Μπορεί ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού να είναι ένας πονηρός βετεράνος με ικανότητα να ελίσσεται επιδέξια, αλλά τώρα βαδίζει πάνω σε τεντωμένο σχοινί. Αυτό αναφέρει ο Economist, σκιαγραφώντας τις πρόσφατες εξελίξεις στη Γαλλία που οδηγούν κατά πάσα πιθανότητα στην 3η κατά σειρά πτώση πρωθυπουργού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπαϊρού ανέλαβε μόλις πριν από λιγότερο από εννέα μήνες, αφότου ο προκάτοχός του, Μισέλ Μπαρνιέ, ανατράπηκε.

Πλέον, η Γαλλία για τρίτη φορά μέσα σε έναν χρόνο φαίνεται πως ετοιμάζεται να χάσει τον πρωθυπουργό της, καθώς η απόφαση Μπαϊρού στις 25 Αυγούστου να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου ήταν τόσο «απρόσμενη» όσο και «ριψοκίνδυνη».

Ο κεντρώος πρωθυπουργός ηγείται κυβέρνησης μειοψηφίας σε ένα αδιέξοδο κοινοβούλιο χωρισμένο σε τρία μπλοκ, από τα οποία τα δύο είναι αποφασισμένα να τον ανατρέψουν.

Γιατί όμως είναι τόσο άσχημες οι οικονομικές εξελίξεις στη Γαλλία, ώστε να «λιώσουν» άλλη μια πρωθυπουργία;

Το βρετανικό δημοσίευμα εξηγεί πως οι αγορές είναι ήδη νευρικές, καθώς η Γαλλία μπαίνει σε ακόμη μία περίοδο πολιτικής αστάθειας.

Μετά την ανακοίνωση, το περιθώριο απόδοσης των γαλλικών δεκαετών σε σχέση με τα γερμανικά bunds (10ετή κρατικά ομόλογα) -το σημείο αναφοράς της Ευρωζώνης- διευρύνθηκε από 0,69% σε 0,73%. Δηλαδή, η Γαλλία πρέπει να πληρώσει λίγο παραπάνω τόκο όταν δανείζεται, καθώς η διαφορά αυξήθηκε κατά 0,04 ποσοστιαίες μονάδες (4 μονάδες βάσης).

Άσχημο καλοκαίρι

Ο Economist σημειώνει ότι το τέλος του καλοκαιριού ήταν εξαρχής δύσκολη πολιτική συγκυρία για τον Μπαϊρού.

Καταρτίζει τον προϋπολογισμό του 2026, που περιλαμβάνει υπόσχεση εξοικονομήσεων €44 δισ. ώστε να περιοριστεί το έλλειμμα από 5,4% του ΑΕΠ το 2025 σε ακόμη υψηλό 4,6% το 2026.

«Τα μέτρα περιέχουν πολλές αντιδημοφιλείς επιλογές, ιδίως την κατάργηση δύο από τις έντεκα επίσημες αργίες της χώρας» σημειώνει, προσθέτοντας πως αυτά έχουν κοινωνικό αντίκτυπο. Ήδη σε δημοσκόπηση του Αυγούστου, το 84% δήλωσε αντίθετο, από 73% τον Ιούλιο» αναφέρει.

Έτσι, «αντί να περιμένει να φέρει τον αντιδημοφιλή προϋπολογισμό στη Βουλή, ο Μπαϊρού προχώρησε σε προληπτικό χτύπημα» υπογραμμίζει το δημοσίευμα.

«Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο», δήλωσε ο Μπαϊρού με βαρύ και πολεμικό τόνο το απόγευμα της 25ης Αυγούστου. Το δημόσιο χρέος της Γαλλίας, στο 114% του ΑΕΠ, είναι υψηλότερο απ’ όλων στην ΕΕ πλην Ελλάδας και Ιταλίας.

«Η εξάρτηση από το χρέος έχει γίνει χρόνιο φαινόμενο», συνέχισε. Φέτος, πρόσθεσε, η Γαλλία θα δαπανήσει για τόκους 66 δισ. ευρώ, περισσότερα απ’ ό,τι για την εκπαίδευση ή την άμυνα.

«Ο Μπαϊρού έχει δίκιο»

Ο Μπαϊρού, που το 2012 είχε θέσει ως σημαία του την καταπολέμηση του εθισμού στις δημόσιες δαπάνες, κάλεσε το κοινοβούλιο να αντιμετωπίσει σοβαρά τον κίνδυνο της αδράνειας. Η ψήφος εμπιστοσύνης, είπε, δεν θα αφορά τα ίδια τα μέτρα, αλλά ένα απλό ερώτημα: συμφωνεί το κοινοβούλιο ότι υπάρχει μια «εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης» που απαιτεί εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών;

Ο Economist υποστηρίζει ότι ο Γάλλος πρωθυπουργός είχε δίκιο για την άσχημη κατάσταση των γαλλικών οικονομικών.

«Η Γαλλία δεν έχει ισοσκελίσει προϋπολογισμό από το 1974. Στη διάρκεια της πανδημίας και μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι προηγούμενες κυβερνήσεις του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν δαπάνησαν γενναιόδωρα για να προστατεύσουν τους Γάλλους από τον πληθωρισμό και τους υψηλούς λογαριασμούς ενέργειας».

Αυτό αύξησε το χρέος, χωρίς να αποφέρει πολιτική ευγνωμοσύνη, λέει η βρετανική εφημερίδα. «Η προοπτική να πέσει άλλη μια γαλλική κυβέρνηση πάνω στον προϋπολογισμό ανησυχεί τις αγορές. Από τις 12 Αυγούστου η Γαλλία πληρώνει υψηλότερο κόστος δανεισμού από την Ελλάδα».

Στις πρωινές συναλλαγές της 26ης Αυγούστου, οι γαλλικές τράπεζες δέχθηκαν πλήγμα: η Société Générale έχασε 6,31% της αξίας της και η BNP Paribas 5,75%.

Άτεγκτη η αντιπολίτευση

Τίποτε από αυτά δεν φαίνεται να έπεισε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παρά τις προσπάθειες του Μπαϊρού μέσα στο καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς επεξηγηματικών βίντεο στο YouTube, δεν υπάρχει πολιτική συναίνεση για τη σοβαρότητα της στιγμής.

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, επικεφαλής της σκληρής αριστεράς της «Ανυπότακτης Γαλλίας», κατηγόρησε τον Μπαϊρού ότι δραματοποιεί την κατάσταση. Το κόμμα του θα ψηφίσει κατά της κυβέρνησης.

Το ίδιο και ο «Εθνικός Συναγερμός» της Μαρίν Λεπέν, το δεύτερο μεγαλύτερο μπλοκ της αντιπολίτευσης απέναντι στους κεντρώους του Μακρόν.

Η Λεπέν κάλεσε τον πρόεδρο να διαλύσει τη Βουλή και να προκηρύξει εκλογές—κάτι που ο Μακρόν έδειξε να αποκλείει σε δηλώσεις του στο Paris Match νωρίτερα μέσα στον μήνα. Αν χάσει άλλη μια κυβέρνηση, το Σύνταγμα του επιτρέπει να διορίσει νέα χωρίς να πάει στις κάλπες.

Δεδομένου ότι για να επιβιώσει ο Μπαϊρού χρειάζεται πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών στις 8 Σεπτεμβρίου, ο Economist υποδηλώνει ότι τα κουκιά δεν του βγαίνουν.

«Ακόμη και πιο μετριοπαθή κόμματα που τον στήριξαν νωρίτερα φέτος, ιδίως οι Σοσιαλιστές, υπονοούν ότι δεν θα το ξανακάνουν. Δύσκολα βγαίνουν οι αριθμοί. Επιλέγοντας να καλέσει την αντιπολίτευση να τοποθετηθεί πάνω σε ένα πιεστικό και απλό ερώτημα, ο Μπαϊρού έκανε μια στάση αρχών αλλά και ένα πολιτικό στοίχημα» αναφέρει.

«Είναι θλιβερή αντανάκλαση της πολωμένης πολιτικής της Γαλλίας ότι η κυβέρνησή του ίσως πέσει επειδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μπορούν καν να συμφωνήσουν πως τα ανεξέλεγκτα επίπεδα χρέους και ελλείμματος θέτουν τη χώρα σε κίνδυνο» καταλήγει το βρετανικό δημοσίευμα.