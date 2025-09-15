Το ΠΑΣΟΚ έτοιμο για «μάχη» – «Η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε τη σύσταση διακομματικού προεδρείου με τη σύνθεση να αποτελείται μόνο από βουλευτές της ΝΔ, λόγω της πλειοψηφίας που διατηρεί σε Ολομέλεια και Επιτροπές.

Ξεκίνησε τις εργασίες της η εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εκλέγοντας μονοκομματικό προεδρείο

Η επιλογή του κόμματος της Πειραιώς «αποκαλύπτει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται να διαπιστώσει ποιοι, με όρους συμμορίας καταχράστηκαν το κοινοτικό χρήμα, συνέστησαν παράνομες οριζόντιες οργανώσεις στην επικράτεια και καρπώθηκαν τεράστια ποσά, αλλά αντίθετα, επιδιώκει να ελέγχει απόλυτα τη διαδικασία, σε όλα τα επίπεδα, να συσκοτίσει και να αρνηθεί οποιαδήποτε ευθύνη της, όπως ακριβώς αρνήθηκε και τη σύσταση Προανακριτικής για την έρευνα των ποινικών ευθυνών των υπουργών της, την οποία ζήτησε με τον πλέον επίσημο τρόπο από τη Βουλή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», σχολιάζει η βουλευτής και Τομεάρχης Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Ευαγγελία Λιακούλη.

«Θα παλέψουμε μέσα και έξω από την Εξεταστική»

Για το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη «η αλήθεια είναι μία: η κυβέρνηση όχι μόνο δεν επιδιώκει τη διαφάνεια, αλλά θα κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει και αυτό το σκάνδαλο- όπως ακριβώς λειτούργησε στο σκάνδαλο των υποκλοπών, των Τεμπών, του »μπαζώματος» με πρωταγωνιστές υπουργούς κλπ.».

Στο ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται για «μάχη» με την κ. Λιακούλη να τονίζει: «Θα παλέψουμε να αποκαλύψουμε το βάθος του πολιτικο-οικονομικού σκανδάλου που διακλαδώνεται σε όλη τη χώρα και αποτελεί πρωτοφανή αποθέωση του πελατειασμού και του παράνομου πλουτισμού. Θα παλέψουμε μέσα και έξω από την Εξεταστική, ώστε η φωνή μας να είναι δυνατή, χρήσιμη, αυθεντική και πάντα ασυμβίβαστη Γιατί χρειαζόμαστε στην πολιτική, μια άλλη ηθική».