Στις 14:30 Ελλάδος έφτασε στο προεδρικό μέγαρο ο Φρανσουά Μπαϊρού για να υποβάλει την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν.

Μετά την αναμενόμενη ήττα του στην διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση, ο Φρανσουά Μπαϊρού εγκαταλείπει την πρωθυπουργική καρέκλα μετά από 10 μήνες.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού θα χειριστεί στη συνέχεια τις τρέχουσες υποθέσεις εν αναμονή του διορισμού του διαδόχου του, του πέμπτου κατά σειρά πρωθυπουργού εδώ και δύο χρόνια.

Η διακυβέρνησή του ήταν η τέταρτη πιο σύντομη κατά τη διάρκεια της πέμπτης γαλλικής δημοκρατίας, όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα.

Όσον αφορά δε τον γάλλο πρόεδρο είναι κοντά στο να ξεπεράσει το ρεκόρ του Μιτεράν σε αλλαγές πρωθυπουργών στα χρόνια διακυβέρνησής του.

Η γαλλική προεδρία δήλωσε χθες ότι θα ανακοινώσει το όνομα του νέου πρωθυπουργού εντός λίγων ημερών, χωρίς να δίνει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Για ακόμα μία φορά ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καλείται να βρει κάποιον «νέο εκλεκτό» για την πρωθυπουργική καρέκλα προκειμένου να καταφέρει να περάσει τον προϋπολογισμό λιτότητας από το κοινοβούλιο έως τα τέλη Δεκεμβρίου.

Στενά τα περιθώρια για τον Μακρόν

Ο Μακρόν που προσπαθεί να διατηρήσει την κοινοβουλευτική εξουσία αν και ήταν ο χαμένος των τελευταίων βουλευτικών εκλογών, έχει προχωρήσει μέχρι τώρα στον σχηματισμό εύθραυστων κυβερνήσεων διορίζοντας πρωθυπουργούς που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη συναίνεση τμημάτων της αντιπολίτευσης.

Με τη γαλλική οικονομία να είναι στο «κόκκινο» ο Μπαϊρού παρουσίασε ένα σχέδιο προϋπολογισμού με θηριώδεις δημόσιες δαπάνες και με την απειλή ότι εάν δεν υπερψηφιστεί το ΔΝΤ παραμονεύει.

Οι Σοσιαλιστές που είχαν δείξει την ανοχή τους απέναντι στην κυβέρνηση Μπαϊρού δεν του έδωσαν το πολυπόθητο «ναι» στην έγκριση του προϋπολογισμού και αντιπρότειναν οι περικοπές να μειωθούν στο μισό της κυβερνητικής πρότασης, δηλαδή στα 22 δισεκατομμύρια ευρώ.

Έχοντας απομακρυνθεί από τη συμμαχία του Νέου Λαϊκού Μετώπου, που κέρδισε την πλειοψηφία στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, οι Σοσιαλιστές έχουν προτείνει στον Μακρόν να διαλέξει πρωθυπουργό από το κόμμα τους και έχουν υποσχεθεί ότι σε αυτή την περίπτωση θα σχημάτιζαν κυβέρνηση με υπουργούς προερχόμενους από το προοδευτικό στρατόπεδο, κάτι που ο γάλλος πρόεδρος έχει απορρίψει.

Εκτός από τους Σοσιαλιστές η άλλη επιλογή του Μακρόν είναι να επιλέξει κάποιον από τη δεξαμενή του κόμματός του ή των δεξιών Ρεπουμπλικανών με τους οποίους συγκυβερνά. Οι Σοσιαλιστές αρνήθηκαν να απαντήσουν στο τι θέση θα κρατούσαν σε μία τέτοια πιθανότητα, με τον γραμματέα του κόμματος Ολιβέρ Φωρ, να δηλώνει ότι ο λαός «επιθυμεί μία αλλαγή και όχι μία επανάληψη της πεπατημένης».