Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 17:49
Φωτιά στη ΒΙΠΕ Βόλου - Ήχησε το 112
Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 16:54
Ξεκινά η 24ωρη λειτουργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα
Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 13:12
Η ΓΣEE κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γαλλία: Πώς οι νεοφασίστες θέλουν να διεισδύσουν στις κινητοποιήσεις – Η φαντασίωσή τους για «πραξικόπημα»
Κόσμος 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:00

Γαλλία: Πώς οι νεοφασίστες θέλουν να διεισδύσουν στις κινητοποιήσεις – Η φαντασίωσή τους για «πραξικόπημα»

Αφού απέτυχε να καρπωθεί τον θυμό των «κίτρινων γιλέκων», η ακροδεξιά στην Γαλλία ονειρεύεται να αναπληρώσει το χαμένο χρόνο - Στα χέρια της Liberation έγγραφο που δείχνει ότι οι νεοφασίστες νομίζουν ότι μιμούνται την Αριστερά

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Οι νεοφασίστες στην Γαλλία δεν περιορίζονται στο να παρελαύνουν μια φορά το χρόνο στο Παρίσι, πίσω από πανό με κελτικούς σταυρούς. Επιτίθενται επίσης σε ακτιβιστές της Αριστεράς ή σε άτομα διαφορετικής φυλετικής καταγωγής και μειονότητες. Διαδίδουν ρατσιστική και αντισημιτική προπαγάνδα στα κοινωνικά δίκτυα.

Αλλά στοχεύουν και ψηλότερα. Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα του κινήματος, στα οποία είχε πρόσβαση η εφημερίδα La Liberation, αυτές οι βίαιες ομάδες δεν έχουν εγκαταλείψει την ιδέα ενός «εθνικιστικού πραξικοπήματος» και βασίζονται στην κοινωνική οργή για να επιβληθούν, αφού προσπάθησαν μάταια να αναλάβουν την ηγεσία των «κίτρινων γιλέκων».

Επιστροφή στο παρελθόν, στη Λυών

Στις 9 Φεβρουαρίου 2019, συνεχίζονται οι μαζικές κινητοποιήσεις για την ακρίβεια σε όλη την Γαλλία. Το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων» χάνει σιγά-σιγά τη δυναμική του, αλλά παραμένει ζωντανό και συνεχίζει να δίνει τον ρυθμό στα Σαββατοκύριακα της χώρας.

Μέσα στις πορείες, που διανθίζονται με συγκρούσεις με την αστυνομία, μερικές φορές πολύ βίαιες, μια πιο διακριτική σύγκρουση εξελίσσεται και θα φτάσει στο αποκορύφωμά της στη Λυών.

Μετά από εβδομάδες επιθέσεων από ακροδεξιούς τραμπούκους εναντίον αριστερών ακτιβιστών, και ενώ οι Zouaves Paris (που αργότερα θα σχηματίσουν το GUD Paris) είχαν εκδιωχθεί με τη βία από τη διαδήλωση στο Παρίσι λίγες ημέρες νωρίτερα, το κίνημα επέλεξε την πρωτεύουσα της Γαλατίας για την αντεπίθεσή του.

Εκεί, στη Λυών, δεκάδες κουκουλοφόροι και οπλισμένοι επιτίθενται αιφνιδιαστικά στο πίσω μέρος της αντιφασιστικής πορείας που οργανώθηκε στο πλαίσιο της διαδήλωσης των «κίτρινων γιλέκων», πριν απωθηθούν στις όχθες του Ροδανού. Μια καταστροφή που συνεχίζεται στη γέφυρα που διασχίζει τον ποταμό, ενώ οι ακροδεξιοί ακτιβιστές υποχωρούν προς την έδρα τους στη Παλαιά Λυών.

Κατά την ομολογία των ίδιων των μελών του κινήματος, αυτή η καταστροφή υπογραμμίζει τη σημαντική, ή τουλάχιστον ορατή, παρουσία των νεοφασιστών και των συμμάχων τους, των εθνικιστών και των βασιλοφρόνων, στις πορείες του κινήματος.

«Προτεραιότητα στις ριζοσπαστικές κινητοποιήσεις»

«Ποτέ ξανά», φαίνεται να λένε πολλά έγγραφα που εκδόθηκαν από τους πιο ριζοσπαστικούς κύκλους της ακροδεξιάς και κυκλοφορούν σε αυτό το κλειστό κύκλο. Αυτοί οι νεοφασίστες υποσχέθηκαν λοιπόν να μην χάσουν την επόμενη κινητοποίηση της λαϊκής οργής στην Γαλλία. Αφού έχασαν το τρένο των «κίτρινων γιλέκων», λυπούνται που άφησαν να περάσει και αυτό της μεταρρύθμισης των συντάξεων.

Με μέθοδο τη διείσδυση σε άλλους πολιτικούς χώρους και στόχο το «εθνικιστικό πραξικόπημα», θα μπορούσαν να μπουν στον πειρασμό να προσχωρήσουν στο κίνημα «Ας τα μπλοκάρουμε όλα» (Bloquons tout) της 10ης Σεπτεμβρίου. Μια ουτοπική φαντασίωση, σύμφωνα με τις πηγές της Liberation στον τομέα της ασφάλειας, καθώς το κίνημα αυτό υποστηρίζεται και καθοδηγείται πλέον από την Αριστερά.

Τα κείμενα που είχε την ευκαιρία να διαβάσει η γαλλική εφημερίδα αντλούν έμπνευση σε μεγάλο βαθμό από τα γραπτά και τις μεθόδους της ριζοσπαστικής αριστεράς, καθώς και από τους περιβαλλοντικούς αγώνες, ιδίως όσον αφορά τους αποκλεισμούς.

«Δεδομένου ότι ο στόχος μας είναι το πραξικόπημα, πρέπει να προτιμήσουμε τις πραγματικά ριζοσπαστικές κινητοποιήσεις: αυθόρμητες διαδηλώσεις, δωρεάν διόδια, αποκλεισμός διυλιστηρίων κ.λπ. Αυτές οι κινητοποιήσεις είναι ριζοσπαστικές, επειδή προσφέρουν στους συμμετέχοντες μια σχέση ισχύος μεταξύ του λαού και του κράτους, και αυτό είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε», εξηγεί ένα από αυτά τα κείμενα.

Διεισδύοντας στις «εξεγέρσεις»

Αυτοί οι ακροδεξιοί ακτιβιστές σκοπεύουν να εγκατασταθούν στο επίκεντρο της οργής και να αναμειχθούν στις πορείες, κυρίως όταν η κινητοποίηση λαμβάνει χώρα «σε μια μικρή πόλη», όπου το πλήθος είναι πιο επιρρεπές να υιοθετήσει τις αηδιαστικές ιδέες τους «από ό,τι στις μεγαλουπόλεις», σύμφωνα με τους ίδιους.

Ο στόχος είναι να δημιουργήσουν «βάσεις στρατολόγησης» και, στο πλαίσιο των δηλωμένων διαδηλώσεων, να «κινητοποιήσουν την αστυνομία σε μεγάλο αριθμό», προκειμένου να «μειώσουν το προσωπικό του κράτους σε άλλες επιχειρήσεις». Διότι ο πραγματικός τους στόχος είναι να διεισδύσουν στις «άγριες διαδηλώσεις», στις «εξεγέρσεις».

«Γίνετε γκρίζοι άνδρες», προτρέπουν συγκεκριμένα οι συγγραφείς τούς ακτιβιστές τους. «Απορρίψτε τα ρούχα που προδίδουν την ιδιότητά σας, εγκαταλείψτε τις ορατές και άχρηστες ‘συμπεριφορικές ενδείξεις’. Φροντίστε τη φήμη σας: είστε μια ομάδα φίλων που βρέθηκε ξαφνικά στη μέση του κοινωνικού αγώνα και είναι έτοιμη να βοηθήσει».

Περαιτέρω, θεωρητικολογούν για την ανάγκη να ανακτήσουν τους κώδικες της ριζοσπαστικής αριστεράς, αναφέροντας ιδίως την ικανότητά της να σχηματίζει ένα «μπλοκ» απέναντι στις δυνάμεις της τάξης, πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη σύγκρουση, αλλά και την «εμπειρία» του «ηλικιωμένου πενηντάρη συνδικαλιστή με μεγάλη πείρα στις σχέσεις ισχύος».

Το παλιό όνειρο της 6ης Φεβρουαρίου 1934

Επιπλέον, αναλύουν λεπτομερώς την ανάγκη να καταστούν χρήσιμοι και αξιοσέβαστοι, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών μέσω των υπηρεσιών τους. Με λίγα λόγια, θεωρούν ότι πρέπει πρώτα να καταστούν απαραίτητοι, προτού μπορέσουν να επιβάλουν τις αντιδραστικές τους ιδέες.

Για αυτούς τους νεοφασίστες, ο πραγματικός στόχος είναι να σπάσουν το «μονοπώλιο» των αριστερών στον αγώνα του λαού και να μετατρέψουν την ενέργεια της κοινωνικής οργής σε σκαλοπάτι για την κατάκτηση της εξουσίας.

Το σχέδιο περιγράφεται με σαφήνεια στα έγγραφα που είχε πρόσβαση η Liberation. «Μόνο με τη δημιουργία ενός δικτύου λαϊκών ομάδων εξέγερσης, τοπικών, σχετικά αυτόνομων και οργανωμένων, που διαθέτουν συγκεκριμένη τεχνογνωσία για την υπονόμευση της εξουσίας του κράτους και του παγκόσμιου καπιταλισμού, θα μπορέσει να ξεσπάσει κάποια μέρα η εθνική εξέγερση από μία από τις πολιτικές κρίσεις που διανύει η αντιγαλλική δημοκρατία», γράφουν οι συντάκτες. Σαν ένα παλιό όνειρο της 6ης Φεβρουαρίου 1934, όταν οι ακροδεξιές ενώσεις απέτυχαν στην επίθεσή τους κατά της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

Economy
SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Ανεβάζει τον πήχη η Alpha Finance – Οι νέες τιμές στόχοι

Ελληνικές τράπεζες: Ανεβάζει τον πήχη η Alpha Finance – Οι νέες τιμές στόχοι

inWellness
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Χάος στο Νεπάλ: Πυρπολήθηκε το κοινοβούλιο – Έκλεισε το αεροδρόμιο, απομακρύνθηκαν υπουργοί με ελικόπτερα
Χάος 09.09.25

Πυρπολήθηκε το κοινοβούλιο του Νεπάλ, έκλεισε το αεροδρόμιο - Οι χειρότερες ταραχές των τελευταίων δεκαετιών

Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες εναντίον της διαφθοράς και τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Νεπάλ, γιγαντώθηκαν. Εικόνες χάους και παραίτηση του πρωθυπουργού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ουκρανία: Βήματα στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
«Στρατηγικοί σύμμαχοι» 09.09.25

Βήματα στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Ουκρανία

Το Ευρωκοινοβούλιο ενθαρρύνει την Ουκρανία να διατηρήσει τον ρυθμό υλοποίησης των ενταξιακών της μεταρρυθμίσεων και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ για δίκαιη και διαρκή ειρήνη

Σύνταξη
Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Φρανσουά Μπαϊρού – Αποχώρησε από το Ελιζέ – Εν αναμονή των αποφάσεων Μακρόν
Κόσμος 09.09.25 Upd: 16:47

Παραιτήθηκε ο Φρανσουά Μπαϊρού - Αποχώρησε από το Ελιζέ - Εν αναμονή των αποφάσεων Μακρόν

Ο Φρανσουά Μπαϊρού έφυγε από το Ελιζέ στις 15:51 ώρα Ελλάδας, αφού υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν - Ο υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, το «φαβορί» για την πρωθυπουργία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μπαϊρού: Συνάντηση με Μακρόν για να υποβάλει την παραίτησή του – Το φαβορί για τη διαδοχή του
Κόσμος 09.09.25 Upd: 15:37

Στο Ελιζέ o Μπαϊρού για να υποβάλει την παραίτησή του στον Μακρόν - Το φαβορί για τη διαδοχή του

Ο Φρανσουά Μπαϊρού ηττήθηκε στην ψήφο εμπιστοσύνης της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και ο Μακρόν αναζητά αντικαταστάτη, με τις πρώτες πληροφορίες να υποστηρίζουν πως τον έχει ήδη βρει

Σύνταξη
Νεπάλ: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός μετά από τις αιματηρές διαδηλώσεις
Εξέγερση 09.09.25

Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός του Νεπάλ μετά τις αιματηρές κινητοποιήσεις - Διαδηλωτές πολιορκούν την κατοικία του προέδρου

Οι διαδηλωτές στο Νεπάλ συνεχίζουν να βρίσκονται στους δρόμους ζητώντας δικαιοσύνη για τους 19 νεκρούς από την κρατική καταστολή - Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός για να εκτονωθεί η κατάσταση

Σύνταξη
Γαλλία: Οι πρώτες αντιδράσεις μετά την πτώση Μπαϊρού – Η στάση των Σοσιαλιστών και οι «πρόθυμοι να αναλάβουν»
«Αποχαιρετιστήρια πάρτι» 09.09.25

Οι πρώτες αντιδράσεις μετά την πτώση Μπαϊρού - Η στάση των Σοσιαλιστών και οι «πρόθυμοι να αναλάβουν»

Αναζητείται ο πέμπτος πρωθυπουργός σε δύο χρόνια - Η Γαλλία σε κρίση, ο Μακρόν ψάχνει σωσίβιο - Με «αποχαιρετιστήρια πάρτι» γιόρτασαν οι Γάλλοι την πτώση του Μπαϊρού

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Νέα Ζηλανδία: Πού και πώς ζούσε ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά του 4 χρόνια [εικόνες]
Νέα Ζηλανδία 09.09.25

Πού και πώς ζούσε ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά του 4 χρόνια - Η ανακούφιση της μητέρας

Μετά από τέσσερα χρόνια που καταζητούνταν με τον πατέρα τους, τα τρία παιδιά του Φίλιπς έχουν εντοπιστεί και είναι καλά στην υγεία τους λένε οι Αρχές

Σύνταξη
Η Αναλένα Μπέρμποκ αναλαμβάνει την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
Κόσμος 09.09.25

Η Αναλένα Μπέρμποκ αναλαμβάνει την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

Στη θέση αυτή θα διαδεχθεί τον προκάτοχό της Φιλεμόν Γιανγκ, τον πρώην πρωθυπουργό του Καμερούν, κατά την έναρξη της 80ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Σοκάρει η Χαντάβα: «Καίνε όλο το Νεπάλ και κρυβόμαστε στο δάσος – Δεν είμαι ασφαλής» (pics)
Βόλεϊ 09.09.25

Σοκάρει η Χαντάβα: «Καίνε όλο το Νεπάλ και κρυβόμαστε στο δάσος – Δεν είμαι ασφαλής» (pics)

Φοβάται για την ασφάλειά της η Εύα Χαντάβα, η οποία βρίσκεται στο Νεπάλ για να παίξει βόλεϊ, όμως κατέληξε να είναι εγκλωβισμένη στο Κατμαντού που έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης λόγω διαδηλώσεων.

Σύνταξη
Χάος στο Νεπάλ: Πυρπολήθηκε το κοινοβούλιο – Έκλεισε το αεροδρόμιο, απομακρύνθηκαν υπουργοί με ελικόπτερα
Χάος 09.09.25

Πυρπολήθηκε το κοινοβούλιο του Νεπάλ, έκλεισε το αεροδρόμιο - Οι χειρότερες ταραχές των τελευταίων δεκαετιών

Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες εναντίον της διαφθοράς και τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Νεπάλ, γιγαντώθηκαν. Εικόνες χάους και παραίτηση του πρωθυπουργού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στεγαστική κρίση: «O μισός μισθός στο ενοίκιο» – Κραυγή αγωνίας από πολίτες σε Ελλάδα, Δυτικά Βαλκάνια
Στεγαστική κρίση 09.09.25

«Πάνω από τον μισό μισθό σε λογαριασμούς, ενοίκιο» - Κραυγή αγωνίας από πολίτες σε Ελλάδα, Δυτικά Βαλκάνια

Σαρώνει η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα και τα Δυτικά Βαλκάνια, όπου τα τελευταία πέντε χρόνια σημειώθηκαν μερικές από τις πιο απότομες αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Κρίσιμη συνάντηση στη Μονακό για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς – Οι δύο ομάδες στις οποίες θα ήθελε να αγωνιστεί»
Euroleague 09.09.25

«Κρίσιμη συνάντηση στη Μονακό για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς – Οι δύο ομάδες στις οποίες θα ήθελε να αγωνιστεί»

Ισπανικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο Μονακό και Μάικ Τζέιμς θα συναντηθούν για να συζητήσουν το αν θα συνεχίσουν τη συνεργασίας τους. Φενέρμπαχτσε και Μπαρτσελόνα περιμένουν στη... γωνία!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Super League: Στο Πανθεσσαλικό Κηφισιά-Παναθηναϊκός και ΟΦΗ-ΠΑΟΚ σε ΟΑΚΑ ή Λεωφόρο
Ποδόσφαιρο 09.09.25

Super League: Στο Πανθεσσαλικό Κηφισιά-Παναθηναϊκός και ΟΦΗ-ΠΑΟΚ σε ΟΑΚΑ ή Λεωφόρο

Βρέθηκε λύση στο γηπεδικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν δυο ομάδες της Super League. Με ομόφωνες αποφάσεις του ΔΣ Κηφισιά-ΠΑΟ θα παίξουν στο Πανθεσσαλικό και ΟΦΗ-ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ ή στη Λεωφόρο

Βάιος Μπαλάφας
Το νέο It-Girl: Η 21χρονη κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου έχει το πρώτο της μεγάλο συμβόλαιο – «Είναι σκύλα»
Nepo alert 09.09.25

Το νέο It-Girl: Η 21χρονη κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου έχει το πρώτο της μεγάλο συμβόλαιο – «Είναι σκύλα»

Η Άπλ Μάρτιν, κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου και του Κρις Μάρτιν, γίνεται το κεντρικό πρόσωπο γνωστού οίκου μόδας και (πάλι) όλοι μιλάνε για αυτή -όχι απαραίτητα με τα καλύτερα λόγια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κωδικός» Σιπιόνι στο Ρέντη
On Field 09.09.25

«Κωδικός» Σιπιόνι στο Ρέντη

Ο Αργεντίνος αμυντικός χαφ έχει «τρελάνει» κόσμο με την παρουσία του - Το πλάνο του Μέντι για τον 20χρονο άσο και η συνύπαρξη στην εντεκάδα με τον Έσε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κίνηση ανθρωπιάς από τον Καβάνι: Έσωσε τη ζωή μικρού κοριτσιού που ήταν σοβαρά άρρωστο
Ποδόσφαιρο 09.09.25

Κίνηση ανθρωπιάς από τον Καβάνι: Έσωσε τη ζωή μικρού κοριτσιού που ήταν σοβαρά άρρωστο

Μεγαλείο ψυχής από τον Έντισον Καβάνι ο οποίος έσωσε τη ζωή ενός μικρού κοριτσιού, καλύπτοντας τα έξοδα για μια επέμβαση στην οποία ήταν απαραίτητο να υποβληθεί.

Αλέξανδρος Κωτάκης
H μεταμόρφωση του Ντουέιν Τζόνσον – Aπό θρύλος του UFC, γίνεται ένας «ιδιότροπος, εκκεντρικός 70άρης»
«Ήμουν εγκλωβισμένος» 09.09.25

H μεταμόρφωση του Ντουέιν Τζόνσον – Aπό θρύλος του UFC, γίνεται ένας «ιδιότροπος, εκκεντρικός 70άρης»

Ο Ντουέιν Τζόνσον δίνει μάχη για να μειώσει την μυϊκή του μάζα, όπως μεταδίδει το Variety, καθώς έχει αναλάβει να υποδυθεί έναν «ιδιότροπο, εκκεντρικό 70άρη» που ονομάζεται Chicken Man.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σφοδρή αντίδραση ΕΣΗΕΜΘ κατά της κυβέρνησης – «Συστηματική προσβολή προς τους δημοσιογράφους Μακεδονίας-Θράκης»
Καταγγελία 09.09.25

Σφοδρή αντίδραση ΕΣΗΕΜΘ κατά της κυβέρνησης – «Συστηματική προσβολή προς τους δημοσιογράφους Μακεδονίας-Θράκης»

Η ΕΣΗΕΜΘ καταγγέλλει πως κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη, «η συντριπτική πλειοψηφία των Μέσων που υπηρετούν την Ενημέρωση στη Θεσσαλονίκη αγνοήθηκαν επιδεικτικά»

Σύνταξη
Κρητική μαφία: Στη φυλακή τα δύο αδέρφια για τους εκβιασμούς – «Υπόθεση φιάσκο» λένε οι δικηγόροι τους
Ελλάδα 09.09.25

Κρητική μαφία: Στη φυλακή τα δύο αδέρφια για τους εκβιασμούς – «Υπόθεση φιάσκο» λένε οι δικηγόροι τους

Στον χώρο έξω από την εισαγγελία στα Χανιά ήταν συγκεντρωμένα συγγενικά τους πρόσωπα για να τους συμπαρασταθούν, υποστηρίζοντας πως το κατηγορητήριο είναι αβάσιμο.

Σύνταξη
Η απλή μέθοδος των τριών
On Field 09.09.25

Η απλή μέθοδος των τριών

Οι τρεις χαφ της Δανίας «έκοβαν κι έραβαν» στο Καραϊσκάκη κάνοντας την (μεγάλη) διαφορά…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε με γυαλί στην οικογένειά του επειδή έκαναν… ευχέλαιο
Οδηγήθηκε στη φυλακή 09.09.25

Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε με γυαλί στην οικογένειά του επειδή έκαναν… ευχέλαιο

Ο 33χρονος από τη Θεσσαλονίκη έδειξε στην απολογία του να έχει πλήρη επίγνωση των πράξεών του, δηλώνοντας πως είναι ένοχος, ενώ απέδωσε την επίθεση στο γεγονός ότι εξοργίστηκε

Σύνταξη
Ουκρανία: Βήματα στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
«Στρατηγικοί σύμμαχοι» 09.09.25

Βήματα στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Ουκρανία

Το Ευρωκοινοβούλιο ενθαρρύνει την Ουκρανία να διατηρήσει τον ρυθμό υλοποίησης των ενταξιακών της μεταρρυθμίσεων και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ για δίκαιη και διαρκή ειρήνη

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντα από την άγρια καταδίωξη: Η στιγμή που ο γιος του επιχειρηματία εκσφενδονίζει τον αστυνομικό
Ελλάδα 09.09.25

Βίντεο ντοκουμέντα από την άγρια καταδίωξη: Η στιγμή που ο γιος του επιχειρηματία εκσφενδονίζει τον αστυνομικό

Ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως πάτησε το γκάζι για να διαφύγει, επειδή όπως είπε πίστευε εκείνα τα δευτερόλεπτα, πως είχε να κάνει με ενέδρα ληστών.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
