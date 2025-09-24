Γαλλία: Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – Άκαρπη η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Λεκορνί

Σε νέα γενική απεργία προχωρούν τα συνδικάτα στη Γαλλία, μετά τη συνάντηση που είχαν με τον πρωθυπουργό, Σεμπαστιάν Λεκορνί, για τον προϋπολογισμό. Οι εκπρόσωποί τους δήλωσαν ότι ο εντολοδόχος πρωθυπουργός «δεν έδωσε ικανοποιητικές απαντήσεις» στα αιτήματά τους και δεν αποσύρει βασικά μέτρα λιτότητας από τον προϋπολογισμό Μπαϊρού.

Πιθανότερη ημερομηνία της γενικής απεργίας θεωρείται η 2α Οκτωβρίου, λίγες μόλις ημέρες πριν από την ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Λεκορνί στο κοινοβούλιο.

Έληξε το τελεσίγραφο

Η συνάντηση στο μέγαρο Ματινιόν το μεσημέρι της Τετάρτης διήρκεσε περισσότερο από δύο ώρες. Μετά τη λήξη της, η Μαριλίζ Λεόν, γενική γραμματέας του συνδικάτου CFDT, δήλωσε: «Ήταν μια χαμένη ευκαιρία». Τα συνδικάτα στη Γαλλία, την Παρασκευή, είχαν δώσει τελεσίγραφο στον Γάλλο πρωθυπουργό διάρκειας πέντε ημερών, για να απαντήσει στα αιτήματά τους. Διαφορετικά, είχαν προαναγγείλει νέα απεργιακή κινητοποίηση.

«Αν δεν καταλάβει ότι υπάρχει μεγάλη οργή στη χώρα και δεν ανταποκριθεί, δεν θα γλιτώσει δεύτερη απεργία», είχε πει ο Ντομινίκ Κορόνα, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του συνδικάτου UNSA (Ένωση για το Κίνημα Αλληλεγγύης). Στις διαδηλώσεις της 18ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη CGT (Γενική Συνομοσπονδία Συνδικάτων), είχαν συμμετάσχει περισσότερο από ένα εκατομμύριο άνθρωποι.

Τα κόμματα της Αριστεράς έχουν ήδη δηλώσει ότι θα στηρίξουν τη νέα κινητοποίηση. Η Ανυπότακτη Γαλλία, οι Οικολόγοι, το Κομμουνιστικό Κόμμα και το Σοσιαλιστικό Κόμμα ανακοίνωσαν την υποστήριξή τους, αναμένοντας την επιβεβαίωση της ημερομηνίας.

Η φορολόγηση του μεγάλου πλούτου

«Μετά την επιτυχία της 18ης Σεπτεμβρίου, περιμέναμε σαφείς απαντήσεις από την πρωθυπουργό», είπε η Μαριλίζ Λεόν, μετά τη συνάντηση. Αλλά, όπως είπε, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί «δεν έχει δώσει καμία σαφή απάντηση στις προσδοκίες των εργαζομένων».

Από την πλευρά της η Σοφί Μπινέ, της CGT, είπε: «Ο πρωθυπουργός μάς είπε ότι ποτέ, στην Πέμπτη Δημοκρατία, ένας πρωθυπουργός δεν ήταν τόσο εύθραυστος. Αυτό επιβεβαιώνει ότι βρισκόμαστε σε θέση ισχύος».

Οι εκπρόσωποι των βασικών συνδικαλιστικών οργανώσεων τόνισαν ότι ο Σεμπαστιάν Λεκορνί δεν δείχνει διατεθειμένος να πάρει πίσω πολλά από τα μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας που εισηγήθηκε ο απελθών πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού στο σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού, πριν πέσει η κυβέρνησή του. Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων Λεκορνί-συνδικάτων βρίσκεται και το θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου στην Γαλλία.

Η πρόταση για φορολόγηση με συντελεστή 2% των νοικοκυριών με περιουσία άνω των 100 εκατ. ευρώ, τείνει να εξελιχθεί σε μείζον πολιτικό ζήτημα. Σοσιαλιστές και Οικολόγοι θεωρούν τον «φόρο Ζουκμάν» εκ των ων ουκ άνευ για να επιδείξουν πολιτική ανοχή έναντι του Σεμπαστιάν Λεκορνί και να μην πέσει η κυβέρνηση.

«Δεν λέει όχι, αλλά…»

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ο Σεμπαστιάν Λεκορνί δηλώνει πως δεν είναι αντίθετος με την αύξηση της φορολόγησης των Γάλλων με μεγάλα περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο δεν συμμερίζεται την πρόταση του Γάλλου οικονομολόγου Γκαμπριέλ Ζουκμάν για επιβολή φόρου 2%, στα περίπου 1.800 νοικοκυριά που διαθέτουν υψηλή περιουσία.