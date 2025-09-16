Προσχώρησε -και επισήμως- στη Νέα Δημοκρατία ο Ανδρέας Λοβέρδος

Συνάντηση με τον πρώην υπουργό και πρόεδρο των «Δημοκρατών», Ανδρέα Λοβέρδο είχε το πρωί της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν το ενδεχόμενο συνεργασίας, με τον κ. Μητσοτάκη να καλωσορίζει τον κ. Λοβέρδο και τα στελέχη των «Δημοκρατών» στη Νέα Δημοκρατία.

«Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ό ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη» συμπλήρωσε.

«Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα» ήταν η λιτή δήλωση από την πλευρά του Ανδρέα Λοβέρδου.