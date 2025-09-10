newspaper
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Στους δρόμους οι Γάλλοι εν μέσω πολιτικής κρίσης – Καθήκοντα αναλαμβάνει σήμερα ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Κόσμος 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:19

Στους δρόμους οι Γάλλοι εν μέσω πολιτικής κρίσης – Καθήκοντα αναλαμβάνει σήμερα ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Κινητοποιήσεις σημειώνονται σε αρκετά σημεία του Παρισιού στη Γαλλία, ανήμερα της ανάληψης των πρωθυπουργικών καθηκόντων από τον Σεμπαστιάν Λεκορνί

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, αναλαμβάνει καθήκοντα σήμερα, Τετάρτη, αντιμετωπίζοντας μία ημέρα διαδηλώσεων, οι οποίες αναμένεται να προκαλέσουν διακοπές στη μεταφορά, την εκπαίδευση και άλλες υπηρεσίες, σε ένδειξη λαϊκής οργής κατά του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Οι διαδηλώσεις, με επικεφαλής μια συλλογικότητα που ονομάζεται «Μπλοκάρετε τα Πάντα», θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάπτισμα πυρός για τον 39χρονο Λεκορνί, στενό σύμμαχο του Μακρόν, ο οποίος υπηρέτησε τα τελευταία τρία χρόνια ως υπουργός Άμυνας.

Διαδηλώσεις στη Γαλλία ενάντια σε Μακρόν και Λεκορνί

Η πλήρης έκταση των δράσεων της Τετάρτης είναι δύσκολο να εκτιμηθεί λόγω της ελάχιστης εμπλοκής των συνδικάτων, τα περισσότερα από τα οποία σχεδιάζουν τη δική τους ημέρα γενικευμένων απεργιών και διαδηλώσεων στις 18 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, το κάλεσμα έχει προκαλέσει αρκετή ανησυχία στις αρχές ώστε να αναπτυχθούν 80.000 αστυνομικοί σε όλη τη Γαλλία. Ο Υπουργός Εσωτερικών Μπρούνο Ρεταγιό προειδοποίησε τους διαδηλωτές ότι θα υπάρξει «μηδενική ανοχή» όσον αφορά βίαιες ενέργειες ή αποκλεισμούς κομβικών σημείων. Η αστυνομία δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά «σημεία ζωτικής σημασίας» για την οικονομική ζωή, όπως τα διυλιστήρια πετρελαίου, αναφέρει το AFP.

Ο Ρεταγιό είπε σε δημοσιογράφους νωρίς την Τετάρτη ότι περίπου 50 κουκουλοφόροι προσπάθησαν να ξεκινήσουν αποκλεισμό στο Μπορντό, ενώ στην Τουλούζη, μια πυρκαγιά σε καλώδιο που είχε σβήσει γρήγορα κατάφερε παρ’ όλα αυτά να διαταράξει την κυκλοφορία μεταξύ Τουλούζης και ως στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Ο Ρεταγιό είπε ότι κάποιες ενέργειες είχαν επίσης λάβει χώρα στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της νύχτας, αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες. Η αστυνομία του Παρισιού είπε ότι 75 άτομα είχαν συλληφθεί μέχρι στιγμής στις διαδηλώσεις, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πού έγιναν ή τον λόγο των συλλήψεων, σύμφωνα με το Reuters.

Αλλού, η Vinci, διαχειρίστρια αυτοκινητοδρόμων, ανέφερε διαδηλώσεις και διαταραχές της κυκλοφορίας σε αυτοκινητόδρομους σε όλη τη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένων της Μασσαλίας, του Μονπελιέ, της Νάντης και της Λυών.

Διαδηλώσεις στη Γαλλία μετά από το κάλεσμα του κινήματος «Μπλοκάρετε τα πάντα». REUTERS/Benoit Tessier

Ενώ τα τρένα υψηλής ταχύτητας πρόκειται να λειτουργήσουν κανονικά, όπως και τα περισσότερα τρένα του μετρό στο Παρίσι, οι περιφερειακές και προαστιακές σιδηροδρομικές υπηρεσίες καθώς και τα αεροδρόμια σε όλη τη χώρα αναμένεται να διαταραχθούν, συμπεριλαμβανομένων των κύριων αεροδρομίων του Παρισιού, Σαρλ ντε Γκωλ και Ορλί.

Οι σημερινές διαδηλώσεις, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν ακόμη και στην ύπαιθρο και σε μικρές πόλεις, θυμίζουν το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων του 2018, το οποίο, χωρίς σαφή πολιτική ηγεσία, έγινε μεγάλη δοκιμασία για τον Μακρόν κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας. Ωστόσο, πολιτικοί παρατηρητές λένε ότι το τρέχον κίνημα είναι περισσότερο αναγνωρίσιμα αριστερό από τα Κίτρινα Γιλέκα και περιλαμβάνει περισσότερους νέους.

REUTERS/Abdul Saboor

Όσο έχουν ταυτοποιηθεί, τα αιτήματα των διαδηλωτών κυμαίνονται από την απόσυρση της ιδέας του Φρανσουά Μπαϊρού να καταργήσει δύο ετήσιες αργίες τραπεζών, μέχρι τη μείωση των ιατρικών εξόδων για τους μισθωτούς και την εφαρμογή πιο γενναιόδωρων όρων αναρρωτικής άδειας. Ο Μπαϊρού είχε επιμείνει ότι χρειάζονταν περικοπές δαπανών ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ (52 δισεκατομμύρια δολάρια) για να περιοριστεί το χρέος της Γαλλίας και να σταθεροποιηθούν τα δημόσια οικονομικά.

Ο Λεκορνί

Ο Μακρόν διόρισε τον Λεκορνί πρωθυπουργό αργά την Τρίτη, μία ημέρα αφότου ο προκάτοχός του, Φρανσουά Μπαϊρού, έχασε τον ψήφο εμπιστοσύνης στο κοινοβούλιο, γεγονός που τον ανάγκασε, καθώς και την κυβέρνησή του, να παραιτηθούν. Ο Μπαϊρού σκόνταψε στην προσπάθειά του να εφαρμόσει ένα πακέτο μέτρων λιτότητας με στόχο τη μείωση του χρέους της Γαλλίας. Παραμένει ασαφές ποιους συμβιβασμούς έχει κατά νου ο Λεκορνί για να προωθήσει τον προϋπολογισμό.

Το μεσημέρι της Τετάρτης η ανάληψη καθηκόντων από τον Λεκορνί. REUTERS/Stephanie Lecocq

«Ο πρόεδρος είναι πεπεισμένος ότι (υπό τον Λεκορνί) είναι δυνατή μια συμφωνία μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, με σεβασμό στις πεποιθήσεις του καθενός», ανέφερε η γαλλική προεδρία. Ο Μακρόν, ο οποίος ηγείται των διπλωματικών προσπαθειών διεθνώς για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, είχε να αντιμετωπίσει μία από τις πιο κρίσιμες εσωτερικές αποφάσεις της προεδρίας του σχετικά με το ποιον θα διορίσει πρωθυπουργό.

Ο Λεκορνί θεωρείται διακριτικός αλλά ικανός χειριστής, σύμφωνα με το AFP, ο οποίος δεν τρέφει ο ίδιος φιλοδοξία να γίνει πρόεδρος. Είχε προβλεφθεί ότι θα αναλάβει τη θέση του πρωθυπουργού τον Δεκέμβριο, αλλά τελικά ο Μπαϊρού φέρεται να πίεσε τον πρόεδρο να του δώσει μια ευκαιρία. Γίνεται ο έβδομος πρωθυπουργός από τότε που ο Μακρόν ανέλαβε καθήκοντα το 2017, ο πέμπτος από την έναρξη της δεύτερης θητείας του το 2022 και ο τρίτος μέσα σε διάστημα ενός έτους.

Μπαϊρού και Λεκορνί. Christophe Ena/Pool via REUTERS

Ο Λεκορνί αντιμετωπίζει την τεράστια πρόκληση της οικοδόμησης γεφυρών στο κοινοβούλιο και της διασφάλισης ότι δεν θα υποστεί την ίδια μοίρα με τον Μπαϊρού, ο οποίος άντεξε μόλις εννέα μήνες, με στόχο να υπηρετήσει τον Μακρόν έως ότου λήξει η προεδρία του το 2027. Ο Λεκορνί υποσχέθηκε στο Χ ότι η κυβέρνησή του θα εργαστεί για «πολιτική και θεσμική σταθερότητα για την ενότητα της χώρας».

Κατασκευές
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση εσόδων στα 1,9 δισ. ευρώ, στα 317 εκατ. τα EBITDA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση εσόδων στα 1,9 δισ. ευρώ, στα 317 εκατ. τα EBITDA

Πόλεμος στην Ουκρανία: Σκηνικό κλιμάκωσης μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία, χώρα – μέλος του ΝΑΤΟ
Αντιδράσεις 10.09.25

Σκηνικό κλιμάκωσης μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία - Συνεδριάζει το ΝΑΤΟ για το θέμα

Στην Πολωνία συνεδρίασε το εθνικό συμβούλιο ασφαλείας - Το ΝΑΤΟ θα συζητήσει το θέμα, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνάντησης σήμερα Τετάρτη δήλωσε εκπρόσωπος της συμμαχίας

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ – Δριμεία διεθνής καταδίκη
Κόσμος 10.09.25

Σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ – Δριμεία διεθνής καταδίκη

«Απέναντι» στο Ισραήλ είναι η διεθνής κοινότητα μετά την επίθεση στο Κατάρ, με τα κράτη να καταδικάζουν την κίνηση και να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν
Πολιτικό αδιέξοδο 10.09.25

Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν

Ο «γόρδιος δεσμός» του προϋπολογισμού στη δημοσιονομικά ασθμαίνουσα Γαλλία, το διευρυνόμενο ρήγμα μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής ηγεσίας και η κρίση αξιοπιστίας στην Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμπ: Βίντεο με διαδηλωτές να τον αποδοκιμάζουν ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 10.09.25

«Είσαι σύγχρονος Χίτλερ»: Αποδοκίμασαν τον Τραμπ ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον - Δείτε βίντεο

Ενώ ο Τραμπ βρισκόταν σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και κατά της παρουσίας της εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα.

Σύνταξη
«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία
Bloquons Tout 10.09.25

«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία

Η Γαλλία βρίσκεται εν όψει «ολικού αποκλεισμού» όπως καλεί το κίνημα «Ας Μπλοκάρουμε τα Πάντα» (Bloquons Tout). Νέα έρευνα αναλύει την πολιτική και κοινωνική ταυτότητα των υποστηρικτών του.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της
Πόλεμος στην Ουκρανία 10.09.25

Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της - «Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με το ΝΑΤΟ»

Η Πολωνία κατέρριψε drones που «παραβίασαν τον εναέριο χώρο της» κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής στην Ουκρανία - Είναι η πρώτη φορά που η χώρα -μέλος του ΝΑΤΟ- εμπλέκεται στον πόλεμο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αργεντινή: Ο κεντροαριστερός Γαβριήλ Κατωπόδης που «γκρέμισε» το κόμμα του Μιλέι στο Μπουένος Αϊρες
Αργεντινή 10.09.25

Ο κεντροαριστερός Γαβριήλ Κατωπόδης που «γκρέμισε» το κόμμα του Μιλέι στο Μπουένος Αϊρες

Η συντριπτική ήττα για το κόμμα του ακραίου νεοφιλελεύθερου προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι στις τοπικές εκλογές του Μπουένος Άιρες και ο 58χρονος περονιστής Γαβριήλ Κατωπόδης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα
Μέση Ανατολή 10.09.25

Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα

Ο Τραμπ επέμεινε πως το Ισραήλ δεν είχε ειδοποιήσει εκ των προτέρων για την επίθεσή του στην Ντόχα, αλλά και το Κατάρ διέψευσε την πληροφορία ότι ενημερώθηκε από τις ΗΠΑ πριν την επιδρομή.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΛ.ΑΣ.: Αποκάλυψη «μαύρης τρύπας» 750.000 ευρώ μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου στη Θεσσαλονίκη
Στη Θεσσαλονίκη 10.09.25

«Μαύρη τρύπα» 750.000 ευρώ αποκαλύφθηκε μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου - Στην ανακρίτρια αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Τα χρήματα που προορίζονταν για έκτακτες υπηρεσιακές δαπάνες φαίνεται ότι κατέληξαν σε κρυπτονομίσματα και τυχερά παιχνίδια - Ενώπιον της ανακρίτριας θα απολογηθούν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
Η ατάκα του Γιάννη και η επόμενη μεγάλη μάχη της Εθνικής
Μπάσκετ 10.09.25

Η ατάκα του Γιάννη και η επόμενη μεγάλη μάχη της Εθνικής

Το «άλλο ένα παιχνίδι» του Γιάννη μετά τον προημιτελικό με τη Λιθουανία και ο δρόμος της Εθνικής μέχρι τον ιστορικό της στόχο. Αναλυτικά τα μονοπάτια μέχρι το τέλος του τουρνουά που... πλησιάζει.

Σύνταξη
ALZHEIMER FESTIVAL 2025 – Σχεδιάζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους
Τα Νέα της Αγοράς 10.09.25

ALZHEIMER FESTIVAL 2025 – Σχεδιάζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και με αφορμή τον Παγκόσμιο Μήνα Alzheimer, διοργανώνει το Alzheimer Festival 2025.

Σύνταξη
Η Ρόζι Ο’Ντόνελ, η Έλεν Ντε Τζένερις και το τέλος μιας φιλίας 30 χρόνων – «Από τα πιο οδυνηρά πράγματα»
Εκείνη η μέρα 10.09.25

Η Ρόζι Ο'Ντόνελ, η Έλεν Ντε Τζένερις και το τέλος μιας φιλίας 30 χρόνων - «Από τα πιο οδυνηρά πράγματα»

«Αντί να αποφασίσει να σταθεί δίπλα μου και να μου κρατήσει το χέρι... έκανε το αντίθετο», είπε η Ρόζι Ο'Ντόνελ για την απόρριψη της από την Έλεν Ντε Τζένερις κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής συνέντευξης το 2004. Σήμερα ανατρέχει στο γεγονός.

Σύνταξη
Πώς μπορεί να «σπάσει» το κλειστό συμβόλαιο του Μάικ Τζέιμς – Οι «δικλείδες» και η κρίσιμη συνάντηση με τη Μονακό
Euroleague 10.09.25

Πώς μπορεί να «σπάσει» το κλειστό συμβόλαιο του Μάικ Τζέιμς – Οι «δικλείδες» και η κρίσιμη συνάντηση με τη Μονακό

Ο Μάικ Τζέιμς έχει κρίσιμη συνάντηση για το μέλλον του στη Μονακό - Πώς μπορεί να αποδεσμευτεί παρότι έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Πριγκιπάτου...

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Πόλεμος στην Ουκρανία: Σκηνικό κλιμάκωσης μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία, χώρα – μέλος του ΝΑΤΟ
Αντιδράσεις 10.09.25

Σκηνικό κλιμάκωσης μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία - Συνεδριάζει το ΝΑΤΟ για το θέμα

Στην Πολωνία συνεδρίασε το εθνικό συμβούλιο ασφαλείας - Το ΝΑΤΟ θα συζητήσει το θέμα, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνάντησης σήμερα Τετάρτη δήλωσε εκπρόσωπος της συμμαχίας

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Συνεδριάζει η Euroleague για την έδρα του Final 4
Euroleague 10.09.25

Συνεδριάζει η Euroleague για την έδρα του Final 4

Κρίσιμη η Τετάρτη στην Euroleague, αφού οι ομάδες-μέτοχοι θα κληθούν να αποφασίσουν -μέσω ψηφοφορίας- για το πού θα διεξαχθεί το φετινό Final 4 της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Περιστέρι: Απολογείται ο ένας 20χρονος για τις κόντρες – Σοκάρει το βίντεο με την παράσυρση του αστυνομικού
Στο Περιστέρι 10.09.25

Απολογείται την Πέμπτη ο ένας 20χρονος για τις κόντρες - Σοκάρει το βίντεο με την παράσυρση του αστυνομικού

Ενώπιον του ανακριτή απολογείται την Πέμπτη ο 20χρονος που φέρεται να συμμετείχε σε κόντρες με τον άλλο 20χρονο οδηγό Mercedes, ο οποίος τραυμάτισε σοβαρά τον αστυνομικό στο Περιστέρι

Σύνταξη
Σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ – Δριμεία διεθνής καταδίκη
Κόσμος 10.09.25

Σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ – Δριμεία διεθνής καταδίκη

«Απέναντι» στο Ισραήλ είναι η διεθνής κοινότητα μετά την επίθεση στο Κατάρ, με τα κράτη να καταδικάζουν την κίνηση και να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
