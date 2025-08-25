newspaper
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
25.08.2025 | 17:24
Φωτιά σε δασική έκταση στο Μυρόφυλλο Τρικάλων
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού ζητά ψήφο εμπιστοσύνης, για να προκαταλάβει τη συζήτηση του προϋπολογισμού
Κόσμος 25 Αυγούστου 2025 | 18:53

Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού ζητά ψήφο εμπιστοσύνης, για να προκαταλάβει τη συζήτηση του προϋπολογισμού

Ο Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε στο γαλλικό Κοινοβούλιο έκτακτη ολομέλεια στις 8 Σεπτεμβρίου, με θέμα την οικονομία. Η συζήτηση, είπε, θα ολοκληρωθεί με ψηφοφορία για παροχή εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: 5 τρόποι για να γίνουμε πιο… έξυπνοι!

Εγκέφαλος: 5 τρόποι για να γίνουμε πιο… έξυπνοι!

Spotlight

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, σε μια προσπάθεια να προκαταλάβει το γαλλικό Κοινοβούλιο και να περάσει τον προϋπολογισμό σκληρής λιτότητας για το 2026, ανακοίνωσε ότι ζητά την ψήφο εμπιστοσύνης της Εθνοσυνέλευσης. Μιλώντας στους βουλευτές, δήλωσε ότι στις 8 Σεπτεμβρίου, και δύο εβδομάδες πριν από την επίσημη έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, θα διεξαχθεί έκτακτη Ολομέλεια της Βουλής.

Θέμα της συζήτησης, είπε, θα είναι τα προβλήματα της γαλλικής οικονομίας, με την ελπίδα, σημείωσε, ότι θα μπορέσουν τουλάχιστον να συμφωνήσουν ότι η δεινή οικονομική κατάσταση της Γαλλίας χρειάζεται διόρθωση.

Από τη συνέντευξη Τύπου

«Όταν το σπίτι καίγεται ή όταν είσαι έτοιμος να βουλιάξεις, πρέπει να αναγνωρίσεις την κατάσταση», είπε ο Φρανσουά Μπαϊρού, που έχει επιλέξει από την αρχή να χρησιμοποιεί δραματικούς τόνους στο θέμα του προϋπολογισμού. «Δεν θα αφήσω τη χώρα μας να βυθιστεί σε αυτόν τον κίνδυνο, επειδή διακυβεύεται η ελευθερία μας», είπε επίσης.

Μέτρα έκτακτης ανάγκης

Οι προτάσεις για ανάταξη της γαλλικής οικονομίας από τον Γάλλο πρωθυπουργό έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, με τα συνδικάτα να προειδοποιούν για κινητοποιήσεις και κόμματα της αντιπολίτευσης να απειλούν με υποβολή πρότασης μομφής.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού, θέλοντας προφανώς να έχει εκείνος την πρωτοβουλία των κινήσεων, αποφάσισε να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, θέτοντας πάντως σε κίνδυνο την επιβίωση της κυβέρνησής του, καθώς δεν έχει απόλυτη πλειοψηφία. Έχει ήδη επιβιώσει από δύο προτάσεις μομφής, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί.

Μιλώντας αργότερα στους δημοσιογράφους είπε ότι αυτή η ψηφοφορία θα «επιβεβαιώσει το εύρος της προσπάθειας» για εξοικονόμηση σχεδόν 44 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση του δημόσιου ελλείμματος της Γαλλίας. Τόνισε ότι θα γίνει «η συζήτηση» για «κάθε ένα από τα μέτρα αυτού του σχεδίου έκτακτης ανάγκης».

Ο Μπαϊρού υπερασπίστηκε για πολλοστή φορά το σχέδιο προϋπολογισμού, λέγοντας ότι στοχεύει στην αντιμετώπιση του «άμεσου κινδύνου» της υπερχρέωσης που απειλεί τη χώρα. «Η εξάρτηση από το χρέος που έχει γίνει χρόνιο πρόβλημα», είπε. Και σημείωσε ότι «αν δεν υπάρξει αυτή η ελάχιστη συμφωνία, είναι μάταιο, δεν θα φτάσουμε» στο αποτέλεσμα που θέλουμε.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού υποστήριξε ότι η Γαλλία περνάει «μια στιγμή δισταγμού και αναταραχής» που «απαιτεί διευκρινίσεις».

Δεν δίνουν εμπιστοσύνη

Ο κίνδυνος να πέσει η κυβέρνηση και να έχει την τύχη της κυβέρνησης Μπαρνιέ είναι ορατός. Ήδη ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης δηλώνουν ότι θα καταψηφίσουν την πρόταση.

Ένα-ένα τα κόμματα και οι εκπρόσωποί τους ανακοινώνουν ότι δεν πρόκειται να στηρίξουν την κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού.

Ο υποψήφιος του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος για την προεδρία, Φαμπιάν Ρουσέλ, δήλωσε ότι «εμείς θέλουμε μια άλλη κυβέρνηση, που να έχει απαντήσεις στα κοινωνικά προβλήματα και τα προβλήματα του περιβάλλοντος».

Ο Ερίκ Σιοτί των Ρεπουμπλικάνων δήλωσε από την πλευρά του ότι «δεν θα στηρίξουμε μια κυβέρνηση μακρονιστών που οδήγησαν τη χώρα στην αποτυχία».

Η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν ουσιαστικά δήλωσε ότι ο Εθνικός Συναγερμός θα καταψηφίσει ώστε «ο γαλλικός λαός να επιλέξει τι θέλει για το μέλλον του».

Η Ματίλντ Πανό, της Ανυπότακτης Γαλλίας, δήλωσε ότι «ο Φρανσουά Μπαϊρού προτιμά να επιλέξει ο ίδιος την ημερομηνία αποχώρησής του. Αντί για χάος, πρόκειται για την επαναφορά της τάξης και την απομάκρυνση μιας παράνομης κυβέρνησης».

Και ο Σοσιαλιστής Αρτίρ Ντελαπόρτ, πρόσθεσε ότι ο Μπαϊρού «ετοιμάζει την αποχώρησή του», σημειώνοντας ότι έχει επιλέξει «να κλείσει τα αυτιά στις φωνές των Γάλλων και όλων όσοι του είχαν ασκήσει κριτική».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικά, με τεράστιες οι εισροές στις τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικά, με τεράστιες οι εισροές στις τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: 5 τρόποι για να γίνουμε πιο… έξυπνοι!

Εγκέφαλος: 5 τρόποι για να γίνουμε πιο… έξυπνοι!

Business
Νίκας: Στην Υφαντής έναντι 65 εκατ. ευρώ κατόπιν συμφωνίας με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο

Νίκας: Στην Υφαντής έναντι 65 εκατ. ευρώ κατόπιν συμφωνίας με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο

inWellness
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γάζα: Σοκαρισμένα Reuters και Associated Press για τον θάνατο συνεργατών τους μετά τα ισραηλινά πλήγματα
Κόσμος 25.08.25

Σοκαρισμένα Reuters και Associated Press για τον θάνατο συνεργατών τους μετά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

Το Ισραήλ βομβάρδισε δύο φορές το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα - Ανάμεσα στους νεκρούς είναι τουλάχιστον τέσσερις δημοσιογράφοι διεθνών ΜΜΕ.

Σύνταξη
Καταφύγιο έχουν βρει κακοποιητές παιδιών σε πρόγραμμα περιήγησης – «Η ανωνυμία τους παρέχει αυτό το επίπεδο προστασίας»
Σοκαριστικά τα στοιχεία 25.08.25

Καταφύγιο έχουν βρει κακοποιητές παιδιών σε πρόγραμμα περιήγησης – «Η ανωνυμία τους παρέχει αυτό το επίπεδο προστασίας»

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που έγιναν γνωστά σχετικά με πρόγραμμα περιήγησης, όπου στον «βωμό» της ανωνυμίας, αφήνει αμέτρητους κακοποιητές παιδιών να συνεχίζουν την εγκληματική τους δράση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ζελένσκι: Προαναγγέλλει συνάντηση Αμερικανών και Ουκρανών με θέμα τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία
«Προετοιμασία διμερούς» 25.08.25

Ζελένσκι: Προαναγγέλλει συνάντηση Αμερικανών και Ουκρανών με θέμα τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι θα συναντηθούν αργότερα εντός της εβδομάδας, λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Δηλώσεις στήριξης από Γερμανία και Νορβηγία.

Σύνταξη
Κινητά μιας χρήσης και διαγραφή δεδομένων: Οι ακραίες προφυλάξεις όσων επισκέπτονται την Αμερική του Τραμπ
ΗΠΑ 25.08.25

Κινητά μιας χρήσης και διαγραφή δεδομένων: Οι ακραίες προφυλάξεις όσων επισκέπτονται την Αμερική του Τραμπ

Οι φρικιαστικές ιστορίες για τις κρατήσεις στα σύνορα έχουν επίσης αποθαρρύνει ορισμένους από το να επισκεφθούν τις ΗΠΑ  κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ

Σύνταξη
Πορτογαλία: Οι ζημιές από την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα
Κόσμος 25.08.25

Η Πορτογαλία μετρά τις ζημιές από την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα

Από τον Ιούλιο, οι δασικές πυρκαγιές έχουν σκοτώσει τέσσερις ανθρώπους στην Πορτογαλία, έχουν καταστρέψει σπίτια και καλλιέργειες και έχουν καταστρέψει περίπου 278.000 εκτάρια

Σύνταξη
Λαβρόφ: «Πολλά ζητήματα παραμένουν άλυτα» – Η συνέντευξη στο NBC και η ένταση με τη δημοσιογράφο
Δείτε βίντεο 25.08.25

Ένταση στη συνέντευξη Λαβρόφ στο NBC: «Παίζεις τον ρόλο του Ζελένσκι» - Τι είπε για τις διαπραγματεύσεις

Ο Σεργκέι Λαβρόφ έβαλε «πάγο» στα σενάρια της προόδου των διαπραγματεύσεων ρίχνοντας την ευθύνη στην Ουκρανία και την Ευρώπη - Η συνέντευξή του στο NBC News είχε και στιγμές έντασης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ηρεμία Τσίπρα απέναντι σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που δεν απαντά σε τίποτα και ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα
Πολιτική 25.08.25

Η ηρεμία Τσίπρα απέναντι σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που δεν απαντά σε τίποτα και ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα

Η νέα ανάρτηση Τσίπρα ως απάντηση σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που κατέφυγε σε χυδαιότητες προκειμένου να αποδυναμώσει τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού. Τα βασικά ερωτήματα Τσίπρα που δεν απαντήθηκαν από το Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Snoop Dogg δεν θέλει άλλους ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες στις παιδικές ταινίες – «Φοβάμαι να πάω σινεμά»
Δηλώνει «ταραγμένος» 25.08.25

Ο Snoop Dogg δεν θέλει άλλους ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες στις παιδικές ταινίες – «Φοβάμαι να πάω σινεμά»

Στο παρελθόν, ο Snoop Dogg είχε πυροδοτήσει αντιδράσεις για ομοφοβικές και τρανσφοβικές δηλώσεις, όπως το να αποκαλέσει την Κέιτλιν Τζένερ «επιστημονικό πείραμα».

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά

LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Κηφισιά για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Γάζα: Σοκαρισμένα Reuters και Associated Press για τον θάνατο συνεργατών τους μετά τα ισραηλινά πλήγματα
Κόσμος 25.08.25

Σοκαρισμένα Reuters και Associated Press για τον θάνατο συνεργατών τους μετά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

Το Ισραήλ βομβάρδισε δύο φορές το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα - Ανάμεσα στους νεκρούς είναι τουλάχιστον τέσσερις δημοσιογράφοι διεθνών ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Παρατείνεται η προθεσμία αγοράς εισιτηρίου για το ματς με τον Βόλο για τους κατόχους διαρκείας
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Ολυμπιακός: Παρατείνεται η προθεσμία αγοράς εισιτηρίου για το ματς με τον Βόλο για τους κατόχους διαρκείας

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι παρατείνεται για τους κατόχους διαρκείας η περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο (30/8, 19:00).

Σύνταξη
Καταφύγιο έχουν βρει κακοποιητές παιδιών σε πρόγραμμα περιήγησης – «Η ανωνυμία τους παρέχει αυτό το επίπεδο προστασίας»
Σοκαριστικά τα στοιχεία 25.08.25

Καταφύγιο έχουν βρει κακοποιητές παιδιών σε πρόγραμμα περιήγησης – «Η ανωνυμία τους παρέχει αυτό το επίπεδο προστασίας»

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που έγιναν γνωστά σχετικά με πρόγραμμα περιήγησης, όπου στον «βωμό» της ανωνυμίας, αφήνει αμέτρητους κακοποιητές παιδιών να συνεχίζουν την εγκληματική τους δράση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το παρασκήνιο από τον «παράνομο» εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο – Στα άκρα η σύγκρουση με την οικογένεια
Η επόμενη μέρα 25.08.25

Το παρασκήνιο από τον «παράνομο» εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο – Στα άκρα η σύγκρουση με την οικογένεια

«Εμείς ετοιμάζουμε μηνύσεις κακουργηματικού χαρακτήρα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο.

Σύνταξη
Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης μεταναστών – Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί διακινητές
Ελλάδα 25.08.25

Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης μεταναστών – Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί διακινητές

Μετά από μεγάλη επιχείρηση της ΕΥΠ και του Λιμενικού στην Εύβοια εντοπίστηκαν να μεταφέρονται παράνομα 32 αλλοδαποί - Διέφυγαν δύο από τους τέσσερις διακινητές που εντοπίστηκαν

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Με δύο λαϊκές παροιμίες η απάντηση στις «χυδαιότητες» Μαρινάκη για τον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 25.08.25

Με δύο λαϊκές παροιμίες η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στις «χυδαιότητες» Μαρινάκη για τον Τσίπρα

«Η σημερινή τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη δίνει νέα διάσταση στον ορισμό του υπερθετικού βαθμού της χυδαιότητας και της τοξικότητας» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Απάντηση στο κόμμα της Κουμουνδούρου μέσω κυβερνητικών πηγών.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Προαναγγέλλει συνάντηση Αμερικανών και Ουκρανών με θέμα τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία
«Προετοιμασία διμερούς» 25.08.25

Ζελένσκι: Προαναγγέλλει συνάντηση Αμερικανών και Ουκρανών με θέμα τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι θα συναντηθούν αργότερα εντός της εβδομάδας, λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Δηλώσεις στήριξης από Γερμανία και Νορβηγία.

Σύνταξη
«Θέλεις να αυτοκτονήσω;»: Ενδοοικογενειακή βία, σύλληψη και απειλές από τον γιο των Έλενα Κρίστενσεν και Νόρμαν Ρίντους
Nepotism 25.08.25

«Θέλεις να αυτοκτονήσω;»: Ενδοοικογενειακή βία, σύλληψη και απειλές από τον γιο των Έλενα Κρίστενσεν και Νόρμαν Ρίντους

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του για φερόμενη επίθεση στη σύντροφό του, ο Μίνγκους Ρίντους, γιος του διάσημου ηθοποιού Νόρμαν Ρίντους και του supermodel Έλενα Κρίστενσεν, σόκαρε τους πάντες απειλώντας με αυτοκτονία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ονειρεύομαι να κερδίσω στον τελικό τον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά»
Μπάσκετ 25.08.25

Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ονειρεύομαι να κερδίσω στον τελικό τον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά»

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, μιλώντας στο κανάλι της ομάδας ανέφερε ότι ονειρεύεται να κερδίσει έναν τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά.

Σύνταξη
Σενεγάλη: Στην «σχολή για συζύγους» οι άντρες εκπαιδεύονται να μην διαιωνίζουν τα έμφυλα στερεότυπα
Αλλαγή; 25.08.25

Σενεγάλη: Στην «σχολή για συζύγους» οι άντρες εκπαιδεύονται να μην διαιωνίζουν τα έμφυλα στερεότυπα

Η «σχολή για άντρες συζύγους» στη Σενεγάλη, μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο να παρέχει γνώσεις σε θέματα υγείας και έμφυλα ζητήματα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Απόρρητο