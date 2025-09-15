Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη να επιμένει στις υποκλοπές – Στο στόχαστρο Μαξίμου το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

Με το μέγαρο Μαξίμου, που ακόμα βρίσκεται στη δίνη του ΟΠΕΚΕΠΕ, να έχει δει ότι οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες, με βάση τις δημοσκοπήσεις, δεν έτυχαν θερμής υποδοχής από τους πολίτες, καθώς και ότι στα δημοσκοπικά ποσοστά της ΝΔ καταγράφηκε μόνο μια μικρή άνοδος που την κρατάει ακόμα πολύ μακριά από την αυτοδυναμία, η επαναφορά του σκανδάλου των υποκλοπών από το ΠΑΣΟΚ επιτείνει τη δύσκολη θέση της κυβέρνησης, η οποία, την ίδια ώρα αλλάζει και πάλι τακτική απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη, εγκαταλείποντας την προσπάθεια ανοίγματος και εξαπολύοντας νέα σκληρή επίθεση με στόχο την απαξίωση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Είναι ακόμα πολύ νωπή η προσπάθεια του Κυρ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ να προχωρήσει σε άνοιγμα προς το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας για συναινέσεις σε σειρά σημείων, ωστόσο μετά την παρουσίαση, από τον Νίκο Ανδρουλάκη, του προγράμματος του κόμματός του στη Θεσσαλονίκη, η κυβέρνηση βάζει ξανά μπροστά την τακτική των σφοδρών επιθέσεων στο ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να απαξιώσει το πρόγραμμά του, προκειμένου να υποστηρίξει το δικό της αφήγημα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Επίθεση

Σε αυτό το πλαίσιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επιτέθηκε στον Ν. Ανδρουλάκη, αναφορικά με το πρόγραμμά του, λέγοντας ότι «αν μπορούσαμε να το πούμε με έναν τίτλο, θα ήταν «όταν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, συνάντησε το λεφτά υπάρχουν» και υποστηρίζοντας ότι «για την κοστολόγηση και εν συνόλω των εξαγγελιών του, αλλά και των επιμέρους εξαγγελιών του, ο κύριος Ανδρουλάκης πετούσε τη ‘μπάλα στην εξέδρα’, δεν έδωσε καμία σαφή απάντηση».

Στο ίδιο πλαίσιο είπε ότι «η απάντηση αν θες να σε πάρουν στα σοβαρά, αν θες να είσαι αξιόπιστος, πρέπει να είναι μονολεκτική. ‘Κοστίζει τόσο’», υποστήριξε ότι «αυτά τα οποία πρότεινε ο κύριος Ανδρουλάκης είναι περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ», επιπλέον των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Για να κατηγορήσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ότι αυτά τα οποία είπε, είτε τα είπε «για να γίνει ευχάριστος, μπας και ανέβει δημοσκοπικά», είτε «απέκρυψε άλλα μέτρα, με τα οποία θα χρηματοδοτήσει αυτά τα οποία εξήγγειλε, τα οποία άλλα μέτρα είναι αυξήσεις φόρων».

Έντονη αντίδραση από ΠΑΣΟΚ

Με την τοποθέτηση αυτή του κυβερνητικού εκπροσώπου, να προκαλεί την έντονη αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος απάντησε ότι «ο κ. Μαρινάκης δεν έχει κουραστεί να κοστολογεί λάθος μέτρα, να τα καταγγέλλει και μετά από λίγο καιρό να έρχεται και να τα εξαγγέλλει ως μέτρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», καταλογίζοντας στην κυβέρνηση «πανικό μετά την ομιλία Ανδρουλάκη» και προσθέτοντας ότι «απέναντι στην αποτυχημένη πολιτική τους και στα αποσπασματικά μέτρα που ανακοίνωσε για ψηφοθηρικούς λόγους ο πρωθυπουργός, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε ένα πλήρες πρόγραμμα διακυβέρνησης με επίκεντρο τη μεταρρύθμιση του κράτους, την παραγωγική ανασυγκρότηση που θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, τη βούληση για σύγκρουση με κατεστημένα συμφέροντα και βέβαια τις μεγάλες τομές υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατέληξε, αναφέροντας: «Κύριε Μαρινάκη, κατανοούμε το άγχος σας και τον πανικό σας. Όσο και να προσπαθείτε να γαντζωθείτε με ψέματα στην εξουσία, η αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει».

Το σκάνδαλο των υποκλοπών

Την ίδια ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ρωτήθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, για την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ σε σχέση με το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπου είχε σημειώσει ότι «το Συμβούλιο της Επικρατείας με δικαίωσε. Τι είπε το ΣτΕ; Οφείλει η ΕΥΠ να με ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησης. Αποφάσισε η ελληνική Δικαιοσύνη ότι έχω δίκιο και ο πρωθυπουργός αρνείται την ενημέρωσή μου. Το έχετε ξανά δει σε κανονικό ευρωπαϊκό κράτος;».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, φανέρωσε την αμηχανία του μεγάρου Μαξίμου και τη δύσκολη θέση στην οποία εξακολουθεί να φέρνει την κυβέρνηση το θέμα αυτό, υποστηρίζοντας ότι «δεν ισχύει γιατί έχει δοθεί αρμοδίως απάντηση, πρώτον, και επαναφέρει ένα θέμα ο κ. Ανδρουλάκης για το οποίο έχουν δοθεί απαντήσεις. Δεύτερον δεν είναι αρμοδιότητα του πρωθυπουργού. Ούτε έκανε κάποια παρακολούθηση ο πρωθυπουργός, όπως το είπε, δεν ξέρω πώς ακριβώς το είπε ο κ. Ανδρουλάκης και εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα θέματα, όσο και αν προσπαθεί ο κ. Ανδρουλάκης να τα επαναφέρει, δεν θα υποκαταστήσουν την ένδεια κοστολογημένου προγράμματος και συγκεκριμένης πρότασης».

Βέβαια είναι απόλυτη αρμοδιότητα του πρωθυπουργού, αφού όλοι πλέον γνωρίζουν ότι μία από τις πρώτες κινήσεις του Κυρ. Μητσοτάκη όταν ανέλαβε την εξουσία, ήταν να περάσει τον έλεγχο της ΕΥΠ (που τώρα αρνείται να συμμορφωθεί με το ΣτΕ) στο Μέγαρο Μαξίμου και επομένως απευθείας στον ίδιο.

Ενδεικτική της απουσίας πειστικής απάντησης στον κ. Ανδρουλάκη είναι ότι οι κυβερνητικές πηγές που επανήλθαν μετά την απάντηση του Κώστα Τσουκαλά, ρωτώντας ξανά «πόσο κοστίζουν οι ‘πλουσιοπάροχες’ προτάσεις του κ. Ανδρουλάκη;», το θέμα για τις υποκλοπές επέλεξαν να το αποσιωπήσουν.