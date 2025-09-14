Ανδρουλάκης: Καταδικάσαμε το τζιχαντιστικό χτύπημα της Χαμάς, καταδικάζουμε το «κράτος τρομοκράτη» του Ισραήλ

«Όπως καταδικάσαμε το τζιχαντιστικό χτύπημα της Χαμάς εις βάρος των πολιτών στο Ισραήλ, έτσι καταδικάζουμε και ένα κράτος που σκοτώνει αθώους, άρα είναι κράτος τρομοκράτης», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ερώτηση για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τη γενοκτονία στη Γάζα, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

«Αυτή η παράταξη με τον Ανδρέα Παπανδρέου οικοδόμησε σχέσεις φιλίας με τους αραβικούς λαούς και με τον λαό της Παλαιστίνης. Αυτή η παράταξη με τον Γιώργο Παπανδρέου οικοδόμησε τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Η ίδια παράταξη, γιατί βλέπει δυναμικά τη χώρα μας στον χάρτη και των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου», ανέφερε αρχικώς ο κ. Ανδρουλάκης.

Ακολούθως πρόσθεσε ότι η στρατηγική σχέση δεν σημαίνει συνενοχή. «Όπως καταδικάσαμε το τζιχαντιστικό χτύπημα της Χαμάς εις βάρος των πολιτών στο Ισραήλ, έτσι καταδικάζουμε και ένα κράτος που σκοτώνει αθώους, άρα είναι κράτος τρομοκράτης. Ο μόνος δρόμος λοιπόν για τον κ. Νετανιάχου είναι να απολογηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», είπε.

Αναφέρθηκε στην πρόσφατη πρωτοβουλία του, με την επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. «Έστειλα μια επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής για να γίνει μια ειδική συνεδρίαση που να επαναεπιβεβαιώσουμε την ψήφο μας στο κείμενο του 2016. Ένα κείμενο το οποίο μιλά για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει η χώρα, ώστε βάσει των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να υπάρξει παλαιστινιακό κράτος. Ένα παλαιστινιακό κράτος που θα υπάρξει για να σταματήσει σε αυτή την περιοχή να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο ο εθνικισμός και η τρομοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά εργάζεται με μία πυξίδα: Τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε οποιαδήποτε πλευρά του κόσμου. Αυτή είναι η ιδεολογία μας, αυτή είναι η πυξίδα μας», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Να σταματήσει η εθνοκάθαρση στη Γάζα»

Σε άλλη ερώτηση για το ίδιο ζήτημα, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως «έχουμε πει ότι πρέπει να μπουν κυρώσεις σε υπουργούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κ. Νετανιάχου. Κυρώσεις είπα, για τον κ. Νετανιάχου ο δρόμος είναι η Χάγη και κυρώσεις για πολιτικά πρόσωπα της κυβέρνησης του Ισραήλ».

Τέλος, επισήμανε πως «το εμπάργκο όπλων; Είναι προφανές ότι δεν μπορεί η Ευρώπη, χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν κατ’ αυτόν τον τρόπο εξοπλισμούς, να μην παίρνει πρωτοβουλίες. Το έχω πει και άλλες φορές ως όπλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ασκήσει πίεση. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, που είναι οι εμπορικές συμφωνίες. Στο συνέδριο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών τον Οκτώβρη, υπάρχουν φωνές και μέσα σε αυτές και η δική μας φωνή, που μιλούν και για ζητήματα εμπορικών κυρώσεων, για να ασκήσουμε πίεση και να σταματήσει η εθνοκάθαρση στη Γάζα».