# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ιταλογαλλική κόντρα για τη (μη) φορολόγηση των πλουσίων
Οικονομία 03 Σεπτεμβρίου 2025

Ιταλογαλλική κόντρα για τη (μη) φορολόγηση των πλουσίων

Η Τζόρτζια Μελόνι απορρίπτει τους ισχυρισμούς Μπαϊρού ότι η Ιταλία θέλει να κλέψει κεφάλαια και επενδύσεις από τη Γαλλία

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Spotlight

Προσπάθησε να δικαιολογηθεί επειδή αποφεύγει να φορολογήσει τους «υπερπλουσίους» και άνοιξε μέτωπο (και) με το εξωτερικό. Μιλώντας την Κυριακή στην τηλεόραση ο γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού απέρριψε την ιδέα της Αριστεράς να φορολογήσει τους συμπατριώτες του που διαθέτουν περιουσία άνω των 100 εκατ. ευρώ προκειμένου να αντιμετωπίσει η χώρα το τεράστιο δημοσιονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Το μέτρο επανέρχεται στη γαλλική επικαιρότητα ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης που θα ζητήσει την επόμενη Δευτέρα ο Μπαϊρού.

Ο πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι ο περίφημος «φόρος Ζικμάν» θα στείλει κεφάλαια και επενδύσεις από τη Γαλλία στην Ιταλία, που «ήδη ακολουθεί πολιτική φορολογικού ντάμπινγκ». Συγκεκριμένα, ερωτηθείς για το συγκριτικά ελαφρύ φορολογικό βάρος που σηκώνουν όσοι ανήκουν στα υψηλότερα εισοδήματα της Γαλλίας, ο ηγέτης του κεντρώου κόμματος MoDem προειδοποίησε για τον κίνδυνο να δημιουργηθεί στη χώρα ένα ακόμα μεγαλύτερο κύμα φυγής «φορολογικών μεταναστών».

Κατά τον Μπαϊρού, το φαινόμενο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και μάλιστα οι μεταναστευτικές ροές κατευθύνονται προς τους στενότερους εταίρους της Γαλλίας. «Οι άνθρωποι φεύγουν επειδή υπάρχει πλέον ένα είδος φορολογικού νομαδισμού. Η Ιταλία αυτή τη στιγμή ακολουθεί μια πολιτική φορολογικού ντάμπινγκ», απεφάνθη.

Οργή Μελόνι

Ε, ποιος άκουσε την Τζόρτζια Μελόνι και δεν τη φοβήθηκε! Σε μήνυμα που ανάρτησε αυθημερόν στον λογαριασμό της στο X, η ιταλίδα πρωθυπουργός κατήγγειλε ως «εντελώς αβάσιμες τις δηλώσεις Μπαϊρού» και χαρακτήρισε «ανήκουστο» το γεγονός ότι το Παρίσι κατηγόρησε την Ιταλία για φορολογικό ντάμπινγκ.

«Η ιταλική οικονομία είναι ελκυστική και τα πάει καλύτερα από άλλες χάρη στη σταθερότητα και την αξιοπιστία του έθνους μας», επισήμανε η Μελόνι για να ξεκαθαρίσει: «Η Ιταλία δεν εφαρμόζει αδικαιολόγητα ευνοϊκές φορολογικές πολιτικές για να προσελκύσει ευρωπαϊκές εταιρείες».

πλούσιοι

Τι ισχύει στην Ιταλία

Μπορεί η Μελόνι να διαρρηγνύει τα ιμάτιά της για τα όσα είπε για τη χώρα της ο γάλλος πρωθυπουργός, ωστόσο από το 2017 η Ιταλία έχει υιοθετήσει ένα πολύ ελκυστικό φορολογικό καθεστώς για τους ανά τον κόσμο «πολύ ευκατάστατους» ανθρώπους.

«Δεν πρόκειται για φορολογικούς μηχανισμούς που έχουν σχεδιαστεί για να προσελκύσουν επιχειρηματικές επενδύσεις, αλλά μεμονωμένα άτομα μπορούν να επωφεληθούν από αυτούς», γράφει στη «Le Figaro» ο Ανγκεράν Αρμανέ. Ο ρεπόρτερ της γαλλικής εφημερίδας εξηγεί ότι η ευνοϊκή για τους πλούσιους νομοθεσία της Ιταλίας έγινε ανά την υφήλιο γνωστή το 2018, όταν ο αστέρας του ποδοσφαίρου Κριστιάνο Ρονάλντο επωφελήθηκε από αυτήν κατά τη μεταγραφή του, τότε, στη Γιουβέντους.

Ο κύριος μηχανισμός της ιταλικής νομοθεσίας που την κάνει ελκυστική για τους ξένους βασίζεται στην καθιέρωση ενός ενιαίου φόρου για το εισοδήμα που αποκτάται στο εξωτερικό. Αρχικά ο φόρος είχε οριστεί στα 100.000 ευρώ ετησίως, αλλά τον Αύγουστο του 2024 η ετήσια αυτή εισφορά διπλασιάστηκε στα 200.000 ευρώ.

Σε αυτή την απόφαση που ελήφθη επί των ημερών της αναφέρθηκε η Τζόρτζια Μελόνι. «Η Ιταλία έχει διπλασιάσει ακόμη και το ενιαίο φορολογικό βάρος που έχει θεσπιστεί από το 2016 για τα άτομα που έρχονται να εγκατασταθούν εδώ», σημείωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός. «Ωστόσο, αυτός ο ενιαίος φόρος θα μπορούσε να αποδειχθεί ελκυστικός για τις αρκετές εκατοντάδες Γάλλους φορολογούμενους που στοχεύει ένας πιθανός φόρος Ζικμάν», παρατηρεί ο ρεπόρτερ του «Figaro» δίνοντας ουσιαστικά δίκιο στα λόγια του Φρανσουά Μπαϊρού.

Πορτογαλία και Ελλάδα

Η Ιταλία δεν είναι η μόνη χώρα που θεσμοθετεί φορολογικά μέτρα για την προσέλκυση ευκατάστατων ομογενών και άλλων πολιτών, κυρίως Ευρωπαίων. Το 2009 η Πορτογαλία εισήγαγε ένα σύστημα πλήρους απαλλαγής επί 10 έτη από τον φόρο επί του εισοδήματος που αποκτάται στο εξωτερικό, προσελκύοντας έτσι πλούσιους συνταξιούχους και επενδυτές από όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, η ασφυκτική πίεση που ασκήθηκε στις τιμές των ακινήτων ώθησε τελικά την κυβέρνηση της Λισαβόνας να αρχίσει να αναθεωρεί σταδιακά τη στρατηγική προσέλκυσης πλουσίων από το εξωτερικό, φθάνοντας το 2024 να καταργήσει όλες τις φορολογικές ελαφρύνσεις που τους ευνοούσαν.

«Αλλά και η Ελλάδα από την πλευρά της προτείνει επίσης έναν ενιαίο φόρο 7% στο εισόδημα που παράγεται στο εξωτερικό, για μια περίοδο 15 ετών», σημειώνει ο Αρμανέ του «Figaro».

Η ιδέα του Ζικμάν

Ο περιβόητος «Φόρος Ζικμάν» προτάθηκε από τον ηλικίας μόλις 38 ετών οικονομολόγο Γκαμπριέλ Ζικμάν (είναι καθηγητής στο Κολούμπια, στην Οικονομική Σχολή του Παρισιού και επίσης διευθυντής του Φορολογικού Παρατηρητηρίου της ΕΕ) και υποστηρίζεται με επιμονή από τα κόμματα της γαλλικής Αριστεράς. Ο Ζικμάν προτείνει τη φορολόγηση των Γάλλων ή αλλοδαπών που διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία άνω των 100 εκατ. ευρώ στη Γαλλία με ένα ελάχιστο φορολογικό συντελεστή 2%.

Η επιβάρυνση αυτή προτείνεται να περιλαμβάνει κυρίως μετοχές που κατέχουν μεγαλοστελέχη πολυεθνικών επιχειρήσεων και υπολογίζεται ότι, αν θεσπιστεί, θα επηρεάσει περίπου 1.800 ιδιώτες. Όσο για την απόδοση του φόρου, το γαλλικό κόμμα των Πρασίνων που κατέθεσε σχετική πρόταση νόμου νωρίτερα εφέτος, εκτιμάται ότι θα αποφέρει στο γαλλικό κράτος από 15 έως και 25 δισ. ευρώ ετησίως.

«Αν και η Γερουσία στις 12 Ιουνίου απέρριψε την πρόταση των Πρασίνων, το μέτρο αναμένεται να συζητηθεί ξανά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό του 2026», γράφει ο ρεπόρτερ του «Figaro».

Πηγή: ΟΤ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Αρβανίτης για 13ωρο: Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών και των κερδών τους
Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 03.09.25

Αρβανίτης για 13ωρο: Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών και των κερδών τους

«Με κάθε νέα παρέμβαση στα εργασιακά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γυρίζει τους εργαζόμενους έναν αιώνα πίσω», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν είναι δικτάτορας – Δεν είναι;
ΗΠΑ 03.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν είναι δικτάτορας – Δεν είναι;

Από την αποστολή της εθνοφρουράς μέχρι τη στοχοποίηση ειδησεογραφικών καναλιών και σχολείων, οι ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός τυπικού δημοκρατικού ηγέτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι αλλάζει στις διαθήκες από 1ης Νοεμβρίου
Οικονομία 03.09.25

Τι αλλάζει στις διαθήκες από 1ης Νοεμβρίου

Οι δημοσιεύσεις περνούν στους συμβολαιογράφους με ανάρτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, μειώνοντας τις καθυστερήσεις που σήμερα φτάνουν ακόμη και τον έναν χρόνο μέσω των πρωτοδικείων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τέσσερις κρίσιμες επιλογές πριν από τη συνταξιοδότηση
Οικονομία 03.09.25

Τέσσερις κρίσιμες επιλογές πριν από τη συνταξιοδότηση

Το 2026 θεωρείται έτος - ορόσημο για την αποχώρηση από την εργασία, με αυξημένες αιτήσεις ήδη από το 2025. Οι ασφαλισμένοι καλούνται να σταθμίσουν παράγοντες όπως χρόνος, πλασματικά έτη, κρατήσεις και μειωμένη σύνταξη, ώστε να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη και να αποφύγουν μόνιμες απώλειες

Ηλίας Γεωργάκης
«Φθινόπωρο δυσαρέσκειας» – Η Βρετανία του Brexit, το μεταναστευτικό και ο «γόρδιος δεσμός» του Στάρμερ
Χιονοστιβάδα προβλημάτων 03.09.25

«Φθινόπωρο δυσαρέσκειας» – Η Βρετανία του Brexit, το μεταναστευτικό και ο «γόρδιος δεσμός» του Στάρμερ

Υπό την ασφυκτική πίεση της Ακροδεξιάς και εν μέσω προκλήσεων για την οικονομία, ο έλεγχος των συνόρων ανάγεται σε ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα (και) για την κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κρητική μαφία: «Ο Θεός κατέει ήντα μου ’χεις κάνει…» – Η συνομιλία με τον αστυνομικό και οι υποψίες για την τηλεφωνική γραμμή
Ελλάδα 03.09.25

Κρητική μαφία: «Ο Θεός κατέει ήντα μου ’χεις κάνει…» – Η συνομιλία με τον αστυνομικό και οι υποψίες για την τηλεφωνική γραμμή

Μέλος της κρητικής μαφίας που διακινούσε ναρκωτικά είχε αναπτύξει στενή σχέση με αστυνομικό για να του δίνει πληροφορίες - Σε μια συνομιλία μαζί του έχει αρχίσει να υποψιάζεται ότι παρακολουθείται το τηλέφωνό του

Σύνταξη
Θρίλερ στην Αργεντινή με τον χαμένο πίνακα του 1743: Σε κατ’ οίκον περιορισμό η κόρη του Ναζί που τον είχε κλέψει
Εδώ ο παπάς 03.09.25

Θρίλερ στην Αργεντινή με τον χαμένο πίνακα του 1743: Σε κατ’ οίκον περιορισμό η κόρη του Ναζί που τον είχε κλέψει

Το Πορτρέτο μιας Κυρίας του Φρα Γκαλγκάριο από το 1743 βρέθηκε μετά από 80 χρόνια, προτού χαθεί ξανά σε ένα θρίλερ που τα έχει όλα: Ναζί, τέχνη και εξαφανίσεις.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Απασχόληση: Η ανεργία μειώνεται αλλά ο μισθός δεν φτάνει
Εργασιακά 03.09.25

Απασχόληση: Η ανεργία μειώνεται αλλά ο μισθός δεν φτάνει

Η αντιπαράθεση για τα εργασιακά κορυφώνεται, με την κυβέρνηση να πανηγυρίζει για ιστορικό ρεκόρ στην απασχόληση. Η ανεργία μειώνεται, αλλά οι μισθοί παραμένουν απο τους χαμηλότερους στην ΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βολιβία: Ποινή φυλάκισης σε ισπανούς ιησουίτες που συγκάλυψαν τη σεξουαλική κακοποίηση δεκάδων παιδιών
Βολιβία 03.09.25

Καταδίκη ιησουιτών για συγκάλυψη της σεξουαλικής κακοποίησης δεκάδων παιδιών

Οι ογδοντάρηδες Μάρκος Ρεκολόνς και Ραμόν Αλαΐξ καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης στη Βολιβία διότι συγκάλυψαν ιερωμένο που είχε κακοποιήσει σεξουαλικά δεκάδες παιδιά.

Σύνταξη
Υπόθεση Επσταϊν: Δεκάδες χιλιάδες σελίδες εγγράφων βγάζει στη δημοσιότητα επιτροπή του Κογκρέσου
Διαδίκτυο 03.09.25

Στη φόρα πάνω από 33.000 σελίδες εγγράφων της υπόθεσης Επσταϊν

Δεκάδες χιλιάδες σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση Επσταϊν δημοσιοποιήθηκαν, φύρδην-μίγδην, στο διαδίκτυο καθώς η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορείται για έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά το θέμα.

Σύνταξη
