Πολιτική αντιπαράθεση στον απόηχο της ΔΕΘ – Η «σύγκρουση» κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ

Τη μετωπική σύγκρουση με το ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως επιλέγει η κυβέρνηση στον απόηχο της ΔΕΘ, με το Μαξίμου να επιστρέφει στα περί «λεφτόδεντρων» και «πράσινου ΣΥΡΙΖΑ» κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη για «εξαγγελίες χωρίς σαφή κοστολόγηση» και «προγράμματα που γράφτηκαν στο πόδι».

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA όπου, ο βουλευτής της ΝΔ, Χάρης Θεοχάρης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης διασταυρώσαν τα ξίφη τους.

Μάντζος: Το ΠΑΣΟΚ προβάλει ως μια αξιόπιστη κυβερνητική επιλογή

«Το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στη ΔΕΘ στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά από πολλά χρόνια. Προχθές στην ομιλία και χθες στην συνέντευξη Τύπου οι απαντήσεις του προέδρου ήταν πραγματικά πολύ λεπτομερείς σε όλα τα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που του υποβλήθηκαν. Σε αυτές τις μέρες στην Θεσσαλονίκη αποδείχθηκε σε όλους τους Έλληνες πολίτες ότι η χώρα μας με το ΠΑΣΟΚ δεν έχει μόνο μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση, έχει μία επιλογή για την αξιόπιστη επόμενη κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ προβάλλει από το Σάββατο και μετά ως μία αξιόπιστη κυβερνητική επιλογή με ένα πρόγραμμα που έχει αρχή, μέση και τέλος, έχει όραμα και την αντίστοιχη τεκμηρίωση», είπε ο βουλευτής του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος

«Δεν είναι παροχολογία, οι πυλώνες αφορούν στο πώς θα κυβερνηθεί η χώρα το επόμενο διάστημα. Πώς θα έχουμε ένα κράτος λειτουργικό, σύγχρονο και αποτελεσματικό, πώς θα φτιάξουμε ένα αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο θα παράγει όχι για τους ξένους αλλά για την πατρίδα μας, πώς δεν θα νοικιάζουμε την χώρα μας σε ξένους ιδιοκτήτες και θα προστατεύουμε τα ακίνητά μας και την οικονομία μας από τον αφελληνισμό, πώς θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, πώς θα αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό κτλ», πρόσθεσε.

«Πάμε στις επιμέρους εξαγγελίες: ο 13ος μισθός δεν είναι μια παροχή για να χαϊδέψουμε τα αυτιά κάποιων. Είναι ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης, να επιστρέψουμε κάτι σε αυτούς που έβαλαν πλάτη στην μεγάλη κρίση για να βγούμε από τα μνημόνια. Και δεύτερον, ένα κίνητρο για να αποκτήσουμε ξανά έναν δημόσιο τομέα με στελέχη αξιώσεων και προσόντων τα οποία θα υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. 13ος μισθός λοιπόν. Επιμένουμε σε αυτό. Επιμένουμε στην ανάγκη να επανέλθει το ΕΚΑΣ για συνταξιούχους που το στερήθηκαν το 2016 με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και λειτουργούσε από το 1996. Μιλήσαμε για την κλιμακωτή αναπροσαρμογή της εισφοράς αλληλεγγύης. Είμαστε ακόμη πιο συνετοί από τον κ. Μητσοτάκη που διαφημίζει παροχές με βάση τις δημοσκοπικές προγνώσεις για την κυβέρνησή του», συνέχισε ο κ. Μάντζος.

Θεοχάρης: Λανθασμένα τα μέτρα του ΠΑΣΟΚ

Από την πλευρά της ΝΔ, ο κ. Θεοχάρης ανέφερε: «Τα μέτρα του ΠΑΣΟΚ είναι λανθασμένα. Μίλησε ο κ. Μάντζος για αφελληνισμό της οικονομίας. Η οικονομία σε ένα σύστημα παγκόσμιο που έχουμε εισαγωγές – εξαγωγές, είναι θελκτική. Η πρώτη χώρα που προσελκύει αυτές τις επενδύσεις είναι οι ΗΠΑ. Συνεπώς εάν αυτό για το ΠΑΣΟΚ είναι λάθος, τότε είναι λανθασμένη η οπτική που το ΠΑΣΟΚ βλέπει τα πράγματα. Δεύτερον, εάν ο κ. Ανδρουλάκης είχε περίπτερο, θα έδινε φέτος 15% αύξηση στους υπαλλήλους του; όχι για το δημόσιο όλο, γιατί ο 13ος μισθός είναι 15% αύξηση. Πώς θα το δώσει σε βάθος 4ετίας; Ο 13ος μισθός θα πρέπει να δοθεί όλος. Ο 13ος μισθός με τις αυξήσεις που έχει δώσει η ΝΔ από τότε που ξεκίνησαν να δίδονται αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους, έχει ήδη δοθεί. Αυτό εννοεί το ΠΑΣΟΚ. Από τις αυξήσεις σταδιακά έχει δοθεί ο 13ος μισθός».

Για την μείωση του ΦΠΑ ο κ. Θεοχάρης είπε: «Είναι 1,76 δις. να δοθούν όλα. Να μην δοθεί τίποτα σε νησιά, ενστόλους, διπλωματικούς υπαλλήλους, νέους κτλ., έκατσα και το υπολόγισα. Τα χρήματα που θα πήγαιναν στους πολίτες με χαμηλό εισόδημα είναι 17,5 ευρώ τον χρόνο. Τόσο θα έδινε το ΠΑΣΟΚ με την μείωση του ΦΠΑ. Δεν έχει σημασία ποια προϊόντα είναι αυτά. Έχεις 1,76 δις να δώσεις για να μοιραστούν στην κατανάλωση, θα πάνε 17,5 ευρώ στη χαμηλή, 32 ευρώ στη μεσαία τάξη».

Κόκαλης: Παρουσιάσαμε ότι υπάρχει ένας διαφορετικός δρόμος

Ο κ. Κόκκαλης με την σειρά του υποστήριξε: «Το μείγμα πολιτικής έχει δοθεί το σωστό, και είναι αυτό που παρουσίασε ο Σωκράτης Φάμελλος. Ότι υπάρχει ένας διαφορετικός δρόμος. Είναι λογικό και εύλογο το ερώτημα «που θα βρείτε τα χτήματα για 13ο μισθό ή σύνταξη». Εμείς λέμε, με μειωμένα πλεονάσματα, φορολόγηση των υπερκερδών. Έχουν φορολογηθεί πράγματι οι μεγάλες εταιρείες ενέργειας και καυσίμων; Έχετε σκεφτεί ότι με αυτά τα χρήματα από τα υπερκέρδη θα μπορούσε να δοθεί η 13η σύνταξη ή για τον 13ο μισθό; Έχετε καταλάβει ότι στην αγορά υπάρχουν εναρμονισμένες πρακτικές και καρτέλ; Υπάρχουν παρεμβάσεις για το «από το χωράφι στο ράφι»; Έχουμε φτιάξει ολόκληρη πρόταση νόμου με όλη τη διαδρομή από το χωράφι στο ράφι, κάτι πάει να κάνει ο κ. Θεοδωρικάκος και λέει ότι θα αναγράφει τιμή βιομηχανική και τιμή λιανική. Το ζητούμενο είναι να γράφεις και τιμή παραγωγού.».

Για τα σενάρια δημιουργίας κόμματος από τον κ. Τσίπρα: «Δεν νομίζω ότι ο κ. Φάμελλος τα έχει βάλει με τον κ. Τσίπρα. Λίγο υπομονή και θα ξεκαθαρίσει το θέμα, δεν νομίζω ότι θα γίνει διάσταση. Για το εάν θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας μόνο ο ίδιος θα το πει. Δεν θα υπάρξει διάσπαση», ανέφερε ο κ. Κόκκαλης.