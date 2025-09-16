Απειλούν με «μεγάλες κινητοποιήσεις» οι Γάλλοι εργοδότες

Με «μεγάλη κινητοποίηση» θα απαντήσουν οι εργοδότες, εάν αυξηθούν οι εταιρικοί φόροι στον προϋπολογισμό του 2026 που επεξεργάζεται η νέα κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί, προειδοποίησε σε συνέντευξή του στον ιστότοπο της «Le Parisien» ο πρόεδρος της Medef Πατρίκ Μαρτέν. Ταυτόχρονα ο επικεφαλής της Ένωσης των Γάλλων Εργοδοτών κατήγγειλε ως «μια μορφή λεηλασίας» τον φόρο Zucman που θέτει η Αριστερά (συμπεριλαμβανομένων των Σοσιαλιστών) ως προϋπόθεση για την παροχή ψήφου ανοχής στην κυβέρνηση.

«Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντέξουν νέους φόρους ή πρόσθετες αυξήσεις φόρων. Αντίθετα, είναι επείγον να χαλαρώσουμε το χειρόφρενο για την τόνωση των επενδύσεων», δήλωσε ο επικεφαλής της κορυφαίας Ένωσης εργοδοτών της Γαλλίας. Εάν μάλιστα ενδώσει στις πιέσεις ο Λεκορνί και αυξήσει τους συντελεστές εταιρικής φορολόγησης, «θα υπάρξει μια μεγάλη κινητοποίηση των εργοδοτών ολόκληρης της χώρας, πέραν της Medef», πρόσθεσε.

Σημειωτέον ότι η συνέντευξη Μαρτέν δημοσιεύθηκε μόλις δύο ημέρες μετά τη συνάντησή του, την Παρασκευή το βράδυ, με τον Λεκορνί στο πρωθυπουργικό Μέγαρο.

Ανταπεργία;

«Δεν θα βγούμε στους δρόμους. Θα συγκεντρώσουμε μαζικά, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, με τη μορφή συνάντησης χιλιάδες επιχειρηματίες όλων των προφίλ ως προς το μέγεθος, τον τομέα δραστηριότητας, την γεωγραφική τους προέλευση, για να δείξουμε ξεκάθαρα ότι αρνούμαστε να είμαστε η μεταβλητή προσαρμογής πολιτικών που μας φαίνονται αντίθετες στο συμφέρον της χώρας και στην ομαλή λειτουργία της οικονομίας, στην οποία διαδραματίζουμε σημαντικό ρόλο», είπε χαρακτηριστικά ο Πατρίκ Μαρτέν.

Ο πρόεδρος της Medef απέφυγε επιμελώς να μιλήσει για την επιβολή λοκ ντάουν στους τόπους εργασίας. Επισήμως ανταπεργία δεν πρόκειται να κηρύξει η Ένωση, αλλά τουλάχιστον οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη γαλλική επαρχία θα είναι δύσκολο να λειτουργήσουν όταν τα αφεντικά λείπουν για «μαχητικές συνελεύσεις».

Η κόκκινη γραμμή

Ο Πατρίκ Μαρτέν υπογράμμισε ότι το 2025 οι γαλλικές επιχειρήσεις «αν αφαιρεθεί η βοήθεια που λαμβάνουν, είναι οι βαρύτερα φορολογημένες από όλες τις άλλες στις χώρες του ΟΟΣΑ».

Υποστήριξε ότι την χρονιά που διανύουμε «θα καταβάλουν πρόσθετες εισφορές συνολικά 13 δισ. ευρώ», ενώ σε αντάλλαγμα «οι εταιρείες δεν έχουν δει ακόμα να υλοποιείται η υπόσχεση της πολιτικής ηγεσίας για μείωση του CVAE» – πρόκειται για ένα φόρο που επιβαρύνει την παραγωγή.

Ο Μαρτέν δεν δίστασε να ορίσει ως κόκκινη γραμμή για την ανοχή της εργοδοσίας τον περιβόητο φόρο Ζικμάν. «Θα ήταν ένα τρομερό αντικίνητρο για τις εταιρείες σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις και την ανάληψη κινδύνων. Για τον υπολογισμό της καθαρής περιουσίας των φορολογουμένων ο φόρος Ζικμάν προβλέπει και κριτήρια που έχουν να κάνουν με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, κάτι που δεν προέβλεπε ο ISF (σ.σ. Φόρος Αλληλεγγύης των Πλουσίων)», σημείωσε ο επικεφαλής της Medef.

«Μια μορφή λεηλασίας» για τους εργοδότες

«Για ορισμένες εταιρείες, ιδίως στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες έχουν χρηματιστηριακή αξία αλλά δεν εμφανίζουν ακόμη κέρδη ή δεν διανέμουν μερίσματα, η εισαγωγή αυτού του φόρου θα ισοδυναμούσε με μια μορφή λεηλασίας και θα τις ανάγκαζε να ξεπουληθούν», εξήγησε ο Μαρτέν.

Ο επίμαχος φόρος προτάθηκε από τον ηλικίας μόλις 38 ετών οικονομολόγο Γκαμπριέλ Ζικμάν (είναι καθηγητής στο Κολούμπια, στην Οικονομική Σχολή του Παρισιού και επίσης διευθυντής του Φορολογικού Παρατηρητηρίου της ΕΕ) και εστιάζεται στη φορολόγηση με ένα ελάχιστο συντελεστή 2% των Γάλλων ή αλλοδαπών κατοίκων Γαλλίας που διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα περιουσιακά στοιχεία από συμμετοχές σε επιχειρήσεις, για να φορολογηθούν θα πρέπει οι επιχειρήσεις να έχουν συνολικά κέρδη (από πωλήσεις και επενδύσεις) άνω των 15 δισ. ευρώ ετησίως – άρα το επιχείρημα του Μαρτέν περί «λεηλασίας» τεχνολογικών startups που δεν εμφανίζουν ακόμα κέρδη μοιάζει λίγο υπερβολικό.

Εν πάση περιπτώσει, αν εφαρμοστεί ο φόρος Ζικμάν υπολογίζεται ότι ο φόρος, αν εφαρμοστεί, θα επηρεάσει περίπου 1.800 φυσικά πρόσωπα στη χώρα, αλλά θα αποφέρει στο γαλλικό κράτος από 15 έως και 25 δισ. ευρώ ετησίως.

Μήνυμα στους Σοσιαλιστές

Το πρόβλημα έγκειται στο ότι η επιβολή του δαιμονοποιημένου από την εργοδοσία φόρου Ζικμάν υποστηρίζεται με ζέση από τη σημερινή ηγεσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος – όχι όμως και από τον πρώην πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ότι «ο φόρος αυτός δεν πρέπει να αποτελεί φετίχ». Γι’ αυτό και ο Πατρίκ Μαρτέν θεώρησε ότι οι προτάσεις του Σοσιαλιστικού Κόμματος για τον προϋπολογισμό «θα έφερναν ύφεση» σε μια ήδη «δύσκολη οικονομική συγκυρία».

Ο επικεφαλής των Γάλλων εργοδοτών ήταν σαφής: «Είναι σχεδόν πρόκληση για τους επιχειρηματίες να βλέπουν ότι το κράτος εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης των φόρων δίχως να επιδιώκει να μειώσει τις δαπάνες του». Κατά τον Μαρτέν οι περικοπές θα πρέπει να επικεντρωθούν κυρίως στις κοινωνικές δαπάνες και στο κόστος λειτουργίας του κράτους – προτείνει μείωση του αριθμού των θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα.

Ο «μοναχικός Μπαϊρού»

Στη συνέντευξή του στη «Le Parisien» ο Πατρίκ Μαρτέν υπενθύμισε την αρνητική τοποθέτηση της Ένωσης Εργοδοτών στην ιδέα της κατάργησης δύο εθνικών αργιών, που είχε προτείνει ο προηγούμενος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, αλλά απέρριψε το Σάββατο ο Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Ερωτηθείς για τη σχέση της Medef με τον Μπαϊρού, ο ύπατος εκπρόσωπος της γαλλικής εργοδοσίας απάντησε ότι «ο πρώην πρωθυπουργός είχε την τάση να εργάζεται κάπως μόνος». Ήταν «μια τάση που μας αναστάτωσε», είπε ο Μαρτέν.

