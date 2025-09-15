newspaper
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
15.09.2025 | 13:24
Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τρία εναέρια
Το «ευαγγέλιο» του Ν. Ανδρουλάκη, οι εκλογές και τα μηνύματα από τη ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:47

Το «ευαγγέλιο» του Ν. Ανδρουλάκη, οι εκλογές και τα μηνύματα από τη ΔΕΘ

Τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, το αίτημα των εκλογών και το πρόγραμμα «ευαγγέλιο».

Χαμόγελα επικρατούν στη Χαριλάου Τρικούπη μετά την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο σκοπός επετεύχθη. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπουν από το ΠΑΣΟΚ, με δεδομένο ότι έκλεισε με επιτυχία ένας πολιτικός κύκλος, που είχε επί της ουσίας τρεις κρίσιμους κρίκους.

Τις συνεντεύξεις τύπου με τις «μαύρες βίβλους» της κυβέρνησης της ΝΔ, που είχαν ως στόχο την αποδόμηση των κυβερνητικών πεπραγμένων, την 3η του Σεπτέμβρη και τέλος την παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Και η αλήθεια είναι ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ειδήσεις έδωσε και παρουσίασε ένα συνολικό πρόγραμμα.

Μάλιστα, δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι συγκριτικά με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ, παρουσίασε μία ολοκληρωμένη κυβερνητική πρόταση.

Σημειωτέον ότι, αυτή προέκυψε, μεταξύ άλλων, και από τα περιφερειακά συνέδρια του κόμματος το προηγούμενο διάστημα, στα οποία τα στελέχη και η ηγεσία του Κινήματος επιδίωξαν να έχουν έναν ανοιχτό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες.

Το αίτημα των εκλογών και το πρόγραμμα

De facto, το αίτημα – με τόσο καθαρό τρόπο – του Νίκου Ανδρουλάκη για εκλογές σηματοδοτεί την αφετηρία μίας νέας πολιτικής περιόδου και στάσης για το ΠΑΣΟΚ. Κατ’ αρχάς, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξέκοψε χωρίς περιστροφές κάθε πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Για την ακρίβεια, επιχείρησε να προβάλλει τον ίδιο και το κόμμα του ως τον κύριο ανταγωνιστικό πόλο που αμφισβητεί την κυριαρχία της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Είναι εντελώς αναξιόπιστοι.

Πρέπει να ηττηθούν και να πάνε στην αντιπολίτευση» ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι «η πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από την ήττα της κυβερνητικής πολιτικής». Επιπλέον, έθεσε ως πολιτικό στόχο: «το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση και με μια ψήφο διαφορά μπορεί να κάνει τη διαφορά

Επίσης, κατέστησε σαφές ότι δεν πορεύεται στα… «τυφλά». Μόνο τυχαία δεν ήταν η αναφορά περί προγράμματος «ευαγγελίου».

Επί της ουσίας, ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη οριοθέτησε την πορεία του κόμματος- αποφεύγοντας τους τακτικισμούς- με βάση τις προγραμματικές δεσμεύσεις του κόμματος, τις οποίες παρουσίασε αναλυτικά το Σάββατο.

Όπως σημείωσε με έμφαση σημαίνον στέλεχος του Κινήματος στο in «το ΠΑΣΟΚ κέρδισε στη Θεσσαλονίκη το στοίχημα». Στο ίδιος μήκος κύματος, εξήγησε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν παρουσίασε απλά ένα πρόγραμμα παροχών. Τουναντίον, όπως είπε, πρόκειται για μία συνολική κυβερνητική πρόταση ολιστικών μεταρρυθμίσεων, που διασφαλίζει την ανάπτυξη υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας, έχει στο επίκεντρο τη μεταρρύθμιση του κράτους και συγκρούεται με τα κατεστημένα συμφέροντα.

Νέο «μπρα ντε φερ» με Μαξίμου

Με φόντο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ εναντίον του κ. Ανδρουλάκη, τον οποίο έβαλε στο ίδιο κάδρο με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Γιώργο Παπανδρέου. «Αν μπορούσαμε να το πούμε με έναν τίτλο: Όταν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης συνάντησε το “λεφτά υπάρχουν”. Αυτό είδαμε από τον κ. Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη» σχολίασε ο κ. Μαρινάκης.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο για «πανικό της κυβέρνησης», στην οποία καταλόγισε αναξιοπιστία, ψέματα και προπαγάνδα. Η Χαριλάου Τρικούπη δια στόματος Κώστα Τσουκαλά επέμεινε στην προγραμματική σύγκρουση με την κυβέρνηση, θέτοντας συγκεκριμένα διλλήματα: διαφάνεια, αξιοκρατία και νέο ΑΣΕΠ ή πάρτι μετακλητών; Πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις ή φαινόμενα διασπάθισης κρατικού χρήματος; Προστασία της πρώτης κατοικίας ή ασυδοσία των funds και των servicers;

Επιπλέον, έβαλε εκ νέου σε πρώτο πλάνο το ζήτημα της επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων και το μέτρο των 120 δόσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, προκειμένου να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Περί συνεργασιών

Ο κ. Ανδρουλάκης επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αναζητά εκλογικούς εταίρους ούτε πρόκειται να το κάνει. Υπάρχει λοιπόν ενδεχόμενο προεκλογικών συνεργασιών; Ναι, αλλά όχι με ορίζοντα τις εκλογές. Αυτό είναι σαφές. Άλλωστε, ο ίδιος ανέφερε ότι έχει αποδείξει πως «όταν χρειαστεί στη Βουλή και πάντα στο προσκήνιο», είναι έτοιμος να συνεργαστεί για συγκεκριμένους στόχους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, υπογραμμίζοντας, συγχρόνως, ότι «Το ΠΑΣΟΚ παιχνίδια παρασκηνίου δεν παίζει με κανέναν».

Το τί θα γίνει μετά τις εκλογές; Αυτό θα προκύψει από την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Πάντως, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεσμεύτηκε ότι την επομένη των εκλογών έστω και με μία ψήφο διαφορά, ο τόπος θα έχει άλλη κυβέρνηση.

Εξεταστική: Ξεκίνησε τις εργασίες εκλέγοντας μονοκομματικό προεδρείο – Απόπειρα συγκάλυψης καταγγέλλει η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Εξεταστική: Ξεκίνησε τις εργασίες εκλέγοντας μονοκομματικό προεδρείο – Απόπειρα συγκάλυψης καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Η επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει ξανά την Τετάρτη (ενδεχομένως και Πέμπτη) προκειμένου να διευθετήσει διαδικαστικά ζητήματα όπως η τηλεοπτική κάλυψη των εργασιών από το κανάλι της Βουλής.

Βουλή: Ξεκινούν με εκλογή προεδρείου οι εργασίες της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Βουλή: Ξεκινούν με εκλογή προεδρείου οι εργασίες της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι συνεδριάσεις της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι δημόσιες - Θεωρείται δεδομένο ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα επιχειρήσει συμψηφισμούς

Χαρίτσης: Η κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφάλεια της ελληνικής αποστολής στη Γάζα
«Οξυγόνο» 15.09.25

Χαρίτσης: Η κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφάλεια της ελληνικής αποστολής στη Γάζα - Το Flotilla είναι η φωνή μας

«Το Global Sumud Flottila πρέπει να φτάσει στον προορισμό του: στη Γάζα. Η δική μας δουλειά είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για αυτό», σημείωσε ο Αλέξης Χαρίτσης

Πολιτική αντιπαράθεση στον απόηχο της ΔΕΘ – Η «σύγκρουση» κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Πολιτική αντιπαράθεση στον απόηχο της ΔΕΘ – Η «σύγκρουση» κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ

Ο βουλευτής της ΝΔ, Χάρης Θεοχάρης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης διασταυρώσαν τα ξίφη τους στον απόηχο της ΔΕΘ

Μητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης
Κοινές δηλώσεις με Κόστα 15.09.25

Μητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντόνιο Κόστα έκαναν κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους - Και οι δύο αναφέρθηκαν στην πρόσφατη εισβολή των drones στην Πολωνία

Τσίπρας: Το σχόλιο για την ισραηλινή επιδρομή στο σπίτι του βραβευμένου παλαιστίνιου σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Αγνοείται ο Παλαιστίνιος σκηνοθέτης που βραβεύτηκε από το Ινστιτούτο Τσίπρα - «Μας ντροπιάζει η στάση του κ. Μητσοτάκη»

Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το σπίτι του παλαιστίνιου, βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα - Τι σημειώνει ο Τσίπρας

Στο Λονδίνο ο Κικίλιας – Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week
Επικαιρότητα 15.09.25

Στο Λονδίνο ο Κικίλιας – Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο σήμερα 15 και αύριο16 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της "London Shipping Week".

Το Μαξίμου αφρίζει με τις δημοσκοπήσεις, η Αριστερά δακρύζει (από τα γέλια) που η Ομάδα Α(να)ληθειας δεν την αναγνωρίζει
in Confidential 15.09.25

Το Μαξίμου αφρίζει με τις δημοσκοπήσεις, η Αριστερά δακρύζει (από τα γέλια) που η Ομάδα Α(να)ληθειας δεν την αναγνωρίζει

Η συνεργασία με τους πολίτες δεν του βγαίνει, δεν καταλαβαίνουν ότι είναι ωφελημένοι, ο Ανδρουλάκης δεν τον θέλει, η αλλαγή του εκλογικού θα ναι το επόμενο χαμπέρι

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής – πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών
Πρεμιέρα 15.09.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής – πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών

Στις 12:00 κάνει πρεμιέρα η εξεταστική επιτροπή - πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών που θα διερευνήσει την υπόθεση από... την ίδρυση του ΟΠΕΚΕΠΕ 1998 έως και σήμερα

Τα πολιτικά μηνύματα της εκδήλωσης Στυλιανίδη στη Ρηγίλλης
Παρασκήνιο 15.09.25

Τα πολιτικά μηνύματα της εκδήλωσης Στυλιανίδη στη Ρηγίλλης

Οι προσκλήσεις στον νυν και όλους τους πρώην πρωθυπουργούς, τους πολιτικούς αρχηγούς και τους βουλευτές. Ο τόπος της εκδήλωσης, καθώς και οι φορείς που έχουν ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση, με προέδρους προερχόμενους από τη ΝΔ.

Δείπνο στον Αντόνιο Κόστα παρέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Στην κατοικία του 14.09.25

Δείπνο στον Αντόνιο Κόστα παρέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε ανεπίσημο δείπνο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Η επίσημη συνάντησή τους θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Δευτέρας.

Novartis Case Verdict: Two Former Witnesses Found Guilty
English edition 15.09.25

Novartis Case Verdict: Two Former Witnesses Found Guilty

After years of legal proceedings, two former witnesses are convicted for false testimony and false accusations, closing a controversial chapter in Greece’s high-profile Novartis investigation

Γάζα: Το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα για να την καταστήσει ακατοίκητη, καταγγέλλειo o OHE
Νέες δηλώσεις 15.09.25

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα στη Γάζα για να την καταστήσει ακατοίκητη, καταγγέλλει o OHE

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε τονίζει ότι το Ισραήλ επιδιώκει να απομακρύνει τους Παλαιστίνιους από την πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον 37 νεκροί από τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Λωρίδα

Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία

Το ρεκόρ του Euro 2025, σύμφωνα με την UEFA, είναι ότι απέφερε στην Ελβετία οικονομική επίδραση 220 εκατ. ευρώ, ενώ είχε ρεκόρ 21 χορηγών, δηλαδή αύξηση 150% στα έσοδα σε σύγκριση με το Euro 2022

Άρης Betsson BC: Αναβάθμιση και επέκταση συνεργασίας με την Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 15.09.25

Άρης Betsson BC: Αναβάθμιση και επέκταση συνεργασίας με την Betsson

Η Betsson ανακοίνωσε την αναβάθμιση και επέκταση της συνεργασίας της με τον Άρη BC για τα επόμενα τρία χρόνια, αναλαμβάνοντας πλέον τον ρόλο του Ονοματοδότη της ομάδας, που από εδώ και στο εξής θα αγωνίζεται ως Άρης Betsson BC.

Σπουδαία στιγμή: Ο Ντουπλάντις καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ και ο Καραλής τρέχει και τον αγκαλιάζει (vid)
Τόκιο 2025 15.09.25

Σπουδαία στιγμή: Ο Ντουπλάντις καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ και ο Καραλής τρέχει και τον αγκαλιάζει (vid)

Σπουδαία στιγμή κατά την κατάρριψη του παγκοσμίου ρεκόρ στο επί κοντώ, με τον Εμμανουήλ Καραλή να σπεύδει να συγχαρεί τον φίλο του και παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντουπλάντις.

Κατάρ: Οργή για την ισραηλινή επίθεση στη σύνοδο των αραβικών και ισλαμικών χωρών – «Αποφασιστική απάντηση»
Στην Ντόχα 15.09.25

«Αποφασιστική απάντηση»: Οργή για την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ στη σύνοδο των αραβικών και ισλαμικών χωρών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η σύνοδος αραβικών και ισλαμικών χωρών στην Ντόχα μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ με στόχο τη διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της Χαμάς

Χαλκιδική: Με drones ψάχνουν τον λύκο που τραυμάτισε το 5χρονο – Στήνουν παγίδες για να τον πιάσουν
Φωτογραφία 15.09.25

Με drones ψάχνουν τον λύκο που τραυμάτισε το 5χρονο στη Χαλκιδική - Στήνουν παγίδες για να τον πιάσουν

Eπίθεση λύκου σε 5χρονο στη Χαλκιδική - «Ευτυχώς το παιδί είναι καλά κι επέστρεψε σπίτι του», λέει ο άνθρωπος που απώθησε το ζώο - Επιχείρηση για την απομάκρυνση του

Χίος: Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι με 12.500 κινητά τηλέφωνα – Διασυνδέσεις με την τουρκική μαφία «βλέπουν» οι Αρχές
Χίος 15.09.25

Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι με 12.500 κινητά τηλέφωνα - Διασυνδέσεις με την τουρκική μαφία «βλέπουν» οι Αρχές

Οι δύο άνδρες 62 και 72 ετών εντοπίστηκαν μετά από πληροφορίες της ΕΥΠ σε ιστιοπλοϊκό έτοιμοι να φύγουν προς Τουρκία μεταφέροντας λαθραία χιλιάδες συσκευασίες κινητών τηλεφώνων συνολικής αξίας 695.000 ευρώ

Η Σάλκε γιόρτασε τα 200.000 μέλη της
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Η Σάλκε γιόρτασε τα 200.000 μέλη της

Μπορεί η Σάλκε να βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία όμως οι σχέσεις με τους οπαδούς της πάνε από το καλό στο καλύτερο

Γαλλία: Ο πρώην πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ τάσσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου
Σε συνέντευξη 15.09.25

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ τάσσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου

Τι προτείνει ο Φρανσουά Ολάντ - Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, σημειώνει ότι ο Σεμπαστιάν Λεκορνί φέρει τη «βαριά ευθύνη» να επιτύχει έναν συμβιβασμό για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026

Ο ΛΕΞ παίζει videogame με τον Light, ενώ ένα περιπολικό πλησιάζει το σπίτι, στο νέο videoclip του Capo Dei Capi
Γειτονιές 15.09.25

Ο ΛΕΞ παίζει videogame με τον Light, ενώ ένα περιπολικό πλησιάζει το σπίτι, στο νέο videoclip του Capo Dei Capi

Ο ΛΕΞ και ο Light επιστρέφουν με ένα ατόφιο videoclip για το κομμάτι «Capo Dei Capi» - το οποίο θυμίζει σκηνή από την γαλλική ασπρόμαυρη ταινία «Το Μίσος».

«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο! – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις
Τόκιο 2025 15.09.25

«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα! - Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις

Για πρώτη φορά στο βάθρο Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος με άλμα στα 6μ. κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο! - Χρυσός, με νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάνιτς στα 6,30μ.

