Φορολογήστε τους υπερπλουσίους: Συντριπτικά τα ποσοστά του «ναι» σε Ελλάδα και όλη την Ευρώπη
Οικονομικές Ειδήσεις 27 Αυγούστου 2025 | 21:20

Φορολογήστε τους υπερπλουσίους: Συντριπτικά τα ποσοστά του «ναι» σε Ελλάδα και όλη την Ευρώπη

«Το πλουσιότερο 1% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει περισσότερο από ότι το 95% της ανθρωπότητας μαζί». Η αύξηση της ανισότητας του πλούτου εντείνει τη συζήτηση για επιπλέον φορολόγηση των υπερπλουσίων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το φορολογικό σύστημα μπορεί να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο ανακατανομής του πλούτου. Μέσω της προοδευτικής φορολογίας, όπου τα υψηλότερα εισοδήματα φορολογούνται με μεγαλύτερο συντελεστή, το κράτος μπορεί να συλλέξει περισσότερα έσοδα από τους πλουσιότερους πολίτες και να τα χρησιμοποιήσει για να χρηματοδοτήσει προγράμματα που ωφελούν τους λιγότερο ευνοημένους. Μια μεγάλη συζήτηση διεξάγεται παγκοσμίως για την ανάγκη περαιτέρω φορολόγησης των υπερπλουσίων. Στη Ευρώπη, οι πολίτες, έχουν ξεκάθαρη άποψη.

Πού στην Ευρώπη οι πολίτες τάσσονται περισσότερο υπέρ της φορολόγησης των υπερπλουσίων

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, εννέα στους δέκα ανθρώπους παγκοσμίως επιθυμούν να φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι για να πληρώσουν τη δράση για το κλίμα και τις δημόσιες υπηρεσίες. Η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τη φορολογία δείχνει ότι οι πολίτες είναι ανοιχτοί σε αλλαγές πολιτικής που θα καταστήσουν τους φόρους πιο δίκαιους και πιο «πράσινους».

Εννέα στους δέκα ανθρώπους παγκοσμίως επιθυμούν να φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι

7 στους δέκα Έλληνες λένε «ναι» στην υιοθέτηση ενός φόρου για τα πλουσιότερα άτομα

Τα πλουσιότερα άτομα συχνά επικρίνονται ότι συνεισφέρουν λιγότερο στα δημόσια οικονομικά από ό,τι οι απλοί φορολογούμενοι. Στην έρευνα, με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 80% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες θα πρέπει να καταβάλλουν έναν ελάχιστο φόρο σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιούνται.

Σχεδόν τα δύο τρίτα (65%) των ερωτηθέντων υποστηρίζουν τη θέσπιση ενός φόρου για τα πλουσιότερα άτομα (το ανώτερο 0,001%), ώστε να διασφαλιστεί ότι καταβάλλουν ένα ελάχιστο επίπεδο φόρων.

Σε ποσοστό 70% οι Έλληνες υποστηρίζουν την υιοθέτηση ενός φόρου για τα πλουσιότερα άτομα ώστε να διασφαλίζεται ότι καταβάλλουν ένα ελάχιστο επίπεδο φόρων. Σε ποσοστό 43% πιστεύουν ότι θα πρέπει να απαιτηθεί από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες να καταβάλλουν έναν ελάχιστο φόρο σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται.

Στο μεταξύ, έρευνα που διεξήχθη τον Μάιο του 2025 σε 13 χώρες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία, προσπάθησε να αντλήσει πληροφορίες για το επίπεδο της υποστήριξης στη φορολόγηση των υπερπλουσίων προκειμένου να καταστεί δυνατή η αύξηση των κρατικών δαπανών για δημόσιες υπηρεσίες.

Μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα, η Ιταλία έδειξε τη μεγαλύτερη υποστήριξη σε ποσοστό 94% του πληθυσμού. Ακολούθησε η Ισπανία με 91%, η Γαλλία με 90%, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία με 85%.

Ευρώπη

Η Ευρώπη παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα συγκέντρωσης πλούτου παγκοσμίως

Πού στην Ευρώπη φορολογούνται ήδη οι πλούσιοι;

Σύμφωνα με στοιχεία της διεθνούς ερευνητικής δεξαμενής σκέψης Tax Foundation, με έδρα την Ουάσιγκτον, που παρουσιάζει το euronews, μόνο μια μειοψηφία ευρωπαϊκών χωρών εφαρμόζει φόρους στους πλούσιους.

Φόροι καθαρού πλούτου, που επιβάλλονται σε όλο τον πλούτο που κατέχει ένα άτομο (χωρίς χρέη), εφαρμόζονται στη Νορβηγία, την Ισπανία και την Ελβετία, ενώ φόροι πλούτου σε επιλεγμένα περιουσιακά στοιχεία υπάρχουν στη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες.

Η Oxfam σημειώνει ότι υπάρχει αυξανόμενη δυναμική πίσω από μια πρόταση της G20 για τη φορολόγηση των υπερπλουσίων. Η πρόταση θα υποχρεώσει τα άτομα με πλούτο άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων (860 εκατ. ευρώ) να πληρώνουν ένα ελάχιστο ποσό φόρου ετησίως, ίσο με το 2% του πλούτου τους.

ΜΚΟ πιέζουν για μεγαλύτερη παγκόσμια φορολόγηση των πλουσίων, ώστε να υποστηριχθούν πάνω από 3,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι -σχεδόν ο μισός πληθυσμός του πλανήτη- που ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

H Oxfam αναφέρει ότι οι δέκα πλουσιότεροι Αμερικανοί κατάφεραν να γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι κατά 365 δισεκατομμύρια δολάρια τον τελευταίο χρόνο. Η εκπληκτική αύξηση του πλούτου ισοδυναμεί με κέρδος περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων την ημέρα για αυτούς τους δισεκατομμυριούχους.

Η Ευρώπη παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα συγκέντρωσης πλούτου παγκοσμίως, με συνολική περιουσία δισεκατομμυριούχων στην ΕΕ να φτάνει τα 2,2 τρισ. ευρώ, ενώ ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων στην ήπειρο ξεπερνά τους 500.

Φυσικό αέριο
LNG: Το καναδικό φυσικό αέριο θα φτάσει στην Ευρώπη έως το 2032

LNG: Το καναδικό φυσικό αέριο θα φτάσει στην Ευρώπη έως το 2032

