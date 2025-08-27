newspaper
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Γαλλία: Παραλύει η χώρα στις 10 Σεπτεμβρίου – Βγαίνουν στους δρόμους οι «Μπλοκάρουμε τα πάντα»
Κόσμος 27 Αυγούστου 2025 | 22:05

Γαλλία: Παραλύει η χώρα στις 10 Σεπτεμβρίου – Βγαίνουν στους δρόμους οι «Μπλοκάρουμε τα πάντα»

Μνήμες από το μαζικό κίνημα «Κίτρινα Γιλέκα» θα ζήσει η Γαλλία στις 10 Σεπτεμβρίου, με τις διαδηλώσεις του κινήματος «Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» (Bloquons tout)

Σύνταξη
27.08.2025, 23:05
Η Γαλλία βυθίζεται εκ νέου στην πολιτική αβεβαιότητα, μόλις οκτώ μήνες αφότου ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού σχημάτισε νέα κυβέρνηση, η οποία τώρα κινδυνεύει να καταρρεύσει, για τους ίδιους λόγους που οδήγησαν στην ανατροπή και του προκατόχου του, Μισέλ Μπαρνιέ: την αδυναμία του να περάσει έναν προϋπολογισμό».

Ο Μπαϊρού δήλωσε ότι θα ζητήσει την ψήφο εμπιστοσύνης σε ένα έντονα διχασμένο κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου, καθώς προσπαθεί να συγκεντρώσει υποστήριξη για το σχέδιό του για μείωση των δαπανών του νέου προϋπολογισμού.

Η απόφαση του Γάλλου πρωθυπουργού έρχεται εν μέσω αυξανόμενης δυναμικής για μια ευρεία εκστρατεία κατά της λιτότητας, με την ονομασία «Bloquons tout» («Ας μπλοκάρουμε τα πάντα»), που έχει λειτουργήσει ως αλεξικέραυνο για άλλες επικρίσεις κατά της κυβέρνησης.

Το κίνημα, το οποίο έχει υποστηριχθεί από την Αριστερά, έχει καλέσει σε πανεθνική απεργία στις 10 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη δημόσια αναφορά στους «Bloquons tout» εμφανίστηκε σε βίντεο του TikTok από τον λογαριασμό «Les Essentiels», μια ομάδα με εθνικιστικό και αντιευρωπαϊκό προσανατολισμό.

@lesessentielsfrance 🌍🔥 “La fin de leur monde… c’est le début du nôtre.” Le 10 septembre, partout en France, les citoyens se lèvent. Pas pour détruire, mais pour reconstruire. Pas pour subir, mais pour décider. 👉 Ensemble, nous écrivons la suite. #10Septembre #LesEssentielsFrance #LaFinDeLeurMonde #DebutDuNotre #PouvoirCitoyen ♬ son original – Les essentiels – France

Να σημειωθεί, πάντως, ότι το συνδικάτο των «κίτρινων γιλέκων» δήλωσε ανοιχτά τη στήριξή του στο κίνημα, προαναγγέλλοντας δράσεις που ξεκίνησαν από τις 26 Αυγούστου.

Συνέντευξη στο TF1

Σε συνέντευξη που έδωσε το βράδυ της Τετάρτης στον τηλεοπτικό σταθμό TF1, ο Φρανσουά Μπαϊρού υπερασπίστηκε την απόφαση να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, λέγοντας ότι δεν ήθελε να επιβάλει τη δημοσιονομική ατζέντα στο Κοινοβούλιο.

Εν όψει της συνάντησής του με τους ηγέτες των άλλων πολιτικών κομμάτων τη Δευτέρα, είπε ότι ο ίδιος είναι «έτοιμος να συζητήσει όλα τα ζητήματα, εκτός από ένα». Δηλαδή «τη δημοσιονομική προσπάθεια για να απαλλάξουμε τη Γαλλία από την υπερχρέωση». Και είπε ότι έχουμε μπροστά 12 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων «μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα». Ωστόσο, αρνήθηκε ότι θα «διαπραγματευτεί» με τους συνομιλητές του, καθώς, όπως είπε, «διακυβεύεται η ζωή του έθνους».

Στήριξη στον Μπαϊρού από τον Μακρόν

Την Τετάρτη (27/8), στο υπουργικό συμβούλιο, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την «πλήρη υποστήριξή» του στην κίνηση Μπαϊρού.

Σύμφωνα με την κυβερνητική εκπρόσωπο Σοφί Πριμάς, ο πρόεδρος Μακρόν έκρινε ότι ο Φρανσουά Μπαϊρού «ούτε αρνείτο την πραγματικότητα ούτε καταστροφολογούσε» για την οικονομική κατάσταση της Γαλλίας και ζήτησε «υπευθυνότητα από τα κόμματα που επιθυμούν να κυβερνήσουν».

Αναφερόμενος στην πτώση που σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα στις γαλλικές αγορές μετοχών και ομολόγων μπροστά στη νέα πολιτική κρίση, ο Μακρόν δήλωσε στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του πως η Γαλλία είναι σταθερή, σύμφωνα με την Πριμάς.

«Η Γαλλία είναι μια σταθερή χώρα με σταθερή οικονομία, αλλά πρέπει να αναλάβουμε τα ηνία του πεπρωμένου μας», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος, αναφερόμενη σε δηλώσεις του προέδρου. «Είναι ένα ισχυρό μήνυμα που στέλνουμε στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ότι θέλουμε να έχουμε μια Γαλλία που είναι ακόμη πιο σταθερή», προσέθεσε.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν συζήτησε την επιλογή διάλυσης του Κοινοβουλίου στη συνάντηση, πρόσθεσε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού υποσχέθηκε χθες, Τρίτη, να αγωνιστεί «σαν σκυλί» για να αποτρέψει την πτώση της κυβέρνησης.

Το δημόσιο χρέος της Γαλλίας ανέρχεται στο 114% του ΑΕΠ της, είναι δηλαδή το τρίτο μεγαλύτερο στην ευρωζώνη, έπειτα από εκείνα της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Προσπαθώντας να κατευνάσει τις ανησυχίες, ο υπουργός Οικονομικών, Ερίκ Λομπάρ, διαβεβαίωσε χθες ότι η Γαλλία «σήμερα δεν απειλείται από καμία παρέμβαση, ούτε του ΔΝΤ, ούτε της ΕΚΤ, ούτε κανενός άλλου διεθνούς οργανισμού». Υπενθυμίζεται πως ο Λομπάρ, κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο να ζητηθεί παρέμβαση του ΔΝΤ, είχε πει πως «είναι ένας κίνδυνος που βρίσκεται μπροστά μας».

