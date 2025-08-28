Γαλλία: Έξαλλη η αντιπολίτευση με τον Μπαϊρού – «Δεν συνομίλησα με κανέναν, επειδή όλοι εκτός εμένα έκαναν διακοπές»

Σφοδρές αντιδράσεις από σχεδόν όλα τα πολιτικά κόμματα στην Γαλλία προκάλεσε η δήλωση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού ότι δεν προχώρησε σε συνομιλίες με την αντιπολίτευση τον Αύγουστο, ώστε να αποφευχθεί η πολιτική κρίση, επειδή όλοι, εκτός από τον ίδιο, έκαναν διακοπές.

Ο Μπαϊρού ανακοίνωσε την Δευτέρα πως θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου, ελπίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα ξεπεράσει το αδιέξοδο για την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2026. Ο κεντρώος πρωθυπουργός, που είναι πολύ πιθανόν να ηττηθεί σε αυτή την ψηφοφορία και να χάσει τη θέση του επειδή η αντιπολίτευση θα τον καταψηφίσει, είπε ότι θα συναντηθεί με τους ηγέτες των κομμάτων την επόμενη εβδομάδα, με σκοπό να τους αλλάξει γνώμη.

Όταν ρωτήθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι TF1 γιατί δεν προσκάλεσε νωρίτερα τους ηγέτες της αντιπολίτευσης για συνομιλίες, ο Μπαϊρού απάντησε χαρακτηριστικά: «Επειδή έκαναν διακοπές. Τον Αύγουστο, ήταν όλοι σε διακοπές».

Και ο Μπαϊρού, σύντομα, θα κάνει… διακοπές, λέει η αντιπολίτευση

Η δήλωση αυτή προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις από σύσσωμη την γαλλική αντιπολίτευση.

«Δεν μου αρέσουν τα ψέματα», έγραψε στην πλατφόρμα Χ η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, υπενθυμίζοντας ότι το κόμμα της έστειλε στον Μπαϊρού προτάσεις για την οικονομική πολιτική αυτό το καλοκαίρι.

Μιλώντας στο κανάλι LCI, η ηγέτιδα των Πρασίνων Μαρίν Τοντελιέ τόνισε πως «σοκαρίστηκε» από τα σχόλια του Μπαϊρού. Την περασμένη εβδομάδα, το κόμμα της οργάνωσε το πολυήμερο, ετήσιο συνέδριό τους και «δεν έκανε διακοπές», όπως είπε.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός ρωτήθηκε για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δήλωσή του, ωστόσο, επέμεινε στην άποψή του. «Πώς είναι κριτική αυτό; Όλοι οι Γάλλοι ξέρουν ότι είναι φυσιολογικό και έτσι λειτουργούν τα πράγματα», είπε στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος στις καλοκαιρινές διακοπές.

Σχολιάζοντας την επικείμενη ψηφοφορία στο κοινοβούλιο, ο Μανουέλ Μπομπάρ, του αριστερού κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία», έγραψε χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα Χ ότι και ο ίδιος ο Μπαϊρού, σύντομα, θα κάνει… διακοπές.