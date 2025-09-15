Το «ευαγγέλιο» του Ν. Ανδρουλάκη, οι εκλογές και τα μηνύματα από τη ΔΕΘ

Χαμόγελα επικρατούν στη Χαριλάου Τρικούπη μετά την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο σκοπός επετεύχθη. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπουν από το ΠΑΣΟΚ, με δεδομένο ότι έκλεισε με επιτυχία ένας πολιτικός κύκλος, που είχε επί της ουσίας τρεις κρίσιμους κρίκους.

Τις συνεντεύξεις τύπου με τις «μαύρες βίβλους» της κυβέρνησης της ΝΔ, που είχαν ως στόχο την αποδόμηση των κυβερνητικών πεπραγμένων, την 3η του Σεπτέμβρη και τέλος την παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Και η αλήθεια είναι ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ειδήσεις έδωσε και παρουσίασε ένα συνολικό πρόγραμμα.

Μάλιστα, δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι συγκριτικά με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ, παρουσίασε μία ολοκληρωμένη κυβερνητική πρόταση.

Σημειωτέον ότι, αυτή προέκυψε, μεταξύ άλλων, και από τα περιφερειακά συνέδρια του κόμματος το προηγούμενο διάστημα, στα οποία τα στελέχη και η ηγεσία του Κινήματος επιδίωξαν να έχουν έναν ανοιχτό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες.

Το αίτημα των εκλογών και το πρόγραμμα

De facto, το αίτημα – με τόσο καθαρό τρόπο – του Νίκου Ανδρουλάκη για εκλογές σηματοδοτεί την αφετηρία μίας νέας πολιτικής περιόδου και στάσης για το ΠΑΣΟΚ. Κατ’ αρχάς, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξέκοψε χωρίς περιστροφές κάθε πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Για την ακρίβεια, επιχείρησε να προβάλλει τον ίδιο και το κόμμα του ως τον κύριο ανταγωνιστικό πόλο που αμφισβητεί την κυριαρχία της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Είναι εντελώς αναξιόπιστοι.

Πρέπει να ηττηθούν και να πάνε στην αντιπολίτευση» ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι «η πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από την ήττα της κυβερνητικής πολιτικής». Επιπλέον, έθεσε ως πολιτικό στόχο: «το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση και με μια ψήφο διαφορά μπορεί να κάνει τη διαφορά

Επίσης, κατέστησε σαφές ότι δεν πορεύεται στα… «τυφλά». Μόνο τυχαία δεν ήταν η αναφορά περί προγράμματος «ευαγγελίου».

Επί της ουσίας, ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη οριοθέτησε την πορεία του κόμματος- αποφεύγοντας τους τακτικισμούς- με βάση τις προγραμματικές δεσμεύσεις του κόμματος, τις οποίες παρουσίασε αναλυτικά το Σάββατο.

Όπως σημείωσε με έμφαση σημαίνον στέλεχος του Κινήματος στο in «το ΠΑΣΟΚ κέρδισε στη Θεσσαλονίκη το στοίχημα». Στο ίδιος μήκος κύματος, εξήγησε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν παρουσίασε απλά ένα πρόγραμμα παροχών. Τουναντίον, όπως είπε, πρόκειται για μία συνολική κυβερνητική πρόταση ολιστικών μεταρρυθμίσεων, που διασφαλίζει την ανάπτυξη υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας, έχει στο επίκεντρο τη μεταρρύθμιση του κράτους και συγκρούεται με τα κατεστημένα συμφέροντα.

Νέο «μπρα ντε φερ» με Μαξίμου

Με φόντο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ εναντίον του κ. Ανδρουλάκη, τον οποίο έβαλε στο ίδιο κάδρο με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Γιώργο Παπανδρέου. «Αν μπορούσαμε να το πούμε με έναν τίτλο: Όταν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης συνάντησε το “λεφτά υπάρχουν”. Αυτό είδαμε από τον κ. Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη» σχολίασε ο κ. Μαρινάκης.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο για «πανικό της κυβέρνησης», στην οποία καταλόγισε αναξιοπιστία, ψέματα και προπαγάνδα. Η Χαριλάου Τρικούπη δια στόματος Κώστα Τσουκαλά επέμεινε στην προγραμματική σύγκρουση με την κυβέρνηση, θέτοντας συγκεκριμένα διλλήματα: διαφάνεια, αξιοκρατία και νέο ΑΣΕΠ ή πάρτι μετακλητών; Πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις ή φαινόμενα διασπάθισης κρατικού χρήματος; Προστασία της πρώτης κατοικίας ή ασυδοσία των funds και των servicers;

Επιπλέον, έβαλε εκ νέου σε πρώτο πλάνο το ζήτημα της επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων και το μέτρο των 120 δόσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, προκειμένου να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Περί συνεργασιών

Ο κ. Ανδρουλάκης επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αναζητά εκλογικούς εταίρους ούτε πρόκειται να το κάνει. Υπάρχει λοιπόν ενδεχόμενο προεκλογικών συνεργασιών; Ναι, αλλά όχι με ορίζοντα τις εκλογές. Αυτό είναι σαφές. Άλλωστε, ο ίδιος ανέφερε ότι έχει αποδείξει πως «όταν χρειαστεί στη Βουλή και πάντα στο προσκήνιο», είναι έτοιμος να συνεργαστεί για συγκεκριμένους στόχους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, υπογραμμίζοντας, συγχρόνως, ότι «Το ΠΑΣΟΚ παιχνίδια παρασκηνίου δεν παίζει με κανέναν».

Το τί θα γίνει μετά τις εκλογές; Αυτό θα προκύψει από την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Πάντως, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεσμεύτηκε ότι την επομένη των εκλογών έστω και με μία ψήφο διαφορά, ο τόπος θα έχει άλλη κυβέρνηση.