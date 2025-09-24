newspaper
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
24.09.2025 | 16:35
Φωτιά στον Μελιγαλά – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
24.09.2025 | 16:36
Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας - Ενας νεκρός
Γαλλία: Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – Άκαρπη η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Λεκορνί
Κόσμος 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:50

Γαλλία: Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – Άκαρπη η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Λεκορνί

Τα συνδικάτα στη Γαλλία, την Παρασκευή, είχαν δώσει τελεσίγραφο στον πρωθυπουργό διάρκειας 5 ημερών, για να απαντήσει στα αιτήματά τους. Διαφορετικά, είχαν προαναγγείλει νέα απεργιακή κινητοποίηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Σε νέα γενική απεργία προχωρούν τα συνδικάτα στη Γαλλία, μετά τη συνάντηση που είχαν με τον πρωθυπουργό, Σεμπαστιάν Λεκορνί, για τον προϋπολογισμό. Οι εκπρόσωποί τους δήλωσαν ότι ο εντολοδόχος πρωθυπουργός «δεν έδωσε ικανοποιητικές απαντήσεις» στα αιτήματά τους και δεν αποσύρει βασικά μέτρα λιτότητας από τον προϋπολογισμό Μπαϊρού.

Πιθανότερη ημερομηνία της γενικής απεργίας θεωρείται η 2α Οκτωβρίου, λίγες μόλις ημέρες πριν από την ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Λεκορνί στο κοινοβούλιο.

Έληξε το τελεσίγραφο

Η συνάντηση στο μέγαρο Ματινιόν το μεσημέρι της Τετάρτης διήρκεσε περισσότερο από δύο ώρες. Μετά τη λήξη της, η Μαριλίζ Λεόν, γενική γραμματέας του συνδικάτου CFDT, δήλωσε: «Ήταν μια χαμένη ευκαιρία». Τα συνδικάτα στη Γαλλία, την Παρασκευή, είχαν δώσει τελεσίγραφο στον Γάλλο πρωθυπουργό διάρκειας πέντε ημερών, για να απαντήσει στα αιτήματά τους. Διαφορετικά, είχαν προαναγγείλει νέα απεργιακή κινητοποίηση.

«Αν δεν καταλάβει ότι υπάρχει μεγάλη οργή στη χώρα και δεν ανταποκριθεί, δεν θα γλιτώσει δεύτερη απεργία», είχε πει ο Ντομινίκ Κορόνα, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του συνδικάτου UNSA (Ένωση για το Κίνημα Αλληλεγγύης). Στις διαδηλώσεις της 18ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη CGT (Γενική Συνομοσπονδία Συνδικάτων), είχαν συμμετάσχει περισσότερο από ένα εκατομμύριο άνθρωποι.

Τα κόμματα της Αριστεράς έχουν ήδη δηλώσει ότι θα στηρίξουν τη νέα κινητοποίηση. Η Ανυπότακτη Γαλλία, οι Οικολόγοι, το Κομμουνιστικό Κόμμα και το Σοσιαλιστικό Κόμμα ανακοίνωσαν την υποστήριξή τους, αναμένοντας την επιβεβαίωση της ημερομηνίας.

Η φορολόγηση του μεγάλου πλούτου

«Μετά την επιτυχία της 18ης Σεπτεμβρίου, περιμέναμε σαφείς απαντήσεις από την πρωθυπουργό», είπε η Μαριλίζ Λεόν, μετά τη συνάντηση. Αλλά, όπως είπε, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί «δεν έχει δώσει καμία σαφή απάντηση στις προσδοκίες των εργαζομένων».

Η Σοφί Μπινέ μιλάει στα ΜΜΕ μετά τη συνάντηση στο Ματινιόν / REUTERS/Benoit Tessier

Από την πλευρά της η Σοφί Μπινέ, της CGT, είπε: «Ο πρωθυπουργός μάς είπε ότι ποτέ, στην Πέμπτη Δημοκρατία, ένας πρωθυπουργός δεν ήταν τόσο εύθραυστος. Αυτό επιβεβαιώνει ότι βρισκόμαστε σε θέση ισχύος».

Οι εκπρόσωποι των βασικών συνδικαλιστικών οργανώσεων τόνισαν ότι ο Σεμπαστιάν Λεκορνί δεν δείχνει διατεθειμένος να πάρει πίσω πολλά από τα μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας που εισηγήθηκε ο απελθών πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού στο σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού, πριν πέσει η κυβέρνησή του. Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων Λεκορνί-συνδικάτων βρίσκεται και το θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου στην Γαλλία.

Η πρόταση για φορολόγηση με συντελεστή 2% των νοικοκυριών με περιουσία άνω των 100 εκατ. ευρώ, τείνει να εξελιχθεί σε μείζον πολιτικό ζήτημα. Σοσιαλιστές και Οικολόγοι θεωρούν τον «φόρο Ζουκμάν» εκ των ων ουκ άνευ για να επιδείξουν πολιτική ανοχή έναντι του Σεμπαστιάν Λεκορνί και να μην πέσει η κυβέρνηση.

«Δεν λέει όχι, αλλά…»

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ο Σεμπαστιάν Λεκορνί δηλώνει πως δεν είναι αντίθετος με την αύξηση της φορολόγησης των Γάλλων με μεγάλα περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο δεν συμμερίζεται την πρόταση του Γάλλου οικονομολόγου Γκαμπριέλ Ζουκμάν για επιβολή φόρου 2%, στα περίπου 1.800 νοικοκυριά που διαθέτουν υψηλή περιουσία.

Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση
Κόσμος 24.09.25

Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση

Στο βήμα βρέθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για κοινή δράση με στόχο την αντιμετώπιση των πολεμικών συγκρούσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ρωσία και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών στο Ιράν
«Στρατηγικό έργο» 24.09.25

Ρωσία και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών στο Ιράν

Σύμφωνα με το Ιράν, το σχέδιο προβλέπει κατασκευή οκτώ πυρηνικών σταθμών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος της Τεχεράνης είναι να εξασφαλίσει έως το 2040 ισχύ πυρηνικής ενέργειας 20 γιγαβάτ.

Σύνταξη
Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας – Νεκρός ο δράστης και τουλάχιστον 2 τραυματίες
Κόσμος 24.09.25

Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας – Νεκρός ο δράστης και τουλάχιστον 2 τραυματίες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Ντάλας, σε εγκαταστάσεις της ICE, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δράστης είναι νεκρός, ενώ τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί

Σύνταξη
ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο
«Όλα έχουν μια τιμή» 24.09.25

ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο

Ορισμένες ενέργειες προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας, όπως η προώθηση εξαγωγών και η επιστημονική συνεργασία, μπορούν να υπονομεύσουν την εθνική ασφάλεια

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βρετανία: Συνελήφθη 40χρονος για την κυβερνοεπίθεση στο Χίθροου και άλλα μεγάλα αεροδρόμια
Στη Βρετανία 24.09.25

Συνελήφθη 40χρονος για την κυβερνοεπίθεση στο Χίθροου και άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

«Η έρευνα για την κυβερνοεπίθεση παραμένει σε εξέλιξη» αναφέρει η NCA, ενώ η Collins Aerospace προτρέπει τις αεροπορικές να συνεχίσουν για άλλη μία εβδομάδα τη χρήση χειροκίνητου check-in

Σύνταξη
Παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την υπ. Άμυνας της Ισπανίας
Κόσμος 24.09.25

Η Μαδρίτη κατηγορεί τη Μόσχα για παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την υπ. Άμυνας της Ισπανίας

Το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τη Βαλτική, μεταφέροντας την υπουργό Ρόμπλες στη Λιθουανία στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης στα ισπανικά στρατεύματα που έχουν τοποθετηθεί στη χώρα.

Σύνταξη
Ποια περιοχή οδηγείται σε πολεμική κλιμάκωση λόγω τουρκικών drones με θύματα αμάχους;
«Διπλωματία drones» 24.09.25

Ποια περιοχή οδηγείται σε πολεμική κλιμάκωση λόγω τουρκικών drones με θύματα αμάχους;

Δανός αναλυτής εκτιμά ότι οι Τούρκοι έχει εμπλακεί δυναμικά σε αυτό που λέμε «διπλωματία των drones»: μια επικίνδυνη σύγκλιση φονικής τεχνολογίας, γεωπολιτικών φιλοδοξιών και πωλήσεων όπλων

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ρωσία: Το υπουργείο Οικονομικών προτείνει αύξηση του ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Δυσκολίες 24.09.25

Το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών προτείνει αύξηση του ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επισήμανε την περασμένη εβδομάδα ότι είναι ανοιχτός στην αύξηση ορισμένων φόρων ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση
Κόσμος 24.09.25

Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση

Στο βήμα βρέθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για κοινή δράση με στόχο την αντιμετώπιση των πολεμικών συγκρούσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά – 24ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα για τον θάνατο του 20χρονου ναύτη
Ελλάδα 24.09.25

Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά – 24ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα για τον θάνατο του 20χρονου ναύτη

Τα δύο ναυτεργατικά σωματεία, νωρίτερα είχαν προκηρύξει για σήμερα 24ωρη απεργία στο συγκεκριμένο πλοίο, δηλώνοντας ότι «έως την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος το πλοίο δεν θα φύγει από το λιμάνι του Πειραιά».

Σύνταξη
Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια
Η ζωή της ντίβας 24.09.25

Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια

Από το top three των μεγάλων θρύλων του ιταλικού κινηματογράφου, μόνο η Σοφία Λόρεν αντιστέκεται, η οποία μόλις συμπλήρωσε τα 91 χρόνια της. Η Τζίνα Λολομπρίτζιτα απεβίωσε πριν από δύο χρόνια στα 96 της και η Κλαούντια Καρντινάλε έφυγε στις 23 Σεπτεμβρίου από τη ζωή, στα 87 της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΕΔ: Τα κρυφά της διαιτησίας
Ποδόσφαιρο 24.09.25

ΚΕΔ: Τα κρυφά της διαιτησίας

Είναι πολλά τα θέματα που υπάρχουν για να γίνουν βήματα από την ΚΕΔ προς τη διαφάνεια της διαιτησίας

Βάιος Μπαλάφας
Πειραιάς: Φρικτός θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό – «Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο επειδή ήταν η πρώτη φορά»
Ελλάδα 24.09.25

Πειραιάς: Φρικτός θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό – «Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο επειδή ήταν η πρώτη φορά»

Ο 20χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του - Ήταν μόλις 10 ημέρες στη θάλασσα

Σύνταξη
Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα
Ζήτημα πολιτικής 24.09.25

Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα

Μεγάλες είναι οι διαφορές όσον αφορά τη φορολόγηση για την αγορά κατοικίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Το κόστος κυμαίνεται από 0 έως χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τη χώρα όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποκάλυψη Ν. Σαλάτα στην εξεταστική: Ο Μυλωνάκης με καρατόμησε από τον Οργανισμό
Πολιτική 24.09.25

Αποκάλυψη Σαλάτα (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Ο Μυλωνάκης με καρατόμησε από τον Οργανισμό

Στην κρίσιμη φάση της εξέτασης μαρτύρων περνά η εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με την πρώτη «βόμβα» να «σκάει» από τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού, Νίκο Σαλάτα.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Νέα Αριστερά: «Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εγγυάται πληρωμές επιδοτήσεων τον Οκτώβριο»
«Αβεβαιότητα και ανησυχία» 24.09.25

Νέα Αριστερά: «Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εγγυάται πληρωμές επιδοτήσεων τον Οκτώβριο»

Κριτική στην κατάθεση του προσωρινού προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καββαδά, από τη Νέα Αριστερά. Επισημαίνει επίσης ότι η τακτική της κυβερνητικής πλειοψηφίας επιβεβαιώνει την προσπάθεια συγκάλυψης.

Σύνταξη
Ρωσία και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών στο Ιράν
«Στρατηγικό έργο» 24.09.25

Ρωσία και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών στο Ιράν

Σύμφωνα με το Ιράν, το σχέδιο προβλέπει κατασκευή οκτώ πυρηνικών σταθμών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος της Τεχεράνης είναι να εξασφαλίσει έως το 2040 ισχύ πυρηνικής ενέργειας 20 γιγαβάτ.

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός
Κύπελλο Ελλάδος Betsson 24.09.25

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 4.

Σύνταξη
Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας – Νεκρός ο δράστης και τουλάχιστον 2 τραυματίες
Κόσμος 24.09.25

Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας – Νεκρός ο δράστης και τουλάχιστον 2 τραυματίες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Ντάλας, σε εγκαταστάσεις της ICE, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δράστης είναι νεκρός, ενώ τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ξεκινά σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων για τους μη κατόχους διαρκείας ενόψει Άρσεναλ
Champions League 24.09.25

Ολυμπιακός: Ξεκινά σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων για τους μη κατόχους διαρκείας ενόψει Άρσεναλ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστό πως από σήμερα (24/9, 17:00) θα αρχίσει η διάθεση των εισιτηρίων στους μη κατόχους διαρκείας για το ματς με την Άρσεναλ (1/10, 22:00).

Σύνταξη
Πέτη Πέρκα από το Global Sumud Flotilla: Τρομοκρατική η επίθεση που δεχτήκαμε από το Ισραήλ
Καταγγελία 24.09.25

Πέτη Πέρκα από το Global Sumud Flotilla: Τρομοκρατική η επίθεση που δεχτήκαμε από το Ισραήλ

Εννέα επιθέσεις με drones και κρότου λάμψης δέχτηκε ο διεθνής στόλος αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla. Στην ελληνική αποστολή βρίσκεται και η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα

Σύνταξη
