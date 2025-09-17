«Ξαναζεσταμένο φαγητό» από Μητσοτάκη για να πείσει – Στενό μαρκάρισμα σε ΠΑΣΟΚ

Την πρώτη συνέντευξή του (ANT1) , μετά την 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με τις δημοσκοπήσεις να μην αποτυπώνουν αντιστροφή του αρνητικού κλίματος για την κυβέρνηση ο πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να βγει μπροστά (ANT1), επαναλαμβάνοντας το «πακέτο Θεσσαλονίκης» μήπως και καταφέρει να πείσει.

Με τα σύννεφα πάνω από το Μαξίμου να δείχνουν βροχή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να μην κρατήσει ομπρέλα

Η πρώτη ερώτηση που κλήθηκε να απαντήσει αφορούσε την ακρίβεια με τον πρωθυπουργό να λέει πως δεν κρύφτηκε στη ΔΕΘ όπως του καταλογίζει η αντιπολίτευση. «Έγινε ακριβώς το αντίθετο. Επεσήμανα μετ’ επιτάσεως πως το σημαντικότερο πρόβλημα είναι το κόστος ζωής. Κάνουμε μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που στοχεύει στην αύξηση των εισοδημάτων», είπε.

Παρέπεμψε στην ανακούφιση των νοικοκυριών από το νέο έτος. «Από τον Ιανουάριο ο κόσμος θα καταλάβει την αύξηση στους μισθούς του» ανέφερε και επανέλαβε: «Ενισχύουμε κυρίως τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά».

Φορολογικές απαλλαγές

Υπερασπίστηκε τα «ματωμένα πλεονάσματα», όπως του ονομάζει η αντιπολίτευση και επέμεινε σε αυτό που ονομάστηκε «μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση». Μία π«ολύ γενναία, μόνιμη, αλλά ταυτόχρονα και στοχευμένη αύξηση των πραγματικών μισθών», όπως είπε. Απέρριψε επίσης εκ νέου τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα.

Για την φορολόγηση των πλουσίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως προτιμά «από τον πατριωτικό φόρο, τις πατριωτικές φορολογικές απαλλαγές», με αιχμές για την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα. Υποστήριξε πως δεν βρίσκεται «εκτός κοινωνίας» ότι «γνωρίζει τα προβλήματα» και επανέλαβε τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνησή του για να αντιμετωπιστεί η κοινωνική δυσαρέσκεια.

Ακρίβεια, στεγαστική κρίση, βραχυχρόνιες μισθώσεις, 13ος μισθός, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης. Όσον αφορά τον 13ο μισθό απέκλεισε εκ νέου τη χορήγησή του. Για να δώσουμε 13ο μισθό, θα πρέπει να μην δώσουμε τις φοροαπαλλαγές», είπε.

Για την ενεργειακή πολιτική και την πιθανότητα νέων αυξήσεων αρκέστηκε να πει «θα το δούμε αυτό».

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είπε πως είναι «σύνθετο και πολυδαίδαλο πρόβλημα» που η κυβέρνησή του «δεν κατάφερε να βάλει σε τάξη τα πράγματα». Συνέχισε λέγοντας «υπάρχουν ζητήματα που έχει πάει καλά η κυβέρνηση και κάποια που δεν έχουν πάει καλά. Στο θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ δεν τα πήγαμε καλά». Μίλησε για διαχρονική υπόθεση «εκτεταμένης διαφθοράς» που «είναι προφανές ότι θα εμπλέκονται στελέχη και της Νέας Δημοκρατίας». Ο ΟΠΕΚΕΠΕ «σίγουρα μας χρεώνεται, δεν μας πιστώνεται. Και θα μπει και αυτό στο ζύγι της κρίσης των Ελλήνων πολιτών», συμπλήρωσε. Αρνήθηκε πως το Μαξίμου γνώριζε πράγματα από τη δικογραφία, από τις νόμιμες επισυνδέσεις, ότι ειδοποιούσε τους βουλευτές λέγοντας πως «αυτά είναι παντελώς ανυπόστατα».

Όσο για την πολιτεύτρια με την Ferrari και την Porsche σημείωσε πως «έχει διαγραφεί αυτή από τη Νέα Δημοκρατία».

Το μεταναστευτικό

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε πως «είμαστε 30% κάτω σε σχέση με πέρυσι, στο σύνολο των μεταναστευτικών ροών» και έκανε γνωστό πως δεν έχει παρθεί ακόμα απόφαση για παράταση της αναστολής ασύλου. «Θα το αξιολογήσουμε τον Οκτώβριο», είπε. Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια είπε πως «η Ελλάδα παίρνει πολλά χρήματα από την Ευρώπη, με συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Πρέπει να πάρει περισσότερα και τα έχουμε διεκδικήσει, γιατί είμαστε στην πρώτη γραμμή των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Συμμαχία Chevron – HELLENiQ

«Εθνική επιτυχία» τα πανιά για τα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου που ανοίγει η Chevron, ανέφερε ο πρωθυπουργός. «Το γεγονός ότι ένας μεγάλος αμερικανικός, η δεύτερη μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, έρχεται νότια της Κρήτης, εκδηλώνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της και ουσιαστικά πιστοποιεί στην πράξη ότι εμείς ασκούμε κυριαρχικά δικαιώματα σε αυτά τα θαλάσσια οικόπεδα τα οποία έχουμε προκηρύξει», ήταν τα λόγια του.

Ελλάδα – Τουρκία

«Η Ελλάδα δεν επαναπαύθηκε στα ήρεμα νερά», ανέφερε ο πρωθυπουργός ενώ για το έργο διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, εκτίμησε ότι θα γίνει. Σημείωσε πως «η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε προφανώς ζητήματα «γκρίζων ζωνών», ούτε ζητήματα κυριαρχίας. Όσο τα ζητήματα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, τόσο γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η επίλυση της μεγάλης μας διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας».

Για τη Γάζα

«Αυτό που γίνεται στη Γάζα είναι ανεπίτρεπτο» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρνούμενος να υποστηρίξει τον όρο «γενοκτονία». «Κινδυνεύει το Ισραήλ να απομακρύνει συμμάχους και φίλους», είπε και έκανε δημόσια έκκληση «να σταματήσει η επιχείρηση στη Γάζα. Να σταματήσουν οι επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη».

Έχουμε δρόμο για τις εκλογές

Έκρινε πως «υπάρχει φυσιολογική φθορά» στην κυβέρνηση καθώς «είμαστε στον 7ο χρόνο» στο τιμόνι της χώρας. Όμως, παρατήρησε πως «η Νέα Δημοκρατία έχει υπερδιπλάσια ποσοστά από το ΠΑΣΟΚ».

Κράτησε μικρό καλάθι για το πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό μετά από 18 μήνες που θα γίνουν εκλογές. Επανέλαβε πως δεν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο εν κινήσει».

Για τον Ανδρέα Λοβέρδο

Είπε πως «η Νέα Δημοκρατία είναι ένα ανοιχτό κόμμα» που είναι «κοντά στις αρχές του ιδρυτή της» και εμφανίστηκε χαρούμενος για τη συμπόρευση που αποφάσισε ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Τσίπρας – Ανδρουλάκης

Έθεσε ως σημαντικότερο αντίπαλό του τον Νίκο Ανδρουλάκη που «σέβεται και τιμά». Διαπίστωσε μάλιστα πως στο ΠΑΣΟΚ μπορεί να ρίξει «γέφυρες συνεννόησης» καθώς

«υπάρχει ένας στοιχειώδης κώδικας επικοινωνίας».

Για τον Αλέξη Τσίπρα απέφυγε να τοποθετεί λέγοντας πως «σήμερα είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ» και πως δεν του πέφτει λόγος αν θα κάνει κόμμα. Έριξε όμως το καρφί του λέγοντας: «Εμένα μου μοιάζει για αθλητής που καίγεται στο ζέσταμα».