Κυρ. Μητσοτάκης: Μπροστά στην εξάντληση των κυβερνητικών επιχειρημάτων επιστρατεύει τον μπαμπούλα νέων μνημονίων

Σε θέση άμυνας εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον Αντ1 και τον Ν. Χατζηνικολάου, την οποία παραχώρησε με εμφανή στόχο να επιχειρήσει να αμβλύνει το γεγονός ότι οι εξαγγελίες του στη ΔΕΘ δεν έτυχαν, με βάση τις μετρήσεις, θερμής υποδοχής από τους πολίτες. Ωστόσο έδειξε ότι έχει εξαντλήσει όλα τα κυβερνητικά επιχειρήματα, περιοριζόμενος απλώς σε μια αναπαραγωγή τους, ενώ επιχείρησε και να δαιμονοποιήσει οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής από την αντιπολίτευση, επισείοντας την απειλή του δημοσιονομικού εκτροχιασμού και νέων μνημονίων, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει την εικόνα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική στη δική του πολιτική.

Την ίδια ώρα κατέστησε σαφή και την πίεση που αισθάνεται η κυβέρνηση, δείχνοντας ενόχληση και εκνευρισμό απέναντι σε ερωτήσεις, με φράσεις όπως «στο τέλος θα μιλάτε εσείς περισσότερο από εμένα». Κάτι που είχε συμβεί και στην προηγούμενη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ και την Σία Κοσιώνη.

«Οροφές δαπανών»

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις παροχές που εξήγγειλε στη Θεσσαλονίκη, θέλησε να πει ότι «η δική μας επιλογή ήταν να μειώσουμε τους φόρους για όλους, αλλά περισσότερο γι’ αυτούς που έχουν παιδιά και για τους νέους», υποστηρίζοντας ότι «αυτό θα ισοδυναμεί από τον Ιανουάριο -και καταλαβαίνω γιατί οι πολίτες μπορεί να μην το έχουν αντιληφθεί ακόμα πλήρως, διότι θα δουν την επίπτωση των μέτρων αυτών στη μισθοδοσία του Ιανουαρίου- με μία πραγματική αύξηση μισθού», ενώ από εκεί και πέρα κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «μπακαλίστικους λογαριασμούς», επικαλέστηκε τις «οροφές δαπανών», λέγοντας ότι «η χώρα κινείται οριακά σε αυτές», για να φτάσει να πει ότι ο ίδιος δεν θα επιτρέψει «κανέναν εκτροχιασμό στα δημόσια οικονομικά, που να μας επαναφέρει σε εποχές μνημονίων και επιτήρησης».

«Όχι» σε μείωση έμμεσων φόρων

Στο ίδιο πλαίσιο, επέμεινε στην άρνησή του για μείωση των έμμεσων φόρων, επικαλούμενος και εδώ τις «οροφές δαπανών από την Ε.Ε.», αμφισβητώντας «ότι θα περνούσε στην τελική τιμή» και χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, το επιχείρημα ότι η μείωση του ΦΠΑ είναι «οριζόντιο μέτρο γενικής στόχευσης» και «ωφελεί και τους φτωχούς και τους πλούσιους» και «τους τουρίστες», όταν βέβαια οι έμμεσοι φόροι είναι και οι πιο άδικοι, ακριβώς επειδή είναι οριζόντιο μέτρο και ίδιοι για όλους (πλούσιους και φτωχούς) ανεξάρτητα με την αγοραστική τους δύναμη και όταν επιβαρύνουν την τιμή ακόμα και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης, των απολύτως αναγκαίων δηλαδή για τη στοιχειώδη επιβίωση των χαμηλών στρωμάτων.

«Όχι» είπε εκ νέου ο Κυρ. Μητσοτάκης και σε 13ο μισθό, λέγοντας ότι «αυτός ο οποίος θέλει να δώσει τον 13ο μισθό θα πρέπει να μην δώσει τις φοροαπαλλαγές που δώσαμε», ενώ, αναφορικά με τα οικονομικά, δεν έλειψαν και οι αιχμές του πρωθυπουργού κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι «από «πατριωτικό φόρο» προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές».

Η στάση απέναντι σε Τσίπρα

Όταν ρωτήθηκε για το αν επιλέγει ως πολιτικό του αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς και για τα σενάρια για δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, ο Κυρ. Μητσοτάκης, θέλησε να μείνει στη νέα γραμμή που υιοθέτησε απέναντί του στη ΔΕΘ, όπου θέλησε να μαζέψει τις κυβερνητικές τοξικές επιθέσεις σε βάρος του, του προηγούμενου διαστήματος (που στο Μαξίμου έχουν αντιληφθεί ότι τους γυρίζουν μπούμερανγκ), και να εμφανιστεί ότι ρίχνει τους τόνους απέναντί του.

Το ίδιο έκανε και τώρα, επιχειρώντας να εμφανιστεί ότι το θέμα «δεν αφορά» τον ίδιο και ότι στον ίδιο «δεν πέφτει λόγος» και περιοριζόμενος να πει ότι ο κ. Τσίπρας «σήμερα είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ και δεν πρέπει να ρωτήσετε εμένα. Πρέπει να ρωτήσετε τους συντρόφους του», για να ρίξει εντέλει ένα «καρφί» σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας ότι «μπορεί να θυμίζει αθλητή που ‘καίγεται’ στο ζέσταμα».

Η τακτική του φλερτ στο ΠΑΣΟΚ

Την ίδια ώρα επανέφερε και την τακτική που εφάρμοσε στη ΔΕΘ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, του πολιτικού φλερτ και της προσπάθειας να εμφανιστεί ο ίδιος ότι κάνει ανοίγματα προς την πλευρά του κ. Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι τον «σέβεται» και τον «τιμά» ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Επιπλέον θέλησε να προσθέσει ότι «μπορεί να έγινε το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση από καραμπόλα, αλλά είναι θεσμικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης», για να τον χαρακτηρίσει, με βάση τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις, ως τον «σημαντικότερο αντίπαλό» του, για να πει ότι ο ίδιος προσπαθεί να ρίξει «κάποιες γέφυρες συνεννόησης σε ορισμένα ζητήματα στα οποία μπορούμε να βρούμε έναν κοινό βηματισμό».

Τακτική στην οποία ο Κυρ. Μητσοτάκης επιδόθηκε στη ΔΕΘ, με φωνές στο εσωτερικό της ΝΔ να την αποδίδουν στο γεγονός της μεγάλης απομάκρυνσης της κυβέρνησης από τον στόχο της αυτ0δυναμίας, την ώρα που κάποιοι εκτιμούν ότι με αυτόν τον τρόπο ο πρωθυπουργός επιχειρεί να ρίξει και την ευθύνη στο ΠΑΣΟΚ για τη μη επίτευξη σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας εφόσον μετά τις εκλογές η αυτοδυναμία γίνει και επισήμως παρελθόν.

Επιμονή στο αφήγημα για ΟΠΕΚΕΠΕ

Όσο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που εξακολουθεί να πλήττει την κυβέρνηση, ο Κυρ. Μητσοτάκης επέμεινε στο κυβερνητικό αφήγημα περί «διαχρονικών ευθυνών», λέγοντας ότι «θα κριθούμε για τις πράξεις μας, θα χρεωθούμε τις παραλείψεις μας», αλλά (αν και υποστήριξε ότι «αυτό δεν είναι άλλοθι») ότι το πρόβλημα «έρχεται από το βαθύ παρελθόν».

Επέμεινε επίσης στην απόφαση του να μπλοκάρει η κυβερνητική πλειοψηφία την ποινική διερεύνηση για τους δύο πρώην υπουργούς του Μ. Βορίδη και Λ. Αυγενάκη, λέγοντας ότι «δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Αυτό το ζήτημα απαντήθηκε στη Βουλή με τρόπο πολύ σαφή», ενώ προσπαθώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για το γεγονός ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι «γαλάζιο» και σαν να μην έχει δει το πανελλήνιο τη δράση των «Φραπέδων» και των «Χασάπηδων» της ΝΔ, υποστήριξε ότι «σε μια υπόθεση εκτεταμένης διαφθοράς, όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι προφανές ότι θα εμπλέκονται στελέχη και της Νέας Δημοκρατίας» και ότι «είμαστε το μεγαλύτερο κόμμα, 4 στους 10 Έλληνες ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές».

Επιπλέον ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «παντελώς ανυπόστατα» ότι το μέγαρο Μαξίμου γνώριζε πράγματα από τη δικογραφία, από τις νόμιμες επισυνδέσεις και ότι ειδοποιούσε τους βουλευτές, καλύπτοντας ουσιαστικά έτσι τον στενό του συνεργάτη Γιώργο Μυλωνάκη που έχει δεχτεί σχετικές κατηγορίες από την αντιπολίτευση.

«Γραμμή της κυβέρνησης»

Κάλυψη προσέφερε ο πρωθυπουργός και στον υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει «γραμμή Πλεύρη», υπάρχει γραμμή της Ελληνικής Κυβέρνησης στο μεταναστευτικό», επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η εφαρμογή της πιο ακραίας γραμμής στο Προσφυγικό είναι επιλογή του ίδιου του μεγάρου Μαξίμου.

Για τη Γάζα ο Κυρ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε «ανεπίτρεπτη» την ανθρωπιστική καταστροφή, αλλά δεν θέλησε να την αποκαλέσει «γενοκτονία», ενώ αρνητικός εμφανίστηκε σε ενδεχόμενες κυρώσεις από την Ε.Ε. στο Ισραήλ, λέγοντας ότι «δεν είμαι σίγουρος ότι μία αναστολή αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί συνολικά τα συμφέροντα της Ευρώπης και της πατρίδας μας».

«Πολιτική Κουζίνα»

Τέλος, ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε για το σενάριο, στην περίπτωση μη επίτευξης αυτοδυναμίας, σχηματισμού συγκυβέρνησης της ΝΔ με άλλο κόμμα με πρωθυπουργό τρίτο πρόσωπο και όχι τον ίδιο. Ο Κυρ. Μητσοτάκης απάντησε ότι «πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες», κάνοντας λόγο για «ενδιαφέροντα σενάρια επιστημονικής φαντασίας» και μιλώντας εκ νέου για «’πολιτική κουζίνα’, στην οποία όλοι μας με τον τρόπο μας συμμετέχουμε, χίλιοι άνθρωποι πέριξ της πλατείας Κολωνακίου που συζητούν διάφορα σενάρια», για να πει πως δεν νομίζει «ότι αυτά τα σενάρια ακουμπούν την κοινωνία». Προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να ξορκίσει τα σενάρια αυτά.