το ποια στάση θα κρατήσει το Σοσιαλιστικό Κόμμα σε περίπτωση διορισμού ενός πρωθυπουργού από το στρατόπεδο του Μακρόν, ο Φωρ αρνήθηκε να απαντήσει.

«Δεν πρόκειται να μπω στη διαδικασία να πω τι θα έκανα με αυτό ή εκείνο το άτομο. Προς το παρόν, πρέπει να ανακτήσουμε την εξουσία και να κάνουμε αυτή την πιθανότητα δυνατή».

«Σήμερα θέλουμε αλλαγή. Να διασφαλίσουμε ότι ο γαλλικός λαός που εκφράζει την αγανάκτησή του θα μπορέσει επιτέλους να βρει μια πολιτική διέξοδο μέσω της αλλαγής, η οποία, κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να αποτελέσει συνέχεια αυτού που γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό», υποστήριξε.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι οι Σοσιαλιστές είχαν αποφασίσει να μην στηρίξουν πρόταση μομφής που κατατέθηκε από τη συμμαχία της αριστεράς κατά του Μπαϊρού στην αρχή της θητείας του παρέχοντάς του έτσι κοινοβουλευτική ασφάλεια με αντάλλαγμα την υιοθέτηση κάποιων ευνοϊκότερων μεταρρυθμίσεων.

Αλλά αυτή η στήριξη διακόπηκε στην χθεσινή ψηφοφορία με τους Σοσιαλιστές να διεκδικούν αναβαθμισμένο ρόλο προκειμένου να στηρίξουν τον Μακρόν.

«Λαϊκή νίκη» η πτώση Μπαϊρού

Ο ηγέτης της «Ανυπότακτης Γαλλίας», Ζαν – Λικ Μελανσόν, δήλωσε ότι εάν ο Ολιβιέ Φωρ θέλει να κυβερνήσει θα πρέπει να συνεργαστεί με τους Μακρονιστές και ότι το κόμμα του δεν θα στηρίξει ποτέ τέτοιες συμμαχίες. Άσκησε επίσης κριτική για την αντιπρόταση των Σοσιαλιστών στον προϋπολογισμό λέγοντας ότι είναι συνέχεια των νεοφιλελεύθερων περικοπών του Μακρόν.

Ο ίδιος έκανε λόγο για μεγάλη ήττα του γάλλου πρόεδρου σημειώνοντας ότι οι κινητοποιήσεις της 10ης Σεπτεμβρίου οδήγησαν στην έξοδο τον Μπαϊρού και ζήτησε την προκήρυξη προεδρικών εκλογών.

Ο ηγέτης του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, δήλωσε ότι δεν θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στον νέο πρωθυπουργό και ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών. Αναφορικά με τον προϋπολογισμό λιτότητας ο Μπαρντελά προτίμησε να αναφερθεί στις «κακές δημόσιες δαπάνες» που σύμφωνα πάντα με τον ίδιο είναι τα κονδύλια που όπως υποστηρίζει εξοικονομούνται για «τη συνεισφορά της Γαλλίας στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την απάτη και τη μετανάστευση».

Ο ίδιος δεν παρέλειψε να στρέψει τα βέλη του στον Ζαν Λικ Μελανσόν κατηγορώντας τον ότι «επιθυμεί την αταξία, την κατάρρευση της χώρας και την καταστροφή της κοινωνικής συνοχής».

Ξεκίνησε η ονοματολογία

Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων από το Ελιζέ, έχει αρχίσει και η ονοματολογία για τον επόμενο πρωθυπουργό. Μερικά από τα ονόματα που έχουν προταθεί, όπως ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο υπουργός Άμυνας, ταιριάζουν στο προφίλ που ο Μακρόν επιλέγει μέχρι τώρα.

Σενάρια υπάρχουν επίσης για τον Ερίκ Λομπάρντ, τον υπουργό Οικονομίας, ο οποίος έχει καλές σχέσεις με τους Σοσιαλιστές και ο οποίος δήλωσε πρόσφατα στους Financial Times ότι χρειάζονται συμβιβασμοί στον προϋπολογισμό.

Δεν λείπουν και αυτοί που προσφέρονται να αναλάβουν τη θέση του πρωθυπουργού και φροντίζουν να το δηλώσουν δημόσια.

Η πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Γιαέλ Μπράουν Πιβέτ, από την παράταξη του Μακρόν, δήλωσε σήμερα το πρωί ότι «δεν είναι υποψήφια» για το αξίωμα του πρωθυπουργού… αλλά εξακολουθεί να είναι «διαθέσιμη».

«Ποτέ δεν αποφεύγω τα εμπόδια, τις δυσκολίες. Μερικές φορές οι άνθρωποι μου λένε ότι το Hôtel de Lassay (σ.σ. η προεδρία της Εθνοσυνέλευσης) είναι άνετο και ότι θέλω να μείνω εκεί. Όχι, δεν είμαι δειλή. Είμαι ικανή να αναλάβω ρίσκα. Αν τύχαινε να αναλάβω αυτή την αποστολή, προφανώς δεν θα δίσταζα, αλλά είναι επιλογή του προέδρου».

Economy
Φορολογία: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του πακέτου της ΔΕΘ

Φορολογία: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του πακέτου της ΔΕΘ

Vita.gr
Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

inWellness
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
Νεπάλ: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός μετά από τις αιματηρές διαδηλώσεις
Εξέγερση 09.09.25

Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός του Νεπάλ μετά τις αιματηρές κινητοποιήσεις - Διαδηλωτές πολιορκούν την κατοικία του προέδρου

Οι διαδηλωτές στο Νεπάλ συνεχίζουν να βρίσκονται στους δρόμους ζητώντας δικαιοσύνη για τους 19 νεκρούς από την κρατική καταστολή - Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός για να εκτονωθεί η κατάσταση

Σύνταξη
Νέα Ζηλανδία: Πού και πώς ζούσε ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά του 4 χρόνια [εικόνες]
Νέα Ζηλανδία 09.09.25

Πού και πώς ζούσε ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά του 4 χρόνια - Η ανακούφιση της μητέρας

Μετά από τέσσερα χρόνια που καταζητούνταν με τον πατέρα τους, τα τρία παιδιά του Φίλιπς έχουν εντοπιστεί και είναι καλά στην υγεία τους λένε οι Αρχές

Σύνταξη
Η Αναλένα Μπέρμποκ αναλαμβάνει την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
Κόσμος 09.09.25

Η Αναλένα Μπέρμποκ αναλαμβάνει την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

Στη θέση αυτή θα διαδεχθεί τον προκάτοχό της Φιλεμόν Γιανγκ, τον πρώην πρωθυπουργό του Καμερούν, κατά την έναρξη της 80ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα η ευχετήρια κάρτα του Τραμπ με σκίτσο γυναικείου σώματος
InView 09.09.25

Νέες αποκαλύψεις από τα έγγραφα του Έπσταϊν - Ευχετήρια κάρτα από τον Τραμπ με σκίτσο γυναικείο σώματος

Στο βιβλίο γενεθλίων του Έπσταϊν που βγήκε στη δημοσιότητα φιγουράρει το όνομα του Τραμπ αλλά και του Κλίντον - «Δεν είναι η δική μου υπογραφή», ισχυρίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Σύνταξη
Αμπάς: Συνάντηση με Στάρμερ στον Λονδίνο λίγο πριν την έναρξη της ΓΣ του ΟΗΕ
Τι συζήτησαν 09.09.25

Συνάντηση Αμπάς με Στάρμερ στο Λονδίνο λίγο πριν την έναρξη της ΓΣ του ΟΗΕ

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, ευχαρίστησε τον Κιρ Στάρμερ για την πρόθεσή του να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος - Στο Λονδίνο αναμένεται και ο ισραηλινός πρόεδρος

Σύνταξη
Μεσολαβητής ή στρατηγικός παίκτης: Η διακριτική στροφή της Κίνας στον πόλεμο στην Ουκρανία
Νέα παγκόσμια τάξη 09.09.25

Μεσολαβητής ή στρατηγικός παίκτης: Η διακριτική στροφή της Κίνας στον πόλεμο στην Ουκρανία

Το Πεκίνο παρουσιάζεται ως ουδέτερος μεσολαβητής, ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά έχει υποστηρίξει υλικά και πολιτικά τον πόλεμο του Κρεμλίνου και φαίνεται να επωφελείται από αυτόν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ισραήλ: Δεν εκτελούν δικαστική απόφαση που ζητά να τρέφονται καλύτερα οι παλαιστίνιοι κρατούμενοι
Ισραήλ 09.09.25

Απορρίπτουν δικαστική απόφαση για καλύτερη διατροφή των παλαιστίνιων κρατουμένων

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ διέταξε να βελτιωθεί η διατροφή των παλαιστίνιων κρατουμένων, αλλά οι ισραηλινοί αξιωματούχοι αρνούνται να εκτελέσουν την απόφασή του.

Σύνταξη
Καταγγελία επίθεσης στον Στόλο για τη Γάζα: Δεν εντοπίστηκε drone αναφέρει η εθνική φρουρά της Τυνησίας
Τυνησία 09.09.25

Επίθεση από drone καταγγέλλει ο Στόλος για τη Γάζα - Δεν βρέθηκε κάτι λένε οι Αρχές

Ο Στόλος για τη Γάζα κατήγγειλε επίθεση από drone, οι Αρχές της Τυνησίας δήλωσαν πως δεν εντοπίστηκε κάτι, αλλά με βάση τα προκαταρκτικά ευρήματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε σωσίβια πάνω σε πλοίο.

Σύνταξη
Νορβηγία: Παραμένει στην εξουσία η κεντροαριστερά – Ιστορικό ποσοστό για το λαϊκιστικό Κόμμα της Προόδου
Βουλευτικές εκλογές 09.09.25

Κεντροαριστερή εξουσία στη Νορβηγία με θεαματική άνοδο της λαϊκιστικής δεξιάς

Το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία του κατέγραψε το λαϊκιστικό αντιμεταναστευτικό κόμμα στη Νορβηγία όπου η συμμαχία της κεντροαριστεράς θα παραμείνει στην εξουσία, βάσει του εκλογικού αποτελέσματος.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θεωρεί την ενδοοικογενειακή βία λιγότερο σοβαρό αδίκημα
«Εθελοτυφλεί» 09.09.25

«Καβγαδάκι με τη γυναίκα» η ενδοοικογενειακή βία για τον Τραμπ

«Ο Ντόναλντ Τραμπ μας έδειξε – ξανά – ποιες είναι οι πεποιθήσεις του», στηλίτευσε η πρόεδρος της NOW τις δηλώσεις του, με τις οποίες χαρακτήρισε λιγότερο σοβαρό αδίκημα την ενδοοικογενειακή βία.

Σύνταξη
Σοκ στο ΠΑΓΝΗ: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε κλινική – «Ασθενής τραυματίστηκε στο κεφάλι»
Αποκαλυπτική φωτογραφία 09.09.25

Σοκ στο ΠΑΓΝΗ: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε κλινική – «Ασθενής τραυματίστηκε στο κεφάλι»

Το συμβάν σημειώθηκε σε δωμάτιο της Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλεύονται αρκετοί άνθρωποι - «Είναι καρπός της υποστελέχωσης της τεχνικής υπηρεσίας και της διαχρονικής υποχρηματοδότησης».

Σύνταξη
Στη Βουλή συμπληρωματική δικογραφία για τα Τέμπη – Στα σκαριά ο «κόφτης» στην Ολομέλεια
Πολιτική Γραμματεία 09.09.25

Στη Βουλή συμπληρωματική δικογραφία για τα Τέμπη – Στα σκαριά ο «κόφτης» στην Ολομέλεια

Η δικογραφία ήρθε μετά από πρωτοβουλία των βουλευτών, Βασίλη Κόκκαλη και Αλέξανδρου Αυλωνίτη οι οποίοι κατέθεσαν αίτημα στη Δικαιοσύνη να διερευνηθεί η πληρωμή του μπαζώματος του τόπου του δυστυχήματος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Απάντηση Γεραπετρίτη σε κυπριακά ΜΜΕ: Προφανής ο συκοφαντικός σκοπός του δημοσιεύματος για το καλώδιο
Ηλεκτρική διασύνδεση 09.09.25

Απάντηση Γεραπετρίτη σε κυπριακά ΜΜΕ: Προφανής ο συκοφαντικός σκοπός του δημοσιεύματος για το καλώδιο

Ο Γεραπετρίτης σημειώνει ότι «το συγκεκριμένο δημοσίευμα συνδέεται με όσους απεργάζονται σενάρια για τη μη εκτέλεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης για ίδια συμφέροντα»

Σύνταξη
«Ο Μουρίνιο του μπάσκετ»: Πρώτος στην προτίμηση των φιλάθλων ο Αταμάν
Μπάσκετ 09.09.25

«Ο Μουρίνιο του μπάσκετ»: Πρώτος στην προτίμηση των φιλάθλων ο Αταμάν

Σε αφιέρωμά της, η ισπανική εφημερίδα AS χαρακτηρίζει τον Εργκίν Αταμάν ως «Μουρίνιο του μπάσκετ», την ώρα που ο Τούρκος είναι πρώτος και στις προτιμήσεις του κοινού ανάμεσα στους προπονητές του Eurobasket.

Σύνταξη
Νεπάλ: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός μετά από τις αιματηρές διαδηλώσεις
Εξέγερση 09.09.25

Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός του Νεπάλ μετά τις αιματηρές κινητοποιήσεις - Διαδηλωτές πολιορκούν την κατοικία του προέδρου

Οι διαδηλωτές στο Νεπάλ συνεχίζουν να βρίσκονται στους δρόμους ζητώντας δικαιοσύνη για τους 19 νεκρούς από την κρατική καταστολή - Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός για να εκτονωθεί η κατάσταση

Σύνταξη
Μανόλο Μπλάνικ: Η Μαρία Αντουανέτα επινόησε ένα στυλ που αντέγραψε όλη η Ευρώπη
Live in Style 09.09.25

Μανόλο Μπλάνικ: Η Μαρία Αντουανέτα επινόησε ένα στυλ που αντέγραψε όλη η Ευρώπη

Η Μαρία Αντουανέτα επανεκτιμάται ως μια από τις πιο ισχυρές επιρροές στη μόδα και τη διακόσμηση, με τον Μανόλο Μπλάνικ και νέες ιστορικές προσεγγίσεις να φωτίζουν τη διαχρονική της κληρονομιά

Σύνταξη
Από το YouTube στις sold out εμφανίσεις: Ο APON μπήκε «κατά λάθος» στη μουσική για να γίνει viral
Next big thing 09.09.25

Από το YouTube στις sold out εμφανίσεις: Ο APON μπήκε «κατά λάθος» στη μουσική για να γίνει viral

Ο νεαρός καλλιτέχνης APON θεωρείται αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο hot ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, δίνοντας τη μια sold out συναυλία μετά την άλλη σε όλη την Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Τι είπε στη συνάντηση με Τασούλα
Παράλληλο σύμπαν 09.09.25

Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Τι είπε στη συνάντηση με Τασούλα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέβη σε θριαμβολογίες περί «τολμηρής φορολογικής μεταρρύθμισης» και ισχυρισμούς «για μείωση φόρων και αύξηση μισθών με άλλο τρόπο»

Σύνταξη
Τρέισι Έμιν – Το «κακό παιδί» της τέχνης μιλά μέσω των έργων της για την εμπειρία της με τον καρκίνο
Μοίρασμα αγάπης 09.09.25

Τρέισι Έμιν – Το «κακό παιδί» της τέχνης μιλά μέσω των έργων της για την εμπειρία της με τον καρκίνο

H Tate Modern θα φιλοξενήσει την μεγαλύτερη έκθεση της Τρέισι Έμιν την επόμενη άνοιξη. Το A Second Life θα παρουσιάσει το έργο My Bed και πρωτότυπα έργα που αντανακλούν την εμπειρία της Βρετανίδας καλλιτέχνιδας με τον καρκίνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολοκληρώθηκε η βασική έρευνα για την τραγωδία στα Τέμπη – Στο Δικαστικό Συμβούλιο του ΑΠ η αξιολόγηση για τους γενικούς γραμματείς
Ελλάδα 09.09.25

Ολοκληρώθηκε η βασική έρευνα για την τραγωδία στα Τέμπη – Στο Δικαστικό Συμβούλιο του ΑΠ η αξιολόγηση για τους γενικούς γραμματείς

Η κυρία έρευνα για την εμβληματική αυτή υπόθεση στα Τέμπη ολοκληρώθηκε από τον εφέτη ειδικό ανακριτή Σωτήρη Μπακαίμη ο οποίος απέστειλε το φάκελο για τους πρώην γενικούς γραμματείς  στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΚΕΔΕ: Οι πολεοδομίες πρέπει να παραμείνουν αρμοδιότητα των Δήμων
Τα ζητούμενα 09.09.25

ΚΕΔΕ: Οι πολεοδομίες πρέπει να παραμείνουν αρμοδιότητα των Δήμων

Η ΚΕΔΕ με ανακοίνωση της πήρε θέση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στα πλαίσια της ΔΕΘ. Φάνηκε σύμφωνη σε σημεία των εξαγγελιών αλλά και αντίθετη σε άλλες με κύρια την αφαίρεση της αρμοδιότητας των ΥΔΟΜ.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
