Εξόρμηση Μπαϊρού στο YouTube – Ελπίζει να πείσει τους Γάλλους ότι η λιτότητα είναι για το καλό τους

Αναζητώντας τρόπο να υπερασπιστεί τις δραματικές περικοπές που προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2026, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας εμπνεύστηκε μια άλλη μέθοδο προσέλκυσης του κοινού. Ο Φρανσουά Μπαϊρού εγκαινιάζει podcast και σειρά βίντεο στο YouTube, με την ελπίδα ότι οι πολίτες θα κατανοήσουν ότι όλα γίνονται για το καλό της χώρας.

Ίσως και γιατί προσπαθεί να αποφύγει την τύχη που είχε ο προκάτοχός του, Μισέλ Μπαρνιέ. Να μην πέσει η κυβέρνησή του εξαιτίας των σκληρών μέτρων του προϋπολογισμού.

Η κυβέρνηση Μπαϊρού είναι κυβέρνηση μειοψηφίας και βρέθηκε εν μέσω πυρών, με αιχμή και την πρόβλεψη να κόψει δύο εθνικές αργίες. Συνολικά, ο προϋπολογισμός προβλέπει μέτρα ύψους 44 δισ. ευρώ. Επίσης, μεταξύ άλλων προβλέπεται πάγωμα συντάξεων και κοινωνικών παροχών.

Τόσο ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός όσο και τα κόμματα της Αριστεράς απειλούν να καταθέσουν πρόταση μομφής ή να ρίξουν την κυβέρνηση κατά την ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό το φθινόπωρο.

Notre pays est devant des choix décisifs. Pendant cet été, je ressens le besoin de parler directement à chacune et chacun d’entre vous. De la réalité de notre situation et des orientations à prendre.

Rendez-vous tous les jours sur Youtube et en podcast. https://t.co/cvYjdqRB5M pic.twitter.com/JPN343JCVz

— François Bayrou (@bayrou) August 5, 2025