Οι φόροι αποτελούν ένα κρίσιμο παράγοντα για τη λειτουργία του κράτους. Οι εισφορές που καταβάλλουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις χρηματοδοτούν τις δημόσιες υπηρεσίες και λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της εκάστοτε χώρας.

Ποιους στηρίζουν οι Ευρωπαίοι και πού πιστεύουν ότι πρέπει να αυξηθούν – Τι απαντούν οι Έλληνες για την φορολογία στη χώρα

Το φορολογικό σύστημα μπορεί να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο ανακατανομής του πλούτου. Μέσω της προοδευτικής φορολογίας, όπου τα υψηλότερα εισοδήματα φορολογούνται με μεγαλύτερο συντελεστή, το κράτος μπορεί να συλλέξει περισσότερα έσοδα από τους πλουσιότερους πολίτες και να τα χρησιμοποιήσει για να χρηματοδοτήσει προγράμματα που ωφελούν τους λιγότερο ευνοημένους. Αυτό συμβάλλει στη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη.

Περιβαλλοντική φορολόγηση

Η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τη φορολογία δείχνει ότι οι πολίτες είναι ανοιχτοί σε αλλαγές πολιτικής που θα καταστήσουν τους φόρους πιο δίκαιους και πιο πράσινους.

Στην έρευνα, με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 80% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες θα πρέπει να καταβάλλουν έναν ελάχιστο φόρο σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιούνται.

Σχεδόν τα δύο τρίτα (65%) των ερωτηθέντων υποστηρίζουν τη θέσπιση ενός φόρου για τα πλουσιότερα άτομα (το ανώτερο 0,001%), ώστε να διασφαλιστεί ότι καταβάλλουν ένα ελάχιστο επίπεδο φόρων.

Υπάρχει δικαιοσύνη στη φορολόγηση των πολιτών;

Όσον αφορά τη δικαιοσύνη, μόνο ένας στους πέντε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστεύει ότι οι φορολογικές εισφορές στη χώρα του είναι ανάλογες με το εισόδημα και τον πλούτο «σε μεγάλο βαθμό», με τους περισσότερους ερωτηθέντες να είναι πιο επιφυλακτικοί.

Το σύστημα θεωρείται πιο δίκαιο στη Φινλανδία και το Λουξεμβούργο, ενώ η Λετονία, η Τσεχία, η Λιθουανία και η Πολωνία κατατάσσονται στις χαμηλότερες θέσεις όσον αφορά τη φορολογική δικαιοσύνη. Σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες απαντούν πως «οι φόροι είναι υπερβολικά υψηλοί…».

Οι προτεραιότητες των Ευρωπαίων πολιτών

Μεταξύ εκείνων που συμφωνούν με υψηλότερους φόρους για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, σχεδόν οι μισοί θα στόχευαν πρώτα τον καπνό και το αλκοόλ και το ένα τρίτο θα αύξανε τους φόρους στα εισοδήματα από επενδύσεις, όπως οι τόκοι ή τα ενοίκια.

Σχεδόν έξι στους δέκα πολίτες της ΕΕ τάσσονται υπέρ της χρήσης φορολογικών μέτρων για την αποθάρρυνση της χρήσης ή της κατανάλωσης περιβαλλοντικά επιβλαβών αγαθών και ρυπογόνου ενέργειας. Οι περισσότεροι θα έδιναν προτεραιότητα στη φορολόγηση των μη ανακυκλώσιμων ή δύσκολα ανακυκλώσιμων προϊόντων, ακολουθούμενοι από τα πλαστικά και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Όσον αφορά το τι θέλουν οι πολίτες να θέσει ως προτεραιότητα η ΕΕ όσον αφορά τα φορολογικά ζητήματα, το υπ’ αριθμόν ένα ζήτημα είναι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Η δεύτερη προτεραιότητα είναι η αποτροπή της διπλής φορολόγησης μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Μείωση φόρων, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Το ύψος των φόρων δεν αξιολογείται μόνο μεμονωμένα, αλλά και σε σχέση με τις δημόσιες υπηρεσίες στις οποίες συμβάλλουν χρηματοδοτικά οι φόροι, όπως η περίθαλψη, η εκπαίδευση και οι δημόσιες υποδομές.

«Οι φόροι είναι υπερβολικά υψηλοί και θα τους μείωνα, ακόμη και αν αυτό θα οδηγούσε σε λιγότερες ή χαμηλότερης ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες» απαντά στην έρευνα του ευρωβαρόμετρου το 48% των Ελλήνων ποσοστό σχεδόν δέκα ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ.

Την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής ιεραρχούν οι Έλληνες στην κορυφή των φορολογικών προτεραιοτήτων ενώ όταν τους τίθεται το ερώτημα σχετικά με την προτίμησή τους για μειώσεις έναντι αυξήσεων φόρων βάζουν στην κορυφή τη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σε ποσοστό 45% έναντι 35% στη μείωση των φόρων στις κατοικίες.

Σε ποσοστό 70% οι Έλληνες υποστηρίζουν την υιοθέτηση ενός φόρου για τα πλουσιότερα άτομα (το ανώτερο 0,001%), ώστε να διασφαλίζεται ότι καταβάλλουν ένα ελάχιστο επίπεδο φόρων και συμφωνούν σε ποσοστό 43% ότι θα πρέπει να απαιτηθεί από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες να καταβάλλουν έναν ελάχιστο φόρο σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται.

Λένε «ναι» σε ποσοστό 65% σε επιβολή φόρων προκειμένου να αποθαρρύνεται η χρήση ή η κατανάλωση αγαθών που βλάπτουν το περιβάλλον (π.χ.πλαστικές φιάλες) και ρυπογόνων πηγών ενέργειας.

Οι φόροι δημιούργησαν υπερπλεόνασμα και υπερέσοδα

Να σημειωθεί πως στην Ελλάδα, υπέρβαση 7,5% έναντι του στόχου σημείωσαν τα φορολογικά έσοδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, κάτι που δείχνει ότι η ακρίβεια στηρίζει τον προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 32.208 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.236 εκατ. ευρώ ή 7,5% έναντι του στόχου.

Την ίδια στιγμή, το πρωτογενές πλεόνασμα κατέστη υπερδιπλάσιο του στόχου, φτάνοντας τα 4,519 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,235 δισ. ευρώ.