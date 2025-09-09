Αφού έχασε κατά κράτος την ψηφοφορία εμπιστοσύνης που είχε ζητήσει την Δευτέρα (194 ψήφοι υπέρ, 364 κατά), ο Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος είχε διοριστεί πρωθυπουργός τον Δεκέμβριο στην Γαλλία, υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Θα παραμείνει στη θέση του για να διεκπεραιώσει τις τρέχουσες υποθέσεις εν αναμονή του διαδόχου του, του πέμπτου αρχηγού της γαλλικής κυβέρνησης από την έναρξη της δεύτερης πενταετίας Μακρόν το 2022.

Ο Εμανουέλ Μακρόν «θα ορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες», ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας το Ελιζέ, ωστόσο, οι πληροφορίες λένε πως αυτή η ανακοίνωση δεν αποκλείεται να γίνει ακόμα και σήμερα, Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου.

Ο Λεκορνί το «φαβορί» για τη διαδοχή του Μπαϊρού

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Σεμπαστιέν Λεκορνί, ο νυν υπουργός Άμυνας της Γαλλίας και άνθρωπος της απολύτου εμπιστοσύνης του Εμανουέλ Μακρόν, είναι αυτός που θεωρείται το «φαβορί» για τη διαδοχή του Μπαϊρού και ο οποίος μπορεί, όπως εκτιμάται, να σχηματίσει άμεσα κυβέρνηση.

Η γαλλική εφημερίδα Figaro μεταδίδει ότι οι υπουργοί από το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων Σεμπαστιέν Λεκορνί, Κατρίν Βοτρέν, Ζεράλντ Νταρμανάν, ο επικεφαλής της περιφέρειας Hauts-de-France, Ξαβιέ Μπερτράν, ή η επικεφαλής των «Μακρονιστών» της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, Yaël Braun-Pivet, είναι ανάμεσα στις αρκετές – δεξιές – επιλογές που έχει στα χέρια του ο Γάλλος πρόεδρος.

Δεν είναι σίγουρο, πάντως, εάν ο Εμανουέλ Μακρόν απευθύνει διάγγελμα μέσα στην ημέρα, αναμένεται ωστόσο να μιλήσει λίγο πριν ή αφότου ανακοινώσει το νέο κυβερνητικό σχήμα.

Να σημειωθεί ότι, από την στιγμή της παραίτησης Μπαϊρού, η γαλλική Εθνοσυνέλευση, όπως μεταδίδει η εφημερίδα «La Liberation» θα λειτουργεί στο «ρελαντί», εν αναμονή του διορισμού κυβέρνησης και της διοργάνωσης ενδεχόμενης έκτακτης συνόδου, σύμφωνα με το περιβάλλον της προέδρου, Yaël Braun-Pivet.

Σε περιβάλλον ακραίας πόλωσης «παραλύει» αύριο η Γαλλία

Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, καθώς και στις 18 Σεπτεμβρίου, είναι προγραμματισμένες μαζικές κινητοποιήσεις και απεργίες στην Γαλλία, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο.

Το κίνημα με το σύνθημα «Bloquons tout» (Να μπλοκάρουμε τα πάντα), που γεννήθηκε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα αυτό το καλοκαίρι και υποστηρίζεται από ορισμένα συνδικάτα και την ριζοσπαστική αριστερά, καλεί σε «παράλυση» της χώρας από αύριο.

Περίπου 80.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν την Τετάρτη σε ολόκληρη την Γαλλία, όπου οργανώνονται δεκάδες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της πολιτικής του Μακρόν, ο οποίος βρίσκεται στο ναδίρ της δημοφιλίας του, με 77% αρνητικές γνώμες, ενώ η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προβλέπει προβλήματα και καθυστερήσεις σε όλα τα γαλλικά αεροδρόμια.

Η πολιτική κρίση…

Το εγχείρημα του Εμανουέλ Μακρόν να σχηματισθεί στην Γαλλία μία νέα, αλλά προπάντων ανθεκτική – αυτή τη φορά – κυβέρνηση, είναι δύσκολο, καθώς αφενός ο ίδιος δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση να προσφέρει τη δική του παραίτηση «στο πιάτο», όπως ζητούν τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, αφετέρου, τα πολιτικά κόμματα παραμένουν οχυρωμένα στις θέσεις τους.

Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός ζητά νέες βουλευτικές εκλογές και προειδοποιεί μέσω του προέδρου του, Ζορντάν Μπαρντελά, για την καταψήφιση οποιουδήποτε πρωθυπουργού «δεν αποστεί από την πολιτική που ακολουθείται εδώ και οκτώ χρόνια».

Η ριζοσπαστική αριστερά ζητά την παραίτηση του προέδρου Μακρόν.

Από την πλευρά του, το Σοσιαλιστικό Κόμμα επαναλαμβάνει ότι η Αριστερά, πρώτη κοινοβουλευτική δύναμη μετά τις τελευταίες εκλογές, πρέπει να σχηματίσει κυβέρνηση.

Ωστόσο, ο Εμανουέλ Μακρόν πιθανότατα θα επιλέξει να διευρύνει το κεντρώο μπλοκ του και να αναζητήσει μία προσωπικότητα από τον χώρο της δεξιάς ή του κέντρου, ικανή να συνεργασθεί με τους σοσιαλιστές.

…Και το καλπάζον χρέος

Σύμφωνα με το Ελιζέ, πάντως, ο επόμενος πρωθυπουργός θα ορισθεί άμεσα, πριν από την αναχώρηση του προέδρου της Γαλλίας για την Νέα Υόρκη, όπου θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στα Ηνωμένα Εθνη.

Να θυμίσουμε ότι στον πυρήνα της μαζικής αποδοκιμασίας του Φρανσουά Μπαϊρού ήταν το σχέδιο του προϋπολογισμού, που προβλέπει περικοπές 44 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026, με στόχο τη μείωση του χρέους της Γαλλίας, το οποίο έχει φθάσει στο 114% του ΑΕΠ.

Στην αγορά χρέους, η Γαλλία δανείζεται πλέον με 3,47% σε δεκαετή βάση, όπως ακριβώς και η Ιταλία.

Η πολιτική κρίση, μάλιστα, ξέσπασε λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση της αξιολόγησης του γαλλικού χρέους από τον οίκο Fitch και την ενδεχόμενη υποβάθμιση της Γαλλίας, καθώς επικρατεί ανησυχία για αναταραχή στις αγορές εξαιτίας της πολιτικής αβεβαιότητας στη χώρα.

Δεξίωση αποχαιρετισμού την Πέμπτη;

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, και μία πληροφορία από το χώρο των γαλλικών… παραπολιτικών, καθώς σύμφωνα με το κανάλι BFMTV, υπάρχει μία «προγραμματισμένη αποχαιρετιστήρια δεξίωση στο Ματινιόν (σ.σ. η επίσημη γαλλική πρωθυπουργική κατοικία) την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας», όπως μεταδίδει, «όλοι οι υπάλληλοι του Ματινιόν έλαβαν πρόσκληση για αποχαιρετιστήρια δεξίωση την Πέμπτη το μεσημέρι». Και προσθέτει χαρακτηριστικά: «Έχουν λάβει ενημέρωση ότι η παράδοση της εξουσίας θα πραγματοποιηθεί αργότερα; Η πρόσκληση αναφέρει ‘Δεξίωση σε μορφή μπουφέ (υπό την επιφύλαξη των περιορισμών της παράδοσης της εξουσίας)’».