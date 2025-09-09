Ο βασιλιάς πέθανε, ζήτω ο βασιλιάς – Αλλά ο Μακρόν ζει και βασιλεύει στη βυθιζόμενη Γαλλία

Ο κύριος υπαίτιος για τα βαθιά, πολλαπλά πλήγματα που έχει δεχθεί επί προεδρίας του η γαλλική κοινωνία, ο Εμανουέλ Μακρόν, πάλι δεν παραιτήθηκε και επιχειρεί να σώσει εαυτόν μέσω αλλαγής… αναλώσιμων προσώπων στο πρωθυπουργικό θώκο της χώρας, την ώρα που η Γαλλία βυθίζεται ολοένα και περισσότερο σε μια βαθιά κοινωνικοπολιτική κρίση, την ώρα που ο ίδιος ευθύνεται όσο κανείς άλλος για τον εκτροχιασμό των δημόσιων οικονομικών της, την ώρα που ο ίδιος αποτελεί το πρόβλημα τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Οι Γάλλοι έχουν βρει ξανά στους δρόμους, ενώ ετοιμάζουν ακόμη πιο μαζικές κινητοποιήσεις. Σε αυτές, ο Μακρόν εκτιμάται ότι θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο που το έχει πράξει καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του: με ακραία καταστολή.

Το βράδυ της Δευτέρας, λοιπόν, ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης και ως εκ τούτου θα παραιτηθεί. Θα αποτελέσει τον τέταρτο πρωθυπουργό του Μακρόν που παραιτείται. Κατόρθωσε, πάντως, να επιβιώσει επί εννέα ολάκερους μήνες στην πρωθυπουργική… ηλεκτρική καρέκλα, όπως την έχει μετατρέψει ο πρόεδρος Μακρόν. Εάν ληφθεί υπ’ όψιν πόσο άντεξε ο προκάτοχός του, ο Μισέλ Μπαρνιέ, ο οποίος είδε την πόρτα τις εξόδου μόλις τρεις μήνες μετά από την ορκωμοσία του… δεν το λες και λίγο.

Τι συνέβη στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση; Η κυβέρνηση του 74χρονου Μπαιρού έπεσε, αφού δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης (194 υπέρ έναντι 364 κατά), με αποτέλεσμα η χώρα να βυθίζεται ξανά στη δίνη πολιτικής κρίσης και τον Μακρόν να αναζητεί για πέμπτη φορά πρωθυπουργό μέσα σε λιγότερο από δυο χρόνια.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων, αναφέρεται ότι ο Μακρόν «θα δεχθεί την Τρίτη (9/9) τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού για να λάβει την παραίτηση της κυβέρνησης του», η οποία δεν εξασφάλισε ψήφο εμπιστοσύνης μετά την παρουσίαση σχεδίου προϋπολογισμού λιτότητας.

Ο Μπαϊρού είχε ζητήσει απροσδόκητα ψήφο εμπιστοσύνης, φιλοδοξώντας να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική υποστήριξη για τη στρατηγική του με στόχο τη μείωση του ελλείμματος -που ανέρχεται στο 5,8% του γαλλικού ΑΕΠ, δηλαδή σχεδόν διπλάσιο από το όριο της ΕΕ- και του δημόσιου χρέους (114% του ΑΕΠ).

Ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν υποστήριξαν τις σχεδιαζόμενες περικοπές ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του επόμενους έτους.

«Αυτή η στιγμή σηματοδοτεί το τέλος της αγωνίας για μια κυβέρνηση-φάντασμα», δήλωσε η ηγέτιδα της Ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, πιέζοντας για πρόωρες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες ο Μακρόν έχει αποκλείσει μέχρι στιγμής.

«Σήμερα είναι μια ημέρα ανακούφισης για εκατομμύρια Γάλλους, ανακούφισης για την αποχώρησή σας», δήλωσε η Ματίλντ Πανό, επικεφαλής της Κ.Ο. της ριζοσπαστικής Αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία», του Ζαν-Λυκ Μελανσόν, πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Με δεδομένη την άρνηση αυτών των δυο κομμάτων να συνεργαστούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τον Μακρόν, η πλέον πιθανή λύση που διαφαίνεται για τον σχηματισμό βιώσιμης κυβέρνησης είναι η συνεργασία των κομμάτων τα οποία στήριξαν την απερχόμενη κυβέρνηση μαζί με με ένα τμήμα των κομμάτων της Αριστεράς, αρχής γενομένης από το Σοσιαλιστικό. Με άλλα λόγια, ο σχηματισμός ενός κυβερνητικού σχήματος που λίγο-πολύ θα έχει είτε την ανοχή είτε τη στήριξη όλων των κομμάτων που βρίσκονται πιο αριστερά από την Λεπέν και πιο δεξιά από τον Μελανσόν.