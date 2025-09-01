Ο γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ξεκινά σήμερα μια σειρά επαφών με τα πολιτικά κόμματα της χώρας, επιδιώκοντας να αποτρέψει την κατάρρευση της κυβέρνησής του στη διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης την επόμενη εβδομάδα.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι θα ρίξουν την κυβέρνηση μειοψηφίας στην ψηφοφορία της 8ης Σεπτεμβρίου, την οποία ο Μπαϊρού ανακοίνωσε απροσδόκητα την περασμένη εβδομάδα, καθώς επιδιώκει να περάσει θηριώδη περιστολή στον προϋπολογισμό.

Τα κόμματα που έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν κατά του Μπαϊρού έχουν μαζί αρκετές ψήφους για να προκαλέσουν την πτώση της κυβέρνησης

Οι γαλλικές αγορές μετοχών και ομολόγων υποχώρησαν απότομα την περασμένη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του γάλλου πρωθυπουργού, αλλά ανέκαμψαν μέχρι τη Δευτέρα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι η Γαλλία είναι σταθερή, αλλά ότι ο κίνδυνος πτώσης μιας κυβέρνησης στην ευρωζώνη προκαλεί ανησυχία. Η Γαλλία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

Η στάση των κομμάτων

Ο Μπαϊρού θα ξεκινήσει τις συνομιλίες του με το Κομμουνιστικό Κόμμα το απόγευμα της Δευτέρας, πριν συναντηθεί με άλλα κόμματα αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος της αντιπολίτευσης, Ολιβιέ Φορ, δήλωσε την Κυριακή ότι η απόφαση να ψηφίσει κατά του Μπαϊρού ήταν «οριστική».

Ο Φορ πρόσθεσε ότι θεωρούσε τον Μπαϊρού αναξιόπιστο και ότι το κόμμα του θα τον συναντήσει αυτή την εβδομάδα καθαρά από σεβασμό προς τους θεσμούς της χώρας.

Οι Σοσιαλιστές έχουν υποβάλει αντιπρόταση για τον προϋπολογισμό, η οποία προβλέπει μείωση του ελλείμματος κατά 21,7 δισεκατομμύρια ευρώ τον επόμενο χρόνο, το μισό από αυτό που ο Μπαϊρού λέει ότι χρειάζεται. Το σχέδιο των Σοσιαλιστών θα περιλαμβάνει περισσότερους φόρους στους πλούσιους και τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός (RN), του οποίου η ψήφος είναι εξίσου κρίσιμη για την επιβίωση της κυβέρνησης Μπαϊρού, ξεκαθάρισε επίσης ότι θα ψηφίσει εναντίον του, όπως και η Αριστερά της Ανυπότακτης Γαλλίας, οι Πράσινοι και οι Κομμουνιστές.

Ανησυχία στην ΕΚΤ

Τα κόμματα που έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν κατά του Μπαϊρού έχουν μαζί αρκετές ψήφους για να προκαλέσουν την πτώση της κυβέρνησης.

Μιλώντας στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα Radio Classique, η επικεφαλής της ΕΚΤ Λαγκάρντ δήλωσε ότι παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την κατάσταση των γαλλικών spreads ομολόγων.

Οι γαλλικές τράπεζες έχουν δεχθεί πιέσεις, αλλά η Λαγκάρντ δήλωσε ότι το γαλλικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε σύγκριση με την οικονομική κρίση του 2008.

Στις 10 Σεπτεμβρίου συνδικάτα καλούν σε απεργία αντιδρώντας στις προωθούμενες μεταρρυθμίσεις.