Περισσότερα από 2.000 παιδιά κοιμούνται στους δρόμους στη Γαλλία λόγω έλλειψης διαθέσιμων καταλυμάτων έκτακτης ανάγκης, ένας αριθμός που αυξάνεται απότομα εδώ και αρκετά χρόνια, σύμφωνα με ένα βαρόμετρο που δημοσιεύθηκε από την UNICEF Γαλλίας και την Ομοσπονδία Αλληλεγγύης (FAS).

«Κάθε χρόνο, παρατηρούμε με αγανάκτηση ότι ολοένα και περισσότερα παιδιά κοιμούνται στους δρόμους, εκτεθειμένα σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης και καθημερινούς κινδύνους», θρηνεί η Adeline Hazan, πρόεδρος της UNICEF Γαλλίας.

«Αυτό που λείπει πολύ σήμερα δεν είναι ούτε οι πόροι ούτε η εμπειρογνωμοσύνη, αλλά μάλλον μια σταθερή πολιτική βούληση για να τεθεί τέλος στο απαράδεκτο», προσθέτει.

Περισσότερα από 2.000 παιδιά ζουν στους δρόμους

Τουλάχιστον 2.159 παιδιά, συμπεριλαμβανομένων 503 κάτω των τριών ετών, έμειναν χωρίς στέγαση κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις 18 έως τις 19 Αυγούστου, αφού οι γονείς τους κάλεσαν το 115, τον αριθμό έκτακτης ανάγκης για τους άστεγους. Ο αριθμός των άστεγων παιδιών αυξήθηκε κατά 6% σε σύγκριση με πέρυσι και κατά 30% σε σύγκριση με το 2022.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Figaro, άστεγα παιδιά υπάρχουν σε όλη τη Γαλλία, ιδιαίτερα στην Ιλ ντε Φρανς, την Ωβέρνη-Ρον-Άλπ και την Οξιτανία. Αυτή η κατάσταση εξηγείται από τον κορεσμό των υπηρεσιών έκτακτης στέγασης, σε συνδυασμό με μια κρίση στέγασης, σύμφωνα με ενώσεις.

«Πολύ ανησυχητικά», τα στοιχεία του βαρόμετρου είναι ωστόσο υποτιμημένα, επισημαίνουν η UNICEF Γαλλίας και η FAS: δεν περιλαμβάνουν οικογένειες που έχουν σταματήσει να καλούν το 115, ούτε εκείνες που ζουν σε καταλήψεις ή παραγκουπόλεις. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι επίσης δεν υπολογίζονται.

«Δραματική και απαράδεκτη κατάσταση»

«Πρόκειται για μια δραματική και απαράδεκτη κατάσταση, η έλλειψη στέγης δεν είναι αναπόφευκτη, υπάρχουν λύσεις», δήλωσε στο AFP η Nathalie Latour, γενική διευθύντρια της FAS. Ανέφερε ιδιαίτερα τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν σε κοινωνικές κατοικίες και σε κατοικίες έκτακτης ανάγκης.

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο από τρεις γενικές επιθεωρήσεις διαπίστωσε ότι το πρόγραμμα έκτακτης στέγασης της Γαλλίας πάσχει από χρόνια υπο-προϋπολογισμό και έλλειψη εποπτείας που το εμποδίζει να ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτήσεις.

Το 2024, αυτό το πρόγραμμα θα αντιπροσωπεύει 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ για 203.000 θέσεις σε γενική στέγαση. Αυτός ο αριθμός έχει σταθεροποιηθεί από το 2021. Οι ενώσεις ζητούν τη δημιουργία 10.000 επιπλέον θέσεων, συμπεριλαμβανομένων χιλίων για έγκυες γυναίκες ή για εκείνες που εξέρχονται από μαιευτήρια.

Τον Φεβρουάριο, περίπου είκοσι από αυτές υπέβαλαν δύο νομικές προσφυγές κατά του κράτους για «υπαίτια αποτυχία» στην καταπολέμηση της κακής στέγασης.