16.08.2025 | 17:06
Φωτιά στην Αγία Μαρίνα στο Κορωπί
16.08.2025 | 17:57
Φωτιά στα Καλάβρυτα: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις (βίντεο)
16.08.2025 | 14:08
Σε κίτρινο συναγερμό η μισή χώρα την Κυριακή
Παγκόσμιος πλούτος: Τι μερίδιο κατέχει η Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες
Διεθνής Οικονομία 16 Αυγούστου 2025 | 17:02

Παγκόσμιος πλούτος: Τι μερίδιο κατέχει η Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Ο παγκόσμιος προσωπικός πλούτος θα φτάσει τα 471 τρισεκατομμύρια δολάρια (435 τρισεκατομμύρια ευρώ) μέχρι το τέλος του 2024

To 54% του παγκόσμιου πλούτου ελέγχουν από κοινού οι ΗΠΑ και η Κίνα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Πλούτου 2025 της UBS, με το μερίδιο της Ελλάδας να διαμορφώνεται στο 0,20%. Η έκθεση της UBS καλύπτει 56 χώρες και αγορές, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 92% του παγκόσμιου πλούτου.

Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, ο παγκόσμιος προσωπικός πλούτος θα φτάσει τα 471 τρισεκατομμύρια δολάρια (435 τρισεκατομμύρια ευρώ) μέχρι το τέλος του 2024. Οι ΗΠΑ κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο με 34,7% (150,9 τρισ. ευρώ), ακολουθούμενες από την Κίνα με 19,4% (84,2 τρισ. ευρώ). Η Ιαπωνία βρίσκεται στην τρίτη θέση με 4,5% (19,7 τρισ. ευρώ).

Η Ευρώπη -συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Τουρκίας- κατέχει το 22,3% του παγκόσμιου προσωπικού πλούτου.

Στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέχει το υψηλότερο μερίδιο του παγκόσμιου προσωπικού πλούτου με 3,84%, ακολουθούμενο από τη Γερμανία με 3,76%. Η Γαλλία δεν απέχει πολύ με μερίδιο 3,3%. Η Ιταλία (2,25%) και η Ισπανία (1,95%) συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα στην Ευρώπη.

Το συνδυασμένο μερίδιο των πέντε κορυφαίων οικονομιών της Ευρώπης (15,1%)-Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο- εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά του μεριδίου της Κίνας στον παγκόσμιο προσωπικό πλούτο (19,4%).

Η Ολλανδία (1,14%) και η Ελβετία (1,04%) κατέχουν μερίδια άνω του 1%. Όπως αναφέρει το Euronews Business τα μερίδια παγκόσμιου πλούτου άλλων ευρωπαϊκών χωρών βρίσκονται πολύ κάτω από αυτό το όριο. Δεκαεννέα από τις 31 χώρες έχουν μερίδια μικρότερα από 0,4%.

Το μεγαλύτερο άλμα

Για αρκετές χώρες, το παγκόσμιο μερίδιο πλούτου είναι κάτω από 0,1%. Σε αυτές περιλαμβάνονται το Λουξεμβούργο, η Βουλγαρία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Λιθουανία, η Λετονία, η Κύπρος, η Εσθονία και η Μάλτα.

Η συνολική παγκόσμια αύξηση ήταν μεγαλύτερη από την προηγούμενη χρονιά, καθώς αυξήθηκε από 4,2% σε 4,6% σε όρους USD. Ωστόσο, η παγκόσμια αύξηση του πλούτου ήταν άνιση, καθώς το σύνολο κρύβει σαφείς διαφορές μεταξύ των περιφερειών.

Η Ανατολική Ευρώπη κατέγραψε το μεγαλύτερο άλμα στο συνολικό προσωπικό πλούτο το 2024 – πάνω από 12% αύξηση σε σύγκριση με το 2023, λίγο μπροστά από τη Βόρεια Αμερική. Πρόσθεσε 28.000 νέους εκατομμυριούχους, δηλαδή αύξηση 2,9%, καθιστώντας την περιοχή ισχυρή ατμομηχανή της ανάπτυξης.

Ο συνολικός προσωπικός πλούτος στην ευρύτερη Κίνα αυξήθηκε κατά 3,4% από το 2023 έως το 2024, ξεπερνώντας το 2,7% της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η Μέση Ανατολή και η Αφρική αυξήθηκαν κατά 4,2%, καθιστώντας την τη μόνη άλλη περιοχή με θετική ανάπτυξη. Η Δυτική Ευρώπη και η Ωκεανία (και οι δύο -1,5%) και η Λατινική Αμερική (-4,3%) σημείωσαν μείωση, μετά την προσαρμογή για το μέγεθος του πληθυσμού.

Πηγή: ot.gr

Πόσο πράσινες είναι οι μπαταρίες αυτοκινήτων
Διεθνής Οικονομία 16.08.25

Πόσο πράσινες είναι οι μπαταρίες αυτοκινήτων

Μπορεί τελικά η ηλεκτροκίνηση με μπαταρίες να είναι λιγότερο ρυπογόνα από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, αλλά όχι στον βαθμό που αναφέρεται συνήθως άκριτα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τι θα προκαλέσει στις παγκόσμιες αγορές μια συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
Διεθνής Οικονομία 15.08.25

Τι θα προκαλέσει στις παγκόσμιες αγορές μια συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Οι λεπτομέρειες και η διάρκεια οποιασδήποτε συμφωνίας θα είναι καθοριστικής σημασίας, και προς το παρόν οι αγορές βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς
ΗΠΑ 14.08.25

Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς

Από τυριά στο Σινσινάτι μέχρι ποδήλατα και περούκες στο Σεντ Λούις, οι δασμοί Τραμπ αγγίζουν το πορτοφόλι των καταναλωτών – με διαφορετική όμως ένταση σε κάθε πόλη

Νατάσα Σινιώρη
Η Άγκυρα απορρίπτει την έκθεση – «χαστούκι» στην Τουρκία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Κόσμος 16.08.25

Η Άγκυρα απορρίπτει την έκθεση – «χαστούκι» στην Τουρκία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Το αμερικανικό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι η Δικαιοσύνη βρίσκεται υπό την επιρροή της εκτελεστικής εξουσίας και πως η κατάσταση αυτή υπονομεύει τη δημοκρατική λειτουργία στην Τουρκία, ενώ αναφέρεται στις εκτεταμένες διώξεις αντιφρονούντων

Σύνταξη
Ένας «ξεχασμένος» ήρωας….
On Field 16.08.25

Ένας «ξεχασμένος» ήρωας….

Ο Σλοτ… θυμήθηκε (!) τον Κιέζα, ο Ιταλός σκόραρε από το πουθενά και η μέρα έχει νέο ήρωα στο Άνφιλντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Jerusalem Post: Είναι η Αίγυπτος πραγματική φίλη του Ισραήλ ή κάτι άλλο;
Jerusalem Post 16.08.25

Είναι η Αίγυπτος πραγματική φίλη του Ισραήλ;

Ισραηλινός αναλυτής αμφιβάλει για τις προθέσεις της Αιγύπτου και εφιστά την προσοχή στο Τελ Αβίβ να επενεξετάσει τους κινδύνους που έρχονται από τη χερσόνησο του Σινά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιχμές Χαρακόπουλου για «γαλάζιες» πολιτικές ευθύνες – Είναι ώρα να ανασκουμπωθούν, δεν συγχωρούνται άλλες ολιγωρίες
«'Καλολαδωμένο' κύκλωμα» 16.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιχμές Χαρακόπουλου για «γαλάζιες» πολιτικές ευθύνες – Είναι ώρα να ανασκουμπωθούν, δεν συγχωρούνται άλλες ολιγωρίες

«Γαλάζιοι βουλευτές» που εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές της χώρας, όπως ο βουλευτής Λάρισας Μάξιμος Χαρακόπουλος, ασκούν κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων

Σύνταξη
Operation Biting: Πώς να κλέψεις ένα ραντάρ από τον Χίτλερ με 100 αλεξιπτωτιστές και πολλή τύχη
Μαξ Χέιστινγκς 16.08.25

Operation Biting: Πώς να κλέψεις ένα ραντάρ από τον Χίτλερ με 100 αλεξιπτωτιστές και πολλή τύχη

Στο «Operation Biting», ο Μαξ Χέιστινγκς αφηγείται μια τολμηρή δράση των βρετανικών ειδικών δυνάμεων που έχει ξεχαστεί στην ιστορία, αλλά παραμένει σημαντική.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αλεξανδρούπολη: Διασώθηκε 2χρονο κορίτσι που έπλεε αναίσθητο στη θάλασσα – Το έσωσαν ναυαγοσώστριες
Κρίσιμη παρέμβαση 16.08.25

Αλεξανδρούπολη: Διασώθηκε 2χρονο κορίτσι που έπλεε αναίσθητο στη θάλασσα – Το έσωσαν ναυαγοσώστριες

Δίχρονο κοριτσάκι σώθηκε από δύο ναυαγοσώστριες στην παραλία «Δελφίνι» στην Αλεξανδρούπολη. Το εντόπισαν να επιπλέει αναίσθητο στο νερό και το επανέφεραν κάνοντας ΚΑΡΠΑ.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Μπέρνλι
Premier League 16.08.25

LIVE: Τότεναμ – Μπέρνλι

LIVE: Τότεναμ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Μπέρνλι, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Άστον Βίλα – Νιούκαστλ 0-0: «Κόλλησαν» στο μηδέν
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Άστον Βίλα – Νιούκαστλ 0-0: «Κόλλησαν» στο μηδέν

Η Νιούκαστλ ήταν ανώτερη, έπαιξε και με παίκτη παραπάνω λόγω αποβολής του Κόνσα από το 66′, ωστόσο η Άστον Βίλα κράτησε το μηδέν (0-0) και πήρε τον βαθμό στην πρεμιέρα της Premier League.

Σύνταξη
Άρης: Το κέντρο της άμυνας και τα άλλα ερωτηματικά
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Άρης: Το κέντρο της άμυνας και τα άλλα ερωτηματικά

Οι Άλβαρο, Σούντμπεργκ και Μπράμπετς διεκδικούν τη θέση του παρτενέρ του Φαμπιάνο, ενώ υπάρχουν και άλλα ανοικτά μέτωπα στην ενδεκάδα, ενόψει της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύνταξη
Βιντεοκλήση Μηταράκη σε Μητσοτάκη από τη Βολισσό – Γελάνε πλέον μαζί τους στα καφενεία, «κυβέρνηση ανίκανων και διεφθαρμένων»
Ανάρτηση Μηταράκη 16.08.25

Βιντεοκλήση Μηταράκη σε Μητσοτάκη από τη Βολισσό – Γελάνε πλέον μαζί τους στα καφενεία, «κυβέρνηση ανίκανων και διεφθαρμένων»

Η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να καμουφλάρει τις ανεπάρκειες στη διαχείριση των πυρκαγιών προχωρά σε άγαρμπες επικοινωνιακές κινήσεις - Η βιντεοκλήση Μητσοτάκη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων

Σύνταξη
Συμμορία παρίστανε τους λογιστές και εξαπατούσε ηλικιωμένους – Δράση σε διάφορες περιοχές της Αττικής
Επτά περιπτώσεις 16.08.25

Συμμορία παρίστανε τους λογιστές και εξαπατούσε ηλικιωμένους – Δράση σε διάφορες περιοχές της Αττικής

Έχουν εξιχνιαστεί από την ΕΛ.ΑΣ. επτά περιπτώσεις απάτης από τη συμμορία που παρίστανε τους λογιστές, διαπραχθείσες σε Αργυρούπολη, Γλυφάδα, Βριλήσσια, Αχαρνές, Μαρούσι και Πειραιά

Σύνταξη
Κόντρα Σκέρτσου – Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει πολύ χαμηλά τον πήχη»
Με αφορμή έρευνα 16.08.25

Κόντρα Σκέρτσου – Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει πολύ χαμηλά τον πήχη»

«Ο Σκέρτσος ομολόγησε ότι η φετινή χρόνια είναι χειρότερη για το εισόδημα των Ελλήνων από την περυσινή», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς - Για «πολιτική λαθροχειρία» κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο υπουργός Επικρατείας

Σύνταξη
Ντραγκόφσκι για τα πέναλτι με τη Σαχτάρ: «Οι προπονητές των τερματοφυλάκων έκαναν όλη τη δουλειά» (vid)
Europa League 16.08.25

Ντραγκόφσκι για τα πέναλτι με τη Σαχτάρ: «Οι προπονητές των τερματοφυλάκων έκαναν όλη τη δουλειά» (vid)

Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι μίλησε στην πολωνική ομοσπονδία για τις επεμβάσεις του στη διαδικασία των πέναλτι και έδωσε τα εύσημα στους προπονητές τερματοφυλάκων της ομάδας.

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

