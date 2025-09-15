Το ΠΑΣΟΚ έτοιμο για «μάχη» – «Η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»
Με την εκλογή για ακόμα μια φορά μονοκομματικού προεδρείου, ξεκίνησαν στη Βουλή οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.
- Ξαναχτύπησε σε ευρωπαϊκό έδαφος ο Μασκ - Παραλήρημα σε ακροδεξιά διαδήλωση στη Βρετανία
- Αποδεικτικά στοιχεία DNA συνδέουν τον ύποπτο με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
- Βίντεο ντοκουμέντο πριν τον άγριο ξυλοδαρμό οδηγού τρόλεϊ – «Μεροκάματο του τρόμου», λέει ο ίδιος
- Εισαγγελέας στις υποθέσεις των Έπσταϊν και Κομπς μηνύει την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την απόλυσή της
Πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε τη σύσταση διακομματικού προεδρείου με τη σύνθεση να αποτελείται μόνο από βουλευτές της ΝΔ, λόγω της πλειοψηφίας που διατηρεί σε Ολομέλεια και Επιτροπές.
Ξεκίνησε τις εργασίες της η εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εκλέγοντας μονοκομματικό προεδρείο
Η επιλογή του κόμματος της Πειραιώς «αποκαλύπτει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται να διαπιστώσει ποιοι, με όρους συμμορίας καταχράστηκαν το κοινοτικό χρήμα, συνέστησαν παράνομες οριζόντιες οργανώσεις στην επικράτεια και καρπώθηκαν τεράστια ποσά, αλλά αντίθετα, επιδιώκει να ελέγχει απόλυτα τη διαδικασία, σε όλα τα επίπεδα, να συσκοτίσει και να αρνηθεί οποιαδήποτε ευθύνη της, όπως ακριβώς αρνήθηκε και τη σύσταση Προανακριτικής για την έρευνα των ποινικών ευθυνών των υπουργών της, την οποία ζήτησε με τον πλέον επίσημο τρόπο από τη Βουλή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», σχολιάζει η βουλευτής και Τομεάρχης Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Ευαγγελία Λιακούλη.
«Θα παλέψουμε μέσα και έξω από την Εξεταστική»
Για το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη «η αλήθεια είναι μία: η κυβέρνηση όχι μόνο δεν επιδιώκει τη διαφάνεια, αλλά θα κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει και αυτό το σκάνδαλο- όπως ακριβώς λειτούργησε στο σκάνδαλο των υποκλοπών, των Τεμπών, του »μπαζώματος» με πρωταγωνιστές υπουργούς κλπ.».
Στο ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται για «μάχη» με την κ. Λιακούλη να τονίζει: «Θα παλέψουμε να αποκαλύψουμε το βάθος του πολιτικο-οικονομικού σκανδάλου που διακλαδώνεται σε όλη τη χώρα και αποτελεί πρωτοφανή αποθέωση του πελατειασμού και του παράνομου πλουτισμού. Θα παλέψουμε μέσα και έξω από την Εξεταστική, ώστε η φωνή μας να είναι δυνατή, χρήσιμη, αυθεντική και πάντα ασυμβίβαστη Γιατί χρειαζόμαστε στην πολιτική, μια άλλη ηθική».
- Ιταλία: Συγκλονισμένη η χώρα με την αυτοκτονία 14χρονου λόγω εκφοβισμού
- ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρησαν την ομάδα χάντμπολ για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ (pics)
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 16.09.2025]
- «Βρέχει» τιμωρίες σε διαιτητές και VAR της La Liga
- Αμόρ: Πέθανε ο σκύλος που είχε γίνει σύμβολο στη μεγάλη φωτιά στο Μάτι
- Το ΠΑΣΟΚ έτοιμο για «μάχη» – «Η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις