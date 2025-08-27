«Πλήρης υποστήριξη» του Μακρόν στον Μπαϊρού και στο βάθος… εκλογές

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την Τετάρτη την «πλήρη υποστήριξή» του στον πρωθυπουργό της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος έχει ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει την κυβέρνησή του στην κατάρρευση τον επόμενο μήνα.

Ο Μπαϊρού δήλωσε ότι θα ζητήσει την ψήφο εμπιστοσύνης σε ένα έντονα διχασμένο κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου, καθώς προσπαθεί να συγκεντρώσει αρκετή υποστήριξη για το σχέδιό του για μείωση των δαπανών του νέου προϋπολογισμού.

Ο Μπαϊρού δήλωσε ότι ήθελε να εξοικονομήσει περίπου 44 δισεκατομμύρια ευρώ με μέτρα που περιλαμβάνουν τη μείωση του αριθμού των αργιών και το πάγωμα των αυξήσεων των δαπανών

Ωστόσο, τα κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι δεν θα υποστηρίξουν το σχέδιο του πρωθυπουργού , με την ακροδεξιά να προτρέπει τον Μακρόν να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές και την αριστερή Ανυπότακτη Γαλλία να καλεί τον πρόεδρο της χώρας να παραιτηθεί.

Ο Μακρόν, ο οποίος βλέπει πλέον τον έκτο πρωθυπουργό από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2017, να κινδυνεύει με «αποκαθήλωση», προήδρευσε σε συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου την Τετάρτη. Ο πρόεδρος έχει δώσει την «πλήρη υποστήριξή» του στην πρωτοβουλία του Μπαϊρού, δήλωσε η εκπρόσωπος Σόφι Πρίμας στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση. Κάλεσε επίσης τα πολιτικά κόμματα της Γαλλίας «να ενεργήσουν υπεύθυνα», πρόσθεσε η Πρίμας.

Ο Γάλλος πρόεδρος ζυγίζει τις επιλογές του καθώς επιδιώκει να περιορίσει την επικείμενη πολιτική κρίση.

Ενισχύεται η επιλογή των εκλογών στη Γαλλία

Εάν η κυβέρνηση καταρρεύσει μετά την ψηφοφορία της 8ης Σεπτεμβρίου, θα μπορούσε να διορίσει νέο πρωθυπουργό, να διαλύσει ξανά το κοινοβούλιο ή να παραιτηθεί.

Ο Μακρόν στοιχημάτισε σε πρόωρες εκλογές το περασμένο καλοκαίρι σε μια προσπάθεια να αποκρούσει την ακροδεξιά και να ενισχύσει την εξουσία του, αλλά η κίνηση αυτή απέτυχε και οδήγησε σε ένα κοινοβούλιο σε αδιέξοδο, αφού το αριστερό Νέο Λαϊκό Μέτωπο εξασφάλισε τις περισσότερες έδρες, αν και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία.

Ακόμη και ορισμένα μέλη του στρατοπέδου του Μακρόν πιστεύουν τώρα ότι η προκήρυξη νέων εκλογών μπορεί να είναι η μόνη λύση.

«Κανείς δεν το θέλει, αλλά είναι αναπόφευκτο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα ανώτερο μέλος της προεδρικής ομάδας, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Περίπου το 63% των Γάλλων επιθυμούν τη διάλυση του κοινοβουλίου της χώρας και τη διεξαγωγή νέων εκλογών, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ifop για το LCI TV που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. Η δημοσκόπηση διεξήχθη διαδικτυακά στις 26 Αυγούστου σε δείγμα 1.000 ατόμων.

Ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θέλει να αποφύγει την εκ νέου διάλυση του κοινοβουλίου, αλλά έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι δεν μπορεί να αποκλείσει την επιλογή αυτή.

Ένας από τους πρώην πρωθυπουργούς του Μακρόν, ο Γκαμπριέλ Ατάλ , δήλωσε ότι θα κάνει τα πάντα για να βοηθήσει την τρέχουσα κυβέρνηση να παραμείνει στην εξουσία.

«Το πρόβλημα δεν έγκειται στους Γάλλους, αλλά στην ίδια τη Βουλή», δήλωσε ο Ατάλ στο France Inter την Τετάρτη, αναφερόμενος στην Κάτω Βουλή του γαλλικού κοινοβουλίου.

«Σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες γύρω μας, υπάρχουν συνελεύσεις με κατακερματισμένες δυνάμεις. Κι όμως καταφέρνουν να συνεργάζονται και να βρίσκουν λύσεις.»

«Bloquons tout»

Η απόφαση του Μπαϊρού έρχεται εν μέσω αυξανόμενης δυναμικής για μια ευρεία εκστρατεία κατά της λιτότητας με την ονομασία «Bloquons tout» («Ας μπλοκάρουμε τα πάντα») που έχει λειτουργήσει ως αλεξικέραυνο για άλλες επικρίσεις κατά της κυβέρνησης.

Το κίνημα, το οποίο έχει υποστηριχθεί από την αριστερά, έχει καλέσει σε πανεθνική απεργία στις 10 Σεπτεμβρίου.

Ο Μπαϊρού έχει ορκιστεί να «πολεμήσει σαν σκύλος» για να παραμείνει στην εξουσία και αναμένεται να συζητήσει την ψήφο εμπιστοσύνης στην τηλεόραση το βράδυ της Τετάρτης.

Την Τρίτη, ο Μπαϊρού δήλωσε στις αντίπαλες πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας ότι είχαν δώδεκα ημέρες για να «αποφανθούν αν είναι υπέρ του χάους ή της ευθύνης».

Η κυβέρνηση του Μπαϊρού και οι οικονομικοί αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι το χρέος της Γαλλίας είναι μη βιώσιμο, ιδίως καθώς οι αυξήσεις των επιτοκίων αυξάνουν το κόστος δανεισμού.

Στα μέσα Ιουλίου, παρουσίασε προτάσεις για τον προϋπολογισμό του 2026, αλλά τα μέτρα αποδείχθηκαν εξαιρετικά αντιδημοφιλή.

Η πολιτική αντιπαράθεση εντείνεται ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, όταν η δεύτερη θητεία του Μακρόν πρόκειται να λήξει και η ακροδεξιά διαισθάνεται μια πραγματική ευκαιρία να ανέλθει στην εξουσία.

«Υπάρχει μόνο μία διέξοδος από αυτό το πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε, και αυτή είναι η επιστροφή στις κάλπες», δήλωσε στο TF1 το βράδυ της Τρίτης ο Τζόρνταν Μπαρντέλα , επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός.

