Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
02.09.2025 | 12:56
Συνελήφθη 14χρονος για εμπρησμό κοντά στον προαστιακό στην Πάτρα– Αναζητούνται άλλοι 2
Γαλλία: Μπαράζ συναντήσεων του Μπαΐρού πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης – Έχει ελπίδες;
Κόσμος 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:46

Γαλλία: Μπαράζ συναντήσεων του Μπαΐρού πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης – Έχει ελπίδες;

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο Φρανσουά Μπαϊρού, με τον Γάλλο πρωθυπουργό να επιχειρεί να σώσει την κυβέρνησή του εν όψει της ψήφου εμπιστοσύνης την ερχόμενη Δευτέρα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού συνεχίζει τις απανωτές συναντήσεις με ηγέτες διάφορων κομμάτων σε μια προσπάθεια της τελευταίας στιγμής να αποφύγει την ανατροπή της κυβέρνησής του μετά την ψήφο εμπιστοσύνης την ερχόμενη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου.

Τα προγνωστικά είναι εναντίον του Γάλλου πρωθυπουργού

Αφού δέχτηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Δευτέρα, ο Μπαϊρού συναντήθηκε την Τρίτη με εκπροσώπους του κεντροαριστερού Place Publique, του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN), των συντηρητικών Ρεπουμπλικάνων (LR), του προεδρικού Renaissance και των κομμάτων MoDem (σ.σ. το κόμμα του Γάλλου πρωθυπουργού) και Horizons.

Οι εκπρόσωποι του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, Μαρίν Λεπέν και Ζορντάν Μπαρντελά συναντήθηκαν με τον Φρανσουά Μπαϊρού.

Περισσότερες συναντήσεις με άλλες πολιτικές δυνάμεις έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.

Το Euronews γράφει ότι παρά τις μαραθώνιες διαβουλεύσεις ο Μπαϊρού δεν φαίνεται να μπορεί να αλλάξει τη μοίρα της κυβέρνησής του.

Τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα ψηφίσουν κατά της κυβέρνησης στις 8 Σεπτεμβρίου.

Ρωγμές και εντός του κυβερνητικού μπλοκ

Ακόμη και εντός του κυβερνητικού μπλοκ του Μπαϊρού, οι ρωγμές γίνονται όλο και πιο ορατές.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπρούνο Ρεταγιό κάλεσε τους Ρεπουμπλικάνους να υποστηρίξουν τον πρωθυπουργό και να μην «προσχωρήσουν στους εμπρηστές» που επιδιώκουν την ανατροπή του.

Ωστόσο, αρκετοί συντηρητικοί βουλευτές έχουν ήδη δηλώσει ότι θα ψηφίσουν εναντίον του, ενώ προσωπικότητες του κόμματος, όπως ο Λοράν Βοκίζ, απαιτούν σημαντικές αναθεωρήσεις στο αμφιλεγόμενο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026 προτού προσφέρουν οποιαδήποτε υποστήριξη.

Στην αριστερά, οι Πράσινοι και η ακροαριστερή Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) αρνήθηκαν ακόμη και να συμμετάσχουν στις συνομιλίες, χαρακτηρίζοντάς τες άσκοπες.

Οι Σοσιαλιστές, που θα συναντηθούν με τον Μπαϊρού την Πέμπτη, έχουν ήδη καταστήσει σαφή τη θέση τους.

«Στις 8 Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να φύγει», δήλωσε χωρίς περιστροφές ο ηγέτης του κόμματος Ολιβιέ Φορ στη γαλλική κρατική τηλεόραση, προσθέτοντας ότι τα μόνα λόγια που περιμένει τώρα από τον Μπαϊρού είναι το «αντίο».

Ορισμένοι θεωρούσαν ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές της ομάδας LIOT θα μπορούσαν να σώσουν τον Μπαϊρού.

Ωστόσο, σε δελτίο Τύπου, ανακοίνωσαν ότι «η σαφής πλειοψηφία της ομάδας δεν θα ψηφίσει υπέρ».

Οι ηγέτες τους εξακολουθούν να σχεδιάζουν να συναντηθούν με τον Γάλλο πρωθυπουργό την Τετάρτη.

Όσο οι ώρες περνούν, γράφει το Euronews, ένα πράγμα γίνεται σαφές: παρά τις προσπάθειες του Μπαϊρού, δεν διαφαίνεται καμία ουσιαστική πολιτική τομή.

Εκτός κι αν υπάρξει μια δραματική ανατροπή, ο Φρανσουά Μπαϊρού φαίνεται να είναι καταδικασμένος να υποστεί μια οδυνηρή ήττα στις 8 Σεπτεμβρίου, κάτι που σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας φάσης πολιτικής αβεβαιότητας για τη Γαλλία.

Τράπεζες
UBS: Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις… οι απαντήσεις θα κρίνουν τις προοπτικές

UBS: Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις… οι απαντήσεις θα κρίνουν τις προοπτικές

