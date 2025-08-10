newspaper
Βαλκάνιοι επενδυτές αναζητούν ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα – Απλησίαστες οι τιμές για τους ντόπιους στη Χαλκιδική
Οικονομία 10 Αυγούστου 2025 | 16:00

Βαλκάνιοι επενδυτές αναζητούν ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα – Απλησίαστες οι τιμές για τους ντόπιους στη Χαλκιδική

Ακίνητα σε περιοχές - φιλέτα στη Βόρεια Ελλάδα γίνονται ανάρπαστα από ξένους επενδυτές, με έντονο ενδιαφέρον από Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλες γειτονικές χώρες. Εκπρόσωποι της αγοράς μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Διατροφή: Πώς θα την βελτιώσεις χωρίς να «κόψεις» τα αγαπημένα σου φαγητά

Διατροφή: Πώς θα την βελτιώσεις χωρίς να «κόψεις» τα αγαπημένα σου φαγητά

Spotlight

Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον από τους Βαλκάνιους γείτονές μας για αγορά ακινήτων σε περιοχές «φιλέτα» στη Βόρεια Ελλάδα, ιδίως στη Χαλκιδική, στα παράλια της Καβάλας και των Σερρών και στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης.

Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο, αλλά  έχει αναζωπυρωθεί φέτος, με την πλήρη ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν της ΕΕ, από 1/1/2025.

Δημοσιεύματα για το real estate κάνουν λόγο για «επέλαση των Βουλγάρων και  «μπαράζ αγορών ακινήτων»,  που αλλάζει το χάρτη των ιδιοκτησιών στη Βόρεια Ελλάδα.

Τοπικοί σύλλογοι μεσιτών και ιδιοκτητών ακινήτων επιβεβαιώνουν στο in ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα και αύξηση των τιμών ακινήτων, στην οποία έχει παίξει ρόλο και η υψηλή ζήτηση από γειτονικές χώρες.

Ωστόσο, πηγές της αγοράς διαψεύδουν τα περί «μαζικών εξαγορών από Βούλγαρους», υπογραμμίζοντας ότι οι μεγαλύτεροι «τζίροι» στην αγορά ακινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, αν συνυπολογίσουμε και τη Θεσσαλονίκη, γίνονται από Ισραηλινούς επενδυτές.

H πλήρης ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη Σένγκεν, αναζοπυρώνει το ενδιαφέρον για αγορά ακινήτων στη Βόρεια Ελλάδα από Βαλκάνιους αγορστές

Μπίζνες από τα Βαλκάνια

Επενδυτικός σύμβουλος με γνώση του real estate στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, μας λέει ότι όντως γίνονται συναλλαγές από Βούλγαρους αγοραστές, όμως πρόκειται για ακίνητα με μέγιστη τιμή τα 200.000 ευρώ ή μικρότερα. Μας φέρνει ως παράδειγμα αγγελίες τοπικού μεσιτικού γραφείου, για εξοχικά ακίνητα 30 τ.μ. στην παραλία της Κατερίνης, με τιμές 90.000 ευρώ, οι πωλήσεις των οποίων, όπως λέει χαρακτηριστικά «πάνε τρένο».

Ο συνομιλητής μας επιμένει ότι η ζήτηση από τη Βουλγαρία εμφανίζεται διογκωμένη λόγω της χαμηλής προσφοράς ακινήτων και των πολύ υψηλών τιμών στις οποίες προσπαθούν να πουλήσουν τα ακίνητά τους οι Έλληνες ιδιοκτήτες, ειδικά στη Χαλκιδική.

«Αν υπάρχουν για παράδειγμα 50 Βούλγαροι υποψήφιοι αγοραστές σε μια περιοχή, που δεν είναι κανένα τρομερό νούμερο για όλη τη Χαλκιδική, και ψάχνουν ακίνητα αλλά δε βρίσκουν,  γιατί έχουν πάει όλοι τις τιμές στον Θεό, θα χτυπήσουν όλες τις πόρτες. Αν πάνε σε 20 μεσίτες, αυτόματα θα φαίνεται σαν να έχουμε 1000 υποψήφιους αγοραστές», μας λέει χαρακτηριστικά.

Τα κύματα της εξαγοράς

Ο πρόεδρος του συλλόγου Μεσιτών Θεσσαλονίκης και γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδας Θάνος Τσουλκανάκης, μας λέει ότι η άνοδος στη ζήτηση για εξοχικά ακίνητα στη  Χαλκιδική από Βούλγαρους και Ρουμάνους ξεκίνησε λίγο μετά τον κορονοϊό και συνεχίζεται ως σήμερα περίπου στα ίδια επίπεδα.  Πρόκειται για ανθρώπους που ήρθαν πρώτα ως τουρίστες-παραθεριστές, έμειναν ικανοποιημένοι και επιστρέφουν ως υποψήφιοι αγοραστές.  Προηγουμένως – σε βάθος 15ετίας – υπήρξε κύμα αγορών ακινήτων από Σέρβους, Ουκρανούς και Ρώσους, με τους τελευταίους να έχουν πλέον έχουν εξαφανιστεί λόγω του πολέμου και των κυρώσεων.

Ο κ. Τσουλκανάκης επιμένει ότι το 60-70% της ζήτησης από το εξωτερικό για ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα, όχι σε αριθμό αλλά σε αξία συναλλαγών, προέρχεται από Ισραηλινά συμφέροντα, που προχωρούν σε εξαγορές μεγάλων οικιστικών ή επαγγελματικών συγκροτημάτων, αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Το υπόλοιπο 30% μοιράζεται μεταξύ Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας και Τουρκίας.

Μαύρο ΑirBnB

Πολλοί Βαλκάνιοι αγοραστές αξιοποιούν τις εξοχικές κατοικίες για μίσθωση σε συμπατριώτες τους,  πιθανόν μέσω αγγελιών σε ιστοσελίδες του εξωτερικού. Καθώς πρόκειται για ανεπίσημες συναλλαγές μεταξύ πολιτών τρίτων χωρών, οι μισθώσεις δεν δηλώνονται στην ΑΑΔΕ, ενώ συχνά παρουσιάζονται ως «φιλοξενία» φίλων και συγγενών.

Η τάση αυτή έχει θορυβήσει Έλληνες επαγγελματίες, που κάνουν λόγο για «μαύρο Airbnb» που δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό και ζημιώνει το ελληνικό κράτος. Το  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Χαλκιδικής εμφανίζεται έτοιμο να παρέμβει δυναμικά, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας και τη διοίκηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων.

Χρήμα… αμφιβόλου προελεύσεως

Οι εκπρόσωποι των μεσιτών δεν μιλάνε ανοιχτά για «μαύρες» συναλλαγές στη αγορά ακινήτων. Είναι όμως κοινό μυστικό ότι ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων αλλάζει χέρια με μετρητά, κάτω από το τραπέζι.  «Όταν δηλώνω το ακίνητό μου μισό εκατομμύριο ευρώ και το πουλάω 150.000 ευρώ δεν είναι δύσκολο για το ΑΙ της ΑΑΔΕ να καταλάβει τι γίνεται», είναι ένα χαρακτηριστικό σχόλιο που ακούσαμε.

Όσο για το ερώτημα πώς γίνεται οι πολίτες χωρών όπως η Βουλγαρία, που έχει χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο από την Ελλάδα, να αγοράζουν με σχετική ευκολία παραθεριστικά ακίνητα σε ακριβές περιοχές όπως η Χαλκιδική, που είναι απλησιάστα για τον μέσο ντόπιο αγοραστή, η απάντηση είναι απλή και ευκόλως εννοούμενη. Πρόκειται για μια κοινωνική τάξη – που υπάρχει σε κάθε χώρα – με υψηλά εισοδήματα, «αμφιβόλου προελεύσεως», όπως μας λέει ο πρόεδρος των μεσιτών Θεσσαλονίκης.

Οι δε τιμές των ακινήτων στη Χαλκιδική έχουν ανέβει σε εξωφρενικά επίπεδα, από 5.000 και 6.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο – για σπίτια που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα με τα πόδια. Τα αμιγώς παραθαλάσσια κοστίζουν πολύ περισσότερο.

Από τη Βουλγαρία στην Καβάλα

Ο Παναγιώτης Αγαπητός, πρόεδρος του παραρτήματος Καβάλας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), μας λέει ότι από τον κορονοϊό και μετά υπάρχει αυξημένη ζήτηση για κατοικίες σε παραθαλάσσιες ζώνες, και όχι μόνο, από Βούλγαρους, Ρουμάνους και κατοίκους άλλων γειτονικών χωρών.

«Σημαντικό ρόλο έχει παίξει το γεγονός ότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία έχουν ενταχθεί πλήρως στη συνθήκη Σένγκεν, αλλά και ότι έχουν καταργηθεί οι τελωνειακοί σταθμοί μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας», δηλώνει ο κ. Αγαπητός. Ένα άλλο δέλεαρ είναι η βελτίωση του οδικού δικτύου. «Η μείωση των αποστάσεων έχει κάνει εύκολη την προσβασιμότητα στο Αιγαίο, πλέον από όλους τους Βαλκάνιους

Τρόφιμα – ποτά
Εστίαση: Δουλειές υπάρχουν, εργαζόμενοι όχι – Τι αποκαλύπτει ο Γενικός Διεθυντής της ΕΠ.Ο.ΕΣ

Εστίαση: Δουλειές υπάρχουν, εργαζόμενοι όχι – Τι αποκαλύπτει ο Γενικός Διεθυντής της ΕΠ.Ο.ΕΣ

inWellness
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
inTown
Αργία του Δεκαπενταύγουστου: Πώς αμείβεται για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
Τι ισχύει 10.08.25
Τι ισχύει 10.08.25

Αργία του Δεκαπενταύγουστου: Πώς αμείβεται για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

Ο Δεκαπενταύγουστος ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες - Απαγορεύεται η εργασία των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων - Εξαιρούνται όσες λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες

Σύνταξη
Φοιτητική στέγη: Ράλι τιμών όσο η προσφορά μειώνεται – Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές
Συστάσεις ΠΟΜΙΔΑ 10.08.25
Συστάσεις ΠΟΜΙΔΑ 10.08.25

Ράλι τιμών στη φοιτητική στέγη όσο η προσφορά μειώνεται - Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές

Η μεσοσταθμική αύξηση των μισθωμάτων για φοιτητική στέγη φθάνει το 7,3% σε σχέση με πέρυσι και το 110% σε βάθος δεκαετίας, δείχνουν τα στοιχεία της GEOAXIS - Συστάσεις ΠΟΜΙΔΑ προς μαθητές και γονείς

Σύνταξη
Ακρίβεια: Διακοπές με το κυάλι, διασκέδαση με το σταγονόμετρο – Δύσκολο καλοκαίρι για τoυς φορολογούμενους
Ακρίβεια 10.08.25
Ακρίβεια 10.08.25

Διακοπές με το κυάλι, διασκέδαση με το σταγονόμετρο - Δύσκολο καλοκαίρι για τoυς φορολογούμενους

Νέες αυξήσεις στις τιμές εκτροχιάζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με τους πολίτες να πιέζονται ολοένα και περισσότερο από την καλπάζουσα ακρίβεια, που εξαϋλώνει την αγοραστική τους δύναμη

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αντικειμενικές αξίες: Ανατροπές στον φορολογικό χάρτη των ακινήτων – Οι αλλαγές σε 2.167 περιοχές
Τιμές ζώνης 10.08.25
Τιμές ζώνης 10.08.25

Ανατροπές στον φορολογικό χάρτη των ακινήτων - Οι αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες σε 2.167 περιοχές

Βίλες, παραθαλάσσια οικόπεδα και τουριστικά φιλέτα αποκτούν μεγαλύτερη φορολογητέα αξία με την αλλαγή στις αντικειμενικές - Η αύξηση της αξίας των ακινήτων θα ανεβάσει και τους φόρους όπως ο ΕΝΦΙΑ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ανθρωπιστική κρίση στην εργασία: Ρεκόρ δυστυχημάτων το καλοκαίρι
Καταγγελίες ΟΣΕΤΕΕ 09.08.25
Καταγγελίες ΟΣΕΤΕΕ 09.08.25

Ανθρωπιστική κρίση στην εργασία: Ρεκόρ δυστυχημάτων το καλοκαίρι

Για «ανθρωπιστική κρίση στην εργασία» κάνει λόγο η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, καθώς καταρρίπονται διαρκώς τα αρνητικά ρεκόρ σε εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι δασμοί Τραμπ «γεμίζουν» τα ταμεία της Αμερικής – Αλλά ποιο είναι το κόστος;
Διεθνής Οικονομία 09.08.25
Διεθνής Οικονομία 09.08.25

Οι δασμοί Τραμπ «γεμίζουν» τα ταμεία της Αμερικής – Αλλά ποιο είναι το κόστος;

Οι δασμοί Τραμπ φέρνουν πρωτοφανή έσοδα στα αμερικανικά ταμεία, όμως οι οικονομικές συνέπειες τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς προκαλούν έντονες ανησυχίες

Νατάσα Σινιώρη
Η Αθήνα χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – Εξαίρει τον ρόλο των ΗΠΑ
ΥΠΕΞ 10.08.25
ΥΠΕΞ 10.08.25

Η Αθήνα χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – Εξαίρει τον ρόλο των ΗΠΑ

«Η Ελλάδα χαιρετίζει τις ανακοινωθείσες συμφωνίες μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν ως σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό δεκαετιών συγκρούσεων στον Νότιο Καύκασο» επισήμανε το υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Φλέγεται ο Βεζούβιος: Τρομακτικές εικόνες από την Ιταλία – Απειλείται το Εθνικό Πάρκο
InShorts 10.08.25
InShorts 10.08.25

Φλέγεται ο Βεζούβιος: Τρομακτικές εικόνες από την Ιταλία – Απειλείται το Εθνικό Πάρκο

Μεγάλη πυρκαγιά στον Βεζούβιο. Η κατάσταση είναι κρίσιμη και προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Καμπανίας ζήτησε την υποστήριξη του Στρατού.

Σύνταξη
Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου
Η δήλωση 10.08.25
Η δήλωση 10.08.25

Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου

Οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΣΑ, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, καταδικάζουν τα σχέδια του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Μιλούν για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σύνταξη
Η εκεχειρία της Άκα – Εκεί όπου όλοι έπαψαν να πολεμούν για να φάνε και να προσευχηθούν μαζί για την ειρήνη
Οκινάουα 10.08.25
Οκινάουα 10.08.25

Η εκεχειρία της Άκα – Εκεί όπου όλοι έπαψαν να πολεμούν για να φάνε και να προσευχηθούν μαζί για την ειρήνη

Στην Άκα του 1945 Αμερικανοί και Ιάπωνες στρατιώτες κατέβασαν τα όπλα για να προσευχηθούν όλοι μαζί για έναν και μόνο σκοπό: την ειρήνη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «καυτό» δεκαήμερο: Πως ο Λανουά «ακτινογράφησε» τους διαιτητές στα σεμινάρια
Ποδόσφαιρο 10.08.25
Ποδόσφαιρο 10.08.25

Το «καυτό» δεκαήμερο: Πως ο Λανουά «ακτινογράφησε» τους διαιτητές στα σεμινάρια

Οι Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο κρατούσαν σημειώσεις για την φυσική κατάσταση των διαιτητών, έβγαλαν συμπεράσματα για το επίπεδο των αγγλικών τους και για την γνώση των κανονισμών

Βάιος Μπαλάφας
Νετανιάχου: «Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να προχωρήσουμε σε νέα επίθεση στη Γάζα»
Κόσμος 10.08.25
Κόσμος 10.08.25

Νετανιάχου: «Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να προχωρήσουμε σε νέα επίθεση στη Γάζα»

Διεθνείς πιέσεις στον Νετανιάχου, που επιχειρεί να δικαιολογήσει το επικείμενο έγκλημα. Δήλωσε ότι οι κάτοικοι στη Γάζα παρακαλούν το Ισραήλ να τους απελευθερώσει. Επίθεση στα ΜΜΕ για αντισημιτισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ
Community Shield 10.08.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ για το Community Shield. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Βολές Χρηστίδη για τα εργασιακά: Πώς μπορείς να πανηγυρίζεις με τη χώρα προτελευταία στην αγοραστική δύναμη;
Εργασιακά 10.08.25
Εργασιακά 10.08.25

Βολές Χρηστίδη για τα εργασιακά: Πώς μπορείς να πανηγυρίζεις με τη χώρα προτελευταία στην αγοραστική δύναμη;

«Η πραγματικότητα που ζει η κοινωνία και όχι οι πίνακες excel του Μαξίμου, είναι σκληρή και επίπονη», υπογράμμισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
Φωτιά στην Κερατέα: Σύσκεψη τη Δευτέρα του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης με τους δημάρχους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού
Επικαιρότητα 10.08.25
Επικαιρότητα 10.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: Σύσκεψη τη Δευτέρα του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης με τους δημάρχους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού

Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα, ανάμεσα στον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδο και τους δημάρχους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η φούσκα του τουρισμού έχει ραγίσει και θα σκάσει ηχηρά – Βλέπουμε τα όριά του
Κριτική στο μοντέλο 10.08.25
Κριτική στο μοντέλο 10.08.25

Χαρίτσης: Η φούσκα του τουρισμού έχει ραγίσει και θα σκάσει ηχηρά – Βλέπουμε τα όριά του

«Τιμές και αισθητική που απευθύνονται μόνο σε μια κλειστή κάστα νεόπλουτων. Περιβαλλοντική υποβάθμιση. Λιμάνια μποτιλιαρισμένα. Εργοδοτική αυθαιρεσία», τόνισε για το μοντέλο τουρισμού της χώρας ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Πέντε προτάσεις Ανδρουλάκη «για την επαναφορά της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς»
ΠΑΣΟΚ 10.08.25
ΠΑΣΟΚ 10.08.25

Πέντε προτάσεις Ανδρουλάκη «για την επαναφορά της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει στη Βουλή τις περισσότερες από αυτές τις «δομικές μεταρρυθμίσεις», που «συνιστούν παρεμβάσεις, που ενισχύουν τη Δημοκρατία και την αποτελεσματικότητα του κράτους»

Σύνταξη
Αργία του Δεκαπενταύγουστου: Πώς αμείβεται για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
Τι ισχύει 10.08.25
Τι ισχύει 10.08.25

Αργία του Δεκαπενταύγουστου: Πώς αμείβεται για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

Ο Δεκαπενταύγουστος ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες - Απαγορεύεται η εργασία των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων - Εξαιρούνται όσες λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες

Σύνταξη
Σκάνδαλο σε δημόσιο νοσοκομείο – Γιατροί συνταγογραφούσαν παράνομα αντιδιαβητικό φάρμακο και το μεταπουλούσαν
Ελλάδα 10.08.25
Ελλάδα 10.08.25

Σκάνδαλο σε δημόσιο νοσοκομείο – Γιατροί συνταγογραφούσαν παράνομα αντιδιαβητικό φάρμακο και το μεταπουλούσαν

Εξιχνιάστηκε υπόθεση όπου ειδικευόμενοι γιατροί συνταγογραφούσαν εν αγνοία των ασθενών φάρμακα κατά του διαβήτη, με στόχο την μεταπώλησή τους

Σύνταξη
Οικογένεια στο Σίδνεϊ αρνείται προσφορές 60 εκατ. δολαρίων για το ακίνητό της
InShorts 10.08.25
InShorts 10.08.25

Οικογένεια στο Σίδνεϊ αρνείται προσφορές 60 εκατ. δολαρίων για το ακίνητό της

Εναέρια φωτογραφία δείχνει πώς η περιοχή γύρω από το σπίτι – που κάποτε ήταν καταπράσινα χωράφια στις παρυφές της πόλης – έχει πλέον καλυφθεί πλήρως από την οικιστική ανάπτυξη.

Σύνταξη
Τζάκι Τσαν: «Ήμουν τεμπέλης, άτακτος – γι' αυτό ο πατέρας μου με έστειλε σε σχολή πολεμικών τεχνών»
«Δεν διάβαζα» 10.08.25
«Δεν διάβαζα» 10.08.25

Τζάκι Τσαν: «Ήμουν τεμπέλης, άτακτος – γι’ αυτό ο πατέρας μου με έστειλε σε σχολή πολεμικών τεχνών»

«Μπορούσα να κλωτσάω τον δάσκαλο, να χτυπάω κάποιον άλλον – ό,τι ήθελα», αστειεύτηκε ο Τζάκι Τσαν κατά την διάρκεια σεμιναρίου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο στην Ελβετία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

