Σαν να μην έφτανε που η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού κρέμεται από μια κλωστή, ο αντιδημοφιλής Γάλλος πρωθυπουργός ρίχνει λάδι στη φωτιά, δηλώνοντας δημόσια ότι για τη σημερινή κρίσιμη κατάσταση χώρας φταίνε… οι σημερινοί συνταξιούχοι.

Παίζοντας το χαρτί του κοινωνικού αυτοματισμού, προσπαθεί να πείσει τους νεότερους ότι ο προϋπολογισμός σκληρής λιτότητας που ετοιμάζει, με περικοπές ύψους 43,8 δισ. ευρώ, είναι το αναγκαίο τίμημα για τη δήθεν «τρυφηλή» ζωή που έκαναν οι boomers.

Ο όρος boomer αναφέρεται στη γενιά των baby boomers, εκείνους που γεννήθηκαν μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και ως τα μέσα της δεκαετίας του ’60, κατά τη διάρκεια του «baby boom», της μεταπολεμικής έκρηξης των γεννήσεων.

Η εξοργιστική δήλωση του Μπαϊρού για τους boomers

Ο Μπαϊρού ξεχνώντας προς στιγμήν ότι και ο ίδιος είναι boomer με τα όλα του, αφού έχει πατήσει τα 74 έτη, προχώρησε σε (άλλη) μια ατυχέστατη και αλαζονική δήλωση, σε εμφάνισή του στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι ΤF1 την Τετάρτη 28 Αυγούστου.

Αναφερόμενος στο μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας, είπε ότι τίθεται θέμα «εθνικής επιβίωσης», θέτοντας το δίλημμα «λιτότητα ή χάος».

«Αν δημιουργήσουμε χάος σήμερα, ποιοι θα είναι τα θύματα; Τα πρώτα θύματα θα είναι οι νεότεροι Γάλλοι, αυτοί που θα πρέπει να πληρώσουν το χρέος για όλη τους τη ζωή και καταφέραμε να τους πείσουμε ότι έπρεπε να αυξηθεί ξανά […], όλα αυτά για την άνεση ορισμένων πολιτικών κομμάτων και για την άνεση των boomers , όπως λένε, οι οποίοι από αυτή την άποψη θεωρούν ότι όλα πάνε καλά», προειδοποίησε ο Μπαϊρού.

Ήταν η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Μπαϊρού, αφότου ανακοίνωσε πως ζητά την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής εν όψει του προϋπολογισμού. Στα μέτρα-λαιμητόμο που προτείνει περιλαμβάνονται περικοπές στην υγεία, φορολογικές επιβαρύνσεις, απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, πάγωμα των συντάξεων, που ως τώρα α ναπροσαρμόζονταν ανάλογα με τον πληθωρισμό, ακόμα και κατάργηση εθνικών αργιών.

«Τα ελλείμματά μας αποτελούν απειλή για ποιον; Για τους πιο αδύναμους της χώρας, για όσους αγωνίζονται, τις ανύπαντρες μητέρες με παιδιά και για τους νέους… αυτοί θα επωμιστούν το βάρος», είπε μεταξύ άλλων, επιχειρώντας να στρέψει τη μία γενιά εναντίον της άλλης.

Oργισμένοι συνταξιούχοι

Τα περί «άνεσης» – δηλαδή καλοπέρασης – των boomers δεν ήταν η μόνη «χοντράδα» που εκστόμισε. Είπε για παράδειγμα ότι δεν κάλεσε νωρίτερα τους ηγέτες της αντιπολίτευσης σε συνομιλίες για τον προϋπολογισμό γιατί «έλειπαν όλοι τους διακοπές» – κάτι που φυσικά διαψεύσθηκε

Όμως η στοχοποίηση των εξηντάρηδων και των παππουδο-γιαγιάδων (αφού οι μεγαλύτεροι εκ των boomers πλησιάζουν τα 80 έτη), ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Η φράση-κλισέ «έχει ξεσπάσει σάλος στα social media» είναι λίγη για να περιγράψει την κατακραυγή που εισέπραξε.

Χαρακτηριστικό είναι το ρεπορτάζ του Radio France, του δημόσιου γαλλικού ραδιοφώνου, που συνομίλησε με ηλικιωμένους σε λαϊκή αγορά στα περίχωρα του Παρισιού:

«Στην αγορά του Βανβ, των Ω-ντε-Σεν, ανάμεσα στις ντομάτες, τα αγγούρια και τα ραπανάκια, ο Ωγκυστέν, 71 ετών, είναι έξαλλος: «Όχι, δεν είναι δίκαιο, όχι, όχι, όχι, όχι!» Δεν καταλαβαίνει πώς μπορεί ο Φρανσουά Μπαϊρού να τον κατηγορεί για το χρέος. «Μα γιατί πάλι οι συνταξιούχοι, πάντα οι συνταξιούχοι; Εμείς συνεισφέραμε για τη συνταξιοδότησή μας»

Ακόμα πιο οργισμένη και απελπισμένη είναι η αντίδραση της Υβόν, επίσης συνταξιούχου, η οποία έχασε πρόσφατα τον σύζυγό της και δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Η ίδια επιμένει ότι αυτός που ευθύνεται, δεν είναι οι συνταξιούχοι, αλλά το ίδιο το κράτος. «Μας παρακρατούν χρήματα εδώ και χρόνια. Τι έχουν κάνει με αυτά; Δεν έχουν διαχειριστεί τίποτα, δεν ξέρουν καν τι είναι να διαχειρίζεσαι», λέει και κάνει λόγο για «οικονομική δολοφονία» των χαμηλοσυνταξιούχων, μέσω της υπερφορολόγησης.

Τον «γλεντάνε» στα σχόλια

Εκεί όμως που αποτυπώνεται η οργη των Γάλλων ψηφοφόρων είναι στα σχόλια κάτω από το δημοσίευμα του Radio France: «Είναι ντροπιαστική η συμπεριφορά του πρωθυπουργού που θέλει να φορτώσει την ευθύνη του χρέους στους συνταξιούχους. Οι baby boomers, όπως τους αποκαλούν, εργάστηκαν σκληρά και ανέβασαν το ΑΕΠ της χώρας στα υψηλότερα επίπεδα (…) Στην πραγματικότητα, αυτή η πολιτική θέση έχει μόνο ένα σκοπό: να καλύψει την ευθύνη όλων των πολιτικών που βρίσκονται στην εξουσία εδώ και 40 χρόνια και είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την παρακμή της Γαλλίας… Συνταξιούχοι, μην αφήνετε να σας εξαπατήσουν, η επόμενη ψήφος σας θα είναι κρίσιμη…»

«Τα λόγια του Μπαϊρού είναι απόλυτα ντροπιαστικά. Γεννημένος το 1960, δυσκολεύτηκα να βρω δουλειά το 1983 λόγω του μεγάλου αριθμού ανέργων. Δούλεψα, κέρδισα τα προς το ζην, πλήρωσα φόρους. Χωρίς επιδόματα ανεργίας ούτε πολλαπλές ενισχύσεις (…) Δεν χρωστάω τίποτα σε κανέναν και κυρίως όχι στο κράτος που διοικήθηκε κακώς για 40 χρόνια από βουλευτές και γερουσιαστές που στην πλειονότητά τους δεν ενδιαφέρονταν για το καλό του κράτους και μας οδήγησαν εκεί όπου βρισκόμαστε σήμερα. Ας ανοίξουν τα μάτια τους και ας παραιτηθούν από όλα τα δημόσια αξιώματά τους χωρίς αποζημίωση! Δεν είναι πλέον αξιόπιστοι», γράφει άλλος συνταξιούχος.

Πάει να τα μαζέψει

Ο Μπαϊρού αφου κατάλαβε ότι έκανε γκάφα ολκής, πήγε να τα μαζέψει. «Παραποιείτε τα λόγια μου», είπε την επόμενη μέρα της άτυχης συνέντευξης. «Λέω ότι όσοι επωφελήθηκαν από τη μεταπολεμική ευημερία, που εργάστηκαν πολύ, αλλά που επωφελήθηκαν από αυτή τη δυναμική, θα πρέπει να είναι οι πρώτοι σήμερα, στο πλευρό μου, για να μειώσουν το χρέος, ώστε να μην είναι οι νεότεροι που θα υποχρεωθούν να το πληρώσουν», εξήγησε. «Θεωρώ ανήθικο το γεγονός ότι μια γενιά δεν σκέφτεται την επόμενη γενιά, ότι της επιβάλλει, χωρίς να της το λέει, το βάρος να πληρώνει για δεκαετίες τις διευκολύνσεις που είχε (…) Οι γονείς και οι παππούδες πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να προστατεύσουν τους νεότερους. Δεν ήθελα να στοχεύσω τους συνταξιούχους», καταλήγει.