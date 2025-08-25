Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού ζητά ψήφο εμπιστοσύνης, για να προκαταλάβει τη συζήτηση του προϋπολογισμού

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, σε μια προσπάθεια να προκαταλάβει το γαλλικό Κοινοβούλιο και να περάσει τον προϋπολογισμό σκληρής λιτότητας για το 2026, ανακοίνωσε ότι ζητά την ψήφο εμπιστοσύνης της Εθνοσυνέλευσης. Μιλώντας στους βουλευτές, δήλωσε ότι στις 8 Σεπτεμβρίου, και δύο εβδομάδες πριν από την επίσημη έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, θα διεξαχθεί έκτακτη Ολομέλεια της Βουλής.

Θέμα της συζήτησης, είπε, θα είναι τα προβλήματα της γαλλικής οικονομίας, με την ελπίδα, σημείωσε, ότι θα μπορέσουν τουλάχιστον να συμφωνήσουν ότι η δεινή οικονομική κατάσταση της Γαλλίας χρειάζεται διόρθωση.

«Όταν το σπίτι καίγεται ή όταν είσαι έτοιμος να βουλιάξεις, πρέπει να αναγνωρίσεις την κατάσταση», είπε ο Φρανσουά Μπαϊρού, που έχει επιλέξει από την αρχή να χρησιμοποιεί δραματικούς τόνους στο θέμα του προϋπολογισμού. «Δεν θα αφήσω τη χώρα μας να βυθιστεί σε αυτόν τον κίνδυνο, επειδή διακυβεύεται η ελευθερία μας», είπε επίσης.

Μέτρα έκτακτης ανάγκης

Οι προτάσεις για ανάταξη της γαλλικής οικονομίας από τον Γάλλο πρωθυπουργό έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, με τα συνδικάτα να προειδοποιούν για κινητοποιήσεις και κόμματα της αντιπολίτευσης να απειλούν με υποβολή πρότασης μομφής.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού, θέλοντας προφανώς να έχει εκείνος την πρωτοβουλία των κινήσεων, αποφάσισε να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, θέτοντας πάντως σε κίνδυνο την επιβίωση της κυβέρνησής του, καθώς δεν έχει απόλυτη πλειοψηφία. Έχει ήδη επιβιώσει από δύο προτάσεις μομφής, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί.

Μιλώντας αργότερα στους δημοσιογράφους είπε ότι αυτή η ψηφοφορία θα «επιβεβαιώσει το εύρος της προσπάθειας» για εξοικονόμηση σχεδόν 44 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση του δημόσιου ελλείμματος της Γαλλίας. Τόνισε ότι θα γίνει «η συζήτηση» για «κάθε ένα από τα μέτρα αυτού του σχεδίου έκτακτης ανάγκης».

Ο Μπαϊρού υπερασπίστηκε για πολλοστή φορά το σχέδιο προϋπολογισμού, λέγοντας ότι στοχεύει στην αντιμετώπιση του «άμεσου κινδύνου» της υπερχρέωσης που απειλεί τη χώρα. «Η εξάρτηση από το χρέος που έχει γίνει χρόνιο πρόβλημα», είπε. Και σημείωσε ότι «αν δεν υπάρξει αυτή η ελάχιστη συμφωνία, είναι μάταιο, δεν θα φτάσουμε» στο αποτέλεσμα που θέλουμε.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού υποστήριξε ότι η Γαλλία περνάει «μια στιγμή δισταγμού και αναταραχής» που «απαιτεί διευκρινίσεις».

Δεν δίνουν εμπιστοσύνη

Ο κίνδυνος να πέσει η κυβέρνηση και να έχει την τύχη της κυβέρνησης Μπαρνιέ είναι ορατός. Ήδη ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης δηλώνουν ότι θα καταψηφίσουν την πρόταση.

Ένα-ένα τα κόμματα και οι εκπρόσωποί τους ανακοινώνουν ότι δεν πρόκειται να στηρίξουν την κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού.

Ο υποψήφιος του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος για την προεδρία, Φαμπιάν Ρουσέλ, δήλωσε ότι «εμείς θέλουμε μια άλλη κυβέρνηση, που να έχει απαντήσεις στα κοινωνικά προβλήματα και τα προβλήματα του περιβάλλοντος».

Comment accorder sa confiance à une majorité qui a un tel bilan, qui a fait tant de mal depuis 2017 ? Nous voulons une politique capable de répondre aux urgences sociales, climatiques. Nous voulons un pacte d’avenir pour la France. Nous voulons un autre gouvernement.#Bayrou — Fabien Roussel (@Fabien_Roussel) August 25, 2025

Ο Ερίκ Σιοτί των Ρεπουμπλικάνων δήλωσε από την πλευρά του ότι «δεν θα στηρίξουμε μια κυβέρνηση μακρονιστών που οδήγησαν τη χώρα στην αποτυχία».

Η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν ουσιαστικά δήλωσε ότι ο Εθνικός Συναγερμός θα καταψηφίσει ώστε «ο γαλλικός λαός να επιλέξει τι θέλει για το μέλλον του».

François Bayrou n’a visiblement pas compris que les Français ont pleinement conscience de la crise économique et financière dans laquelle est plongé notre pays après huit années de macronisme, crise qui s’ajoute à tant d’autres échecs mettant en péril la survie même de notre… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) August 25, 2025

Η Ματίλντ Πανό, της Ανυπότακτης Γαλλίας, δήλωσε ότι «ο Φρανσουά Μπαϊρού προτιμά να επιλέξει ο ίδιος την ημερομηνία αποχώρησής του. Αντί για χάος, πρόκειται για την επαναφορά της τάξης και την απομάκρυνση μιας παράνομης κυβέρνησης».

Nous refuserons évidemment la confiance à François Bayrou. Oui, la France doit réduire son déficit. Par la fin des cadeaux fiscaux aux plus riches et aux grandes firmes, que Macron a augmenté comme jamais. C’est à eux de payer d’abord. Pas aux salariés, aux retraités. — François Ruffin (@Francois_Ruffin) August 25, 2025

Και ο Σοσιαλιστής Αρτίρ Ντελαπόρτ, πρόσθεσε ότι ο Μπαϊρού «ετοιμάζει την αποχώρησή του», σημειώνοντας ότι έχει επιλέξει «να κλείσει τα αυτιά στις φωνές των Γάλλων και όλων όσοι του είχαν ασκήσει κριτική».