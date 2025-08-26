Ακόμα μία πολιτική κρίση στη Γαλλία – Τριγμοί και ανησυχία μετά την απόφαση Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης

Η Γαλλία βυθίστηκε σε ακόμα μία πολιτική κρίση μετά την απόφαση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης.

Εντούτοις, στο άμεσο μέλλον δεν υπάρχουν ελπίδες για λύση στο πρόβλημα των δημόσιων οικονομικών, είτε με τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης, είτε με πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές.

Χάος μετά την απόφαση Μπαϊρού για την ψήφο εμπιστοσύνης

Οι γαλλικές αγορές κατέρρευσαν μετά την απροσδόκητη κίνηση του Μπαϊρού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου για το σχέδιό του για τη μείωση του χρέους.

Τα κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης έσπευσαν να καταστήσουν σαφές ότι θα ψηφίσουν εναντίον του και της μειοψηφικής κυβέρνησής του, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πέσει, εκτός αν επιτευχθεί μια συμφωνία που, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, δεν πρόκειται να συμβεί, σύμφωνα με το Reuters.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπρούνο Ρεταγιό, που ηγείται των συντηρητικών Ρεπουμπλικάνων, δήλωσε ότι θα ήταν «ανεύθυνο» και «ενάντια στα συμφέροντα της Γαλλίας» να ψηφιστεί η πτώση της κυβέρνησης. Άλλοι διαφώνησαν.

«Δεν βλέπω ποιος νέος πρωθυπουργός δεν θα καταδικαστεί αμέσως».

Το ακροδεξιό Εθνικό Ράλι δήλωσε ότι ο Μπαϊρού είχε de facto ανακοινώσει το τέλος της κυβέρνησής του. Το κόμμα της Μαρίν Λεπέν ζητά τώρα από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές.

«Δεν βλέπω ποιος νέος πρωθυπουργός δεν θα καταδικαστεί αμέσως», δήλωσε στο Reuters πηγή κοντά στη Λεπέν.

Οι Σοσιαλιστές, των οποίων η ψήφος θα είναι καθοριστική, δήλωσαν επίσης ότι θα ψηφίσουν κατά του Μπαϊρού.

«Χρειαζόμαστε έναν διαφορετικό πρωθυπουργό και, πάνω απ’ όλα, μια διαφορετική πολιτική», έγραψε ο σοσιαλιστής βουλευτής Μπορίς Βαλό στο X.

Engagements non tenus, propositions provocatrices, refus du compromis… Après avoir créé les conditions de la défiance, François Bayrou sollicite un “vote de confiance”. Les @socialistesAN voteront contre. Il nous faut un autre Premier ministre et surtout une autre politique. — Boris VALLAUD (@BorisVallaud) August 25, 2025

Η ψηφοφορία εμπιστοσύνης θα πραγματοποιηθεί δύο ημέρες πριν από τις διαμαρτυρίες που έχουν προκηρύξει διάφορες ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποστηρίζονται από αριστερές παρατάξεις και ορισμένα συνδικάτα, θυμίζοντας τις ταραχές των Κίτρινων Γιλέκων που ξέσπασαν το 2018 λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων και του κόστους διαβίωσης.

Οι διαμαρτυρίες των «gilets jaunes» εξελίχθηκαν σε ένα ευρύτερο κίνημα κατά του Μακρόν και των προσπαθειών του για οικονομική μεταρρύθμιση.

«Εκτός αν ο Φρανσουά Μπαϊρού παραμείνει στη θέση του – κάτι που σήμερα φαίνεται απίθανο – θα εισέλθουμε σε μια νέα φάση αποσταθεροποίησης», δήλωσε ο δημοσκόπος Ζαν-Ντανιέλ Λεβί, προβλέποντας αρνητικές συνέπειες για την οικονομία και την εικόνα της Γαλλίας στο εξωτερικό.

Και τώρα;

Πηγή κοντά στον Μπαϊρού δήλωσε ότι η κυβέρνησή του είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες των προτάσεων του για τον προϋπολογισμό, αν και επιμένει ότι η περικοπή του προϋπολογισμού είναι απαραίτητη.

Ο Μπαϊρού γνώριζε ότι τελικά θα κατατεθεί πρόταση μομφής για τον προϋπολογισμό και αποφάσισε να προλάβει την αντιπολίτευση, ανέφερε η πηγή.

EN DIRECT | Conférence de presse du Premier ministre. https://t.co/KxRtJTsKii — Gouvernement (@gouvernementFR) August 25, 2025

Εάν η κυβέρνηση πράγματι πέσει, ο Μακρόν θα μπορούσε να ορίσει αμέσως νέο πρωθυπουργό ή να ζητήσει από τον Μπαϊρού να παραμείνει ως επικεφαλής μιας υπηρεσιακής κυβέρνησης, ή θα μπορούσε να προκηρύξει νέες πρόωρες εκλογές.

Πηγή σε σημαντικό υπουργείο ανέφερε, με βάση πληροφορίες του Reuters, ότι αναμένουν ο Μακρόν να επιλέξει νέο πρωθυπουργό.

Ο Μακρόν, ο μόνος που μπορεί να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές, δεν έχει ακόμη σχολιάσει το θέμα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν δήλωσε στο τηλεοπτικό κανάλι France 2 ότι, ενώ η κυβέρνηση εξακολουθεί να προσπαθεί να βρει μια συμβιβαστική συμφωνία, «δεν μπορεί να αποκλείσει» το ενδεχόμενο μιας νέας δαπανηρής διάλυσης του κοινοβουλίου.

Ο Μακρόν, ο μόνος που μπορεί να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές, δεν έχει ακόμη σχολιάσει το θέμα. Ωστόσο, πρόσφατα δήλωσε ότι δεν είναι υπέρ της διεξαγωγής νέων πρόωρων εκλογών.

Έχασε τον τελευταίο πρωθυπουργό του, Μισέλ Μπαρνιέ, λόγω ψήφου μη εμπιστοσύνης για τον προϋπολογισμό στα τέλη του 2024, μετά από μόλις τρεις μήνες στην εξουσία, έπειτα από πρόωρες εκλογές τον Ιούλιο του ίδιου έτους.

Όταν προκήρυξε πρόωρες εκλογές τον Ιούνιο του περασμένου έτους, ο Μακρόν δήλωσε ότι αυτές θα έφερναν «σαφήνεια» – τα ίδια ακριβώς λόγια που χρησιμοποίησε ο Μπαϊρού τη Δευτέρα για να εξηγήσει γιατί προκήρυξε ψήφο εμπιστοσύνης. Ωστόσο, οι πρόωρες εκλογές του 2024 είχαν ως αποτέλεσμα μόνο ένα πιο κατακερματισμένο κοινοβούλιο, χωρίς να φέρουν καμία σαφήνεια.

Η Γαλλία μπροστά σε νέες αναταραχές και αβεβαιότητα

Σε περίπτωση πρόωρων εκλογών, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το νέο κοινοβούλιο θα παραμείνει πιθανώς διχασμένο, χωρίς να υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία για κανένα πολιτικό στρατόπεδο.

«Η απόφαση του Γάλλου πρωθυπουργού να προκηρύξει πρόωρη ψήφο εμπιστοσύνης είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει στην αντικατάστασή του από έναν άλλο πρωθυπουργό ή (λιγότερο πιθανό) σε νέες κοινοβουλευτικές εκλογές», έγραψαν σε σημείωμά τους οι αναλυτές της Capital Economics. «Σε κάθε περίπτωση, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας θα παραμείνει πολύ πάνω από το επίπεδο που απαιτείται για τη σταθεροποίηση του δείκτη χρέους».

Ο γαλλικός δείκτης blue chip CAC40 σημείωσε πτώση σχεδόν 2% στις πρώτες συναλλαγές της Τρίτης, μετά από πτώση 1,6% αργά τη Δευτέρα. Οι τραπεζικοί γίγαντες BNP Paribas και Societe Generale σημείωσαν πτώση άνω του 6% έκαστος.

Εν τω μεταξύ, οι αποδόσεις των 10ετών γαλλικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν προσωρινά στο 3,53%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο, πριν σταθεροποιηθούν στο 3,50%. Όταν η απόδοση ενός ομολόγου αυξάνεται, η τιμή του μειώνεται.