«Βαλτωμένα» τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας παρά την επικοινωνιακή αντεπίθεση στη ΔΕΘ χωρίς όμως να απειλείται η πρωτοκαθεδρία της. Δεν έπεισαν τα μέτρα του «πακέτου Μητσοτάκη» ούτε την ηλικιακή ομάδα 17-29.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse, για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, η Νέα Δημοκρατία, λίγα 24ωρα μετά τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ, εμφανίζεται με αναγωγή στο 29% (+0,5% σε σχέση την μέτρηση στα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου), έναντι 14% που συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ (+0,5% σε σχέση την μέτρηση στα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου).

Οκτώ κόμματα εξασφαλίζουν ποσοστό πάνω από 3% και μπαίνουν στη Βουλή

Τρίτο κόμμα εμφανίζεται η Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστό 10,5% (-1,5%) και ακολουθούν Ελληνική Λύση 9,5% (+0,5%), ΚΚΕ 8,5% (-0,5%), ΣΥΡΙΖΑ 7% (-0,5%), ΜέΡΑ25 3,5%, Φωνή Λογικής 3,5% (-0,5).

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ είναι στο 24%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,5% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 8,5%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ.

Η αξιολόγηση για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, η πλειοψηφία των πολιτών λέει ότι είναι σε «λανθασμένη κατεύθυνση». Μόνο το 7% απαντά «σε σωστή κατεύθυνση και αρκετά» και ένα 37% λέει πως είναι «σε σωστή κατεύθυνση αλλά χρειάζονται και άλλα».

Η ηλικιακή ομάδα 45-59 αναγνωρίζει σε μεγαλύτερο ποσοστό πως τα «μέτρα είναι σωστή κατεύθυνση αλλά χρειάζονται και άλλα» και η ηλικιακή ομάδα 30-44 είναι αυτή που λέει στο υψηλότερο ποσοστό πως «είναι σε λανθασμένη κατεύθυνση».

Ο καλύτερος εκφραστής της Κεντροαριστεράς

Η δημοσκόπηση της Pulse έθεσε και το ερώτημα για τον καλύτερο εκφραστή της κεντροδεξιάς, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη δημιουργία ενός φορέα, που θα περιλαμβάνει όλα τα κόμματα από το κέντρο προς τα αριστερά, ως αντιστάθμισμα στη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας.

Το ενδιαφέρον σκέλος είναι η λίστα με το όνομα του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται να έχει το προβάδισμα στην εκτίμηση του συνόλου. Στους κεντρώους υπολείπεται του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ στους κεντροαριστερούς ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην πρώτη θέση των προτιμήσεων.