newspaper
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.09.2025 | 23:52
Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η Γαλλία σε αναβρασμό: Η απεργία της 18ης Σεπτεμβρίου δοκιμάζει την αντοχή της κυβέρνησης Λεκορνί
Κόσμος 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:00

Η Γαλλία σε αναβρασμό: Η απεργία της 18ης Σεπτεμβρίου δοκιμάζει την αντοχή της κυβέρνησης Λεκορνί

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα κύμα εκτεταμένων διαδηλώσεων στη Γαλλία, ενώ επιδιώκει να εξασφαλίσει την υποστήριξη των Σοσιαλιστών σε μια κρίσιμη στιγμή για την πολιτική σταθερότητα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Spotlight

Τα συνδικάτα στην Γαλλία προετοιμάζονται για μια μαζική πανεθνική απεργία την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης για το 2026.

Οι αρχές προβλέπουν εκτεταμένες ταραχές σε σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες και δίκτυα μεταφορών, ενώ αναμένεται να επηρεαστούν και τουριστικοί προορισμοί στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Εκτιμάται ότι έως και 800.000 άτομα θα βγουν στους δρόμους, καθιστώντας την απεργία μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών.

Η απεργία ακολουθεί μήνες έντασης λόγω των μέτρων που τα συνδικάτα χαρακτηρίζουν «σκληρά» και τα οποία εισήχθησαν το καλοκαίρι.

Για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2023, εννέα μεγάλα συνδικάτα θα πραγματοποιήσουν κοινή πορεία σε ένδειξη ενότητας.

Έχουν ήδη επιβεβαιωθεί πάνω από 220 διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία και οι ηγέτες των συνδικάτων ελπίζουν ότι η συμμετοχή θα ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο άτομα.

Οι πρόσφατες διαμαρτυρίες, όπως το κίνημα «Block Everything», που συγκέντρωσε σχεδόν 200.000 άτομα νωρίτερα αυτό το μήνα, αποκάλυψαν την αυξανόμενη απογοήτευση του γαλλικού κοινού.

Διαδηλωτές υψώνουν τα χέρια τους καθώς συμμετέχουν σε διαδήλωση στην Place de la Republique κατά τη διάρκεια μιας ημέρας διαδηλώσεων στο Παρίσι, στο πλαίσιο ενός λαϊκού κινήματος διαμαρτυρίας με το όνομα «Bloquons Tout» («Ας μπλοκάρουμε τα πάντα»), που καλεί σε πανεθνικές διαταραχές όλη την ημέρα, Γαλλία, 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Τα συνδικάτα υποστηρίζουν ότι ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης στοχεύει άδικα τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τις ευάλωτες ομάδες.

Επισημαίνουν τις περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες, τις μεταρρυθμίσεις στην ασφάλιση ανεργίας, την αύξηση των ιατρικών εξόδων και ακόμη και τις προτάσεις για μείωση της περίφημης πέμπτης εβδομάδας αμειβόμενων διακοπών στη Γαλλία.

Η ηγέτιδα της Γαλλικής Ομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων (CFDT) Μαριλίζ Λεόν, που συνήθως είναι απρόθυμη να υποστηρίξει απεργίες, επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της, δηλώνοντας ότι ο προϋπολογισμός είναι ασυμβίβαστος με την κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη.

Άλλη μια κυβέρνηση σε αβεβαιότητα

Η κινητοποίηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της παραίτησης των δύο προηγούμενων πρωθυπουργών, αφήνοντας τον Λεκορνί αντιμέτωπο με την πρόκληση να ανασυγκροτήσει την κυβέρνηση και να περάσει τον προϋπολογισμό του.

Η έκταση των διαδηλώσεων θα προσφέρει στον νέο πρωθυπουργό μια πρώτη αίσθηση για το βάθος της δυσαρέσκειας που επικρατεί σε όλη τη Γαλλία.

Οι αρχές σχεδιάζουν να κινητοποιήσουν πάνω από 80.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και να αναπτύξουν 24 θωρακισμένα οχήματα, μια εντυπωσιακή επίδειξη δύναμης που σπανίως έχει παρατηρηθεί μετά τις κινητοποιήσεις των Κίτρινων Γιλέκων το 2018-2019.

Καθώς οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους, την αεροπορία και την εκπαίδευση έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχουν στις απεργίες, η χώρα ετοιμάζεται να «παγώσει».

Ο νεοδιορισμένος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί αντιδρά καθώς μιλάει στο τέλος της τελετής παράδοσης της εξουσίας στο ξενοδοχείο Matignon στο Παρίσι στις 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Λεκορνί προσεγγίζει την αριστερά

Ο Λεκορνί είχε συναντήσεις με τους ηγέτες των συνδικάτων τη Δευτέρα και με την ηγεσία των Σοσιαλιστών την Τετάρτη, στο πλαίσιο των πρώτων διαβουλεύσεών του με εκπροσώπους των εργαζομένων και της πολιτικής σκηνής.

Στόχος του είναι να καταρτίσει έναν προϋπολογισμό που θα μπορεί να περάσει από ένα νομοθετικό σώμα που φαίνεται να έχει παραλύσει.

Το κεντροαριστερό κόμμα, όμως, θέτει υψηλό τίμημα για την υποστήριξή του.

«Οι Γάλλοι πρέπει να δουν το στρατόπεδο του [Προέδρου Εμανουέλ] Μακρόν να χάνει», δήλωσε στο POLITICO ένας ανώτερος Σοσιαλιστής, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος για να εκφράσει ειλικρινά την άποψή του.

«Πρέπει να πονέσει».

Ο ηγέτης των Σοσιαλιστών, Ολιβιέ Φορ, που υποστηρίζει τις απεργίες, επεσήμανε στους δημοσιογράφους ότι ο Λεκορνί παραμένει ασαφής σχετικά με τα σχέδιά του για τον προϋπολογισμό.

Προειδοποίησε ότι το κόμμα του είναι έτοιμο να ανατρέψει την κυβέρνηση για τρίτη φορά, αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

«Εάν ο [Λεκορνί] δεν είναι έτοιμος να ακούσει, θα τον ανατρέψουμε», τόνισε την Τετάρτη.

Το αγκάθι του προυπολογισμού

Ο νέος πρωθυπουργός δεν έχει δώσει πολλές δημόσιες εξηγήσεις για το σχέδιό του. Στην τελετή παράδοσης της εξουσίας, υποσχέθηκε μια ρήξη με την προηγούμενη κυβέρνηση «τόσο στη μορφή όσο και στην ουσία», προσθέτοντας ότι ο προϋπολογισμός του 2026 πρέπει να μειώσει σημαντικά το έλλειμμα, το οποίο αναμένεται να φτάσει το 5,4% του ΑΕΠ φέτος.

Την ίδια στιγμή, ο οίκος αξιολόγησης Fitch μείωσε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας την Παρασκευή, λίγες μέρες μετά την πτώση της μειοψηφικής κυβέρνησης του πρώην πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαΐρού.

Ο Μπαΐρού είχε επιχειρήσει να μειώσει τον προϋπολογισμό κατά σχεδόν 44 δισεκατομμύρια ευρώ, σε μια προσπάθεια περιορισμού του διογκούμενου δημοσιονομικού ελλείμματος.

Οι απεργίες είχαν ανακοινωθεί ήδη στις 29 Αυγούστου, πριν ο Λεκορνί αναλάβει τα ηνία από τον Μπαΐρού.

Τα αιτήματα των διαδηλωτών

Παρά τη δυνατότητα συνεργασίας με τον νέο πρωθυπουργό, οι Σοσιαλιστές μπαίνουν στις διαπραγματεύσεις με απαιτήσεις που θεωρούνται δύσκολο να γίνουν αποδεκτές, τόσο από το στρατόπεδο του Μακρόν όσο και από τους Les Républicains.

Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνεται η επιβολή ελάχιστου φόρου 2% για όσους διαθέτουν περιουσία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, πρόταση εμπνευσμένη από τον Γάλλο οικονομολόγο Γκαμπριέλ Ζουκμάν.

Η αύξηση της φορολογίας για τους πλουσιότερους αποτελεί μόνο ένα από τα αιτήματα των απεργών.

Στην αρχική ανακοίνωσή τους, ζητούσαν επενδύσεις στο κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας, στην πράσινη μετάβαση και στην προσπάθεια επανεκβιομηχάνισης, ενώ εξέφραζαν αντίθεση στις προτεινόμενες περικοπές του προϋπολογισμού από τον Μπαΐρού.

Γιατροί, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και γαλλικά συνδικάτα διαδηλώνουν κατά των ανακοινωθέντων μέτρων λιτότητας στον τομέα της δημόσιας υγείας στη Νάντη της Γαλλίας, στις 16 Σεπτεμβρίου 2025. Η πλακάτ γράφει: «Υγεία για όλους»

Η γαλλική πολιτική σε ένα αμφίρροπο τοπίο

Παράλληλα, ο πρώην πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ, πλέον βουλευτής, θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις.

Αν και αποκλείει την άμεση συμμετοχή στη νέα κυβέρνηση, έχει εκφράσει σκεπτικισμό για τα τρέχοντα φορολογικά σχέδια του κόμματός του και δείχνει ανοικτός σε πιο μετριοπαθείς αυξήσεις φόρων.

Από μεριάς της, η Καρόλ Ντελγκά, πρώην υπουργός και εξέχουσα προσωπικότητα της μετριοπαθούς πτέρυγας των Σοσιαλιστών, δήλωσε πως «πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθεί μια νέα κατάρρευση της κυβέρνησης».

«Οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό πρέπει να γίνουν προς όφελος του γαλλικού λαού — για να καθησυχαστεί το κοινό και να αποφευχθεί η ανησυχία των χρηματοπιστωτικών αγορών».

Ορισμένα μέλη της γαλλικής αριστεράς ελπίζουν ότι η λαϊκή κινητοποίηση της Πέμπτης θα αναγκάσει τον Λεκορνί είτε να υποχωρήσει σε ορισμένα αιτήματα, όπως οι υψηλότεροι φόροι για τους πλούσιους και η μείωση περικοπών, είτε να επιταχύνει την πτώση της κυβέρνησής του.

Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, η Πέμπτη αναμένεται να είναι μια κρίσιμη ημέρα για τη Γαλλία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πάουελ: Η διπλή εντολή και η μείωση ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου

Πάουελ: Η διπλή εντολή και η μείωση ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Επικαιρότητα
Μητσοτάκης: «Βάφτισε» τις φοροελαφρύνσεις αυξήσεις μισθών

Μητσοτάκης: «Βάφτισε» τις φοροελαφρύνσεις αυξήσεις μισθών

Champions League
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Times: Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης
Κόσμος 17.09.25

Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα αναγνωρίσει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου.

Σύνταξη
Γιατί ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη στην Ουκρανία;
Έχει πολλούς λόγους 17.09.25

Γιατί ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη στην Ουκρανία;

Ακόμη και ο πιο φιλικός προς τη Ρωσία πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορεί να επιτύχει την κατάπαυση του πυρός που απαιτούν οι στρατηγικοί υπολογισμοί του Βλαντίμιρ Πούτιν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι Ταλιμπάν περιορίζουν το ίντερνετ στο Αφγανιστάν για να «αποτρέψουν την ανηθικότητα»
Πλήρης λογοκρισία 17.09.25

Οι Ταλιμπάν περιορίζουν το ίντερνετ στο Αφγανιστάν για να «αποτρέψουν την ανηθικότητα»

Οι Ταλιμπάν περιορίζουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τώρα και το διαδίκτυο, ενώ παράλληλα αξιοποιούν τις ίδιες πλατφόρμες για να διαδώσουν τα δικά τους μηνύματα

Σύνταξη
To in στο Παρίσι: Η Πλατεία της Δημοκρατίας πλημμύρισε με συνθήματα για την Παλαιστίνη
Κόσμος 17.09.25

To in στο Παρίσι: Η Πλατεία της Δημοκρατίας πλημμύρισε με συνθήματα για την Παλαιστίνη

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν την Πλατεία της Δημοκρατίας στο Παρίσι, μετατρέποντάς την σε σκηνή έντονου πολιτικού συμβολισμού με επίκεντρο το παλαιστινιακό ζήτημα.

Βίντεο - φωτογραφίες: Ρωμανός Λιούτας
«Φτερά» έκανε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη από το Μουσείο του Καΐρου – Τεράστια κινητοποίηση
Τα πιθανά σενάρια 17.09.25

«Φτερά» έκανε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη από το Μουσείο του Καΐρου – Τεράστια κινητοποίηση

Χρυσό βραχιόλι, ηλικίας 3.000 ετών, «εξαφανίστηκε» από το Μουσείο του Καΐρου. Φέρεται ότι ανήκε σε έναν φαραώ της 21ης Δυναστείας της Αιγύπτου και εκφράζονται φόβοι ότι έχει ήδη βγει από τη χώρα.

Σύνταξη
Μεγαλειώδης διαδήλωση στον Λονδίνο – «Τραμπ, δεν είσαι ευπρόσδεκτος»
«Θερμή» υποδοχή 17.09.25

Μεγαλειώδης διαδήλωση στον Λονδίνο – «Τραμπ, δεν είσαι ευπρόσδεκτος»

Συνθήματα κατά του Τραμπ, παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ. Όλα καταδίκαζαν τις πολιτικές του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα, το μεταναστευτικό, αλλά και τις ρατσιστικές θέσεις του

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Beating Retreat: Ο Κάρολος υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ουίνδσορ – Εντυπωσιακή τελετή
Αεροπορική επίδειξη 17.09.25

Beating Retreat: Ο Κάρολος υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ουίνδσορ – Εντυπωσιακή τελετή

Με μια παραδοσιακή στρατιωτική τελετή υποδέχθηκε στο κάστρο του Ουίνδσρο τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο βασιλιάς Κάρολος. Κοινή πτήση αμερικανικών και βρετανικών πολεμικών αεροσκαφών.

Σύνταξη
Ουκρανός βουλευτής – Ο Ζελένσκι ικανός να εμπλέκεται στη δολοφονία Κερκ και την απόπειρα κατά Τραμπ
Τι υποστηρίζει 17.09.25

«Βόμβα μεγατόνων» Ουκρανού βουλευτή - Ο Ζελένσκι θα μπορούσε να εμπλέκεται στη δολοφονία Κερκ και την απόπειρα κατά Τραμπ

Ο Ντμίτροκ, ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο στην ουκρανική πολιτική σκηνή, σπέρνει «ζιζάνια» για τους τρόπους και τις μεθόδους του καθεστώτος Ζελένσκι.

Σύνταξη
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πλήγμα στο MAGA κίνημα – Χάνει έναν ισχυρό πόλο πίεσης από και προς τον Τραμπ
Αναζητείται «διάδοχος» 17.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πλήγμα στο MAGA κίνημα – Χάνει έναν ισχυρό πόλο πίεσης από και προς τον Τραμπ

Το κίνημα MAGA, μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, έχασε μία από τις σημαντικότερες μορφές του. Είχε την ισχύ να επιβάλει τις απαιτήσεις του κινήματος στους νομοθέτες και να ελέγχει τους οπαδούς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συμφωνία για τα ορυκτά: ΗΠΑ και Ουκρανία ανακοίνωσαν τη συνεισφορά τους στο κοινό ταμείο ύψους 150 εκατ.
Πόλεμος στην Ουκρανία 17.09.25

Συμφωνία για τα ορυκτά: ΗΠΑ και Ουκρανία ανακοίνωσαν τη συνεισφορά τους στο κοινό ταμείο ύψους 150 εκατ.

Ουκρανία και ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα θεσμεύσουν από 75 εκατ. δολάρια. Τα χρήματα αυτά θα κατευθυνθούν στο κοινό ταμείο που προβλέπει η συμφωνία για τα ορυκτά μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Ρωσία: Εργαστηριακές εξετάσεις αποδεικνύουν ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε στη φυλακή
Αλεξέι Ναβάλνι 17.09.25

Ρωσία: Εργαστηριακές εξετάσεις αποδεικνύουν ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης δηλητηριάστηκε στη φυλακή

Η Γιούλια Ναβάλνι έχει επανειλημμένα κατηγορήσει το ρωσικό κράτος για τη δολοφονία του συζύγου της, κατηγορίες που το Κρεμλίνο έχει απορρίψει ως αβάσιμες.

Σύνταξη
Ιστορική γκάφα Κάλας για συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας στον Β’ ΠΠ – «Η χειρότερη απάντηση…»
«Οριακά ρατσιστική» 17.09.25

Ιστορική γκάφα Κάλας για συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας στον Β’ ΠΠ – «Η χειρότερη απάντηση…»

Πρώην επίτροπος της Κομισιόν δεν μπόρεσε να κρατήσει την απογοήτευσή του με τις απόψεις της Κάγια Κάλας, που θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς σχέσεις της ΕΕ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η εταιρεία που παρήγγειλε…. ήλιο από τη Σελήνη
Είναι αλήθεια 18.09.25

Η εταιρεία που παρήγγειλε…. ήλιο από τη Σελήνη

Δεν έχουμε κάνει ακόμη εξόρυξη στη Σελήνη, αλλά οι εταιρείες αγοράζουν ήδη τους πόρους της. Το ήλιο είναι ένας από αυτούς, γιατί χρειάζεται για τους υπερυπολογιστές.

Σύνταξη
Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ
On Field 18.09.25

Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ

Ο διεθνής επιθετικός της Λίβερπουλ ήταν ο κορυφαίος παίκτης των «κόκκινων» στο μεγάλο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League, γράφοντας ιστορία με την φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Times: Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης
Κόσμος 17.09.25

Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα αναγνωρίσει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου.

Σύνταξη
Cardi B: Είναι και πάλι έγκυος;
Βίντεο 17.09.25

Cardi B: Είναι και πάλι έγκυος;

Η Cardi B δήλωσε ότι βρίσκεται σε μια πολύ καλή φάση της ζωής της, καθώς ετοιμάζει το νέο της άλμπουμ και παράλληλα ζει ξανά την εμπειρία της μητρότητας

Σύνταξη
Η Μελάνια Τραμπ συνεχίζει να παίζει κρυφτό: Το καπέλο, η συνωμοσία, το αίνιγμα – «Χωρίς βλέμμα»
Υπογραφή; Μυστήριο 17.09.25

Η Μελάνια Τραμπ συνεχίζει να παίζει κρυφτό: Το καπέλο, η συνωμοσία, το αίνιγμα – «Χωρίς βλέμμα»

Πολλά συζητήθηκαν για τη δεύτερη επίσκαεψη του ζεύγους Τραμπ στη Βρετανία, τίποτα όμως τόσο όσο το καπέλο της γυναίκας-μυστήριο, της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιατί ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη στην Ουκρανία;
Έχει πολλούς λόγους 17.09.25

Γιατί ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη στην Ουκρανία;

Ακόμη και ο πιο φιλικός προς τη Ρωσία πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορεί να επιτύχει την κατάπαυση του πυρός που απαιτούν οι στρατηγικοί υπολογισμοί του Βλαντίμιρ Πούτιν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μεταναστευτικό: Συμφωνία για δύο δομές μεταναστών στην Κρήτη – Βραδιά ταραχών στην Αγυιά που ασφυκτιά
Χανιά 17.09.25

Συμφωνία για δύο δομές μεταναστών στην Κρήτη - Βραδιά ταραχών στην Αγυιά που ασφυκτιά

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η Κρήτη. Το μεταναστευτικό δοκιμάζει τις αντοχές του νησιού και εκθέτει τις κυβερνητικές πολιτικές. Συμφωνία για τη δημιουργία δύο δομών προσωρινής παραμονής. Νύχτα έντασεις και ταραχών στην Αγυιά.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν ακόμα και με δέκα παίκτες»
Champions League 17.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν ακόμα και με δέκα παίκτες»

Στην πολύ καλή αμυντική λειτουργία της Πάφου στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 στην πρεμιέρα του Champions League, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να επισημαίνει ότι η διοργάνωση έχει ακόμη πολύ δρόμο...

Σύνταξη
Η υπεροχή του Ολυμπιακού επί της Πάφου, σε μία εικόνα… (pic)
Champions League 17.09.25

Η υπεροχή του Ολυμπιακού επί της Πάφου, σε μία εικόνα… (pic)

Κατοχή στο 64%, 17 τελικές, 65 επιθέσεις και 259 περισσότερες πάσες περισσότερες, αλλά και ένα 0 στον πίνακα του Καραϊσκάκη που δεν αποτυπώνει την αλήθεια της πρεμιέρας του Ολυμπιακού στο Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
LIVE: Άγιαξ – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Άγιαξ – Ίντερ

LIVE: Άγιαξ – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άγιαξ – Ίντερ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Οι Ταλιμπάν περιορίζουν το ίντερνετ στο Αφγανιστάν για να «αποτρέψουν την ανηθικότητα»
Πλήρης λογοκρισία 17.09.25

Οι Ταλιμπάν περιορίζουν το ίντερνετ στο Αφγανιστάν για να «αποτρέψουν την ανηθικότητα»

Οι Ταλιμπάν περιορίζουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τώρα και το διαδίκτυο, ενώ παράλληλα αξιοποιούν τις ίδιες πλατφόρμες για να διαδώσουν τα δικά τους μηνύματα

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κάθε φορά που τοποθετείται δημόσια, αποδεικνύει γιατί πρέπει να αποτελέσει πολιτικά παρελθόν
«Κουβέντα για τα καρτέλ» 17.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κάθε φορά που τοποθετείται δημόσια, αποδεικνύει γιατί πρέπει να αποτελέσει πολιτικά παρελθόν

«Συγχαρητήρια, κύριε Μητσοτάκη. Το κράτος Δικαίου θα σας... ευγνωμονεί για τις υπηρεσίες σας», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για όσα είπε ο πρωθυπουργός για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο