newspaper
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πολιτική αντιπαράθεση στον απόηχο της ΔΕΘ – Η «σύγκρουση» κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:18

Πολιτική αντιπαράθεση στον απόηχο της ΔΕΘ – Η «σύγκρουση» κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ

Ο βουλευτής της ΝΔ, Χάρης Θεοχάρης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης διασταυρώσαν τα ξίφη τους στον απόηχο της ΔΕΘ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Spotlight

Τη μετωπική σύγκρουση με το ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως επιλέγει η κυβέρνηση στον απόηχο της ΔΕΘ, με το Μαξίμου να επιστρέφει στα περί «λεφτόδεντρων» και «πράσινου ΣΥΡΙΖΑ» κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη για «εξαγγελίες χωρίς σαφή κοστολόγηση» και «προγράμματα που γράφτηκαν στο πόδι».

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA όπου, ο βουλευτής της ΝΔ, Χάρης Θεοχάρης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης διασταυρώσαν τα ξίφη τους.

Μάντζος: Το ΠΑΣΟΚ προβάλει ως μια αξιόπιστη κυβερνητική επιλογή

«Το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στη ΔΕΘ στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά από πολλά χρόνια. Προχθές στην ομιλία και χθες στην συνέντευξη Τύπου οι απαντήσεις του προέδρου ήταν πραγματικά πολύ λεπτομερείς σε όλα τα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που του υποβλήθηκαν. Σε αυτές τις μέρες στην Θεσσαλονίκη αποδείχθηκε σε όλους τους Έλληνες πολίτες ότι η χώρα μας με το ΠΑΣΟΚ δεν έχει μόνο μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση, έχει μία επιλογή για την αξιόπιστη επόμενη κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ προβάλλει από το Σάββατο και μετά ως μία αξιόπιστη κυβερνητική επιλογή με ένα πρόγραμμα που έχει αρχή, μέση και τέλος, έχει όραμα και την αντίστοιχη τεκμηρίωση», είπε ο βουλευτής του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος

«Δεν είναι παροχολογία, οι πυλώνες αφορούν στο πώς θα κυβερνηθεί η χώρα το επόμενο διάστημα. Πώς θα έχουμε ένα κράτος λειτουργικό, σύγχρονο και αποτελεσματικό, πώς θα φτιάξουμε ένα αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο θα παράγει όχι για τους ξένους αλλά για την πατρίδα μας, πώς δεν θα νοικιάζουμε την χώρα μας σε ξένους ιδιοκτήτες και θα προστατεύουμε τα ακίνητά μας και την οικονομία μας από τον αφελληνισμό, πώς θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, πώς θα αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό κτλ», πρόσθεσε.

«Πάμε στις επιμέρους εξαγγελίες: ο 13ος μισθός δεν είναι μια παροχή για να χαϊδέψουμε τα αυτιά κάποιων. Είναι ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης, να επιστρέψουμε κάτι σε αυτούς που έβαλαν πλάτη στην μεγάλη κρίση για να βγούμε από τα μνημόνια. Και δεύτερον, ένα κίνητρο για να αποκτήσουμε ξανά έναν δημόσιο τομέα με στελέχη αξιώσεων και προσόντων τα οποία θα υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. 13ος μισθός λοιπόν. Επιμένουμε σε αυτό. Επιμένουμε στην ανάγκη να επανέλθει το ΕΚΑΣ για συνταξιούχους που το στερήθηκαν το 2016 με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και λειτουργούσε από το 1996. Μιλήσαμε για την κλιμακωτή αναπροσαρμογή της εισφοράς αλληλεγγύης. Είμαστε ακόμη πιο συνετοί από τον κ. Μητσοτάκη που διαφημίζει παροχές με βάση τις δημοσκοπικές προγνώσεις για την κυβέρνησή του», συνέχισε ο κ. Μάντζος.

Θεοχάρης: Λανθασμένα τα μέτρα του ΠΑΣΟΚ

Από την πλευρά της ΝΔ, ο κ. Θεοχάρης ανέφερε: «Τα μέτρα του ΠΑΣΟΚ είναι λανθασμένα. Μίλησε ο κ. Μάντζος για αφελληνισμό της οικονομίας. Η οικονομία σε ένα σύστημα παγκόσμιο που έχουμε εισαγωγές – εξαγωγές, είναι θελκτική. Η πρώτη χώρα που προσελκύει αυτές τις επενδύσεις είναι οι ΗΠΑ. Συνεπώς εάν αυτό για το ΠΑΣΟΚ είναι λάθος, τότε είναι λανθασμένη η οπτική που το ΠΑΣΟΚ βλέπει τα πράγματα. Δεύτερον, εάν ο κ. Ανδρουλάκης είχε περίπτερο, θα έδινε φέτος 15% αύξηση στους υπαλλήλους του; όχι για το δημόσιο όλο, γιατί ο 13ος μισθός είναι 15% αύξηση. Πώς θα το δώσει σε βάθος 4ετίας; Ο 13ος μισθός θα πρέπει να δοθεί όλος. Ο 13ος μισθός με τις αυξήσεις που έχει δώσει η ΝΔ από τότε που ξεκίνησαν να δίδονται αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους, έχει ήδη δοθεί. Αυτό εννοεί το ΠΑΣΟΚ. Από τις αυξήσεις σταδιακά έχει δοθεί ο 13ος μισθός».

Για την μείωση του ΦΠΑ ο κ. Θεοχάρης είπε: «Είναι 1,76 δις. να δοθούν όλα. Να μην δοθεί τίποτα σε νησιά, ενστόλους, διπλωματικούς υπαλλήλους, νέους κτλ., έκατσα και το υπολόγισα. Τα χρήματα που θα πήγαιναν στους πολίτες με χαμηλό εισόδημα είναι 17,5 ευρώ τον χρόνο. Τόσο θα έδινε το ΠΑΣΟΚ με την μείωση του ΦΠΑ. Δεν έχει σημασία ποια προϊόντα είναι αυτά. Έχεις 1,76 δις να δώσεις για να μοιραστούν στην κατανάλωση, θα πάνε 17,5 ευρώ στη χαμηλή, 32 ευρώ στη μεσαία τάξη».

Κόκαλης: Παρουσιάσαμε ότι υπάρχει ένας διαφορετικός δρόμος

Ο κ. Κόκκαλης με την σειρά του υποστήριξε: «Το μείγμα πολιτικής  έχει δοθεί το σωστό, και είναι αυτό που παρουσίασε ο Σωκράτης Φάμελλος. Ότι υπάρχει ένας διαφορετικός δρόμος. Είναι λογικό και εύλογο το ερώτημα «που θα βρείτε τα χτήματα για 13ο μισθό ή σύνταξη». Εμείς λέμε, με μειωμένα πλεονάσματα, φορολόγηση των υπερκερδών. Έχουν φορολογηθεί πράγματι οι μεγάλες εταιρείες ενέργειας και καυσίμων; Έχετε σκεφτεί ότι με αυτά τα χρήματα από τα υπερκέρδη θα μπορούσε να δοθεί η 13η σύνταξη ή για τον 13ο μισθό; Έχετε καταλάβει ότι στην αγορά υπάρχουν εναρμονισμένες πρακτικές και καρτέλ; Υπάρχουν παρεμβάσεις για το «από το χωράφι στο ράφι»; Έχουμε φτιάξει ολόκληρη πρόταση νόμου με όλη τη διαδρομή από το χωράφι στο ράφι, κάτι πάει να κάνει ο κ. Θεοδωρικάκος και λέει ότι θα αναγράφει τιμή βιομηχανική και τιμή λιανική. Το ζητούμενο είναι να γράφεις και τιμή παραγωγού.».

Για τα σενάρια δημιουργίας κόμματος από τον κ. Τσίπρα: «Δεν νομίζω ότι ο κ. Φάμελλος τα έχει βάλει με τον κ. Τσίπρα. Λίγο υπομονή και θα ξεκαθαρίσει το θέμα, δεν νομίζω ότι θα γίνει διάσταση. Για το εάν θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας μόνο ο ίδιος θα το πει. Δεν θα υπάρξει διάσπαση», ανέφερε ο κ. Κόκκαλης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Γιατί δεν φοβούνται (πια) τις γεωπολιτικές κρίσεις

Αγορές: Γιατί δεν φοβούνται (πια) τις γεωπολιτικές κρίσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Economy
Προϋπολογισμός: Υπέρβαση 2,119 δισ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα στο οκτάμηνο

Προϋπολογισμός: Υπέρβαση 2,119 δισ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα στο οκτάμηνο

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης
Κοινές δηλώσεις με Κόστα 15.09.25

Μητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντόνιο Κόστα έκαναν κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους - Και οι δύο αναφέρθηκαν στην πρόσφατη εισβολή των drones στην Πολωνία

Σύνταξη
Τσίπρας: Το σχόλιο για την ισραηλινή επιδρομή στο σπίτι του βραβευμένου παλαιστίνιου σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Αγνοείται ο Παλαιστίνιος σκηνοθέτης που βραβεύτηκε από το Ινστιτούτο Τσίπρα - «Μας ντροπιάζει η στάση του κ. Μητσοτάκη»

Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το σπίτι του παλαιστίνιου, βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα - Τι σημειώνει ο Τσίπρας

Σύνταξη
Στο Λονδίνο ο Κικίλιας – Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week
Επικαιρότητα 15.09.25

Στο Λονδίνο ο Κικίλιας – Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο σήμερα 15 και αύριο16 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της "London Shipping Week".

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής – πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών
Πρεμιέρα 15.09.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής – πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών

Στις 12:00 κάνει πρεμιέρα η εξεταστική επιτροπή - πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών που θα διερευνήσει την υπόθεση από... την ίδρυση του ΟΠΕΚΕΠΕ 1998 έως και σήμερα

Σύνταξη
Τα πολιτικά μηνύματα της εκδήλωσης Στυλιανίδη στη Ρηγίλλης
Παρασκήνιο 15.09.25

Τα πολιτικά μηνύματα της εκδήλωσης Στυλιανίδη στη Ρηγίλλης

Οι προσκλήσεις στον νυν και όλους τους πρώην πρωθυπουργούς, τους πολιτικούς αρχηγούς και τους βουλευτές. Ο τόπος της εκδήλωσης, καθώς και οι φορείς που έχουν ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση, με προέδρους προερχόμενους από τη ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Δείπνο στον Αντόνιο Κόστα παρέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Στην κατοικία του 14.09.25

Δείπνο στον Αντόνιο Κόστα παρέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε ανεπίσημο δείπνο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Η επίσημη συνάντησή τους θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Δευτέρας.

Σύνταξη
Δημοσκοπήσεις: Δεν έπεισε το «πακέτο Μητσοτάκη» στους πολίτες – Από το δύσκολο καλοκαίρι σε ένα δύσκολο φθινόπωρο
Δημοσκοπήσεις 14.09.25

Δεν έπεισε το «πακέτο Μητσοτάκη» τους πολίτες - Δεν πνέει «ούριος άνεμος» στα «πανιά» της κυβέρνησης

Νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν πως τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δεν ικανοποιούν τη μεγαλύτερη μερίδα των πολιτών. Οριακά τα κέρδη που εισπράττει η ΝΔ σε ένα ρευστό και ευμετάβλητο πολιτικό σκηνικό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καπνισάκης: Η Ομάδα Αλήθειας επαναφέρει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα άλλων εποχών, ξεθάβει ακροδεξιά «τσεκούρια»
Κίνημα Δημοκρατίας 14.09.25

Καπνισάκης: Η Ομάδα Αλήθειας επαναφέρει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα άλλων εποχών, ξεθάβει ακροδεξιά «τσεκούρια»

«Η Ομάδα Αλήθειας ξεθάβει πλέον τα ακροδεξιά "τσεκούρια" τεχνητής πόλωσης μήπως και αποπροσανατολίσει την κοινωνία από τα πραγματικά της προβλήματα», επισημαίνει ο Μανώλης Καπνισάκης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Καταδικάσαμε το τζιχαντιστικό χτύπημα της Χαμάς, καταδικάζουμε το «κράτος τρομοκράτη» του Ισραήλ
ΠΑΣΟΚ 14.09.25

Ανδρουλάκης: Καταδικάσαμε το τζιχαντιστικό χτύπημα της Χαμάς, καταδικάζουμε το «κράτος τρομοκράτη» του Ισραήλ

«Ο μόνος δρόμος λοιπόν για τον κ. Νετανιάχου είναι να απολογηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ «έστω και με μία ψήφο» για την πολιτική αλλαγή – Δεν άνοιξε τα χαρτιά του για τις συνεργασίες
89η ΔΕΘ 14.09.25

Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ «έστω και με μία ψήφο» για την πολιτική αλλαγή – Δεν άνοιξε τα χαρτιά του για τις συνεργασίες

«Να συνεργαστούμε για να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους απέναντι στη ΝΔ», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - «Δεν θα κάνω τον Νοστράδαμο...», είπε για τις ενδεχόμενες συνεργασίες την επόμενη μέρα των εκλογών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Όσα έκανα δεν είναι από εμμονή, αυτοί που υπονομεύουν τη Δημοκρατία να πληρώσουν
ΠΑΣΟΚ 14.09.25

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Όσα έκανα δεν είναι από εμμονή, αυτοί που υπονομεύουν τη Δημοκρατία να πληρώσουν

«Η υπόθεσή μου πέρασε το πρώτο στάδιο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και περιμένω την εκδίκαση της υπόθεσης», γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Πυροβολεί» τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη το Μαξίμου – «Ατεκμηρίωτες», γράφτηκαν «στο πόδι»
ΠΑΣΟΚ 14.09.25

«Πυροβολεί» τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη το Μαξίμου - «Ατεκμηρίωτες», γράφτηκαν «στο πόδι»

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «εξαγγελίες χωρίς σαφή κοστολόγηση και, αντιστοίχως, χωρίς ρητή αναφορά των μέτρων από τα οποία θα προκύψουν τα έσοδα»

Σύνταξη
Φάμελλος για Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας Ελλήνων της Μ. Ασίας: Τιμούμε την προσφορά των προσφύγων στο ελληνικό κράτος 
Πολιτική Γραμματεία 14.09.25

Φάμελλος για Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας Ελλήνων της Μ. Ασίας: Τιμούμε την προσφορά των προσφύγων στο ελληνικό κράτος 

Στη Μικρασιατική καταστροφή και τη 14η Σεπτεμβρίου που είναι αφιερωμένη στη μνήμη των Ελλήνων που έχασαν τη ζωή τους, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για μετεκλογικές συνεργασίες: Δεν θα κάνω τον Νοστράδαμο, πρώτο το ΠΑΣΟΚ για να αλλάξει κυβέρνηση
ΔΕΘ 14.09.25

Ανδρουλάκης για μετεκλογικές συνεργασίες: Δεν θα κάνω τον Νοστράδαμο, πρώτο το ΠΑΣΟΚ για να αλλάξει κυβέρνηση

Ως στόχο για την πολιτική αλλαγή έθεσε τη νίκη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ «έστω και με μία ψήφο» ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Τι είπε για την επόμενη μέρα των εκλογών

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πόλη της Γάζας: Ο στρατός εξετάζει χερσαία εισβολή με τα 3/4 των κατοίκων να παραμένουν στην περιοχή
Σκληρές εικόνες 15.09.25

Σφαγή στην πόλη της Γάζας: Νεκρά δίδυμα έξι ετών - Οι IDF ετοιμάζουν χερσαία εισβολή με τα 3/4 των κατοίκων στην περιοχή

Ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπά την πόλη της Γάζας προετοιμάζοντας τη χερσαία εισβολή - Πολλά παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης
Κοινές δηλώσεις με Κόστα 15.09.25

Μητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντόνιο Κόστα έκαναν κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους - Και οι δύο αναφέρθηκαν στην πρόσφατη εισβολή των drones στην Πολωνία

Σύνταξη
Τσίπρας: Το σχόλιο για την ισραηλινή επιδρομή στο σπίτι του βραβευμένου παλαιστίνιου σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Αγνοείται ο Παλαιστίνιος σκηνοθέτης που βραβεύτηκε από το Ινστιτούτο Τσίπρα - «Μας ντροπιάζει η στάση του κ. Μητσοτάκη»

Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το σπίτι του παλαιστίνιου, βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα - Τι σημειώνει ο Τσίπρας

Σύνταξη
Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ
Κόστος ζωής 15.09.25

Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ

Το όφελος των μέτρων της ΔΕΘ είναι μηδαμινό για τα δύο στα τρία νοικοκυριά που δεν βγάζουν τον μήνα. Το 80% κόβει απο τη διασκέδαση και ένας στους δύο μειώνει τις δαπάνες για τρόφιμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Είμαι κακιά! Σιχαμένη!»: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
Ακτιβισμός 15.09.25

«Είμαι κακιά! Σιχαμένη!»: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Η Βίβιαν Γουίλσον, η 21χρονη κόρη του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ και της συγγραφέα Τζαστίν Γουίλσον, έκανε το ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, με ένα ισχυρό μήνυμα για τα δικαιώματα των τρανς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο