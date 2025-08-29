Γαλλία: Το αδιέξοδο του Μακρόν και τα -φρούδα;- όνειρα του Μπαϊρού για την προεδρία

Την ώρα που η Γαλλία απειλείται από τη βόμβα χρέους, στους πολιτικούς διαδρόμους της πρωτεύουσάς της διεξάγεται ένας αγώνας επιβίωσης. Ο Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται μπροστά σε ένα ακόμα αδιέξοδο, την ώρα που ο πρωθυπουργός Μπαϊρού ορκίζεται να σώσει τη Γαλλία. Με το βλέμμα στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ονόματα στη λοταρία

Καθώς θεωρείται περισσότερο από βέβαιο ότι η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού θα πέσει μετά την ψηφοφορία στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση επί του αιτήματος για ψήφο εμπιστοσύνης, ο Μακρόν φαίνεται ότι ήδη αναζητεί τον διάδοχό του.

Διότι όλα συντείνουν στο ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας δεν θέλει να διαλύσει το κοινοβούλιο και, ασφαλώς, δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Διότι αυτές είναι οι άλλες επιλογές που έχει.

Σύμφωνα με το Politico, δύο είναι τα ονόματα που ακούγονται για την ηλεκτρική καρέκλα της πρωθυπουργίας στη Γαλλία. Αυτά του υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων, Σεμπαστιάν Λεκορνί, και του υπουργού Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν. Το ζήτημα, φυσικά, είναι αν ένα άλλο πρόσωπο που θα ακολουθήσει την ίδια πολιτική τακτική, με τον Μισέλ Μπαρνιέ αρχικά και τον Μπαϊρού τώρα, μπορεί να αλλάξει και το αποτέλεσμα.

Άλλωστε το Politico το έχει επισημάνει ξανά: Μπορείς να κάνεις συνεχώς το ίδιο λάθος και να περιμένεις άλλο αποτέλεσμα; Και αυτό τη στιγμή που η Γαλλία αντιμετωπίζει πραγματικά σοβαρό πρόβλημα χρέους. Και σύμφωνα με αναλυτές, αν καταρρεύσει η οικονομία της, θα χρειαστεί τη διπλάσια στήριξη από αυτήν που έλαβε η Ελλάδα στα χρόνια των μνημονίων.

Ο φόβος των εκλογών

Οι πρόωρες εκλογές, που θα μπορούσαν να είναι μια λύση, με βάση τα παρόντα δεδομένα δεν δείχνουν ότι θα μπορούσαν να αλλάξουν το πολιτικό τοπίο. Οι πολιτικές δυνάμεις φαίνεται ότι παραμένουν ισοδύναμες. Και μια εκλογική αναμέτρηση, σε μια χώρα που δεν μπορεί να βάλει σε τάξη τα δημοσιονομικά της, μπορεί να μην αρέσει στις παντοδύναμες αγορές…

Άνθρωποι κοντά στον Εμανουέλ Μακρόν, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, μιλούν για «σκληρό πλήγμα» στον Γάλλο πρόεδρο. Και για πολιτική κρίση επί δύο: στις 8 Σεπτεμβρίου θα πέσει η κυβέρνηση, στις 10 Σεπτεμβρίου οι Γάλλοι θα βγουν στους δρόμους διαδηλώνοντας ενάντια στα μέτρα.

Λεκορνί ή Νταρμανέν;

Όλα δείχνουν ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα ήθελε να κάνει πρωθυπουργό του τον Σεμπαστιάν Λεκορνί. Ο οποίος, όπως και ο Ζεράλντ Νταρμανέν, βρίσκονται κοντά στον Γάλλο πρόεδρο από το 2017. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μακρόν είχε σκεφτεί τον Λεκορνί πριν προτείνει τον Μπαϊρού για τη θέση. Είναι πιο κοντά του και, σύμφωνα με πρόσωπα που τον γνωρίζουν, ο Λεκορνί επαίρεται ότι «έχει πολύ καλή σχέση» με τον Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν. Αφήνοντας να εννοηθεί προφανώς ότι θα μπορούσε να λάβει τη στήριξή του ακροδεξιού κόμματος σε μια κρίσιμη ψηφοφορία. Ίσως όμως να αρνείται να πάρει μαθήματα από τις αποτυχίες του Μπαρνιέ και του Μπαϊρού.

Από την άλλη, ο Ζεράλντ Νταρμανέν, περισσότερο φιλόδοξος και ανεξάρτητος, είναι και πιο προσεκτικός. Σίγουρα θα ήθελε την πρωθυπουργία, αλλά δεν θα αναλάμβανε εύκολα μια καταδικασμένη αποστολή αυτοκτονίας…

Προστατεύοντας τη θέση του

Στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που στηρίζουν την κυβέρνηση Μπαϊρού, πιστεύουν ότι ο Εμανουέλ Μακρόν αυτό που θέλει πάνω από όλα είναι να σώσει τη φήμη και την κληρονομιά του. Και ένας από τους λόγους που δεν πάει σε εκλογές είναι ο φόβος ότι το κοινοβούλιο που θα προκύψει θα είναι πιο αδύναμο από το παρόν.

Το χειρότερο για τον πρόεδρο Μακρόν, σύμφωνα με υπουργικό σύμβουλο που μίλησε στο Politico, είναι «μια διαλυμένη Βουλή που δεν λειτουργεί. Και τότε αυτός είναι που θα χάσει τη θέση του».

Μπαϊρού για πρόεδρος;

Μέσα σε όλα αυτά, ο Φρανσουά Μπαϊρού, που έχει τις ευθύνες του για το χάος που προκλήθηκε, προσπαθεί να πείσει ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Και τρέχει από τηλεόραση σε ραδιόφωνο και από εφημερίδα σε περιοδικό, προσπαθώντας να πείσει ότι έχει βρει τη «χρυσή τομή» στο πρόβλημα του γαλλικού χρέους. Ισχυρίζεται ότι τα μέτρα για τα 44 δισ. που θέλει να εξοικονομήσει «δεν είναι λιτότητα». Επίσης, ότι αν το πρόγραμμά του ακολουθηθεί κατά γράμμα, η Γαλλία δεν θα γίνει ούτε Ισπανία, ούτε Πορτογαλία, ούτε πολύ περισσότερο Ελλάδα…

Σύμφωνα με το Politico, άνθρωποι του περιβάλλοντός του λένε ότι Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της θα επανεξετάσουν τη στάση του και ίσως στηρίξουν τον προϋπολογισμό. Ότι έτσι ο Μπαϊρού θα εξισορροπήσει τα δημοσιονομικά της Γαλλίας έως τις επόμενες προεδρικές εκλογές (2027) και δεν θα χρειαστούν βουλευτικές.

Και με την Μαρίν Λεπέν να μην μπορεί να είναι υποψήφια, ίσως να ανοίγει ο δρόμος για τον ίδιο για το Μέγαρο των Ηλυσίων. Δηλαδή, η ζαριά που έριξε, ζητώντας ψήφο εμπιστοσύνης, να του βγει και να πάει ακόμη πιο μακριά από την πρωθυπουργία.