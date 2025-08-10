Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον από τους Βαλκάνιους γείτονές μας για αγορά ακινήτων σε περιοχές «φιλέτα» στη Βόρεια Ελλάδα, ιδίως στη Χαλκιδική, στα παράλια της Καβάλας και των Σερρών και στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης.

Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο, αλλά έχει αναζωπυρωθεί φέτος, με την πλήρη ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν της ΕΕ, από 1/1/2025.

Δημοσιεύματα για το real estate κάνουν λόγο για «επέλαση των Βουλγάρων και «μπαράζ αγορών ακινήτων», που αλλάζει το χάρτη των ιδιοκτησιών στη Βόρεια Ελλάδα.

Τοπικοί σύλλογοι μεσιτών και ιδιοκτητών ακινήτων επιβεβαιώνουν στο in ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα και αύξηση των τιμών ακινήτων, στην οποία έχει παίξει ρόλο και η υψηλή ζήτηση από γειτονικές χώρες.

Ωστόσο, πηγές της αγοράς διαψεύδουν τα περί «μαζικών εξαγορών από Βούλγαρους», υπογραμμίζοντας ότι οι μεγαλύτεροι «τζίροι» στην αγορά ακινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, αν συνυπολογίσουμε και τη Θεσσαλονίκη, γίνονται από Ισραηλινούς επενδυτές.

Μπίζνες από τα Βαλκάνια

Επενδυτικός σύμβουλος με γνώση του real estate στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, μας λέει ότι όντως γίνονται συναλλαγές από Βούλγαρους αγοραστές, όμως πρόκειται για ακίνητα με μέγιστη τιμή τα 200.000 ευρώ ή μικρότερα. Μας φέρνει ως παράδειγμα αγγελίες τοπικού μεσιτικού γραφείου, για εξοχικά ακίνητα 30 τ.μ. στην παραλία της Κατερίνης, με τιμές 90.000 ευρώ, οι πωλήσεις των οποίων, όπως λέει χαρακτηριστικά «πάνε τρένο».

Ο συνομιλητής μας επιμένει ότι η ζήτηση από τη Βουλγαρία εμφανίζεται διογκωμένη λόγω της χαμηλής προσφοράς ακινήτων και των πολύ υψηλών τιμών στις οποίες προσπαθούν να πουλήσουν τα ακίνητά τους οι Έλληνες ιδιοκτήτες, ειδικά στη Χαλκιδική.

«Αν υπάρχουν για παράδειγμα 50 Βούλγαροι υποψήφιοι αγοραστές σε μια περιοχή, που δεν είναι κανένα τρομερό νούμερο για όλη τη Χαλκιδική, και ψάχνουν ακίνητα αλλά δε βρίσκουν, γιατί έχουν πάει όλοι τις τιμές στον Θεό, θα χτυπήσουν όλες τις πόρτες. Αν πάνε σε 20 μεσίτες, αυτόματα θα φαίνεται σαν να έχουμε 1000 υποψήφιους αγοραστές», μας λέει χαρακτηριστικά.

Τα κύματα της εξαγοράς

Ο πρόεδρος του συλλόγου Μεσιτών Θεσσαλονίκης και γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδας Θάνος Τσουλκανάκης, μας λέει ότι η άνοδος στη ζήτηση για εξοχικά ακίνητα στη Χαλκιδική από Βούλγαρους και Ρουμάνους ξεκίνησε λίγο μετά τον κορονοϊό και συνεχίζεται ως σήμερα περίπου στα ίδια επίπεδα. Πρόκειται για ανθρώπους που ήρθαν πρώτα ως τουρίστες-παραθεριστές, έμειναν ικανοποιημένοι και επιστρέφουν ως υποψήφιοι αγοραστές. Προηγουμένως – σε βάθος 15ετίας – υπήρξε κύμα αγορών ακινήτων από Σέρβους, Ουκρανούς και Ρώσους, με τους τελευταίους να έχουν πλέον έχουν εξαφανιστεί λόγω του πολέμου και των κυρώσεων.

Ο κ. Τσουλκανάκης επιμένει ότι το 60-70% της ζήτησης από το εξωτερικό για ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα, όχι σε αριθμό αλλά σε αξία συναλλαγών, προέρχεται από Ισραηλινά συμφέροντα, που προχωρούν σε εξαγορές μεγάλων οικιστικών ή επαγγελματικών συγκροτημάτων, αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Το υπόλοιπο 30% μοιράζεται μεταξύ Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας και Τουρκίας.

Μαύρο ΑirBnB

Πολλοί Βαλκάνιοι αγοραστές αξιοποιούν τις εξοχικές κατοικίες για μίσθωση σε συμπατριώτες τους, πιθανόν μέσω αγγελιών σε ιστοσελίδες του εξωτερικού. Καθώς πρόκειται για ανεπίσημες συναλλαγές μεταξύ πολιτών τρίτων χωρών, οι μισθώσεις δεν δηλώνονται στην ΑΑΔΕ, ενώ συχνά παρουσιάζονται ως «φιλοξενία» φίλων και συγγενών.

Η τάση αυτή έχει θορυβήσει Έλληνες επαγγελματίες, που κάνουν λόγο για «μαύρο Airbnb» που δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό και ζημιώνει το ελληνικό κράτος. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Χαλκιδικής εμφανίζεται έτοιμο να παρέμβει δυναμικά, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας και τη διοίκηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων.

Χρήμα… αμφιβόλου προελεύσεως

Οι εκπρόσωποι των μεσιτών δεν μιλάνε ανοιχτά για «μαύρες» συναλλαγές στη αγορά ακινήτων. Είναι όμως κοινό μυστικό ότι ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων αλλάζει χέρια με μετρητά, κάτω από το τραπέζι. «Όταν δηλώνω το ακίνητό μου μισό εκατομμύριο ευρώ και το πουλάω 150.000 ευρώ δεν είναι δύσκολο για το ΑΙ της ΑΑΔΕ να καταλάβει τι γίνεται», είναι ένα χαρακτηριστικό σχόλιο που ακούσαμε.

Όσο για το ερώτημα πώς γίνεται οι πολίτες χωρών όπως η Βουλγαρία, που έχει χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο από την Ελλάδα, να αγοράζουν με σχετική ευκολία παραθεριστικά ακίνητα σε ακριβές περιοχές όπως η Χαλκιδική, που είναι απλησιάστα για τον μέσο ντόπιο αγοραστή, η απάντηση είναι απλή και ευκόλως εννοούμενη. Πρόκειται για μια κοινωνική τάξη – που υπάρχει σε κάθε χώρα – με υψηλά εισοδήματα, «αμφιβόλου προελεύσεως», όπως μας λέει ο πρόεδρος των μεσιτών Θεσσαλονίκης.

Οι δε τιμές των ακινήτων στη Χαλκιδική έχουν ανέβει σε εξωφρενικά επίπεδα, από 5.000 και 6.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο – για σπίτια που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα με τα πόδια. Τα αμιγώς παραθαλάσσια κοστίζουν πολύ περισσότερο.

Από τη Βουλγαρία στην Καβάλα

Ο Παναγιώτης Αγαπητός, πρόεδρος του παραρτήματος Καβάλας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), μας λέει ότι από τον κορονοϊό και μετά υπάρχει αυξημένη ζήτηση για κατοικίες σε παραθαλάσσιες ζώνες, και όχι μόνο, από Βούλγαρους, Ρουμάνους και κατοίκους άλλων γειτονικών χωρών.

«Σημαντικό ρόλο έχει παίξει το γεγονός ότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία έχουν ενταχθεί πλήρως στη συνθήκη Σένγκεν, αλλά και ότι έχουν καταργηθεί οι τελωνειακοί σταθμοί μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας», δηλώνει ο κ. Αγαπητός. Ένα άλλο δέλεαρ είναι η βελτίωση του οδικού δικτύου. «Η μείωση των αποστάσεων έχει κάνει εύκολη την προσβασιμότητα στο Αιγαίο, πλέον από όλους τους Βαλκάνιους