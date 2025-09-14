newspaper
Σημαντική είδηση:
14.09.2025 | 18:00
Φωτιά στον Έβρο - Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ «έστω και με μία ψήφο» για την πολιτική αλλαγή – Δεν άνοιξε τα χαρτιά του για τις συνεργασίες
Πολιτική Γραμματεία 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:12

Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ «έστω και με μία ψήφο» για την πολιτική αλλαγή – Δεν άνοιξε τα χαρτιά του για τις συνεργασίες

«Να συνεργαστούμε για να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους απέναντι στη ΝΔ», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - «Δεν θα κάνω τον Νοστράδαμο...», είπε για τις ενδεχόμενες συνεργασίες την επόμενη μέρα των εκλογών

Για «νίκη ακόμη και με μία ψήφο» με σκοπό την πολιτική αλλαγή έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ. Ταυτόχρονα, δεν άνοιξε τα χαρτιά του στις ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες, παραπέμποντας στο αποτέλεσμα της κάλπης όταν πραγματοποιηθούν οι εθνικές εκλογές.

«Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές σημαίνει πολιτική αλλαγή. Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές σημαίνει ότι ακόμη και με μία ψήφο να είμαστε μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ έχει την πρωτοβουλία να γίνουν άλλα πράγματα. Και αυτό θέλω να είναι το μήνυμά μου προς τον ελληνικό λαό σήμερα. Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει νίκη για εσάς», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Παράλληλα, για τις συνεργασίες υπογράμμισε πως, «δεν μπορώ να κάνω τον Νοστράδαμο και να επινοήσω, να φανταστώ ή να περιγράψω ποιο θα είναι το εκλογικό αποτύπωμα της λαϊκής ετυμηγορίας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Το μόνο που μπορώ να πω σήμερα είναι για μας, για τις δικές μας δεσμεύσεις. Και το επαναλαμβάνω: έστω και με μια ψήφο το ΠΑΣΟΚ μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, ο τόπος θα έχει άλλη κυβέρνηση, άλλη πολιτική, πολιτική αλλαγή που σίγουρα θα φέρει καλύτερη ζωή για τον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η δική μου δέσμευση, αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Όλα τα υπόλοιπα θα μας τα δείξει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του στις επόμενες εθνικές εκλογές».

«Να συνεργαστούμε για να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους απέναντι στη ΝΔ»

Στο ίδιο πλαίσιο, επισήμανε με έμφαση οι συνεργασίες απέναντι στη ΝΔ μπορούν να γίνουν «στο προσκήνιο αλλά με γνώση των συσχετισμών». Με αυτόν τον τρόπο, ο κ. Ανδρουλάκης δεν ανέφερε για το ποιες δυνάμεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν εν δυνάμει κυβερνητικοί εταίροι του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, σε ένα σκηνικό που φουντώνουν τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, αλλά και γενικότερων διεργασιών στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Ανέφερε, ακόμη, πως «έχω αποδείξει ότι όταν χρειαστεί στη Βουλή και πάντα στο προσκήνιο, είμαι έτοιμος να συνεργαστώ για να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά στο προσκήνιο. Το ΠΑΣΟΚ παιχνίδια παρασκηνίου δεν παίζει με κανέναν».

Ωστόσο, δήλωσε ανοιχτός σε συζήτηση με όποιον αποδέχεται το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, καθώς αυτό είναι για τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη το «ευαγγέλιό τους».

«Ο λαός θα ψηφίσει, θα αποφασίσει και αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ θα εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Όποιος αποδέχεται αυτή την εφαρμογή του προγράμματος μπορεί να συζητήσει με το ΠΑΣΟΚ.  Στόχος είναι να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα που χθες περιγράψαμε. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν πειρασμό συμφωνιών, που υπονομεύουν την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Αυτό είναι το ευαγγέλιο μας, το πρόγραμμά μας. Δουλέψανε χιλιάδες άνθρωποι γι’ αυτό. Είναι πρόγραμμα γενναίων μεταρρυθμίσεων, γενναίας πολιτικής αλλαγής. Όποιος θέλει αυτή την αλλαγή, ας έρθει να συνεργαστεί για αυτή την αλλαγή», επισήμανε.

Για τον πρώην πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επέλεξε να μην σχολιάσει τις κινήσεις και τη δραστηριότητά του, υποστηρίζοντας ότι οι συζητήσεις αυτές διευκολύνουν τη ΝΔ. «Αν ο κ. Τσίπρας μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι εν ενεργεία βουλευτής ή διασπάσει το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ. Αυτό αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν πρόκειται να μπω σε καμία συζήτηση που εξυφαίνεται στο παρασκήνιο για να διευκολύνω τη Νέα Δημοκρατία να αλλάζει την ατζέντα. Ο καθένας ας βγει μπροστά όπως πιστεύει. Το ΠΑΣΟΚ θα κάνει τη δουλειά του και η δουλειά του είναι μία. Αυτό που χθες παρουσιάσαμε στον ελληνικό λαό είναι ένα πειστικό σχέδιο πολιτικής αλλαγής. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει να φοβάται τίποτα. Είναι ένα κόμμα χτισμένο σε πολύ γερά θεμέλια και με σκληρό μέταλλο. Και αν αυτό το λέω σήμερα, φανταστείτε πόσο το πιστεύω με όλους τους ανθρώπους που μείναμε στα δύσκολα», είπε.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη Τύπου:

YouTube thumbnail

«Μην βάζετε στο ίδιο καλάθι εμένα με τους Μητσοτάκη, Τσίπρα»

Με αιχμηρό τρόπο, κράτησε αποστάσεις τόσο από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα. «οι πολίτες γνωρίζουν, έχουν κρίση και βλέπουν ποιοι το πετύχαμε με τις δικές μας δυνάμεις και ποιοι, ό,τι έχουν πετύχει, το έχουν πετύχει με λαϊκισμό, διχόνοια και τα συμφέροντα από δίπλα. Άρα μη βάζετε στο ίδιο καλάθι τη δική μου πορεία με τις πορείες του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα. Προσωπικά ούτε δίχασα, ούτε κορόιδεψα τον ελληνικό λαό, ούτε έχω προστάτες. Όλα στο φως, τίποτα στο σκοτάδι. Όλα στο φως, τίποτα στο παρασκήνιο. Και το λέω αυτό και με έναν τόνο συναισθηματικό. Γιατί θα ήθελα πολύ το δικό μου παράδειγμα πολιτικής ανέλιξης, να ήταν και ένα γενικότερο παράδειγμα. Για να ξαναεμπιστευθούν οι νεότερες γενιές στην πολιτική για τα κόμματα. Και όχι να θεωρούν οι νεότερες γενιές ότι τα κόμματα είναι οι οικογενειοκρατικές παρέες, φίλοι ισχυρών, που πάντα αντί να κοιτούν αυτούς, κοιτούν τους άλλους», πρόσθεσε.

Απαντώντας στο ερώτημα «αν υπάρχει αντιπολίτευση» ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε σε πολιτικές κινήσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ που έφεραν πλήγματα στην κυβέρνηση της ΝΔ.

«Υπάρχει αντιπολίτευση; Να απαντήσουμε. Ποιος αποκάλυψε το σκάνδαλο των υποκλοπών; Ποιος έκανε πρώτος επερώτηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Σε ποιον οφείλονται οι παραιτήσεις τόσων στελεχών της κυβέρνησης (Δημητριάδης, Παπασταύρου, Μπρατάκος, Κοντολέων, κτλ.); Ποιες πήρε την πρωτοβουλία για το ιδιωτικό χρέος; Ποιος πήρε την πρωτοβουλία για τα βαρέα και ανθυγιεινά; Αντιπολίτευση υπάρχει αλλά δεν μάχεται με τα ίδια όπλα που μάχεται η κυβέρνηση της ΝΔ. Είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει. Να θέλει ο πρωθυπουργός και συμφέροντα να ελέγχουν και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Το πεδίο της πολιτικής, είναι το κατεξοχήν πεδίο των μεγάλων ανατροπών, των μεγάλων εκπλήξεων», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Στιγμιότυπο από τη συνέντευξη Τύπου

Υποκλοπές: «Όσα έκανα δεν είναι από εμμονή, αυτοί που υπονομεύουν τη Δημοκρατία να πληρώσουν»

«Μου δίνετε την ευκαιρία στο τέλος αυτού του… πράσινου Μπεν Χουρ, όπως εξελίχθηκε αυτή η συνέντευξη, γιατί εμείς σαν τιμήσαμε, όπως μας τιμήσατε και εσείς για να έχετε όλοι την ευκαιρία να κάνετε τις ερωτήσεις σας. Θέλω ο ελληνικός λαός να σκεφτεί γιατί γιατί πήγα στη Δικαιοσύνη από την πρώτη στιγμή που έμαθα για αυτό το παρακράτος και δεκάδες άλλα θύματα του παρακράτους, πολιτικοί και επιχειρηματίες δεν πέρασαν ποτέ το κατώφλι της δικαιοσύνης. Θέλω να το μάθει ο ελληνικός λαός και να το αξιολογήσει. Για το ποιοι υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον, τη διαφάνεια, το κράτος δικαίου και ποιοι είναι ευάλωτοι στο σύστημα εξουσίας», τόνισε αρχικώς ο κ. Ανδρουλάκης, ερωτηθείς για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Ακολούθως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισήμανε πως «το Συμβούλιο της Επικρατείας με δικαίωσε. Τι είπε το ΣτΕ; Οφείλει η ΕΥΠ να με ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησης. Αποφάσισε η ελληνική Δικαιοσύνη ότι έχω δίκιο και ο πρωθυπουργός αρνείται την ενημέρωσή μου. Το έχετε ξανά δει σε κανονικό ευρωπαϊκό κράτος; Αυτά μόνον στην Αφρική. Ο… άνθρωπος που θα επούλωνε τις πληγές στο κράτος Δικαίου που άνοιγε ο Τσίπρας με τον Καμμένο».

Υπογράμμισε στη συνέχεια το τρίτο σημείο, όπως ανέφερε, που θέλει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τόνισε πως «η υπόθεσή μου πέρασε το πρώτο στάδιο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) και περιμένω την εκδίκαση της υπόθεσης».

Υποστήριξε, δε,  ότι «όλα αυτά τα κάνω όχι από εμμονή προσωπική, όπως λέει η ΝΔ. Τα κάνω, γιατί θέλω στη χώρα μου αυτοί που υπονομεύουν τη Δημοκρατία, το κράτος Δικαίου και τους Θεσμούς να πληρώνουν. Να μην είναι ατιμώρητοι, αλαζόνες και επικίνδυνοι».

«Καταδικάσαμε το τζιχαντιστικό χτύπημα της Χαμάς, καταδικάζουμε το ‘κράτος τρομοκράτη’ του Ισραήλ»

Μιλώντας για τη γενοκτονία στη Γάζα και το ενδεχόμενο αποδοχής της πολιτικής Νετανιάχου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε πως «αυτή η παράταξη με τον Ανδρέα Παπανδρέου οικοδόμησε σχέσεις φιλίας με τους αραβικούς λαούς και με τον λαό της Παλαιστίνης. Αυτή η παράταξη με τον Γιώργο Παπανδρέου οικοδόμησε τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Η ίδια παράταξη, γιατί βλέπει δυναμικά τη χώρα μας στον χάρτη και των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατηγική σχέση δεν σημαίνει συνενοχή. «Όπως καταδικάσαμε το τζιχαντιστικό χτύπημα της Χαμάς εις βάρος των πολιτών στο Ισραήλ, έτσι καταδικάζουμε και ένα κράτος που σκοτώνει αθώους, άρα είναι κράτος τρομοκράτης. Ο μόνος δρόμος λοιπόν για τον κ. Νετανιάχου είναι να απολογηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», είπε.

Για το αν το ΠΑΣΟΚ στηρίζει το Global Sumud Flotilla, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως «έχουμε πει για κυρώσεις. Για τον κ. Νετανιάχου ο δρόμος η Χάγη. Το εμπάργκο όπλων, είναι προφανές ότι η Ευρώπη να μην παίρνει πρωτοβουλίες. Οι εμπορικές συμφωνίες. Στο συνέδριο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, φωνές υπάρχουν όπως και η δική μας, για εμπορικές κυρώσεις για να σταματήσει η εθνοκάθαρση στη Γάζα.

Όσον αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε «πως θεωρούμε ότι στην Ελλάδα πρέπει να υπάρξουν μη κρατικά μη κερδοσκοπικά όπως σε άλλες χώρες. Ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο και μη κρατικό μη κερδοσκοπικό, λίγα και καλά με campus και έρευνα».

«Περιμένω από την Ελληνική Δικαιοσύνη να καλέσει τον Μυλωνάκη»

Απαντώντας σε ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως «υπάρχει ηθικό, πολιτικό και νομικό ζήτημα για τον κ. Μυλωνάκη. Περιμένω από την Ελληνική Δικαιοσύνη να καλέσει τον κ. Μυλωνάκη και να μάθουμε την αλήθεια», εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση προς το Μαξίμου.

«Δεν θα με εκπλήξει τίποτα από το περιβάλλον του κ. Μητσοτάκη. Τα έχουμε δει όλα. Είναι ικανοί για όλα. Δεν έχουν κανένα μέτρο, κανέναν σεβασμό στους θεσμούς, κανέναν σεβασμό στην κοινωνία. Οι στενότεροί του συνεργάτες έχουν γίνει πρωταγωνιστές σκανδάλων που έχουν εκθέσει διεθνώς τη χώρα. Το θέμα είναι τι κάνει η Δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

«Η ΔΕΘ είναι ταυτότητα για τη Θεσσαλονίκη

«Θέλουμε το πρότζεκτ για την ανάπλαση της ΔΕΘ να έχει ήπιες υποδομές, πολύ πράσινο για να αναπνεύσει η πόλη και μου κάνει εντύπωση η στροφή της κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση. Η Έκθεση είναι ταυτότητα για τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι ακόμη ένα έργο και πρέπει να γίνει σωστά» σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, κληθείς να απαντήσει για το σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ, υπόθεση που ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έκανε πίσω» από τον αρχικό σχεδιασμό.

Ο πρόεδρος του  ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ χαρακτήρισε «προτεραιότητα» την ενοποίηση του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης, λέγοντας πως το έργο αυτό «θα αλλάξει την εικόνα του αστικού ιστού όλων των παραθαλάσσιων δήμων». Επίσης, ανέφερε πως πρέπει να ολοκληρωθεί το Μετρό και να παρθούν σημαντικές πρωτοβουλίες στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας ώστε «να πρωτοστατήσει η Θεσσαλονίκη σε όλα τα Βαλκάνια».

«Η τιμαριθμοποίηση θα γίνει σε βάθος τετραετίας»

«Η τιμαριθμοποίηση θα γίνει σε βάθος τετραετίας», είπε για τη φορολογική κλίμακα ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε πως σε βάθος χρόνου πρέπει να πάει η χώρα σε ισορροπία έμμεσων και άμεσων φόρων.

«Μίλησα για το ιδιωτικό χρέος βάζοντας διάφορες πτυχές, οι 120 δόσεις, οι ρυθμίσεις είναι κάτι που ζητάει η αγορά άμεσα. Αυτό δείχνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης ερωτηθείς σχετικά με το ιδιωτικό χρέος.

«Τα funds και οι servicers δεν ανταποκρίνονται, δεν τους ενδιαφέρει, δεν έχουν προτεραιότητα την ρύθμιση αλλά επενδύουν στην εξόντωση. Κάποιοι τους έφεραν στη χώρα χωρίς κανόνες και έκαναν Φαρ Ουέστ την αγορά δανείων στην Ελλάδα. Θέλουμε να σταματήσει να είναι ξέφραγο αμπέλι η αγορά δανείων και θα θεσπίσουμε καθολική υποχρεωτικότητα, να πρέπει να υποβάλει πρόταση ρύθμισης ο πιστωτής στον εξωδικαστικό συμβιβασμό και όχι να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει και δεν βλέπει, αφήνοντας χιλιάδες Έλληνες να βυθίζονται στην απελπισία», είπε.

Όσον αφορά τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου, τόνισε πως «πρέπει να υπάρχει ενιαίο αμυντικό δόγμα μέσω ευρωπαϊκής άμυνας με την Κύπρο. Να περιφρουρεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Η Τουρκία δεν έχει θέση στη αρχιτεκτονική ασφάλειας της ΕΕ». Συμπλήρωσε ότι «είναι πρωτοφανής η δημόσια διένεξη Ελλάδας-Κύπρου. Η δημόσια διένεξη Ελλάδας-Κύπρου εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση. Για αυτό λέμε πολιτική αλλαγή σε όλα».

Ερωτηθείς για τη Δυτική Μακεδονία, την απολιγνιτοποίηση και την καύση απορριμμάτων, τόνισε πως «λέμε όχι στην ανεξέλεγκτη καύση απορριμμάτων στις περιοχές. Δυστυχώς κάποιοι έχουν εγκληματήσει κατά της Δ. Μακεδονίας. Χωρίς αποθήκευση, την πετάμε, τη φθηνή ενέργεια που παράγεται από τις ΑΠΕ, γιατί αυτή και η προηγούμενη κυβέρνηση δεν επένδυσαν στην αποθήκευση. Γιατί επιταχύνατε την απολιγνιτοποίηση, χωρίς ταυτόχρονη άνοδο των δικτύων; Η απολιγνιτοποίηση και η πράσινη μετάβαση εξελίχθηκε σε μια μπίζνα ισχυρών συμφερόντων. Εδώ που φτάσαμε πρέπει να γίνουν μεγάλες επενδύσεις στη Δ. Μακεδονία». Διαβάστε όσα συνέβησαν λεπτό προς λεπτό στη συνέντευξη Τύπου εδώ.

