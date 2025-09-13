newspaper
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
Από προχθές που εμφανίστηκε με μπάλα μπάσκετ στα χέρια και ευχήθηκε στην Εθνική... η συντριβή ήταν νομοτελειακή

Ο Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας σε Α+ λόγω της πολιτικής αστάθειας
Διεθνής Οικονομία 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 04:20

Ο Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας σε Α+ λόγω της πολιτικής αστάθειας

Η πολιτική αστάθεια αποδυναμώνει τη δυνατότητα του συστήματος «να εφαρμόσει σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση», τονίζει ο Fitch για τη Γαλλία, υποβαθμίζοντας την πιστοληπτική ικανότητά της.

Σύνταξη
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε χθες Παρασκευή την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας σε Α+ με σταθερή προοπτική, υπογραμμίζοντας την παρατεταμένη πολιτική αστάθεια και τις δημοσιονομικές αβεβαιότητες που εμποδίζουν την εξυγίανση των σοβαρά υποβαθμισμένων δημόσιων οικονομικών της (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Brendan McDermid).

«Η κατάρρευση της κυβέρνησης λόγω μη παροχής ψήφου εμπιστοσύνης καταδεικνύει τον κατακερματισμό και την αυξανόμενη πόλωση στην εσωτερική πολιτική σκηνή» αναφέρει η ανακοίνωση του οίκου Fitch.

«Απίθανο» το ενδεχόμενο η Γαλλία να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού στο 3% του ΑΕΠ έως το 2029

«Αυτή η αστάθεια αποδυναμώνει τη δυνατότητα του πολιτικού συστήματος να εφαρμόσει σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση», συμπληρώνει ο οίκος αξιολόγησης, θεωρώντας απίθανο το ενδεχόμενο η Γαλλία να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού στο 3% του ΑΕΠ έως το 2029, όπως ήλπιζε η απερχόμενη κυβέρνηση.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας αναμένεται να παραμείνει άνω του 5% του ΑΕΠ την περίοδο 2026-2027, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Fitch.

Ο οίκος αξιολόγησης λαμβάνει υπόψη στην εκτίμησή του το σενάριο για λήψη μέτρων εξυγίανσης περίπου 0,5% του ΑΕΠ ετησίως, που αντισταθμίζουν τα υψηλότερα έξοδα για τόκους και τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες.

Αδύναμο πακέτο εξυγίανσης

Και εκτιμά πως οι επικείμενες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό θα οδηγήσουν σε ένα πιο αδύναμο πακέτο δημοσιονομικής εξυγίανσης από αυτό που πρότεινε η απερχόμενη κυβέρνηση, ενώ αν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός έως το τέλος του έτους δεν θα μπορέσουν να εφαρμοστούν νέα μέτρα.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι αντιστάθηκαν στη διόρθωση – Οι «μεγάλοι» ξεχώρισαν

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι αντιστάθηκαν στη διόρθωση – Οι «μεγάλοι» ξεχώρισαν

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Το σχέδιο για το επιχειρείν – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Το σχέδιο για το επιχειρείν – Στο Live του ΟΤ

Δημογραφική κρίση: Μήπως δεν χρειάζεται να πανικοβαλλόμαστε τόσο για την παγκόσμια πτώση της γονιμότητας;
Δημογραφική κρίση; 12.09.25

Μήπως δεν χρειάζεται να πανικοβαλλόμαστε τόσο για την παγκόσμια πτώση της γονιμότητας;

Από τον φόβο του υπερπληθυσμού του ’60 μέχρι τον σημερινό πανικό για τη δημογραφική κατάρρευση, οι ανησυχίες γύρω από τον πληθυσμό δείχνουν πώς κάθε εποχή προβάλλει την αγωνία της στο μέλλον της ανθρωπότητας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΕ: Μπορεί να απεμπλακεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε έναν χρόνο
Διεθνής Οικονομία 12.09.25

Η ΕΕ μπορεί να απεμπλακεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε 6 έως 12 μήνες

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε πως η ΕΕ θα μπορούσε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο μέσα έξι έως δώδεκα μήνες αντικαθιστώντας το με υγροποιημένο φυσικό αέριο - LNG

Σύνταξη
Πλούτος: Σχεδόν τον μισό κατέχει το 5% των νοικοκυριών στην Ευρώπη – Τεράστιες ανισότητες
Οι πρωταθλήτριες χώρες 12.09.25

Τον μισό πλούτο στην Ευρώπη συγκεντρώνει το 5% των νοικοκυριών - Τεράστιες ανισότητες

Οι χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα οικονομικής ανισότητας στην Ευρώπη - Τι δείχνουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το πώς κατανέμεται ο πλούτος - Ο ρόλος της ιδιοκατοίκησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Επιτόκια: Στην πολιτική του «παγώματος» φαίνεται να μένει πιστή η ΕΚΤ – Τι εκτιμούν οι αγορές
Οι προοπτικές 12.09.25

Στην πολιτική του παγώματος των επιτοκίων φαίνεται να μένει πιστή η ΕΚΤ - Τι εκτιμούν οι αγορές

Παρά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία, η ΕΚΤ θα παραμείνει σταθερή στην πολιτική της να μην αυξήσει τα επιτόκια, σύμφωνα με αναλυτές της Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων
Apple 12.09.25

Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων

«Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν πολλές προσπάθειες για να αποκτήσουν το καλύτερο», είχε πει ο Τιμ Κουκ, CEO της Apple, το νέο iPhone είναι ακριβώς αυτό για την Apple

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics
Ελληνικό «τραύμα» 11.09.25

Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics

Αναφορά στο «τραύμα» που είχε προκαλέσει στην αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων η Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια έκανε η Κριστίν Λαγκάρντ. Και χτύπησε καμπανάκι για τον πληθωρισμό λόγω αβεβαιότητας.

Σύνταξη
Τα έξοδα αυξάνονται, οι δημόσιες δαπάνες καταρρέουν: Ποιο είναι το βάρος της παιδείας στην ΕΕ;
Επιστροφή στα θρανία 11.09.25

Τα έξοδα αυξάνονται, οι δημόσιες δαπάνες καταρρέουν: Ποιο είναι το βάρος της παιδείας στα νοικοκυριά της Ευρώπης;

Οι οικογένειες αντιμετωπίζουν αυξανόμενα έξοδα εκπαίδευσης, ενώ οι δημόσιες δαπάνες σε ολόκληρη την ΕΕ μειώνονται

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει
Μπούμερανγκ; 10.09.25

Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει

Δυτικά ΜΜΕ κάνουν μια αποτίμηση για την αποτελεσματικότητα των δυτικών εμπορικών πολιτικών έναντι Ρωσίας και Κίνας που θα απογοητεύσει πολλούς στη Δύση, καθώς οι οικονομίες-στόχος ... αποδίδουν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 10.09.25

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ

Ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσιγκτον αποφάνθηκε στα τέλη του Αυγούστου οι «ανταποδοτικοί» τελωνειακοί δασμοί που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην πλειονότητά τους επιβλήθηκαν παράνομα

Σύνταξη
Διεθνής διασυρμός της Ελλάδας για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανησυχία για τη χώρα που «πεθαίνει»
Μετά τη ΔΕΘ 13.09.25

Διεθνής διασυρμός της Ελλάδας για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανησυχία για τη χώρα που «πεθαίνει»

Τα διεθνή ΜΜΕ δεν σταματούν να ασχολούνται με την Ελλάδα με αρνητικό τρόπο. Πληθώρα ρεπορτάζ ασκούν κριτική στην ελληνική κυβέρνηση. Στο επίκεντρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπογεννητικότητα ελλείψει αποτελεσματικών μέτρων

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: «Η φωνή του συζύγου μου θα ηχεί πιο δυνατά από ποτέ» – Το συγκινητικό μήνυμα της χήρας του Τσάρλι Κερκ
«Δεν έχετε ιδέα» 13.09.25

«Η φωνή του συζύγου μου θα ηχεί πιο δυνατά από ποτέ» - Το συγκινητικό μήνυμα της χήρας του Τσάρλι Κερκ

Η Έρικα Κερκ στο μήνυμά της κάλεσε τους νέους στις ΗΠΑ να συνεχίσουν τον αγώνα του συζύγου της, προτρέποντάς τους να ενταχθούν στο Turning Point USA - «Θέλει να κάνετε τη διαφορά και μπορείτε»

Σύνταξη
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
La Liga: Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν ησυχάζει με τη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 13.09.25

La Liga: Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν ησυχάζει με τη διαιτησία

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να αυξάνει την κριτική της προς τους διαιτητές. Σχεδόν καθημερινά, το επίσημο τηλεοπτικό κανάλι του συλλόγου προβάλλει παράπονα για αποφάσεις της LaLiga

Βάιος Μπαλάφας
Γιατί η κρίση στο Νεπάλ έχει σημασία για τη Νότια Ασία – και τον κόσμο;
Gen Z protests 13.09.25

Γιατί η κρίση στο Νεπάλ έχει σημασία για τη Νότια Ασία – και τον κόσμο;

Η Κίνα, η Ινδία και το Πακιστάν θα παρακολουθούν στενά τα γεγονότα στο Νεπάλ, σύμφωνα με ειδικούς. Αυτό οφείλεται στη γεωγραφική θέση και στην ιστορία του ως εξισορροπιστή των περιφερειακών δυνάμεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Μια φωνή μπορεί να αγνοηθεί – μια χορωδία δύσκολα» – Γιατί μιλούν τώρα οι καλλιτέχνες για τη Γάζα;
Culture Live 13.09.25

«Μια φωνή μπορεί να αγνοηθεί – μια χορωδία δύσκολα» – Γιατί μιλούν τώρα οι καλλιτέχνες για τη Γάζα;

Ο Μπράιαν Ίνο και η Μάλακ Ματάρ, βασικά πρόσωπα της συναυλίας Together for Palestine που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, εξηγούν γιατί οι καλλιτέχνες έσπασαν τη σιωπή τους για τη Γάζα

Σύνταξη
Ευρώπη των ανισοτήτων: Σε ποια χώρα της ΕΕ έχουν περισσότεροι νέοι πτυχίο πανεπιστημίου;
Κόσμος 13.09.25

Ευρώπη των ανισοτήτων: Σε ποια χώρα της ΕΕ έχουν περισσότεροι νέοι πτυχίο πανεπιστημίου;

Πού οι περισσότεροι νέοι Ευρωπαίοι έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Μια νέα έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει έντονες αντιθέσεις σε ολόκληρη την ΕΕ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η «Ανατολική Φρουρά» του ΝΑΤΟ, η νέα πολεμική ιαχή της φον ντερ Λάιεν και το σενάριο ανάφλεξης
Πολωνία 13.09.25

Η «Ανατολική Φρουρά» του ΝΑΤΟ, η νέα πολεμική ιαχή της φον ντερ Λάιεν και το σενάριο ανάφλεξης

Η φον ντερ Λάιεν «τερμάτισε» το αφήγημα περί υπαρξιακής απειλής για την Ευρώπη, καλώντας τους πολίτες της: «Αγωνιστείτε για να επιβιώσετε» - Το ΝΑΤΟ αναπτύσσει «φρουρά» στην ανατολικής της πτέρυγα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη: Ο πιο καλός… μαθητής στην τάξη – Το ChatGPT παίρνει την καρέκλα του μαθητή
AI 13.09.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Ο πιο καλός… μαθητής στην τάξη – Το ChatGPT παίρνει την καρέκλα του μαθητή

Πολλοί λένε ότι στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη με καλές προθέσεις, για έρευνα, διόρθωση ή βοήθεια σε δύσκολα κείμενα. Όμως η δελεαστική ευκολία είναι πρωτοφανής και συχνά δεν ξέρουν πού να βάλουν το όριο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Λονδίνο: Συναγερμός για συγκέντρωση ακροδεξιών και παράλληλη «Πορεία κατά του φασισμού»
Στο Λονδίνο 13.09.25

Συναγερμός για συγκέντρωση ακροδεξιών και παράλληλη «Πορεία κατά του φασισμού»

Πλήθος κόσμου αναμένεται να συμμετάσχει σήμερα στο Λονδίνο στην «Πορεία κατά του φασισμού» που διοργανώνεται στον αντίποδα συγκέντρωσης ακροδεξιών «υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης».

Σύνταξη
Φλωρίδης: Αλλεργικός στις αντιδράσεις – Βλέπει πολιτικά κίνητρα σε όσους διαφωνούν σε διάταξη του υπ. Δικαιοσύνης
Κόντρες 13.09.25

Αλλεργικός στις αντιδράσεις ο Φλωρίδης - Βλέπει πολιτικά κίνητρα σε όσους διαφωνούν σε διάταξη του υπ. Δικαιοσύνης

Σοβαρές καταγγελίες έχει προκαλέσει η διάταξη που προωθεί ο Γιώργος Φλωρίδης, η οποία περιορίζει την πρόσβαση στη δικογραφία στον κατηγορούμενο και τον συνήγορο υπεράσπισης

Σύνταξη
