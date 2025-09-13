Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε χθες Παρασκευή την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας σε Α+ με σταθερή προοπτική, υπογραμμίζοντας την παρατεταμένη πολιτική αστάθεια και τις δημοσιονομικές αβεβαιότητες που εμποδίζουν την εξυγίανση των σοβαρά υποβαθμισμένων δημόσιων οικονομικών της (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Brendan McDermid).

«Η κατάρρευση της κυβέρνησης λόγω μη παροχής ψήφου εμπιστοσύνης καταδεικνύει τον κατακερματισμό και την αυξανόμενη πόλωση στην εσωτερική πολιτική σκηνή» αναφέρει η ανακοίνωση του οίκου Fitch.

«Απίθανο» το ενδεχόμενο η Γαλλία να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού στο 3% του ΑΕΠ έως το 2029

«Αυτή η αστάθεια αποδυναμώνει τη δυνατότητα του πολιτικού συστήματος να εφαρμόσει σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση», συμπληρώνει ο οίκος αξιολόγησης, θεωρώντας απίθανο το ενδεχόμενο η Γαλλία να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού στο 3% του ΑΕΠ έως το 2029, όπως ήλπιζε η απερχόμενη κυβέρνηση.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας αναμένεται να παραμείνει άνω του 5% του ΑΕΠ την περίοδο 2026-2027, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Fitch.

Ο οίκος αξιολόγησης λαμβάνει υπόψη στην εκτίμησή του το σενάριο για λήψη μέτρων εξυγίανσης περίπου 0,5% του ΑΕΠ ετησίως, που αντισταθμίζουν τα υψηλότερα έξοδα για τόκους και τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες.

Αδύναμο πακέτο εξυγίανσης

Και εκτιμά πως οι επικείμενες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό θα οδηγήσουν σε ένα πιο αδύναμο πακέτο δημοσιονομικής εξυγίανσης από αυτό που πρότεινε η απερχόμενη κυβέρνηση, ενώ αν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός έως το τέλος του έτους δεν θα μπορέσουν να εφαρμοστούν νέα μέτρα.