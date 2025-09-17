ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του

Για έναν πρωθυπουργό, «μακριά από τα κοινωνικά προβλήματα, γεμάτο αλαζονεία», κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας όσα είπε στην πρώτη τηλεοπτική του συνέντευξη μετά την 89η ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, δήλωσε πως ο πρωθυπουργός, «στην αποψινή του συνέντευξη» στον ΑΝΤ1, «επιβεβαίωσε πόσο μακριά είναι από τα προβλήματα της κοινωνίας. Χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του».

Παράλληλα, επισήμανε πως ο κ. Μητσοτάκης «ομολόγησε την καθήλωση του πραγματικού μισθού και του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών».

«Οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος»

«’Δεν μου αρέσει να αλλάζω τους κανόνες του παιχνιδιού στη φορολογία’, ανέφερε ο πρωθυπουργός που, με κρυφή ατζέντα φόρων το 2023, θέσπισε την τεκμαρτή φορολόγηση και επιβάρυνε εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς, προσθέτοντας ότι «δήλωσε με θράσος πως η μείωση του ΦΠΑ ευνοεί και τους φτωχούς και τους πλούσιους, σαν να μην είναι αυτός που εξαίρεσε από τις φοροελαφρύνσεις όσους δηλώνουν έως 10.000 ευρώ», ενώ υπογράμμισε πως «αρνήθηκε, υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών, τις υπερβάσεις των στόχων για το πλεόνασμα, προσπαθώντας σκοπίμως να δημιουργήσει συσκότιση αναφερόμενος στην οροφή δαπανών».

«Έχει, δε, την ψευδαίσθηση ότι, μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με όρους διαχρονικής παθογένειας, ο ελληνικός λαός θα ξεχάσει το πάρτι διασπάθισης κοινοτικών πόρων που οργάνωσαν και πρωταγωνίστησαν τα στελέχη του», τόνισε.

Παράλληλα, ανέφερε πως «τη στιγμή που ισοπεδώνεται η Λωρίδα της Γάζας και ο ΟΗΕ κάνει λόγο επσήμως για γενοκτονία, ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε με τον Νετανιάχου», καταλήγοντας ότι «όσο περισσότερο μένουν στη διακυβέρνηση της χώρας, κάνουν ζημιά. Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν έχουν άλλο χρόνο για χάσιμο. Οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος».