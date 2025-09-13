newspaper
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
Γαλλία: Υποβάθμιση από Fitch, χιλιάδες στους δρόμους και ένας πρωθυπουργός σε τεντωμένο σχοινί
Κόσμος 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:31

Γαλλία: Υποβάθμιση από Fitch, χιλιάδες στους δρόμους και ένας πρωθυπουργός σε τεντωμένο σχοινί

Σε πολιτική και οικονομική δίνη η Γαλλία - Η υποβάθμιση από τη Fitch έρχεται εν μέσω κοινωνικής αναταραχής - Ο οίκος αξιολόγησης μιλά για πολιτική αστάθεια σε βάθος χρόνου

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τα μαντάτα από τον οίκο αξιολόγησης Fitch αυξάνουν την πίεση στον γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, και τον νέο διορισμένο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί που ήρθε από την πρώτη μέρα αντιμέτωπος με μαζικές αντιδράσεις σε όλη τη Γαλλία.

Αργά την Παρασκευή, ο οίκος αξιολόγησης άλλαξε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Γαλλίας από AA- με αρνητική προοπτική σε A+ με σταθερή προοπτική, αναφέροντας ότι η πολιτική αστάθεια έχει δημιουργήσει αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα της χώρας να μειώσει το έλλειμμά της.

Αφαιρώντας ένα γράμμα (Α), ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης εκτιμά ότι γαλλικό χρέος διατρέχει πλέον «χαμηλό» κίνδυνο αθέτησης συγκριτικά με τον «πολύ χαμηλό» που ήταν η προηγούμενη αξιολόγηση.

Η κατάρρευση της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού στη γαλλική Εθνοσυνέλευση αποδεικνύει για τη Fitch «την κατακερματισμένη και πολωμένη κατάσταση της εγχώριας πολιτικής» με αποτέλεσμα η αστάθεια να καθιστά «απίθανη» τη μείωση του ελλείμματος στο 3% του ΑΕΠ έως το 2029, όπως είχε θέσει ως στόχο η μέχρι πρότινος κυβέρνηση.

«Ομάδα που χάνει… δεν αλλάζει», είναι το ειρωνικό σχόλιο που επεφύλαξε μερίδα του γαλλικού Τύπου για την επιλογή Μακρόν να διορίσει τον δικό του άνθρωπο στη θέση του πρωθυπουργού.

«Πνευματικό παιδί του Μακρόν» – Μία από τα ίδια ο νέος πρωθυπουργός

Προερχόμενος από τη δεξιά του Νικολά Σαρκοζί, ο Λακορνί μεταπήδησε στο κόμμα του Μακρόν και από το 2017 έχει αναδειχτεί ως βασικό στέλεχος των κυβερνήσεων του γάλλου προέδρου, με πολλούς να του δίνουν το προσωνύμιο «πνευματικό παιδί του Μακρόν».

Είναι ο πέμπτος κατά σειρά πρωθυπουργός τα τελευταία δύο χρόνια στη Γαλλία, και τίποτα δεν δείχνει προς το παρόν ότι μπορεί να μακροημερεύσει. Η κατάρρευση του Μπαϊρού, ενός πρωθυπουργού με πάνω κάτω τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά του διαδόχου του, απέδειξε ότι οι «συμμαχίες» με κόμματα της αντιπολίτευσης είναι δύσκολη υπόθεση ακόμα κι όταν οι αγορές δείχνουν τα δόντια τους.

Οι Σοσιαλιστές που έχουν απομακρυνθεί από τον σχηματισμό του Νέου Λαϊκού Μετώπου – που κατέγραψε πρωτιά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές- και δεν έδωσαν ψήφο μομφής στον Μπαϊρού στην αρχή της θητείας του, αρνήθηκαν να του προσφέρουν σωσίβιο για να περάσει τον προϋπολογισμό λιτότητας που περιλαμβάνει θηριώδεις περικοπές στις δημόσιες δαπάνες ύψους 44 δισ. ευρώ.

Η επιλογή του Λεκορνί δεν φαίνεται να καλύπτει τις προσδοκίες των Σοσιαλιστών που έχουν προσφερθεί πολλές φορές να καλύψουν την πρωθυπουργική καρέκλα αντιπροτείνοντας κάποιες ηπιότερες μεταρρυθμίσεις.

Η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λικ Μελανσόν δήλωσε ότι θα υποβάλει πρόταση μομφής στον νέο πρωθυπουργό, ενώ ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός φαίνεται πως τηρεί μία στάση «βλέποντας και κάνοντας» καθώς δηλώνει πως το πιθανότερο είναι ο νέος πρωθυπουργός να αποδειχτεί μία από τα ίδια.

Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους

Οι μαζικές κινητοποιήσεις και οι απεργίες «από τα κάτω» που συντάραξαν τη Γαλλία στις 10 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχουν συνέχεια καθώς στις 18 Σεπτεμβρίου τα μεγάλα συνδικάτα προετοιμάζονται για γενική απεργία.

Το «πεζοδρόμιο» στη Γαλλία βάζει τη δική του σφραγίδα στις εξελίξεις καθώς τα σχέδια των περικοπών που ο Μακρόν επιχειρεί να παρουσιάσει ως τη μόνη διέξοδο από την κρίση της γαλλικής οικονομίας, βρίσκουν σθεναρή αντίσταση στην κοινωνία που καταφέρνει να επηρεάσει και τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που αντιλαμβάνονται ότι μία ταύτιση με την πολιτική που προωθεί ο ετοιμόρροπος γάλλος πρόεδρος θα σημάνει «πολιτική αυτοκτονία».

Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι Σοσιαλιστές ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο βαθμό ένα προηγούμενο διάστημα στο φλερτ του Μακρόν, και η ακροδεξιά παρά τις «κορώνες» στην πραγματικότητα στηρίζει κυβερνητικές πολιτικές που ο γάλλος πρόεδρος φροντίζει να φέρει στα μέτρα της.

«Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία έχει οδηγήσει το κόστος δανεισμού της χώρας κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από την κρίση χρέους της ευρωζώνης πριν από περισσότερο από μια δεκαετία», γράφουν οι Financial Times υπογραμμίζοντας εμμέσως πλην σαφώς ότι οι πιέσεις στον Μακρόν αλλά και σε όλο το πολιτικό σύστημα για κάποιου είδους συνεργασία και εξομάλυνση της κατάστασης αυξάνονται.

Χρέος και έλλειμμα

«Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς αυξήθηκε πάνω από 3,6% τις ημέρες που προηγήθηκαν της παραίτησης του Μπαϊρού, ενώ στη συνέχεια υποχώρησε ελαφρώς στο 3,49%.

Η διαφορά σε σχέση με τα γερμανικά ομόλογα αναφοράς είναι περίπου 0,8 ποσοστιαίες μονάδες, σημαντικά πάνω από το συνηθισμένο επίπεδο μετά την κρίση, καθώς το κόστος δανεισμού της Γαλλίας πλησιάζει αυτό της Ιταλίας, που αποτελεί από καιρό επίκεντρο των ανησυχιών για το χρέος της ευρωζώνης».

Επιπλέον η Γαλλία υπερέβη κατά πολύ τους στόχους της για το έλλειμμα πέρυσι, μετά από ανακριβείς προβλέψεις για τα φορολογικά έσοδα, με αποτέλεσμα το έλλειμμα να φτάσει το 5,8% το 2024, πολύ πάνω από το όριο του 3% που έχει θέσει η ΕΕ. Η κυβέρνηση προβλέπει ότι το έλλειμμα θα μειωθεί στο 5,4% μέχρι το τέλος του 2025.

Ωστόσο, η Fitch εκτιμά ότι το έλλειμμα θα παραμείνει πάνω από 5% το 2026-27, προσθέτοντας ότι υπάρχει «υψηλή πιθανότητα το πολιτικό αδιέξοδο να συνεχιστεί και μετά τις προεδρικές εκλογές του 2027».

Τα προβλήματα του ελλείμματος οφείλονται εν μέρει στις υψηλές δαπάνες για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 και της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι φορολογικές μειώσεις του Μακρόν για τις επιχειρήσεις, τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους πλούσιους έχουν επίσης μειώσει τα δημόσια φορολογικά έσοδα, ενώ η διαφημιζόμενη ώθηση στην ανάπτυξη δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο αναμενόταν.

Η Fitch σημείωσε επίσης ότι η Γαλλία αγωνίζεται εδώ και καιρό να μειώσει τις συνολικές κοινωνικές δαπάνες, οι οποίες ανέρχονται στο 32% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 26%.

Το «αγκάθι» του προϋπολογισμού

Η προοπτική υψηλότερων αμυντικών δαπανών ασκεί επίσης πίεση στα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας. Ο Μακρόν έχει δεσμευτεί να αυξήσει τον αμυντικό προϋπολογισμό της Γαλλίας κατά 6,5 δισ. ευρώ σε δύο χρόνια, ανταποκρινόμενος στις εκκλήσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τα μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες.

Το πακέτο περικοπών των 44 δισ. ευρώ που παρουσίασε ο Μπαϊρού, εξαιρούσε τις δαπάνες για το χρέος και τους εξοπλισμούς. Αντιθέτως το ψαλίδι στρεφόταν κυρίως στις κοινωνικές δαπάνες, στο πάγωμα των μισθών, στον περιορισμό των προσλήψεων στο δημόσιο, στην κατάργηση αργιών και σε άλλα παρόμοια μέτρα που πλήττουν τους εργαζόμενους και τα ασθενέστερα στρώματα.

Τώρα ο νέος πρωθυπουργός υπόσχεται «ταπεινότητα» και «ρήξη με την πολιτική του παρελθόντος» – αν και ήταν και ο ίδιος μέρος της κυβέρνησης που κατέρρευσε – και «δημιουργικότητα στον τρόπο συνεργασίας με την αντιπολίτευση», χωρίς όμως να έχει μιλήσει ακόμα για την «ταμπακέρα».

Στο ενδιάμεσο η δυσαρέσκεια στο πρόσωπό του αυξάνεται. Σύμφωνα με δημοσκόπους τα ποσοστά του είναι τα χαμηλότερα από οποιοδήποτε νέο πρωθυπουργό τα τελευταία χρόνια, ακόμα κι αν οι πρόσφατοι προκάτοχοί του είχαν καταγράψει επίσης αρνητικά ρεκόρ.

Γάζα: Παραδοχή από τον πρώην διοικητή των IDF – Πάνω από 200.000 τα θύματα – «Βιτρίνα» οι νομικές υπηρεσίες
Πρώην διοικητής IDF 13.09.25

Ομολογία ενοχής από τον Χαλεβί: Πάνω από 200.000 τα θύματα στη Γάζα- Για τα μάτια του κόσμου οι νομικές υπηρεσίες

Ο πρώην διοικητής του στρατού, Χέρτζι Χαλεβί, παραδέχτηκε ότι νεκροί και τραυματίες στη Γάζα ξεπερνούν τις 200.000, κάτι που το Ισραήλ επισήμως αρνείται ως προπαγάνδα της Χαμάς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερευνά τo Τζούντιθ Μπάτλερ και άλλους πανεπιστημιακούς για «αντισημιτισμό»
Εποχή «Μακαρθισμού» 13.09.25

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερευνά τo Τζούντιθ Μπάτλερ και άλλους πανεπιστημιακούς για «αντισημιτισμό»

To Τζούντιθ Μπάτλερ, φοιτητές αλλά και μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, ερευνώνται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για «υποτιθέμενα αντισημιτικά περιστατικά»

Σύνταξη
ΗΠΑ: «Η φωνή του συζύγου μου θα ηχεί πιο δυνατά από ποτέ» – Το συγκινητικό μήνυμα της χήρας του Τσάρλι Κερκ
«Δεν έχετε ιδέα» 13.09.25

«Η φωνή του συζύγου μου θα ηχεί πιο δυνατά από ποτέ» - Το συγκινητικό μήνυμα της χήρας του Τσάρλι Κερκ

Η Έρικα Κερκ στο μήνυμά της κάλεσε τους νέους στις ΗΠΑ να συνεχίσουν τον αγώνα του συζύγου της, προτρέποντάς τους να ενταχθούν στο Turning Point USA - «Θέλει να κάνετε τη διαφορά και μπορείτε»

Σύνταξη
Γιατί η κρίση στο Νεπάλ έχει σημασία για τη Νότια Ασία – και τον κόσμο;
Gen Z protests 13.09.25

Γιατί η κρίση στο Νεπάλ έχει σημασία για τη Νότια Ασία – και τον κόσμο;

Η Κίνα, η Ινδία και το Πακιστάν θα παρακολουθούν στενά τα γεγονότα στο Νεπάλ, σύμφωνα με ειδικούς. Αυτό οφείλεται στη γεωγραφική θέση και στην ιστορία του ως εξισορροπιστή των περιφερειακών δυνάμεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ευρώπη των ανισοτήτων: Σε ποια χώρα της ΕΕ έχουν περισσότεροι νέοι πτυχίο πανεπιστημίου;
Κόσμος 13.09.25

Ευρώπη των ανισοτήτων: Σε ποια χώρα της ΕΕ έχουν περισσότεροι νέοι πτυχίο πανεπιστημίου;

Πού οι περισσότεροι νέοι Ευρωπαίοι έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Μια νέα έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει έντονες αντιθέσεις σε ολόκληρη την ΕΕ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η «Ανατολική Φρουρά» του ΝΑΤΟ, η νέα πολεμική ιαχή της φον ντερ Λάιεν και το σενάριο ανάφλεξης
Πολωνία 13.09.25

Η «Ανατολική Φρουρά» του ΝΑΤΟ, η νέα πολεμική ιαχή της φον ντερ Λάιεν και το σενάριο ανάφλεξης

Η φον ντερ Λάιεν «τερμάτισε» το αφήγημα περί υπαρξιακής απειλής για την Ευρώπη, καλώντας τους πολίτες της: «Αγωνιστείτε για να επιβιώσετε» - Το ΝΑΤΟ αναπτύσσει «φρουρά» στην ανατολικής της πτέρυγα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λονδίνο: Συναγερμός για συγκέντρωση ακροδεξιών και παράλληλη «Πορεία κατά του φασισμού»
Στο Λονδίνο 13.09.25

Συναγερμός για συγκέντρωση ακροδεξιών και παράλληλη «Πορεία κατά του φασισμού»

Πλήθος κόσμου αναμένεται να συμμετάσχει σήμερα στο Λονδίνο στην «Πορεία κατά του φασισμού» που διοργανώνεται στον αντίποδα συγκέντρωσης ακροδεξιών «υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης».

Σύνταξη
Συρία: Ενημέρωση του ΣΑ του ΟΗΕ για το πρόγραμμα χημικών όπλων και η «σοβαρή ανησυχία»
ΣΑ του ΟΗΕ 13.09.25

Η «σοβαρή ανησυχία» για το πρόγραμμα χημικών όπλων της Συρίας

Αποστολές ομάδων του OPCW έχουν πραγματοποιηθεί στη Συρία για διαβουλεύσεις με τις Αρχές και για επιθεώρηση δηλωμένων και ύποπτων εγκαταστάσεων χημικών όπλων, σύμφωνα με την ενημέρωση στο ΣΑ του ΟΗΕ.

Σύνταξη
G7: Συζητήθηκαν ενδεχόμενες κυρώσεις σε βάρος κρατών που υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
Καναδάς 13.09.25

Η G7 συζητά κυρώσεις σε βάρος κρατών που υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συνεδρίασαν στον Καναδά για να συζητήσουν περαιτέρω μέτρα με στόχο την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Μπορεί η Δημοκρατία της Βραζιλίας να γιατρευτεί από την εποχή Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τις ΗΠΑ;
Κόσμος 13.09.25

Μπορεί η Δημοκρατία της Βραζιλίας να γιατρευτεί από την εποχή Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τις ΗΠΑ;

Η δικαιοσύνη στη Βραζιλία και μάλιστα το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε. Μπορεί η Βραζιλία να τιμωρήσει τον Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τον αντίκτυπο στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ;

Σύνταξη
Διαμαρτυρία εργαζομένων στον πολιτισμό του Ισραήλ: «Η πολιτιστική γενοκτονία είναι πόλεμος ενάντια στη μνήμη»
Culture Live 13.09.25

Διαμαρτυρία εργαζομένων στον πολιτισμό του Ισραήλ: «Η πολιτιστική γενοκτονία είναι πόλεμος ενάντια στη μνήμη»

Το φυλλάδιο που μοιράστηκε στην διαμαρτυρία των εργαζομένων στον πολιτισμό υπογράμμιζε ότι «η καταστροφή πολιτιστικών ιδρυμάτων και η εξάλειψη μνημείων αποτελούν πράξη διαγραφής της συλλογικής μνήμης»

Σύνταξη
«Σκανδαλώδες» να αποφυλακιστεί ο Μιχαλολιάκος λένε οι συνήγοροι της οικογένειας Φύσσα
Ελλάδα 13.09.25

«Σκανδαλώδης απόφαση» - Οι συνήγοροι της οικογένειας του Παύλου Φύσσα για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

Οι αποφυλακίσεις καταδικασμένων για διεύθυνση ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την ελληνική κοινωνία, τονίζουν οι συνήγοροι της οικογένειας Φύσσα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ταξί: Πυρά Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη – «Η ψηφιοποίηση ειδικών αδειών, το μεγαλύτερο έγκλημα που επιχειρεί»
Ταξί 13.09.25

Πυρά Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη - «Η ψηφιοποίηση ειδικών αδειών, το μεγαλύτερο έγκλημα που επιχειρεί»

Για «δολοφονία χαρακτήρα» και για ενέργειες που ευνοούν ιδιωτικά συμφέροντα εις βάρος του κλάδου των ταξί κατηγόρησε τον υπουργό Μεταφορών ο πρόεδρος του συνδικάτου ταξί, Θύμιος Λυμπερόπουλος

Σύνταξη
«Ιδιαίτερα προνομιακή η μεταχείριση του Νίκου Μιχαλολιάκου» – Τι λένε οι δικηγόροι των Αιγύπτιων αλιεργατών
Ελλάδα 13.09.25

«Ιδιαίτερα προνομιακή η μεταχείριση του Νίκου Μιχαλολιάκου» – Τι λένε οι δικηγόροι των Αιγύπτιων αλιεργατών

«Από τη συνολική ποινή των 13 ετών κάθειρξης που του έχει επιβληθεί έχει εκτίσει πραγματικά περίπου τα μισά» υπογραμμίζουν οι δικηγόροι Καμπαγιάννης, Παπαδάκης και Σκαρμέας.

Σύνταξη
Άρης Μουγκοπέτρος: «Σε πολύ λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το βιβλίο της ψυχής μου»
Fizz 13.09.25

Άρης Μουγκοπέτρος: «Σε πολύ λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το βιβλίο της ψυχής μου»

«Η ενασχόλησή μου αυτή με βοήθησε πολύ τις μέρες που ήταν πολύ δύσκολες. Ανυπομονώ να εκδοθεί», έγραψε μεταξύ άλλων ο Άρης Μουγκοπέτρος για το νέο του βιβλίο σε πρόσφατη ανάρτησή του

Σύνταξη
Από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Σενγκούν στην ανάρτησή του (pics+vid)
Μπάσκετ 13.09.25

Από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Σενγκούν στην ανάρτησή του (pics+vid)

Η ανάρτηση του Σενγκούν μετά το παιχνίδι με την Ελλάδα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις - Από που προέρχεται το «δεν κάνει καλό λίγος θαλασσινός αέρας;» που έγραψε ο Τούρκος.

Σύνταξη
Lehman Brothers: Πέρασαν 17 χρόνια από την πτώχευση που βύθισε την παγκόσμια οικονομία στο χάος
Οικονομική φούσκα 13.09.25

Lehman Brothers: Πέρασαν 17 χρόνια από την πτώχευση που βύθισε την παγκόσμια οικονομία στο χάος

Η 15η Σεπτεμβρίου είναι ημερομηνία σημαδιακή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Kατέρρευσε η Lehman Brothers παρασύροντας ολόκληρο τον κόσμο σε οικονομική κρίση, τα σημάδια της οποίας είναι ακόμη ορατά

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γκουίνεθ Πάλτροου: «Ο πόνος για τον πατέρα μου ήταν τόσο βαρύς που αναρωτιόμουν αν θα φύγει ποτέ»
Fizz 13.09.25

Γκουίνεθ Πάλτροου: «Ο πόνος για τον πατέρα μου ήταν τόσο βαρύς που αναρωτιόμουν αν θα φύγει ποτέ»

Η Γκουίνεθ Πάλτροου μίλησε για την απώλεια του πατέρα της, τον ανείπωτο πόνο που βίωσε, το τελευταίο τους ταξίδι στην Ιταλία και πώς σήμερα αφήνεται στη θλίψη αντί να την αποφεύγει

Σύνταξη
Το αριστερό «στίγμα», η γραμμή για τις συμμαχίες και τα 12 «δεν γίνεται» του Χαρίτση
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Το αριστερό «στίγμα», η γραμμή για τις συμμαχίες και τα 12 «δεν γίνεται» του Χαρίτση

Η επιλογή Χαρίτση κατά την 89η ΔΕΘ να επιμείνει στην αριστερή φυσιογνωμία του κόμματος - Η «γραμμή» για τις συμμαχίες, το «θολό κέντρο» και το πρόγραμμα των 12 σημείων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σχολεία: Εγκατάλειψη και ακατάλληλες υποδομές εγκυμονούν κινδύνους για τα παιδιά
Τραγική κατάσταση 13.09.25

Εγκατάλειψη και ακατάλληλες σχολικές υποδομές εγκυμονούν κινδύνους για τα παιδιά - Καταγγελίες γονέων

Τριτοκοσμικές συνθήκες και έλλειψη συντήρησης στα σχολεία, με τάξεις μέσα στην υγρασία - «Προχειρότητα και για το θεαθήναι» καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων του 2ου Δημοτικού Ηρακλείου Αττικής

Σύνταξη
Αυτισμός: Τα πρώτα σημάδια, η διάγνωση και οι δομές υποστήριξης
Υγεία 13.09.25

Αυτισμός: Τα πρώτα σημάδια, η διάγνωση και οι δομές υποστήριξης

Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει γενετικούς και γονιδιακούς παράγοντες, ενός ή και των δύο γονέων, που σε συνδυασμό με περιβαλλοντικούς είναι να δυνατό να ευθύνονται για τον κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού.

Σύνταξη
Γάζα: Παραδοχή από τον πρώην διοικητή των IDF – Πάνω από 200.000 τα θύματα – «Βιτρίνα» οι νομικές υπηρεσίες
Πρώην διοικητής IDF 13.09.25

Ομολογία ενοχής από τον Χαλεβί: Πάνω από 200.000 τα θύματα στη Γάζα- Για τα μάτια του κόσμου οι νομικές υπηρεσίες

Ο πρώην διοικητής του στρατού, Χέρτζι Χαλεβί, παραδέχτηκε ότι νεκροί και τραυματίες στη Γάζα ξεπερνούν τις 200.000, κάτι που το Ισραήλ επισήμως αρνείται ως προπαγάνδα της Χαμάς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερευνά τo Τζούντιθ Μπάτλερ και άλλους πανεπιστημιακούς για «αντισημιτισμό»
Εποχή «Μακαρθισμού» 13.09.25

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερευνά τo Τζούντιθ Μπάτλερ και άλλους πανεπιστημιακούς για «αντισημιτισμό»

To Τζούντιθ Μπάτλερ, φοιτητές αλλά και μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, ερευνώνται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για «υποτιθέμενα αντισημιτικά περιστατικά»

Σύνταξη
