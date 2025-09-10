Στους δρόμους οι Γάλλοι εν μέσω πολιτικής κρίσης – Καθήκοντα αναλαμβάνει σήμερα ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, αναλαμβάνει καθήκοντα σήμερα, Τετάρτη, αντιμετωπίζοντας μία ημέρα διαδηλώσεων, οι οποίες αναμένεται να προκαλέσουν διακοπές στη μεταφορά, την εκπαίδευση και άλλες υπηρεσίες, σε ένδειξη λαϊκής οργής κατά του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Οι διαδηλώσεις, με επικεφαλής μια συλλογικότητα που ονομάζεται «Μπλοκάρετε τα Πάντα», θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάπτισμα πυρός για τον 39χρονο Λεκορνί, στενό σύμμαχο του Μακρόν, ο οποίος υπηρέτησε τα τελευταία τρία χρόνια ως υπουργός Άμυνας.

Διαδηλώσεις στη Γαλλία ενάντια σε Μακρόν και Λεκορνί

Η πλήρης έκταση των δράσεων της Τετάρτης είναι δύσκολο να εκτιμηθεί λόγω της ελάχιστης εμπλοκής των συνδικάτων, τα περισσότερα από τα οποία σχεδιάζουν τη δική τους ημέρα γενικευμένων απεργιών και διαδηλώσεων στις 18 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, το κάλεσμα έχει προκαλέσει αρκετή ανησυχία στις αρχές ώστε να αναπτυχθούν 80.000 αστυνομικοί σε όλη τη Γαλλία. Ο Υπουργός Εσωτερικών Μπρούνο Ρεταγιό προειδοποίησε τους διαδηλωτές ότι θα υπάρξει «μηδενική ανοχή» όσον αφορά βίαιες ενέργειες ή αποκλεισμούς κομβικών σημείων. Η αστυνομία δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά «σημεία ζωτικής σημασίας» για την οικονομική ζωή, όπως τα διυλιστήρια πετρελαίου, αναφέρει το AFP.

#BloquonsTout Des barricades érigées à un croisement devant le lycée Hélène Boucher (XXe arrondissement de Paris), et empêchant la circulation, sont déblayées par les forces de l’ordre. @libe pic.twitter.com/i0izhoZxmy — Léonard Cassette (@L_Cassette) September 10, 2025

Ο Ρεταγιό είπε σε δημοσιογράφους νωρίς την Τετάρτη ότι περίπου 50 κουκουλοφόροι προσπάθησαν να ξεκινήσουν αποκλεισμό στο Μπορντό, ενώ στην Τουλούζη, μια πυρκαγιά σε καλώδιο που είχε σβήσει γρήγορα κατάφερε παρ’ όλα αυτά να διαταράξει την κυκλοφορία μεταξύ Τουλούζης και ως στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Ο Ρεταγιό είπε ότι κάποιες ενέργειες είχαν επίσης λάβει χώρα στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της νύχτας, αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες. Η αστυνομία του Παρισιού είπε ότι 75 άτομα είχαν συλληφθεί μέχρι στιγμής στις διαδηλώσεις, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πού έγιναν ή τον λόγο των συλλήψεων, σύμφωνα με το Reuters.

Αλλού, η Vinci, διαχειρίστρια αυτοκινητοδρόμων, ανέφερε διαδηλώσεις και διαταραχές της κυκλοφορίας σε αυτοκινητόδρομους σε όλη τη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένων της Μασσαλίας, του Μονπελιέ, της Νάντης και της Λυών.

Ενώ τα τρένα υψηλής ταχύτητας πρόκειται να λειτουργήσουν κανονικά, όπως και τα περισσότερα τρένα του μετρό στο Παρίσι, οι περιφερειακές και προαστιακές σιδηροδρομικές υπηρεσίες καθώς και τα αεροδρόμια σε όλη τη χώρα αναμένεται να διαταραχθούν, συμπεριλαμβανομένων των κύριων αεροδρομίων του Παρισιού, Σαρλ ντε Γκωλ και Ορλί.

Οι σημερινές διαδηλώσεις, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν ακόμη και στην ύπαιθρο και σε μικρές πόλεις, θυμίζουν το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων του 2018, το οποίο, χωρίς σαφή πολιτική ηγεσία, έγινε μεγάλη δοκιμασία για τον Μακρόν κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας. Ωστόσο, πολιτικοί παρατηρητές λένε ότι το τρέχον κίνημα είναι περισσότερο αναγνωρίσιμα αριστερό από τα Κίτρινα Γιλέκα και περιλαμβάνει περισσότερους νέους.

Όσο έχουν ταυτοποιηθεί, τα αιτήματα των διαδηλωτών κυμαίνονται από την απόσυρση της ιδέας του Φρανσουά Μπαϊρού να καταργήσει δύο ετήσιες αργίες τραπεζών, μέχρι τη μείωση των ιατρικών εξόδων για τους μισθωτούς και την εφαρμογή πιο γενναιόδωρων όρων αναρρωτικής άδειας. Ο Μπαϊρού είχε επιμείνει ότι χρειάζονταν περικοπές δαπανών ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ (52 δισεκατομμύρια δολάρια) για να περιοριστεί το χρέος της Γαλλίας και να σταθεροποιηθούν τα δημόσια οικονομικά.

🔴 PARIS : BLOCAGE DU LYCÉE VICTOR HUGO | Malgré la répression de l’administration qui a placé des agents de sécurité autour de l’établissement, les lycéens de Victor Hugo installent le blocus pour le 10 septembre. pic.twitter.com/B8KeEDz0aN — Révolution Permanente (@RevPermanente) September 10, 2025

Ο Λεκορνί

Ο Μακρόν διόρισε τον Λεκορνί πρωθυπουργό αργά την Τρίτη, μία ημέρα αφότου ο προκάτοχός του, Φρανσουά Μπαϊρού, έχασε τον ψήφο εμπιστοσύνης στο κοινοβούλιο, γεγονός που τον ανάγκασε, καθώς και την κυβέρνησή του, να παραιτηθούν. Ο Μπαϊρού σκόνταψε στην προσπάθειά του να εφαρμόσει ένα πακέτο μέτρων λιτότητας με στόχο τη μείωση του χρέους της Γαλλίας. Παραμένει ασαφές ποιους συμβιβασμούς έχει κατά νου ο Λεκορνί για να προωθήσει τον προϋπολογισμό.

«Ο πρόεδρος είναι πεπεισμένος ότι (υπό τον Λεκορνί) είναι δυνατή μια συμφωνία μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, με σεβασμό στις πεποιθήσεις του καθενός», ανέφερε η γαλλική προεδρία. Ο Μακρόν, ο οποίος ηγείται των διπλωματικών προσπαθειών διεθνώς για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, είχε να αντιμετωπίσει μία από τις πιο κρίσιμες εσωτερικές αποφάσεις της προεδρίας του σχετικά με το ποιον θα διορίσει πρωθυπουργό.

Ο Λεκορνί θεωρείται διακριτικός αλλά ικανός χειριστής, σύμφωνα με το AFP, ο οποίος δεν τρέφει ο ίδιος φιλοδοξία να γίνει πρόεδρος. Είχε προβλεφθεί ότι θα αναλάβει τη θέση του πρωθυπουργού τον Δεκέμβριο, αλλά τελικά ο Μπαϊρού φέρεται να πίεσε τον πρόεδρο να του δώσει μια ευκαιρία. Γίνεται ο έβδομος πρωθυπουργός από τότε που ο Μακρόν ανέλαβε καθήκοντα το 2017, ο πέμπτος από την έναρξη της δεύτερης θητείας του το 2022 και ο τρίτος μέσα σε διάστημα ενός έτους.

Ο Λεκορνί αντιμετωπίζει την τεράστια πρόκληση της οικοδόμησης γεφυρών στο κοινοβούλιο και της διασφάλισης ότι δεν θα υποστεί την ίδια μοίρα με τον Μπαϊρού, ο οποίος άντεξε μόλις εννέα μήνες, με στόχο να υπηρετήσει τον Μακρόν έως ότου λήξει η προεδρία του το 2027. Ο Λεκορνί υποσχέθηκε στο Χ ότι η κυβέρνησή του θα εργαστεί για «πολιτική και θεσμική σταθερότητα για την ενότητα της χώρας».