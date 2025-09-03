Θα μπορούσε η αποχώρηση Μακρόν να αλλάξει το σκηνικό στη Γαλλία;

Ιδιαίτερη ασταθής είναι η πολιτική κατάσταση στη Γαλλία, με την ιδέα για την παραίτηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να φαντάζει μη επαρκής «απάντηση» στα προβλήματα που έχουν προκύψει.

Μία τέτοια λύση ενδέχεται να μην βελτιώσει αισθητά την κατάσταση, αλλά δύναται να επηρεάσει άμεσα τη διπλωματία στην Ευρώπη.

Το χάος στη Γαλλία

Μέσα σε δύο χρόνια ο Μακρόν αναζητά τον πέμπτο πρωθυπουργό της κυβέρνησης, με τον Φρανσουά Μπαϊρού να θεωρείται αμφίβολο ότι θα παραμείνει στη θέση του μετά τα μη δημοφιλή μέτρα που θέλησε να επιβάλει για να μειωθεί το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα.

Ακόμα και αν ο Μακρόν αποφάσιζε να προτείνει έναν νέο πρωθυπουργό, αυτό θα μπορούσε πραγματικά να δώσει λύση στην οικονομική δυσχέρεια που φαίνεται ότι έχει αρχίσει να πλησιάζει απειλητικά τη Γαλλία; Παράλληλα άξιον απορίας είναι και κατά πόσο μία ακόμα πρόωρη εκλογή θα μπορούσε να δημιουργήσει μία λειτουργική πλειοψηφία.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Politico, κανένα ερώτημα δεν μπορεί να βρει άμεσα απάντηση, όπου ακόμα και με την παραίτηση του Μακρόν να φαίνεται απίθανο να λύσει τα ζητήματα που ταλανίζουν τη Γαλλία.

Μάλιστα, ο Μπαϊρού είχε αναφέρει ότι η Γαλλία είναι πιθανόν να βρεθεί σε μία παρόμοια κατάσταση με την Ελλάδα, αν δεν βρει αποτελεσματικό τρόπο να μειώσει τις δαπάνες.

Η χώρα φαίνεται να βρίσκεται σε βαθιά περισυλλογή, καθώς η νομοθετική εξουσία είναι αντιμέτωπη με αδιέξοδο, οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό είναι στάσιμες και η κοινωνία φαντάζει έτοιμη να εκραγεί.

Μία πιθανή αποχώρηση του Μακρόν φαίνεται ότι είναι υπό συζήτηση πιο διευρυμένα, με αξιόπιστους πολιτικούς σχολιαστές, ακόμα και άτομα από τον κεντροδεξιό χώρο να την σχολιάζουν.

Ο Ματιέ Γκαλάρ, δημοσκόπος στην Ipsos France φέρεται να δήλωσε ότι το σενάριο αυτό ακούγεται ακόμα και από άτομα στην πλευρά του Μακρόν.

Μακρόν έξω ή μέσα;

Εντούτοις, στην πραγματικότητα η αποχώρηση του Μακρόν δεν φαίνεται να είναι κάτι που όντως θα συμβεί, καθώς πιθανότατα θα αποτελούσε μία κίνηση χωρίς αντίκτυπο.

Περί πρωτόγνωρης αβεβαιότητας έκανε λόγο ο Έρικ Τσάνεϊ, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος της ασφαλιστικής εταιρείας AXA, τονίζοντας ότι υπάρχει ανασφάλεια για όσα γίνονται στην οικονομία, αλλά και στην κυβέρνηση.

Ο Μακρόν φαίνεται να είναι πηγή πόλωσης όλο το διάστημα της εξουσίας του, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Politico, με πολλές από τις υποσχέσεις του να μην έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί.

Το έλλειμμα με την τακτική που ακολουθείται, θα συνεχίσει να μεγαλώνει και η κατάσταση μόνο προς επιδείνωση οδεύει.

Ο πρόεδρος γνωρίζει την έλλειψη διάθεσης συμβιβασμού των κομμάτων με στόχο την επίλυση για το κοινό καλό της χώρα, μία στάση των βουλευτών που αναδεικνύει και ο Γκασπάρ Γκάντζερ, πρώην σύμβουλος του Γάλλου προέδρου Φρανσουά Ολάντ.

Σε περίπτωση που η οικονομία συνεχίσει να έχει αρνητικό πρόσιμο, ο Τσάνεϊ θεωρεί ότι η Γερμανία θα αρχίσει να θεωρεί την κατάσταση στη Γαλλία ιδιαίτερα προβληματική και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να μην μπορέσει να βοηθήσει την κυβέρνηση να διαχειριστεί το χρέος.

Η ψήφος εμπιστοσύνης στον Μπαϊρού

Ο Μπαϊρού θα αντιμετωπίσει την κρίσιμη ψηφοφορία εμπιστοσύνης στο κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου, μια δοκιμασία που θα μπορούσε να ανατρέψει την εύθραυστη κυβέρνησή του.

Την επόμενη Δευτέρα, ο Μπαϊρού θα εκφωνήσει ομιλία για την πολιτική του, η οποία θα ακολουθηθεί από συζήτηση και στη συνέχεια την ψηφοφορία στο κοινοβούλιο. Για την ανατροπή της κυβέρνησης απαιτούνται 289 ψήφοι από τις 577.

Αυτό είναι ένα πιθανό σενάριο, δεδομένου ότι η ακροδεξιά Εθνική Συμμαχία, το ακροαριστερό κόμμα Γαλλία Ανυπότακτη (LFI), το Κομμουνιστικό Κόμμα, οι Πράσινοι και το Σοσιαλιστικό Κόμμα έχουν ανακοινώσει ότι θα ψηφίσουν κατά του αρχηγού της κυβέρνησης, αναφέρει το Euro News.

Ο πρόεδρος θα έχει διάφορες επιλογές.

Μόλις ανατραπεί, ο Μπαϊρού και οι υπουργοί του θα αναγκαστούν να παραιτηθούν από την κυβέρνηση. Το υπουργικό του συμβούλιο θα περιοριστεί τότε στις καθημερινές υποθέσεις μέχρι ο Μακρόν να ορίσει διάδοχο.

Ο πρόεδρος θα έχει διάφορες επιλογές. Θα μπορούσε να διορίσει έναν άλλο πρωθυπουργό από τις «τάξεις» του. Ο Μακρόν θα μπορούσε επίσης να στραφεί σε μια προσωπικότητα της γαλλικής κοινωνίας ή σε έναν πολιτικό από άλλο κόμμα που θα ήταν ικανός να σχηματίσει συνασπισμό.

Μια άλλη πιθανότητα θα ήταν ένα τεχνοκρατικό υπουργικό συμβούλιο με επικεφαλής έναν ανώτερο δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος θα είναι ευρέως αποδεκτός από τα κόμματα.

Ωστόσο, όλα αυτά τα σενάρια αντιμετωπίζουν το ίδιο εμπόδιο: ο διορισμένος υποψήφιος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια άλλη ψήφο μη εμπιστοσύνης σε μια εξαιρετικά διχασμένη βουλή, χωρισμένη μεταξύ της αριστεράς, της κεντροδεξιάς και της ακροδεξιάς.