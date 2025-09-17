Η Γαλλία σε αναβρασμό: Η απεργία της 18ης Σεπτεμβρίου δοκιμάζει την αντοχή της κυβέρνησης Λεκορνί

Τα συνδικάτα στην Γαλλία προετοιμάζονται για μια μαζική πανεθνική απεργία την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης για το 2026.

Οι αρχές προβλέπουν εκτεταμένες ταραχές σε σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες και δίκτυα μεταφορών, ενώ αναμένεται να επηρεαστούν και τουριστικοί προορισμοί στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Εκτιμάται ότι έως και 800.000 άτομα θα βγουν στους δρόμους, καθιστώντας την απεργία μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών.

Η απεργία ακολουθεί μήνες έντασης λόγω των μέτρων που τα συνδικάτα χαρακτηρίζουν «σκληρά» και τα οποία εισήχθησαν το καλοκαίρι.

Για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2023, εννέα μεγάλα συνδικάτα θα πραγματοποιήσουν κοινή πορεία σε ένδειξη ενότητας.

Έχουν ήδη επιβεβαιωθεί πάνω από 220 διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία και οι ηγέτες των συνδικάτων ελπίζουν ότι η συμμετοχή θα ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο άτομα.

Οι πρόσφατες διαμαρτυρίες, όπως το κίνημα «Block Everything», που συγκέντρωσε σχεδόν 200.000 άτομα νωρίτερα αυτό το μήνα, αποκάλυψαν την αυξανόμενη απογοήτευση του γαλλικού κοινού.

Τα συνδικάτα υποστηρίζουν ότι ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης στοχεύει άδικα τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τις ευάλωτες ομάδες.

Επισημαίνουν τις περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες, τις μεταρρυθμίσεις στην ασφάλιση ανεργίας, την αύξηση των ιατρικών εξόδων και ακόμη και τις προτάσεις για μείωση της περίφημης πέμπτης εβδομάδας αμειβόμενων διακοπών στη Γαλλία.

Η ηγέτιδα της Γαλλικής Ομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων (CFDT) Μαριλίζ Λεόν, που συνήθως είναι απρόθυμη να υποστηρίξει απεργίες, επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της, δηλώνοντας ότι ο προϋπολογισμός είναι ασυμβίβαστος με την κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη.

Άλλη μια κυβέρνηση σε αβεβαιότητα

Η κινητοποίηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της παραίτησης των δύο προηγούμενων πρωθυπουργών, αφήνοντας τον Λεκορνί αντιμέτωπο με την πρόκληση να ανασυγκροτήσει την κυβέρνηση και να περάσει τον προϋπολογισμό του.

Η έκταση των διαδηλώσεων θα προσφέρει στον νέο πρωθυπουργό μια πρώτη αίσθηση για το βάθος της δυσαρέσκειας που επικρατεί σε όλη τη Γαλλία.

Οι αρχές σχεδιάζουν να κινητοποιήσουν πάνω από 80.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και να αναπτύξουν 24 θωρακισμένα οχήματα, μια εντυπωσιακή επίδειξη δύναμης που σπανίως έχει παρατηρηθεί μετά τις κινητοποιήσεις των Κίτρινων Γιλέκων το 2018-2019.

Καθώς οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους, την αεροπορία και την εκπαίδευση έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχουν στις απεργίες, η χώρα ετοιμάζεται να «παγώσει».

Ο Λεκορνί προσεγγίζει την αριστερά

Ο Λεκορνί είχε συναντήσεις με τους ηγέτες των συνδικάτων τη Δευτέρα και με την ηγεσία των Σοσιαλιστών την Τετάρτη, στο πλαίσιο των πρώτων διαβουλεύσεών του με εκπροσώπους των εργαζομένων και της πολιτικής σκηνής.

Στόχος του είναι να καταρτίσει έναν προϋπολογισμό που θα μπορεί να περάσει από ένα νομοθετικό σώμα που φαίνεται να έχει παραλύσει.

Το κεντροαριστερό κόμμα, όμως, θέτει υψηλό τίμημα για την υποστήριξή του.

«Οι Γάλλοι πρέπει να δουν το στρατόπεδο του [Προέδρου Εμανουέλ] Μακρόν να χάνει», δήλωσε στο POLITICO ένας ανώτερος Σοσιαλιστής, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος για να εκφράσει ειλικρινά την άποψή του.

«Πρέπει να πονέσει».

Ο ηγέτης των Σοσιαλιστών, Ολιβιέ Φορ, που υποστηρίζει τις απεργίες, επεσήμανε στους δημοσιογράφους ότι ο Λεκορνί παραμένει ασαφής σχετικά με τα σχέδιά του για τον προϋπολογισμό.

Προειδοποίησε ότι το κόμμα του είναι έτοιμο να ανατρέψει την κυβέρνηση για τρίτη φορά, αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

«Εάν ο [Λεκορνί] δεν είναι έτοιμος να ακούσει, θα τον ανατρέψουμε», τόνισε την Τετάρτη.

Το αγκάθι του προυπολογισμού

Ο νέος πρωθυπουργός δεν έχει δώσει πολλές δημόσιες εξηγήσεις για το σχέδιό του. Στην τελετή παράδοσης της εξουσίας, υποσχέθηκε μια ρήξη με την προηγούμενη κυβέρνηση «τόσο στη μορφή όσο και στην ουσία», προσθέτοντας ότι ο προϋπολογισμός του 2026 πρέπει να μειώσει σημαντικά το έλλειμμα, το οποίο αναμένεται να φτάσει το 5,4% του ΑΕΠ φέτος.

Την ίδια στιγμή, ο οίκος αξιολόγησης Fitch μείωσε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας την Παρασκευή, λίγες μέρες μετά την πτώση της μειοψηφικής κυβέρνησης του πρώην πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαΐρού.

Ο Μπαΐρού είχε επιχειρήσει να μειώσει τον προϋπολογισμό κατά σχεδόν 44 δισεκατομμύρια ευρώ, σε μια προσπάθεια περιορισμού του διογκούμενου δημοσιονομικού ελλείμματος.

Οι απεργίες είχαν ανακοινωθεί ήδη στις 29 Αυγούστου, πριν ο Λεκορνί αναλάβει τα ηνία από τον Μπαΐρού.

Τα αιτήματα των διαδηλωτών

Παρά τη δυνατότητα συνεργασίας με τον νέο πρωθυπουργό, οι Σοσιαλιστές μπαίνουν στις διαπραγματεύσεις με απαιτήσεις που θεωρούνται δύσκολο να γίνουν αποδεκτές, τόσο από το στρατόπεδο του Μακρόν όσο και από τους Les Républicains.

Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνεται η επιβολή ελάχιστου φόρου 2% για όσους διαθέτουν περιουσία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, πρόταση εμπνευσμένη από τον Γάλλο οικονομολόγο Γκαμπριέλ Ζουκμάν.

Η αύξηση της φορολογίας για τους πλουσιότερους αποτελεί μόνο ένα από τα αιτήματα των απεργών.

Στην αρχική ανακοίνωσή τους, ζητούσαν επενδύσεις στο κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας, στην πράσινη μετάβαση και στην προσπάθεια επανεκβιομηχάνισης, ενώ εξέφραζαν αντίθεση στις προτεινόμενες περικοπές του προϋπολογισμού από τον Μπαΐρού.

Η γαλλική πολιτική σε ένα αμφίρροπο τοπίο

Παράλληλα, ο πρώην πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ, πλέον βουλευτής, θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις.

Αν και αποκλείει την άμεση συμμετοχή στη νέα κυβέρνηση, έχει εκφράσει σκεπτικισμό για τα τρέχοντα φορολογικά σχέδια του κόμματός του και δείχνει ανοικτός σε πιο μετριοπαθείς αυξήσεις φόρων.

Από μεριάς της, η Καρόλ Ντελγκά, πρώην υπουργός και εξέχουσα προσωπικότητα της μετριοπαθούς πτέρυγας των Σοσιαλιστών, δήλωσε πως «πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθεί μια νέα κατάρρευση της κυβέρνησης».

«Οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό πρέπει να γίνουν προς όφελος του γαλλικού λαού — για να καθησυχαστεί το κοινό και να αποφευχθεί η ανησυχία των χρηματοπιστωτικών αγορών».

Ορισμένα μέλη της γαλλικής αριστεράς ελπίζουν ότι η λαϊκή κινητοποίηση της Πέμπτης θα αναγκάσει τον Λεκορνί είτε να υποχωρήσει σε ορισμένα αιτήματα, όπως οι υψηλότεροι φόροι για τους πλούσιους και η μείωση περικοπών, είτε να επιταχύνει την πτώση της κυβέρνησής του.

Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, η Πέμπτη αναμένεται να είναι μια κρίσιμη ημέρα για τη Γαλλία.