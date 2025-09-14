newspaper
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.09.2025 | 09:43
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας 2025 - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%
Διεθνής Οικονομία 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:00

«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%

Εν μέσω δημοσιονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης στη Γαλλία, η φορολόγηση των πολύ πλούσιων για πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΡεπορτάζΜαργαρίτα Βεργολιά
A
A
Vita.gr
Σταμάτα το scroll στο κινητό – 50 fun και δημιουργικές ιδέες

Σταμάτα το scroll στο κινητό – 50 fun και δημιουργικές ιδέες

Spotlight

«Τι θα κάνουν; Θα φύγουν!», είχε πει αφοριστικά σε πρόσφατη συνέντευξη -ενόσω ήταν ακόμη πρωθυπουργός- ο Φρανσουά Μπαϊρού, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την ιδέα επιβολής φόρου στους υπερπλούσιους στη Γαλλία.

Πρόκειται για μια από τις βασικές προτάσεις της αριστερής αντιπολίτευσης για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

«Έχουν πληθώρα χωρών όπου μπορούν να βρουν φορολογικό καταφύγιο στην ίδια την Ευρώπη, όπως το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και η Ολλανδία», επέμεινε ο Μπαϊρού ακόμη στο πρωθυπουργικό «κύκνειο άσμα» του ενώπιον της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, στις 8 Σεπτεμβρίου.

Αδυνατώντας να περάσει έναν προϋπολογισμό σκληρής λιτότητας, με σφόδρα αντιλαϊκά μέτρα, ακολούθησε τη μοίρα του προκατόχου του, Μισέλ Μπαρνιέ -αν και ο κεντρώος Μπαϊρού, επίδοξος προεδρικός υποψήφιος το 2027, το έκανε σπεύδοντας προς την έξοδο, ζητώντας μάταια ψήφο εμπιστοσύνης σε μια κυβέρνηση μειοψηφίας.

Την «καυτή πατάτα» έχει τώρα στα χέρια του ο μακρονικός -διορισμένος από το Ελιζέ- νέος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί: πέμπτος επί της δεύτερης προεδρικής θητείας Μακρόν, τέταρτος μετά τις περσινές πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία.

Ο 39χρονος πολιτικός «survivor» δεσμεύτηκε για «πιο δημιουργική» συνεργασία με την αντιπολίτευση. Όμως ο χρόνος τρέχει.

Το νέο σχέδιο προϋπολογισμού θα πρέπει να έχει κατατεθεί έως τα μέσα Οκτωβρίου, προς έγκριση από μια τριχοτομημένη Εθνοσυνέλευση, εν μέσω πτώσης της επενδυτικής εμπιστοσύνης και μιας κλιμακούμενης λαϊκής δυσαρέσκειας σε εθνικό επίπεδο.

Μοιραία, ζητήματα κοινωνικής και φορολογικής δικαιοσύνης βρίσκονται στο προσκήνιο.

Για άλλη μια φορά, ο λεγόμενος «φόρος Ζουκμάν» επιστρέφει στο τραπέζι.

Αφορά στην επιβολή φόρου 2% επί του προσωπικού πλούτου άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Τυχόν εφαρμογή του θα επηρέαζε μόλις 1.800 ζάπλουτους φορολογούμενους, συνεισφέροντας ωστόσο δισεκατομμύρια ευρώ στα κρατικά ταμεία.

Παρ’ όλα αυτά, η ιδέα παραμένει στο «συρτάρι», ενόσω συνεχίζεται η μακρονική φορολογική «ασυλία» στις επιχειρηματικές ελίτ στη Γαλλία: πατρίδα ορισμένων από τα πλουσιότερα άτομα στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου της LVMH, Μπερνάρ Αρνό.

«Λεκορνί, έρχεται η σειρά σου», αναγράφεται στο πανό κατά τη διάρκεια των μεγάλων αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων «Μπλοκάρουμε τα πάντα» στο Παρίσι, στις 10 Σεπτεμβρίου (REUTERS/Abdul Saboor)

Ένα κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα

Το μέτρο -που πήρε το όνομά του από τον Γκαμπριέλ Ζουκμάν, οικονομολόγο, καθηγητή στην Ecole Normale Supérieure και διευθυντή του Φορολογικού Παρατηρητηρίου της ΕΕ- είχε ψηφιστεί από την Εθνοσυνέλευση τον περασμένο Φεβρουάριο, με εισήγηση των Πρασίνων.

Απορρίφθηκε από την κεντροδεξιά πλειοψηφία στη Γερουσία τον Ιούνιο.

Το κρίσιμο τώρα ερώτημα είναι: Θα συμπεριληφθεί στον επόμενο κρατικό προϋπολογισμό ή όχι;

Οι Σοσιαλιστές και οι Οικολόγοι, με τους οποίους θα επιχειρήσει να ρίξει «γέφυρες» ο Λεκορνί, είναι ανένδοτοι στην εφαρμογή του.

Απειλούν ήδη με πρόταση μομφής κατά της υπό συγκρότηση κυβέρνησης Λεκορνί, εάν δεν υιοθετηθούν μέτρα για φορολογική δικαιοσύνη.

Το μακρονικό στρατόπεδο αντιτίθεται, αν και παραδέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα και εξετάζει εναλλακτικές λύσεις.

Η δε λεπενική ακροδεξιά, που διευρύνει τις επαφές της με τη γαλλική επιχειρηματική ελίτ, ενόσω αλιεύει ψήφους από την εργατική τάξη, κρατά από αυτή τη δημόσια συζήτηση… αποστάσεις ασφαλείας.

Το κυβερνητικό αφήγημα κυμαίνεται από «αντισυνταγματικότητα» του μέτρου -όπως υπογράμμιζε εμφατικά ο Μπαϊρού- έως συνέπειες «επιβλαβείς για τους επενδυτές και για τους οικονομικούς μας πόρους», κατά δήλωση του υπουργού Οικονομικών, Ερίκ Λομπάρντ.

Διανθίζεται με απειλές κροίσων, όπως του Μπερνάρ Αρνό, για φυγή από τη χώρα.

Στο μεσοδιάστημα, τυχόν εφαρμογή του μέτρου έχει προκαλέσει οιονεί «εμφύλιο» μεταξύ οικονομολόγων για πιθανά οφέλη και ζημίες.

Αλλά η οριακή δημοσιονομική και κοινωνική κατάσταση στη Γαλλία δεν αφήνει πολλά περιθώρια για θεωρητικές συζητήσεις.

Υπάρχει ήδη μεγάλη λαϊκή οργή για τη διεύρυνση των ανισοτήτων και την ανισοβαρή κατανομή των φορολογικών βαρών, ενόσω οι πολίτες καλούνται να κάνουν νέες θυσίες για να αποφευχθεί ο «θανάσιμος κίνδυνος» του χρέους.

Αυτά, ενώ από το κυβερνητικό μέτωπο προκρίνονται οι δραστικές περικοπές δαπανών για το κοινωνικό κράτος, χωρίς να θίγονται οι «τσέπες» των πλουσίων, τα υπέρογκα -ένεκα πληθωρισμού- κέρδη των επιχειρήσεων ή οι πακτωλοί χρημάτων που δίνονται στην άμυνα, με επίκληση της «ρωσικής απειλής».

Από την πρώτη κιόλας θητεία του στο Ελιζέ, ο Εμανουέλ Μακρόν επικρίνεται ως ο «πρόεδρος των πλουσίων» (REUTERS/Benoit Tessier)

Μακρόν, ο «πρόεδρος των πλουσίων»

Στις δύο προεδρικές θητείες του, ο Εμανουέλ Μακρόν βαδίζει σε μια λεπτή γραμμή μεταξύ πολιτικών υπέρ των επιχειρήσεων και αντιμετώπισης της δημόσιας δυσαρέσκειας για την ανισότητα.

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2017, έχει μειώσει τους συντελεστές φορολογίας εταιρειών, έχει αναμορφώσει την εργατική νομοθεσία και το συνταξιοδοτικό και -ίσως το πιο αμφιλεγόμενο- έχει αλλάξει τον φόρο περιουσίας στη Γαλλία, αφήνοντας  εντός «κάδρου» τα ακίνητα και εκτός ευρύτερες επενδύσεις.

Ενώ εισήγαγε ενιαίο φόρο 30% επί του εισοδήματος από κεφάλαιο, άφησε  τον ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος στο 45%.

Το αποτέλεσμα είναι ο συνδυασμός των δύο μέτρων να έχει μειώσει δραστικά τους φόρους για τους πιο πλούσιους, συνδυαστικά με…  «δημιουργική» λογιστική και νόμιμη φοροαποφυγή (π.χ. μέσω εταιρειών συμμετοχών).

Κατά την μακρονική ηγεσία, ήταν ένα δέλεαρ για ενθάρρυνση των επενδύσεων στην οικονομία, αντί να αναζητήσουν φορολογικούς παραδείσους ή να μετεγκατασταθούν στο εξωτερικό.

Πόσο όμως λειτούργησε αυτό; Και πόσο εύλογοι είναι οι φόβοι ότι μπορεί να αντιδράσουν σε έναν ειδικό φόρο επί του πλούτου με φυγή από τη Γαλλία.

Κυβερνητική αξιολόγηση των μέτρων το 2023 διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε σημαντική μετατόπιση των επενδύσεων από τα ακίνητα.

Η δε τελευταία έκθεση του Conseil d’analyse économique (CSE) -μιας ανεξάρτητης δεξαμενής σκέψης, που συμβουλεύει τον πρωθυπουργό- δεν συμμερίζεται τους φόβους για μαζική φυγή δισεκατομμυριούχων, σε περίπτωση που κληθούν να πληρώσουν αυτό που πολλοί χαρακτηρίζουν ως «δίκαιο μερίδιό» τους.

Αντιθέτως, χαρακτηρίζει «πιο ριζωμένα» στη Γαλλία τα ζάπλουτα νοικοκυριά, σε σχέση με τον μέσο φορολογούμενο, υπογραμμίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς τους με επιχειρήσεις, ακίνητα και οικογενειακά δίκτυα στη χώρα.

Ακόμη και στο σενάριο «ανώτατου ορίου» φορολογικής «εξορίας», εκτιμούν οι συντάκτες της έκθεσης, προβλέπεται πτώση «το πολύ 0,03% στον κύκλο εργασιών, 0,05% στη συνολική προστιθέμενη αξία για τη γαλλική οικονομία και 0,04% στη συνολική απασχόληση».

Στιγμιότυπο από τις κινητοποιήσεις της 10ης Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο, με σύνθημα στο πανό «Κάτω ο Μακρόν και η μπουρζουαζία» (REUTERS/Yves Herman)

«Μπρα ντε φερ» πολιτικών και οικονομολόγων

Οι υποστηρικτές του «φόρου Ζουκμάν» εκτιμούν ότι, σε περίπτωση επιβολής του, θα μπορούσε να αποφέρει έσοδα μεταξύ 15 και 25 δισεκατομμυρίων ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό.

Με προ ημερών κοινό άρθρο τους στην εφημερίδα Le Monde, επτά διακεκριμένοι οικονομολόγοι το αμφισβητούν.

«Θα μπορούσε να μειώσει το έλλειμμα κατά 5 δισεκατομμύρια ευρώ, όχι κατά 20 δισεκατομμύρια ευρώ», υπολογίζουν, επισημαίνοντας μια σειρά εμποδίων στην εφαρμογή του μέτρου, συμπεριλαμβανομένων νομικών.

Όμως δεν πρόκειται απλά για έναν ακόμη γενικό φόρο, τονίζουν ειδικοί.

Μιλούν για διόρθωση μιας φορολογικής στρέβλωσης, που επιτρέπει στους πλουσιότερους Γάλλους να πληρώνουν, αναλογικά, λιγότερους φόρους από τον μέσο πολίτη.

Η μοναδική διορθωτικού χαρακτήρα κίνηση που επιχειρήθηκε πρόσφατα από κυβερνητικής πλευράς στη Γαλλία ήταν πέρυσι τον Οκτώβριο, πλην όμως προβλέποντας μόνο προσωρινή αύξηση φόρου για οικογενειακά εισοδήματα 500.000 ευρώ και άνω ή ατομικά από 250.000 ευρώ.

Ούτε αυτό ωστόσο εφαρμόστηκε ποτέ, ένεκα της κατάρρευσης της τότε κυβέρνησης Μπαρνιέ.

Από τον περασμένο Ιούλιο εν τω μεταξύ, μια άλλη ομάδα επτά οικονομολόγων, εν προκειμένω βραβευμένων με Νόμπελ -μεταξύ αυτών οι Τζόζεφ Στίγκλιτς και Πολ Κρούγκμαν- προειδοποιούσαν τη Γαλλία να αλλάξει ρότα, προτρέποντας στην υιοθέτηση φόρου για τους υπερπλούσιους.

«Εν μέσω δημοσιονομικού εκτροχιασμού και έκρηξης του ακραίου πλούτου, η θέσπιση ενός ελάχιστου φόρου επί της περιουσίας των δισεκατομμυριούχων θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα», υπογράμμιζαν σε κοινό άρθρο επίσης στην εφημερίδα Le Monde.

Αντί αυτού, ανέφεραν, «οι υπερπλούσιοι ευημερούν ιδιαίτερα στη Γαλλία. Ενώ οι ανά τον κόσμο δισεκατομμυριούχοι κατέχουν περιουσιακά στοιχεία που ισοδυναμούν με το 14% του παγκόσμιου ΑΕΠ, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, στη Γαλλία κατέχουν σχεδόν το 30% του εγχώριου ΑΕΠ».

Τώρα, παρατηρεί ο ίδιος ο Γκαμπριέλ Ζουκμάν, «θα είναι πολύ δύσκολο να ζητηθεί από το γαλλικό λαό να κάνει θυσίες, όσο οι δισεκατομμυριούχοι πληρώνουν τόσο λίγους φόρους».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήματα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήματα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σταμάτα το scroll στο κινητό – 50 fun και δημιουργικές ιδέες

Σταμάτα το scroll στο κινητό – 50 fun και δημιουργικές ιδέες

Economy
89η ΔΕΘ: Εξαγγελίες χωρίς επιχειρηματικό αποτύπωμα

89η ΔΕΘ: Εξαγγελίες χωρίς επιχειρηματικό αποτύπωμα

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Amazon προσπαθεί να προλάβει την SpaceX
Διεθνής Οικονομία 14.09.25

Η Amazon προσπαθεί να προλάβει την SpaceX

Το Project Kuiper της Amazon βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του βήματα, με μόλις 102 δορυφόρους σε τροχιά – μια σταγόνα στον ωκεανό σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό

Σύνταξη
Οι εταιρείες φοβούνται να προσλάβουν άτομα της Gen Z μήπως διαρρεύσουν εταιρικά μυστικά… για τα likes
Διεθνής Οικονομία 13.09.25

Οι εταιρείες φοβούνται να προσλάβουν άτομα της Gen Z μήπως διαρρεύσουν εταιρικά μυστικά… για τα likes

Οι επικεφαλής εταιρειών φαίνεται ότι ανησυχούν για τους εργαζόμενους της Gen Z, φοβούμενοι ότι θα μπορούσαν να αποκαλύψουν εταιρικά μυστικά για να πάρουν likes στα social media

Σύνταξη
Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους
Σκληρή πραγματικότητα 13.09.25

Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους

Το στρίμωγμα των Ουκρανών στο μέτωπο συμπίπτει χρονικά με μια περίοδο που οι Ευρωπαίοι αδυνατούν να στηρίζουν αφειδώς το Κίεβο τη στιγμή που η Ρωσία υπερτερεί σε όπλα και στρατεύματα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Lehman Brothers: Πέρασαν 17 χρόνια από την πτώχευση που βύθισε την παγκόσμια οικονομία στο χάος
Οικονομική φούσκα 13.09.25

Lehman Brothers: Πέρασαν 17 χρόνια από την πτώχευση που βύθισε την παγκόσμια οικονομία στο χάος

Η 15η Σεπτεμβρίου είναι ημερομηνία σημαδιακή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Kατέρρευσε η Lehman Brothers παρασύροντας ολόκληρο τον κόσμο σε οικονομική κρίση, τα σημάδια της οποίας είναι ακόμη ορατά

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας σε Α+ λόγω της πολιτικής αστάθειας
Πολιτική αστάθεια 13.09.25

Ο Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας

Η πολιτική αστάθεια αποδυναμώνει τη δυνατότητα του συστήματος «να εφαρμόσει σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση», τονίζει ο Fitch για τη Γαλλία, υποβαθμίζοντας την πιστοληπτική ικανότητά της.

Σύνταξη
Δημογραφική κρίση: Μήπως δεν χρειάζεται να πανικοβαλλόμαστε τόσο για την παγκόσμια πτώση της γονιμότητας;
Δημογραφική κρίση; 12.09.25

Μήπως δεν χρειάζεται να πανικοβαλλόμαστε τόσο για την παγκόσμια πτώση της γονιμότητας;

Από τον φόβο του υπερπληθυσμού του ’60 μέχρι τον σημερινό πανικό για τη δημογραφική κατάρρευση, οι ανησυχίες γύρω από τον πληθυσμό δείχνουν πώς κάθε εποχή προβάλλει την αγωνία της στο μέλλον της ανθρωπότητας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ανθρωπότητα συρρικνώνεται νωρίτερα από ότι πιστεύαμε – Τι λένε οι επιστήμονες
Ανησυχητικό ή όχι, θα συμβεί... 14.09.25

Η ανθρωπότητα θα συρρικνωθεί πολύ πιο γρήγορα από όσο νομίζετε - Πόσοι θα κατοικούμε στον πλανήτη το 2050

Ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αρχίσει να συρρικνώνεται, κάτι που δεν έχει συμβεί από τον 14ο αιώνα, όταν η «μαύρη πανώλη» εξαφάνισε ίσως το ένα πέμπτο της ανθρωπότητας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Από την Καπέλα Σιστίνα έως τον Banksy: Αιώνες λογοκρισίας και καταστροφής στις πλάτες της τέχνης
Art 14.09.25

Από την Καπέλα Σιστίνα έως τον Banksy: Αιώνες λογοκρισίας και καταστροφής στις πλάτες της τέχνης

Το πρόσφατο, ταχύτατα σβησμένο, γκραφίτι του Banksy στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου υπενθυμίζει μια μακρά ιστορία αιώνων όπου η τέχνη συγκρούεται με την εξουσία και συχνά βγαίνει λαβωμένη

Σύνταξη
Τι είπε ο προπονητής της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη «Χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο»
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Τι είπε ο προπονητής της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη «Χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο»

Ο προπονητής της Σπόρτινγκ υποκλίθηκε στον Φώτη Ιωαννίδη για το ντεμπούτο του και εξήρε τον Γιώργο Βαγιαννίδη για την προσαρμογή του στις απαιτήσεις της ομάδας.

Σύνταξη
Φθιώτιδα: Βλάβη στην τηλεδιοίκηση ακινητοποίησε τρένο για πάνω από μιάμιση ώρα στην Τιροθέα
Στη Φθιώτιδα 14.09.25

Βλάβη στην τηλεδιοίκηση ακινητοποίησε τρένο για πάνω από μιάμιση ώρα - Ανακοίνωση της Hellenic Train

Μετά την επιδιόρθωση της βλάβης, η αμαξοστοιχία αναχώρησε από την Τιροθέα στη Φθιώτιδα για τον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση 95 λεπτών, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Hellenic Train

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Αυτοεπαινείται για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Προσπαθεί να πείσει ότι «αυξάνεται το εισόδημα όλων»
Ανασκόπηση 14.09.25

Μητσοτάκης: Αυτοεπαινείται για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Προσπαθεί να πείσει ότι «αυξάνεται το εισόδημα όλων»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με μια υπερβολικά μακροσκελή ανασκόπηση, γεμάτη αυτοεπαίνους, αναφέρεται στις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ εξωραΐζοντας την πραγματικότητα

Σύνταξη
Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ταρέμι: «Ονειρεμένο ντεμπούτο, δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο»
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ταρέμι: «Ονειρεμένο ντεμπούτο, δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο»

Ο Μεχντί Ταρέμι «συστήθηκε» στο κοινό του Ολυμπιακού με δύο γκολ και την ώρα που η πρώην ομάδα του, Ίντερ, έχανε στο ντέρμπι από τη Γιουβέντους, τα ιταλικά ΜΜΕ τον αποθέωναν.

Σύνταξη
Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ – «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι’ αυτό»
«Επικίνδυνες Σχέσεις» 14.09.25

Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ - «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι' αυτό»

Ο Τζον Μάλκοβιτς κάνει αποκαλύψεις για τη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ, τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Επικίνδυνες Σχέσεις» του 1988.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης
Διπλωματία 14.09.25

Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης

Η ελληνική επιστολή απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Λιβύης για το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η Λιβύη και η Τουρκία δεν έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα λόγω της ύπαρξης των ελληνικών νησιών.

Σύνταξη
Ρόδος: Πώς συνελήφθη η εντυπωσιακή influencer – Τι είναι η ροζ κοκαΐνη που βρέθηκε στο αυτοκίνητό της
Βαριές κατηγορίες 14.09.25

Πώς συνελήφθη η εντυπωσιακή influencer στη Ρόδο - Τι είναι η ροζ κοκαΐνη που βρέθηκε στο αυτοκίνητό της

Η 30χρονη ήταν γνωστή στα social - «Δεν μπορούμε να πούμε ότι συνδέεται το Διαδίκτυο με ενδεχόμενη εμπορία» λέει ο αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών για την υπόθεση με τη ροζ κοκαΐνη

Σύνταξη
Greek Tourism 2025: Shorter, Closer, Last-Minute
English edition 14.09.25

Greek Tourism 2025: Shorter, Closer, Last-Minute

The most striking change compared with 2024 was the rise of Aegina, which entered the top five destinations, displacing Syros, with a year-on-year increase of 12.65%

Σύνταξη
Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο – Η Άννα Βίσση ανέβασε τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή
Music Stage 14.09.25

Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο – Η Άννα Βίσση ανέβασε τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή

Σε ένα κατάμεστο στάδιο, η Άννα Βίσση μάγεψε το κοινό με τις μεγάλες επιτυχίες της, συγκίνησε με τη συνεργασία της με συμφωνική ορχήστρα και απογείωσε τη βραδιά με την απρόσμενη εμφάνιση του Νίκου Καρβέλα

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Ερντογάν και Πατριάρχη Ιεροσολύμων – Συζήτησαν για Γάζα και Ιερουσαλήμ
Σπάνια επαφή 14.09.25

Συνάντηση Ερντογάν και Πατριάρχη Ιεροσολύμων - Συζήτησαν για Γάζα και Ιερουσαλήμ

Η συνάντηση του Πατριάρχη με τον Ερντογάν πραγματοποιήθηκε στο Ντολμαμπαχτσέ. Κατά τις συνομιλίες «εξετάστηκαν η επιθετικότητα του Ισραήλ στη Γάζα και η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης»

Σύνταξη
Γερμανία: Τοπικές εκλογές – βαρόμετρο στη Ρηνανία-Βεστφαλία
Κόσμος 14.09.25

Εκλογές «βαρόμετρο» για την κυβέρνηση Μερτς στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, το πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας με 18 εκατομμύρια κατοίκους και το πλουσιότερο της χώρας, θεωρείται συχνά «βαρόμετρο» των τάσεων για το σύνολο της ομοσπονδίας

Σύνταξη
Κυβερνητικές πηγές: Ανεύθυνες οι υποσχέσεις Ανδρουλάκη- Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα λεφτόδεντρα
ΔΕΘ 14.09.25

Κυβερνητικές πηγές: Ανεύθυνες οι υποσχέσεις Ανδρουλάκη- Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα λεφτόδεντρα

Οι κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «υιοθετεί πρακτικές λαϊκισμού που παραπέμπουν σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»

Σύνταξη
Καλλιθέα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο 2025 – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Πότε αίρονται 14.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας 2025 - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Οι ρυθμίσεις ισχύουν έως το μεσημέρι σε 11 δρόμους γύρω από την Καλλιθέα - Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση κατά τα χρονικά διαστήματα των ρυθμίσεων και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών

Σύνταξη
Σοκ στη Σίκινο: Άγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας
Ελλάδα 14.09.25

Σοκ στη Σίκινο: Άγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας

Άγνωστοι δράστες εκμεταλλεύτηκαν το κενό φύλαξης στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας στη Σίκινο, και αφαίρεσαν τάματα μεγάλης αξίας που είχαν αφήσει οι πιστοί.

Σύνταξη
Κακοκαιρία «Daniel»: Δύο χρόνια από τις καταστροφές αγρότες ακόμα περιμένουν αποζημιώσεις
Ελλάδα 14.09.25

Δύο χρόνια από την κακοκαιρία «Daniel» αγρότες περιμένουν ακόμα τις αποζημιώσεις - Τι καταγγέλλουν για ΟΠΕΚΕΠΕ

Το ερώτημα πλέον είναι αν και πότε η Κυβέρνηση σκοπεύει να αναλάβει την ευθύνη να δώσει τος αποζημιώσεις στους αγρότες που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel»

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο