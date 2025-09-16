Η προσχώρηση του πρώην υπουργού των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Λοβέρδου, στη Νέα Δημοκρατία, την οποία ανακοίνωσε περιχαρής ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη από την Χαριλάου Τρικούπη.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων, στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολίασαν, λοιπόν, πως «ο πρωθυπουργός, που το 2021 επιχείρησε να χειραγωγήσει τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, οργανώνοντας τις παράνομες υποκλοπές, υποδέχτηκε σήμερα τον κ. Λοβέρδο».

Όπως ήταν αναμενόμενο, υπενθύμισαν, εξάλλου, πως «το 2023, μετά τη μη εκλογή του (σ.σ. στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ), ο κ. Λοβέρδος αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ», ενώ υπογράμμισαν πως «το 2024 ίδρυσε κόμμα πριν τις ευρωεκλογές, με μοναδικό στόχο να στερήσει από το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση και τον τελευταίο χρόνο περιφέρεται στα κανάλια αποθεώνοντας την κυβέρνηση και στηρίζοντας τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της».

«Προφανώς, κ. Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης», κατέληξαν χαρακτηριστικά.

Η δήλωση Μητσοτάκη για την προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ

«Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ό ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος τον πρώην υπουργό και πρόεδρο του κόμματος «Δημοκράτες», Ανδρέα Λοβέρδο, το πρωί της Τρίτης (16/9) στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όσο για τον κ. Λοβέρδο, αρκέστηκε να δηλώσει: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα».