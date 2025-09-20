newspaper
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.09.2025 | 22:26
Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη - Εξαφανίστηκαν δυο 14χρονοι
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους
Διεθνής Οικονομία 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:00

Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους

Η φορολόγηση με 2% των υπερπλουσίων παρουσιάζεται ως δρόμος για να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη. Ωστόσο υπάρχουν εναλλακτικές, που ίσως να αποδώσουν περισσότερα και πιο μακροπρόθεσμα.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Spotlight

Η φορολόγηση του πλούτου έχει γίνει περισσότερο αναγκαία από ποτέ στην Ευρώπη, κυρίως στις χώρες που βρίσκονται αντιμέτωπες με δημοσιονομική κρίση. Ο «φόρος Ζουκμάν» είναι μια πρόταση που τείνει να διασφαλίσει σε κάποιο βαθμό φορολογική δικαιοσύνη. Ο γνωστός οικονομολόγος λέει ότι η φορολόγηση με ποσοστό 2%, των υπερπλουσίων στη Γαλλία θα μπορούσε να είναι μια επιλογή, η οποία θα μπορούσε να μειώσει τις κοινωνικές ανισότητες και να βελτιώσει τα δημόσια οικονομικά.

Και παρά το γεγονός ότι οικονομολόγοι και φοροτεχνικοί υποστηρίζουν ότι οι επιλογές για φορολόγηση του πλούτου είναι περισσότερες, η αντίσταση είναι ισχυρή.

Οι εταιρικοί φόροι στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη, η Ελβετία, η Ισπανία και η Νορβηγία έχουν ποικίλες μορφές φορολόγησης του πλούτου των κατόχων περιουσιακών στοιχείων πάνω από ένα ορισμένο επίπεδο. Πλέον, η Γαλλία και η Βρετανία συζητούν την ιδέα της μείωσης των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού τους και εξετάζουν τη φορολόγηση των μεγάλων εταιρειών και των πλουσίων για μπορέσουν να λύσουν τα δημοσιονομικά τους προβλήματα.

Ο μέσος συντελεστής φόρου εισοδήματος για τα υψηλότερα εισοδήματα στις 38 χώρες του ΟΟΣΑ σήμερα είναι μειωμένος στο 43%, από 66% το 1980. Επίσης, το πλουσιότερο 0,0001% της κοινωνίας δεν πληρώνει σχεδόν καθόλου φόρους σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ολλανδία. Και αυτό γιατί, όπως επισημαίνει και ο καθηγητής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών στο Παρίσι, Γκαμπριέλ Ζουκμάν, μπορεί να τοποθετήσει τα περιουσιακά του στοιχεία σε εταιρείες χαρτοφυλακίου.

Ο αριθμός των χωρών που φορολογούν τον πλούτο έχει μειωθεί τα τελευταία 35 χρόνια

Προτείνοντας επιβολή ποσοστού φορολόγησης 2% στο πλουσιότερο 0,01% των Γάλλων στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2026, τόνισε: «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι δισεκατομμυριούχοι θα πληρώνουν τουλάχιστον όσο και άλλες κοινωνικές ομάδες».

Σύμφωνα με τον Γκαμπριέλ Ζουκμάν, πρόκειται για «βασικό ζήτημα δικαιοσύνης και σεβασμού των θεμελιωδών αρχών της φορολογικής δικαιοσύνης».

Η Ελλάδα των έμμεσων φόρων

Στην Ελλάδα, η φορολόγηση των εταιρικών (υπερ)κερδών, των μερισμάτων και εν γένει της εταιρικής περιουσίας είναι θέμα του δημόσιου διαλόγου πολλά χρόνια. Κορυφώθηκε τον καιρό της ενεργειακής κρίσης.

Η φορολογική ανισότητα δεν είναι άγνωστη για τους Έλληνες, ενώ έγινε ακόμη πιο ορατή τα τελευταία χρόνια με τον υπερπληθωρισμό.

Και αυτό που οι εργαζόμενοι βιώνουν στην καθημερινότητά τους, το επιβεβαιώνουν και οι αριθμοί. Όσον αφορά τη φορολογική δικαιοσύνη, στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, ο λόγος του ποσοστού της φορολόγησης των εργαζομένων έναντι της φορολόγησης μερισμάτων είναι ο υψηλότερος (38,08%). Και τα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ απέχουν πολύ από το να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της έλλειψης φορολογικής δικαιοσύνης.

Και δεν είμαστε μόνο πρώτοι. Η δεύτερη χώρα στη λίστα είναι η Λετονία, με 30,61%. Ενώ χώρες με ισχυρότερες οικονομίες από την Ελλάδα, έχουν σαφώς μικρότερους λόγους: η Γερμανία 17,69%, η Ισπανία 15,13%, οι ΗΠΑ 16,37% και η Νότια Κορέα 8,55%.

Διαφορά μεταξύ του πραγματικού φορολογικού συντελεστή επί του εισοδήματος από μισθούς και του εισοδήματος από μερίσματα, σε ποσοστιαίες μονάδες

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ στην έκθεση του 2025, διαπιστώνεται, ξανά, ότι τα φορολογικά έσοδα προέρχονται από τις τσέπες των πολλών, με τα χαμηλά εισοδήματα.

Τα μισά φορολογικά έσοδα (έτος 2022) προέρχονται από έμμεσους φόρους (πάνω από 40%), κοινωνική ασφάλιση, φόρους ακίνητης περιουσίας (λέγε ΕΝΦΙΑ) και ατομική φορολόγηση. Το μικρότερο ποσοστό, είναι από τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Βρισκόμαστε μάλιστα στη λίστα των χωρών που οι έμμεσοι φόροι χρηματοδοτούν το δημόσιο ταμείο, και όχι η άμεση και περισσότερο δίκαιη φορολογία.

Και η κυβέρνηση, ενώ αναγνωρίζει ότι οι έμμεσοι φόροι πλήττουν τους πολλούς, επιμένει να μη λαμβάνει μέτρα για τη μείωσή τους, αρνούμενη να φορολογήσει ουσιαστικά τις μεγάλες επιχειρήσεις και τη μεγάλη ακίνητη περιουσία.

Οι αντιστάσεις και οι αντιπροτάσεις στον «φόρο Ζουκμάν»

Φοροτεχνικοί και οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η επιβολή άμεσης φορολογίας στον πλούτο ίσως να μην είναι η πιο αποτελεσματική λύση. Ωστόσο, αντιπροτείνουν μέτρα όπως ο μεγαλύτερος έλεγχος των κεφαλαιακών κερδών, οι φόροι κληρονομιάς και η επιβολή «τελών εξόδου». Δηλαδή αυτοί που προσπαθούν να μεταφέρουν την περιουσία τους σε φορολογικούς παραδείσους.

Το ΔΝΤ υποστηρίζει ότι η φορολογική ανισότητα δεν αντιμετωπίζεται από την άμεση φορολόγηση, αλλά «η βελτίωση των φόρων εισοδήματος κεφαλαίου τείνει να είναι πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική».

Οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι οι άμεσοι φόροι επί των περιουσιακών στοιχείων συνήθως δημιουργούν μέτρια έσοδα. Και αυτό γιατί οι υπερπλούσιοι μπορούν εύκολα να προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Τα τοποθετούν σε επιχειρήσεις ή καταπιστεύματα, σε εξαιρούμενα φορολόγησης ή δύσκολα εκτιμώμενα αντικείμενα, όπως αντίκες. Και φυσικά σε φορολογικούς παραδείσους.

Η καλύτερη συμφωνία ανήκει στο κεφάλαιο

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, «η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των κερδών αποτελεί σημαντικό παράγοντα χαμηλών πραγματικών φορολογικών συντελεστών μεταξύ των ατόμων με υψηλή καθαρή αξία».

Από τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία ενάντια στον προϋπολογισμό λιτότητας

Συνεπώς, ένας φόρος στο εισόδημα που προέρχεται από κεφάλαιο, όπως μερίσματα και τα κεφαλαιακά κέρδη, επιβάλλεται στις πραγματικές αποδόσεις. Για τους οικονομολόγους εκεί υπάρχει πραγματικά μια ευκαιρία αλλαγής, με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα τα παραπάνω υπόκεινται γενικά σε χαμηλότερο φόρο από το εισόδημα από εργασία.

Επιπλέον, αν δεν φορολογηθεί το κεφάλαιο δεν θα πληγούν ούτε οι επενδύσεις, ούτε η αποταμίευση, ούτε η επιχειρηματικότητα.

Έκθεση των ΟΟΣΑ και ΔΝΤ επισημαίνει ότι εκεί βρίσκεται η απάντηση στη φορολογική ανισότητα.

Φόρος κληρονομιάς

Για τον ΟΟΣΑ, ο φόρος κληρονομιάς είναι δίκαιος και αποτελεσματικός. Διότι δεν αποθαρρύνει τους ανθρώπους από το να αποταμιεύουν για τα γηρατειά τους ή να φτιάξουν ένα σπίτι για τα παιδιά τους. Αρκεί ο φόρος να επιβάλλεται με δίκαιο τρόπο.

Επίσης, αν και οι περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες φορολογούν τον κληρονομημένο πλούτο, δεν αξιοποιούν πλήρως αυτό το εργαλείο. Οι περισσότερες δεν φορολογούν τα μη πραγματοποιηθέντα κεφαλαιακά κέρδη και παρέχουν γενναιόδωρες εκπτώσεις για επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία.

Στην Ιταλία, την Πολωνία και, μέχρι ένα όριο, στη Νότια Κορέα, οι κληρονόμοι δεν καταβάλλουν κανέναν φόρο για μια επιχείρηση που κληρονομούν. Στην Ιρλανδία, την Ισπανία και τη Γερμανία υπάρχουν πολύ υψηλές απαλλαγές.

Τα οφέλη από τη μείωση του χάσματος

Όσοι αντιτίθενται στη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, χρησιμοποιούν ως επιχείρημα ότι θα διώξει τους οικονομικά εύπορους σε άλλες χώρες. Ωστόσο, το Δίκτυο Φορολογικής Δικαιοσύνης, ομάδα ακτιβιστών υπέρ της φορολογικής δικαιοσύνης, επισημαίνει ότι όλοι θα ωφεληθούν αν μειωθεί το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών.

Όπως επισημαίνει ο Άλεξ Κόμπαμ, διευθύνων σύμβουλος του δικτύου, «ένα από τα πράγματα που υπονομεύουν τα κοινωνικά αποτελέσματα για όλους, συμπεριλαμβανομένων των πλουσιότερων, είναι η ανισότητα…».

Εξηγεί ότι οι υψηλές ανισότητες «υπονομεύουν την οικονομική ανάπτυξη. Υπονομεύουν το προσδόκιμο ζωής σε όλους τους τομείς».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Financial Times
Μήπως η Αμερική εισέρχεται σε μια νέα εποχή Μακαρθισμού;

Μήπως η Αμερική εισέρχεται σε μια νέα εποχή Μακαρθισμού;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

World
Τουρκία: Lockheed Martin και Boeing κοντά σε deal

Τουρκία: Lockheed Martin και Boeing κοντά σε deal

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;
Διεθνής Οικονομία 20.09.25

Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;

Τα social media προσφέρουν συνεχώς συμβουλές για κάθε τομέα της ζωής μας — από τη διατροφή και τη γυμναστική μέχρι τα ταξίδια και τη μόδα — και φυσικά, τα οικονομικά δεν αποτελούν εξαίρεση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χορός δισ. στον νέο πόλεμο του διαστήματος
Διεθνής Οικονομία 20.09.25

Χορός δισ. στον νέο πόλεμο του διαστήματος

Οι εταιρείες ελπίζουν ότι η στρατιωτική όρεξη για εμπορικές υπηρεσίες στο διάστημα θα αναζωογονήσει τις επιχειρήσεις, αλλά τα εμπόδια παραμένουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευρώπη: Η πρόκληση της εργασιακής κινητικότητας – Πώς συνδέεται με υψηλούς μισθούς και καινοτομία
Νέα έρευνα 20.09.25

Η πρόκληση της εργασιακής κινητικότητας στην Ευρώπη - Πώς συνδέεται με υψηλούς μισθούς και καινοτομία

Η διαφορετική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί στην Ευρώπη - Απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που έχουν παραγκωνιστεί - Τι δείχνει έρευνα για τη σημασία της εργασιακής κινητικότητας στην οικονομία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ευρωζώνη: Ο φτωχός Νότος συγκλίνει με τον πλούσιο Βορρά – Τι λένε οι οίκοι αξιολόγησης
Διεθνής Οικονομία 19.09.25

Τι λένε οι οίκοι αξιολόγησης για τις χώρες της ευρωζώνης - Ο φτωχός Νότος συγκλίνει με τον πλούσιο Βορρά

Οι οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν τις χώρες του Νότου την ώρα που στερούν βαθμίδες από το Νότο - Το κοινό χρέος και οι φωνές που εναντιώνονται

Τζούλη Καλημέρη
Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους προκειμένου να μειωθούν οι φόροι
Ευρωβαρόμετρο 19.09.25

Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους με αντάλλαγμα μείωση φόρων – Η θέση της Ελλάδας

Στις πέντε πρώτες χώρες η Ελλάδα, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο - Πώς αντιμετωπίζονται οι φόροι από τους πολίτες - Ο ρόλος της έλλειψης εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις για τη διαχείριση των δημόσιων πόρων

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Καναδάς και Μεξικό επιθυμούν «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» συμφωνία με τις ΗΠΑ
Τριμερής 19.09.25

Καναδάς και Μεξικό επιθυμούν «πιο δίκαιη» συμφωνία με τις ΗΠΑ

«Είμαστε πιο δυνατοί μαζί», δηλώνει ο πρωθυπουργός του Καναδά παρουσία της προέδρου του Μεξικού, καθώς και οι δυο επιθυμούν μια «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» τριμερή συμφωνιά με τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Οι κίνδυνοι από τη «γρήγορη μόδα»: Η φτήνια τρώει τον παρά και θέσεις εργασίας
Χάνονται θέσεις εργασίας 18.09.25

Οι κίνδυνοι από τη «γρήγορη μόδα»: Η φτήνια τρώει τον παρά και θέσεις εργασίας

Επείγοντα μέτρα για την προστασία της βιομηχανίας ένδυσης από τη γρήγορη μόδα ζητούν ευρωπαϊκές επαγγελματικές ομοσπονδίες. Διότι οι αγορές από πλατφόρμες όπως οι Shein και Temu είναι «πεταμένα λεφτά»

Σύνταξη
Η Ευρώπη αγνοεί τον Ντράγκι
Ελάχιστη πρόοδος 18.09.25

Η Ευρώπη αγνοεί τον Ντράγκι

Οι Βρυξέλλες έχουν υλοποιήσει μόλις το 11% των συστάσεων του πρώην προέδρου της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, με την ανταγωνιστικότητα να παραμένει ζητούμενο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Η έξαρση της ICE»: Χιλιάδες νέοι υπάλληλοι και νέα γραφεία για το κυνήγι μεταναστών των ΗΠΑ
ΗΠΑ 20.09.25

«Η έξαρση της ICE»: Χιλιάδες νέοι υπάλληλοι και νέα γραφεία για το κυνήγι μεταναστών

Οι αξιωματούχοι της ICE αναζητούν νέες εγκαταστάσεις για να υποστηρίξουν τα σχέδια πρόσληψης χιλιάδων νέων υπαλλήλων και δικηγόρων για θέματα απέλασης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι 2-1: Νίκη «ανάσα» για τους «διάβολους» (vid)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

Νίκη «βάλσαμο» για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Τσέλσι! (vid)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την αποβολή του Σάντσεθ στο 5' και πήρε σημαντική νίκη 2-1 επί της Τσέλσι, παρότι έμεινε και επίσης με 10 για ένα ημίχρονο λόγω αποβολής του Κασεμίρο.

Σύνταξη
Ο ηθοποιός Πέιτον Όσβαλτ μιλά για την τραυματική εμπειρία του να βλέπεις το «Nosferatu» σε ηλικία 5 ετών
«Καλές προθέσεις» 20.09.25

Ο ηθοποιός Πέιτον Όσβαλτ μιλά για την τραυματική εμπειρία του να βλέπεις το «Nosferatu» σε ηλικία 5 ετών

Mιλώντας στο ντοκιμαντέρ Chain Reactions, ο Πέιτον Όσβαλτ μίλησε για την συμμετοχή σε μια «ημέρα δραστηριοτήτων για παιδιά με αφορμή το Halloween» η οποία περιελάμβανε την προβολή του «Nosferatu».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολλανδία: Σοβαρά επεισόδια στην Χάγη ανάμεσα σε ακροδεξιούς χούλιγκαν και αστυνομία [Βίντεο]
Ακραία βία 20.09.25

Σοβαρά επεισόδια στην Χάγη ανάμεσα σε ακροδεξιούς χούλιγκαν και αστυνομία

Μια αντιμεταναστευτική διαδήλωση της ακροδεξιάς πήρε πολύ βίαιη τροπή με επιθέσεις σε πολίτες από ομάδες χούλιγκαν, καμένα οχήματα και άγνωστο αριθμό τραυματιών και συλλήψεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τι σημαίνει στ’ αλήθεια Antifa; Μπορεί ο Τραμπ να τους χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση»;
Κόσμος 20.09.25

Τι σημαίνει στ’ αλήθεια Antifa; Μπορεί ο Τραμπ να τους χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση»;

Η τελευταία ανακοίνωση του Τραμπ σχετικά με την Antifa USA έρχεται την ώρα που ο Τάιλερ Ρόμπινσον κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Ο πατέρας μου ήταν τρυφερός, όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι»
«Περήφανος» 20.09.25

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Ο πατέρας μου ήταν τρυφερός, όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι»

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης μίλησε για την τρυφερή σχέση που είχε με τον πατέρα του, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο σπουδαίος τραγουδιστής στα πρώτα του βήματα.

Σύνταξη
Γοργοπόταμος: Χώρος μνήμης ή τόπος για river party;
Ελλάδα 20.09.25

Γοργοπόταμος: Χώρος μνήμης ή τόπος για river party;

Θύελλα αντιδράσεων για το πάρτι που πραγματοποιήθηκε κάτω από τη γέφυρα του Γοργοποτάμου – Για αμαύρωση κάνουν λόγο ιστορικοί, για ανάδειξη του μνημείου μιλούν οι διοργανωτές

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Βίντεο – ντοκουμέντο από την πτώση του δέντρου στην πλατεία Αγ. Ειρήνης
Ελλάδα 20.09.25

Βίντεο – ντοκουμέντο από την πτώση του δέντρου στην πλατεία Αγ. Ειρήνης

Μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Στην πολυσύχναστη πλατεία Αγίας Ειρήνης ο κόσμος απολαμβάνει τον καφέ του, ενώ άλλοι ψωνίζουν στα μαγαζιά. Ξαφνικά όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε αποκλειστικά το MEGA, ένα τεράστιο δέντρο σπάει και καταπλακώνει θαμώνες μαγαζιού και περαστικούς. Δείτε το βίντεο: Επικράτησε πανικός Στο σημείο επικρατεί πανικός. Τα τραπεζοκαθίσματα παρασύρονται, […]

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Κηφισιά – Άρης 0-1: «Απόδραση» με Μισεουί στο 87′ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

3X3 με Χιμένεθ ο Άρης, νίκησε και την Κηφισιά (vid)

Του... πάει το Αγρίνιο του Άρη και ο Μανόλο Χιμένεθ. Μετά τη νίκη στο Κύπελλο επί του Παναιτωλικού, οι κίτρινοι νικούν στο ίδιο γήπεδο και την Κηφισιά με 1-0. Τρία στα τρία με τον Μανόλο Χιμένεθ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;
Διεθνής Οικονομία 20.09.25

Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;

Τα social media προσφέρουν συνεχώς συμβουλές για κάθε τομέα της ζωής μας — από τη διατροφή και τη γυμναστική μέχρι τα ταξίδια και τη μόδα — και φυσικά, τα οικονομικά δεν αποτελούν εξαίρεση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο