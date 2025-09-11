Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί υπόσχεται «άλλη πολιτική προσέγγιση» – Και ελπίζει σε ανοχή της αντιπολίτευσης

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί αναζητεί τρόπους να επιβιώσει πολιτικά και να μην έχει την τύχη των προκατόχων του, Φρανσουά Μπαϊρού και Μισέλ Μπαρνιέ. Στην προσπάθειά του να καλοπιάσει την αντιπολίτευση στη Γαλλία, ώστε να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης και να περάσει τον προϋπολογισμό, υπόσχεται «βαθιά ρήξη» με την πολιτική του παρελθόντος.

Ο 39χρονος Σεμπαστιάν Λεκορνί, στενός σύμμαχος του Εμανουέλ Μακρόν και γνωστός ως ο άνθρωπος που του λύνει τα προβλήματα, είναι ο τρίτος πρωθυπουργός στη Γαλλία μέσα σε ένα χρόνο.

Αλλά το έργο του θα είναι δύσκολο και το γνωρίζει. Το γαλλικό κοινοβούλιο παραμένει διχασμένο μεταξύ των τριών μπλοκ: της Αριστεράς, της Ακροδεξιάς και του Κέντρου. Ο προϋπολογισμός πρέπει να συμφωνηθεί και να εγκριθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ενώ τα πολιτικά κόμματα συγκρούονται μεταξύ τους και οι πολίτες με τις κινητοποιήσεις τους έχουν ήδη πει ηχηρό όχι στη λιτότητα.

Σεμνότητα και δημιουργικότητα

Ο Λεκορνί υποσχέθηκε, μετά τον διορισμό του, ότι αναλαμβάνει τη θέση του πρωθυπουργού με «ταπεινότητα». Και μετά υποστήριξε: «Θα πρέπει να αλλάξουμε, να είμαστε πιο δημιουργικοί και σοβαροί στον τρόπο συνεργασίας μας με την αντιπολίτευση». Και έχει ξεκινήσει επαφές στην προσπάθεια να παρουσιάσει την κυβέρνησή του, συναντώντας τους ηγέτες των κομμάτων.

Μίλησε για βαθιές αλλαγές στις μεθόδους εργασίας, αλλά και στην ουσία της πολιτικής. Υποσχέθηκε ότι θα απευθυνθεί στον γαλλικό λαό «τις επόμενες ημέρες» για να εξηγήσει την προσέγγισή του, η οποία υποσχέθηκε ότι θα είναι διαφορετική από το παρελθόν.

Αλλά δεν είναι εύκολο να πείσει, πόσο μάλλον να κάνει τους Γάλλους να καταλάβουν ότι είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ήδη γνωρίζουν.

Ο «πνευματικός γιος του Μακρόν»

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει τη συνέχεια και όχι την αλλαγή. Προέρχεται από τη δεξιά πτέρυγα του κόμματος του Νικολά Σαρκοζί πριν ενταχθεί στους κεντρώους του Μακρόν πριν από οκτώ χρόνια. Θεωρείται ένας από τους πιο πιστούς συμμάχους του Μακρόν, έχοντας βρεθεί στην κυβέρνηση από την πρώτη εκλογή του Μακρόν το 2017. Έκτοτε, είναι τόσο κοντά στον Γάλλο πρόεδρο, που πολλοί τον αποκαλούν «πνευματικό γιο του Μακρόν».

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν ριζική αλλαγή κατεύθυνσης από τον νέο πρωθυπουργό. Την Τετάρτη προειδοποίησαν ότι ένα λάθος βήμα θα μπορούσε να οδηγήσει στη λήξη της θητείας του Λεκορνί, πριν ακόμη ξεκινήσει, καταψηφίζοντάς τον στη διαδικασία παροχής ψήφου εμπιστοσύνης.

Επιπλέον, ξεκινά με κακές προοπτικές. Σύμφωνα με τον Γκαέλ Σλιμάν της δημοσκόπησης Odoxa δήλωσε στο France 5 TV, οι πρόωρες δημοσκοπήσεις για τον διορισμό του, έδειξαν ότι ο Λεκορνί είχε τα χαμηλότερα ποσοστά από οποιονδήποτε νέο πρωθυπουργό τα τελευταία χρόνια.

Η αντιπολίτευση προειδοποιεί

Η Γάλλος πρωθυπουργός ελπίζει στην καλύτερη περίπτωση ότι η πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα απόσχει από την ψηφοφορία, ώστε να διοριστεί με την ανοχή της. Αλλά δεν μπορεί να είναι βέβαιος για τίποτα.

Ο Μπορίς Βαλό, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, εξήγησε γιατί τον αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό: «Συμμετείχε στην κυβέρνηση έπεσε αυτή την εβδομάδα. Αυτό που ζητά ο γαλλικός λαός είναι αλλαγή πολιτικής».

Η Ανυπότακτη Γαλλία έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα καταθέσει πρόταση μομφής εις βάρος του, παρά το γεγονός ότι για την ώρα δεν τη στηρίζουν άλλα κόμματα.

Από την άλλη πλευρά του φάσματος, ο Ζορντάν Μπαρντελά του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, είπε ότι η θέση του Λεκορνί είναι επισφαλής. Αν δεν υπάρξουν αποδείξεις ότι προχωρά σε πραγματική αλλαγή πολιτικής, θα κατατεθεί πρόταση μομφής. Και τότε, πρόσθεσε, «θα πέσει». Για τον Μπαρντελά, «ο Μακρόν έκανε για άλλη μια φορά μια επιλογή αστάθειας».

Και ο Σεμπαστιάν Σενέλ, αντιπρόεδρος του κόμματος της Λεπέν, δήλωσε ότι θα ήταν «πολύ περίεργο» αν ο Λεκορνί, σύμμαχος του Μακρόν, «έρχονταν σε ρήξη με την πολιτική του Μακρόν».