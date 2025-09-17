Τσουκαλάς: Η ΝΔ, που έδινε μέτρα για τα ελλείμματα γραμμένα σε χαρτοπετσέτες, κάνει κριτική στο ΠΑΣΟΚ για κοστολόγηση

«Ο κόσμος του κέντρου θέλει μετριοπάθεια, ανάπτυξη, διαφάνεια, ισχυρούς θεσμούς, λύσεις για τη μεσαία τάξη, μεταρρυθμίσεις. Αυτά που είπε δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ και που υπονομεύει με την πολιτική της η Νέα Δημοκρατία», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Κληθείς να σχολιάσει την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Τσουκαλάς τη χαρακτήρισε αναμενόμενη, καθώς «και με τον λόγο και με την πρακτική του», όπως είπε, «είχε στηρίξει όλες τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης σε επίπεδο κοινοβουλίου, όπως τη fast track παραπομπή Τριαντόπουλου απέναντι στο Σύνταγμα και την απόσυρση βουλευτών στην ψηφοφορία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεπώς, δεν απευθύνεται στους κεντρώους ψηφοφόρους», επισήμανε μιλώντας στο Action24, υπενθυμίζοντας, μάλιστα, ότι ο κ. Λοβέρδος, το 2024, δήλωνε πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι κυβέρνηση των καρτέλ».

Απαντώντας στις κυβερνητικές αντιδράσεις για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε χαρακτηριστικά ότι «μας κάνει κριτική για την κοστολόγηση το κόμμα που έδινε τα μέτρα για τα ελλείμματα γραμμένα σε χαρτοπετσέτες».

Επανέλαβε ότι το κυβερνητικό σχέδιο της Χαριλάου Τρικούπη δίνει στον ελληνικό λαό δύο επιλογές, «μεταξύ της ασκούμενης πολιτικής χωρίς σχέδιο και με μέτρα αποσπασματικά που λαμβάνονται με το άγχος των δημοσκοπήσεων, και ενός προγράμματος ριζικής μεταρρύθμισης του κράτους και του παραγωγικού μοντέλου σαν αυτό που εξήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης».

«Τη ΝΔ την τρολάρει η ίδια η πραγματικότητα»

Απευθυνόμενος στον βουλευτή της ΝΔ, Βασίλη Οικονόμου, που συμμετείχε στο πάνελ της εκπομπής, ο Κώστας Τσουκαλάς ζήτησε να του θυμίσει, «το 2018, ο κ. Μητσοτάκης, το πρόγραμμά του πόσο το κοστολόγησε στη ΔΕΘ;».

Όσο για τον ρυθμό ανάπτυξης που θα έχουμε το 2027 βάσει του μεσοπρόθεσμου, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε πως «είναι στο 1,5. Με εμάς θα έχει 2,5. Αυτοτρολάρεται ο κ. Οικονόμου. Μας κάνει μάθημα, ενώ δεν γνωρίζει τι λέει η κυβέρνησή του. Εμείς τα νούμερα τα ξέρουμε, όμως. Και τα νούμερα λένε ότι το 2015, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης ήταν 69% και σήμερα είναι 70%. Συγχαρητήρια! Τα κατάφεραν! Μία δεκαετία μετά τα μνημόνια, μόνο μία μονάδα. Τους τρολάρει η ίδια η πραγματικότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση περιλάμβανε και ζητήματα θεσμών, με τον κ. Τσουκαλά να υπογραμμίζει ότι «όπως είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποιεί το άρθρο 86, το οποίο λέει ότι θα αλλάξει, για να κρυφτεί πίσω από αυτό και να αθωώσει Καραμανλή, Βορίδη, Αυγενάκη», ενώ απευθυνόμενος στον κ. Οικονόμου, διερωτήθηκε: «Την απόφαση του ΣτΕ ότι πρέπει να ενημερωθεί ο Ανδρουλάκης για την παρακολούθησή του, την ξέρετε; Σας ρωτάω, σαν κεντρώο και σαν νομικό, το να μην εφαρμόζεται η δικαστική απόφαση πώς σας φαίνεται; Έχετε καταπιεί τη μιλιά σας;».

«Πολιτική αλλαγή χωρίς τη ΝΔ στην αντιπολίτευση, δεν υπάρχει»

Σχετικά με το στόχο του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος σημείωσε ότι «ο εκλογικός νόμος δίνει το μπόνους μόνο στο πρώτο κόμμα και δεν το δίνει σε εκλογικό συνασπισμό. Άρα, πολιτική αλλαγή χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, δεν υπάρχει. Επομένως, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο».

«Βλέπουμε κόμματα που, μέχρι πριν μερικά χρόνια δεν υπήρχαν καν, να κυβερνούν στην Ευρώπη. Η πολιτική είναι κατ’ εξοχήν το πεδίο των ανατροπών. Και η ανατροπή είναι εφικτή. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία δεν θέλει τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, αυτό το ισχυρό ρεύμα απαλλαγής να γίνει θετικό μήνυμα και ρεύμα αλλαγής. Υπάρχει πρόγραμμα, σχέδιο και παράταξη για να το κάνει πράξη», σημείωσε καταληκτικά ο Κώστας Τσουκαλάς.